Magic Vac

MAGIC VAC XAU/USD - Professioneller Expert Advisor
Überblick
MAGIC VAC XAU/USD ist ein Expert Advisor der nächsten Generation, der speziell für den Handel mit dem Paar XAU/USD (Gold) auf MetaTrader 4 entwickelt wurde. Er nutzt ein fortschrittliches Multi-Strategie-Analysesystem, das sieben verschiedene technische Indikatoren kombiniert, um äußerst präzise Handelssignale zu generieren.

Hauptmerkmale
Intelligentes Multi-Strategien-System
Parabolic SAR: Identifizierung von Trend- und Umkehrpunkten
MACD: Momentum-Analyse und Signal-Crossover
RSI: Erkennung von überkauften/überverkauften Zonen
EMA-Überkreuzung: Exponentielle gleitende Durchschnittsüberkreuzungen (9/21)
Bollinger-Bänder: Volatilitätsanalyse und Bandausschläge
Stochastik: Bestätigung von Marktextremzonen
Divergenz-Erkennung: Erkennung von Divergenzen zwischen Hausse und Baisse im MACD
Fortgeschrittenes Risikomanagement
Flexibles Geldmanagement: Feste Losgröße oder Risikoprozentsatz
Konfigurierbarer dynamischer Stop-Loss
Intelligenter Trailing-Stop zum Schutz der Gewinne
Automatische Margin-Kontrolle
Begrenzung gleichzeitiger schwebender Aufträge
Kontrolliertes Gittersystem
Konfigurierbare Abstände zwischen den Aufträgen (Delta)
Kontrollierter maximaler Eröffnungsabstand
Automatische Verwaltung der schwebenden Aufträge
Standardmäßig maximal 5 gleichzeitige schwebende Aufträge
Sicherheits-Filter
Maximaler Spread-Filter (Schutz vor übermäßigen Spreads)
Konfigurierbarer Zeitfilter (Handel nur zu bestimmten Stunden)
Automatische Margin-Prüfung vor Positionseröffnung
Technische Spezifikationen
Spezifikation der Parameter
Währungspaar XAU/USD (Gold)
Empfohlener Zeitrahmen M15 (15 Minuten)
Plattform MetaTrader 4
Mindestkapital $1.000 USD
Empfohlene Losgröße 0,20 - 0,50 Lots
Empfohlener Leverage 1:100 oder höher
Kontotyp ECN, Standard oder Raw Spread
Empfohlene Einstellungen
Für $1.000 USD Kapital:
Festes Los: 0,20
Risikoprozent: 0,5%
Stop Loss Pips: 20
Max Pending Orders: 5
Für $2,000+ USD Kapital:
Festes Lot: 0,30 - 0,50
Risikoprozent: 0,5% - 1%
Stop Loss Pips: 20
Max Pending Orders: 5
Wettbewerbsvorteile
✅ Mehrdimensionale Analyse: 7 Indikatoren, die in Synergie arbeiten
✅ Vollständige Anpassung: Über 40 konfigurierbare Parameter
✅ Professionelles Risikomanagement: Kapitalschutz bei jedem Handel
✅ Erweiterte Visualisierung: Candlestick-Mustersystem auf Basis von Signalen
✅ Intelligenter Trailing Stop: Maximiert die Gewinne bei starken Trends
✅ Divergenz-Erkennung: Antizipiert Marktumkehrungen
Optimiert für XAU/USD: Spezifische Parameter für Gold

Urheberrecht © Worldinversor 2025
Version 1.00
