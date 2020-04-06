Scalper Hartgold machen - Professioneller EA für XAU/USD

Beschreibung

Making Scalper Hard Gold ist ein fortschrittlicher Scalping Expert Advisor, der speziell für den Handel mit dem Paar XAU/USD (Gold) auf dem M5-Zeitrahmen entwickelt wurde. Dieses automatisierte System kombiniert mehrere technische Handelsstrategien, um die Chancen auf dem Goldmarkt, einem der volatilsten und liquidesten Vermögenswerte auf dem Finanzmarkt, zu maximieren.





Wichtigste Merkmale

Multi-Strategien-System

Der Expert Advisor (EA) implementiert drei sich ergänzende Handelssysteme :





RSI + Stochastik-Filter: Identifiziert überkaufte und überverkaufte Zonen für präzise Einstiege

Parabolic SAR: Erkennt Trendwechsel und generiert Umkehrsignale

Intelligentes Rastersystem: Platziert strategisch verteilte Pending Orders

Professionelles Risikomanagement

Einstellbarer Stop Loss: Automatischer 20-Punkte-Schutz als Standard

Dynamischer Trailing-Stop: Sichert Gewinne durch Verschieben des Stop-Loss zu Gunsten des Handels

Margin-Kontrolle: Automatische Überprüfung vor jedem Handel

Limit für schwebende Aufträge: Maximal 2 pro Typ, um ein Überengagement zu verhindern

Flexible Geldverwaltung

Empfohlene feste Losgröße: 0,20 - 0,50 Lots

Empfohlenes Kapital: $1.000 USD Minimum

Prozentuales Risiko: Konfigurierbar 0,5%

Automatische Anpassung: Passt die Größe entsprechend dem verfügbaren Guthaben an

Sicherheits-Filter

Spread-Kontrolle: Handelt nur, wenn der Spread ≤30 Pips ist

Zeitfilter: Aktiver Handel zwischen 16:00 und 22:00 Uhr (konfigurierbar)

Margin-Prüfung: Verhindert Trades mit unzureichendem Kapital

Kompatibilität

✅ Broker: Kompatibel mit jedem MetaTrader 4-Broker

✅ Konten finanzieren: Vollständig geeignet für Prop-Firmen und Herausforderungen

✅ Spread: Optimiert für ECN und Standard-Broker

✅ Hebelwirkung: Funktioniert mit verschiedenen Leverage-Levels





Technische Spezifikationen

Zeitrahmen: M5 (5 Minuten)

Empfohlenes Paar: XAU/USD (Gold)

Mindestkapital: $1.000 USD

Losgröße: 0.20 - 0.50 (einstellbar je nach Kapital)

Version: 1.53

Wettbewerbsvorteile

🎯 Genauigkeit: Mehrere technische Bestätigungen vor dem Einstieg in den Markt

⚡ Geschwindigkeit: Optimierte Ausführung für hochfrequentes Scalping

🛡️ Schutz: Umfassendes Risikomanagementsystem und Kapital

🔧 Anpassbar: Über 20 anpassbare Parameter, um Ihrem Risikoprofil zu entsprechen

📊 Transparent: Klare Identifizierung jedes Trades nach System (RSI/Stoch oder SAR)



