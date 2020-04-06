Making Scalper Hard GOLD

Scalper Hartgold machen - Professioneller EA für XAU/USD
Beschreibung
Making Scalper Hard Gold ist ein fortschrittlicher Scalping Expert Advisor, der speziell für den Handel mit dem Paar XAU/USD (Gold) auf dem M5-Zeitrahmen entwickelt wurde. Dieses automatisierte System kombiniert mehrere technische Handelsstrategien, um die Chancen auf dem Goldmarkt, einem der volatilsten und liquidesten Vermögenswerte auf dem Finanzmarkt, zu maximieren.

Wichtigste Merkmale
Multi-Strategien-System
Der Expert Advisor (EA) implementiert drei sich ergänzende Handelssysteme:

RSI + Stochastik-Filter: Identifiziert überkaufte und überverkaufte Zonen für präzise Einstiege
Parabolic SAR: Erkennt Trendwechsel und generiert Umkehrsignale
Intelligentes Rastersystem: Platziert strategisch verteilte Pending Orders
Professionelles Risikomanagement
Einstellbarer Stop Loss: Automatischer 20-Punkte-Schutz als Standard
Dynamischer Trailing-Stop: Sichert Gewinne durch Verschieben des Stop-Loss zu Gunsten des Handels
Margin-Kontrolle: Automatische Überprüfung vor jedem Handel
Limit für schwebende Aufträge: Maximal 2 pro Typ, um ein Überengagement zu verhindern
Flexible Geldverwaltung
Empfohlene feste Losgröße: 0,20 - 0,50 Lots
Empfohlenes Kapital: $1.000 USD Minimum
Prozentuales Risiko: Konfigurierbar 0,5%
Automatische Anpassung: Passt die Größe entsprechend dem verfügbaren Guthaben an
Sicherheits-Filter
Spread-Kontrolle: Handelt nur, wenn der Spread ≤30 Pips ist
Zeitfilter: Aktiver Handel zwischen 16:00 und 22:00 Uhr (konfigurierbar)
Margin-Prüfung: Verhindert Trades mit unzureichendem Kapital
Kompatibilität
✅ Broker: Kompatibel mit jedem MetaTrader 4-Broker
✅ Konten finanzieren: Vollständig geeignet für Prop-Firmen und Herausforderungen
✅ Spread: Optimiert für ECN und Standard-Broker
✅ Hebelwirkung: Funktioniert mit verschiedenen Leverage-Levels

Technische Spezifikationen
Zeitrahmen: M5 (5 Minuten)
Empfohlenes Paar: XAU/USD (Gold)
Mindestkapital: $1.000 USD
Losgröße: 0.20 - 0.50 (einstellbar je nach Kapital)
Version: 1.53
Wettbewerbsvorteile
🎯 Genauigkeit: Mehrere technische Bestätigungen vor dem Einstieg in den Markt
⚡ Geschwindigkeit: Optimierte Ausführung für hochfrequentes Scalping
🛡️ Schutz: Umfassendes Risikomanagementsystem und Kapital
🔧 Anpassbar: Über 20 anpassbare Parameter, um Ihrem Risikoprofil zu entsprechen
📊 Transparent: Klare Identifizierung jedes Trades nach System (RSI/Stoch oder SAR)

Der Scalper Hard Gold ist das ideale Werkzeug für Händler, die ihren Goldhandel mit einem robusten, bewährten und vollständig konfigurierbaren System automatisieren möchten. Perfekt sowohl für persönliche Konten als auch für die konsequente und effektive Bewältigung von Finanzierungsproblemen.
Empfohlene Produkte
The Arrow Scalper
Fawwaz Abdulmantaser Salim Albaker
1 (2)
Experten
Lieber Freund.. Ich teile mit Ihnen diese einfache Expert Adviser .. es ist voll automatisch dieser Expert Adviser folgt dem Trend des Paares, das Sie installieren, oder irgendwelchen Aktien oder Indizes, es funktioniert so: - wenn der Trend auf dem H4-Chart einen Aufwärtstrend anzeigt, wartet der Experte, bis die 15M- und 1H-Charts einen Aufwärtstrend anzeigen der EA wird direkt eine Kauforder eröffnen, und dasselbe bei einem Abwärtstrend tun und eine Verkaufsorder eröffnen Die Losgröße des Kau
FREE
EA Gold Reaper Mt4
Amazing Traders
Experten
Dieser Super-EA nutzt die neueste, fortschrittlichste gold-spezifische künstliche Intelligenz mit unübertroffener Genauigkeit, um Kauf- und Verkaufspunkte zu identifizieren. Er stellt einen revolutionären Fortschritt im Goldhandel auf dem Forex-Markt dar. Zusammen mit einigen Indikatoren, einem Filter, einer Grid Coverage und einer Nachanalyse eliminiert er falsche Signale und erkennt Supereinstiege. Der EA verwendet einen adaptiven Trailing-Stop.
RNB Pass Ftmo
Chandana Jayampathi Lokuketagodage Don
1 (1)
Experten
PROP TRADING EA -  Passing challenge or Verification - ANY PROP FIRMS - TEST Set files in the Comment section  US30/US100   Dow Jones / Nasdaq https://trader.ftmo.com/metrix?share=2e2ffcdc1689&amp ;lang=en (01) Prüfung ............ https://trader.ftmo.com/metrix?share=f823192684d3&lang=en (02) Starttermin 21. Dezember 2023 Neue und verbesserte Einstellungen https://trader.ftmo.com/metrix?share=c2f389839308&lang=en (03) Startdatum 04/01/2024 https://trader.ftmo.com/metrix?share=58da3d7968d6&amp;
Gold Tiger PRT
Irina Cherkashina
Experten
Gold Tiger based on a unique algorithm that will allow you to receive constant profit from binary options trading and scalping, as well as from conservative trading of several instruments simultaneously. This Expert Advisor can be used to trade all instruments without exception on all markets and on any timeframes. The download version uses our standard panel with a black background for the black terminal color. If you want to get an EA with a panel for a white or other color theme, contact us
Blue CARA MT4
Duc Anh Le
Experten
| Vollautomatische, vom Smart Money Concept (ICT) inspirierte Handelslösung mit Multi-Strategie-Fähigkeiten | Gebaut von einem Grid Trader >> für Grid Trader. This is MT4 version, click  here  for  Blue CARA MT5  (settings and logics are same in both versions) Echtes Überwachungssignal --> Cara Gold Intro Blue CARA EA ( 'CARA') - kurz für Comprehensive Algorithmic Responsive Advisor - ist ein Next-Gen Multi-Currency Multi-Timeframe EA, der auf der weithin bekannten (und wohl beliebtesten) I
Gold Crazy EA MT4
Nguyen Nghiem Duy
Experten
Gold Crazy EA ist ein Expert Advisor, der speziell für den Handel mit Gold H1/ EU M15 entwickelt wurde. Er verwendet einige Indikatoren, um einen guten Einstieg zu finden. Und Sie können SL oder DCA einstellen, wenn Sie wollen. Es kann ein Scalping oder ein Grid / Martingale abhängen Ihre Einstellung sein. Diese EA kann Auto-Lot von Balance, setzen Risiko pro Handel. Sie können auch TP / SL für earch Handel oder für Korb von Handel. - RSI_PERIOD - wenn = -1, dann arbeitet die Standardstrategie,
Your Accountant
Iurii Kuksov
Experten
Dieses Mal werde ich einen Berater zur Verfügung stellen, der sich mit Scalping beschäftigt. Ja, ja, es ist Scalping, da es in seiner Strategie anders ist. Scalping beschäftigt er sich hauptsächlich mit dem H1-Stunden-Chart, aber Sie können es auch für andere Perioden verwenden. Aber auf dem Tagesdiagramm wird es nicht funktionieren, da seine Arbeit nach Kerzen berechnet wird, nach Tageskerzen, die auf dem Tagesdiagramm alles nur eins sind und der Berater nichts zu tanzen hat. In den Einstellung
Elirox Trading EA
Gerry Rios
Experten
Sind Sie auf der Suche nach einem EA, der mit der Präzision eines erfahrenen Investors und der Intelligenz einer fortgeschrittenen Automatisierung handelt? Wir stellen Ihnen Elirox Trading EA vor - einen Expert Advisor der nächsten Generation für Trader, die Genauigkeit, Konsistenz und langfristiges Wachstum erwarten. Elirox Trading EA basiert auf modernster KI-Reversal-Intelligenz und analysiert akribisch die Marktstrukturen, identifiziert kritische Wendepunkte und führt Trades nur unter den gü
BuckWise
Joel Protusada
Experten
BuckWise ist ein vollautomatischer Scalping Expert Advisor, der erfolgreich mit dem Währungspaar EURUSD im H1-Zeitrahmen betrieben werden kann. Sehr wichtig Dieser Expert Advisor kann nicht mit anderen EAs auf demselben Konto ausgeführt werden. Als Teil des Money Management Plans berechnet und überwacht er das Margin Level % und geht davon aus, dass alle offenen Trades von ihm erstellt werden. Wenn Sie einen Expert Advisor wünschen, der täglich handelt, ist dieser EA nicht für Sie geeignet, da d
AdvisorKing MT4
Artem Grishchenko
Experten
AdvisorKing ist ein Multi-Währungs-Scalper, der eigene Handelsalgorithmen verwendet. Der Einstieg in den Markt erfolgt mit Hilfe von Filtern, die es dem Handelsberater ermöglichen, gute Ergebnisse während einer Handelssitzung mit geringer Volatilität zu erzielen. Dieses System ist für den langfristigen Handel konzipiert und eignet sich für Händler, die an Stabilität und minimales Risiko gewöhnt sind. Der Trading Advisor enthält keine so gefährlichen Strategien wie Grid und Martingal. Bei Fragen
RoundLock EA
AW Trading Software Limited
4.33 (3)
Experten
Round Lock ist ein intelligenter Berater mit dynamischer Positionssperre. Round Lock ist ein intelligenter Berater mit der Funktion der dynamischen Positionssperre, ein fortschrittlicher Handelsberater, der eine Zwei-Wege-Order-Locking-Strategie mit schrittweisem Positionswachstum und dynamischer Anpassung an den Markt implementiert. Vorteile des Rundschlosses: Risikokontrolle durch Positionssperren, Dynamisches Volumenwachstum in Trendbereichen des Marktes, Flexible Verhaltenseinstellungen je
Neural Odin
Vladislav Filippov
Experten
Neural Odin ist ein vollautomatischer Trading Advisor. Der Algorithmus des Advisors wurde im Zusammenhang mit der Arbeit an einer Scalping-Handelsstrategie entwickelt und angepasst, was die Verwendung einer impliziten Neurokomponente impliziert, die es Ihnen ermöglicht, einen transparenten Trend in chaotischen Marktprozessen zu erfassen. Die Einstellungen des Advisors wurden nach dem Prinzip der Prävalenz des Sicherheitsaspekts bei eröffneten Geschäften konzipiert. Bei Erreichen der Mindestrent
Breakout without news
Ruslan Pishun
1 (1)
Experten
Der Expert Advisor basiert auf einer Breakout-Strategie. Markteintrittssignale werden generiert, wenn der Preis die Grenze einer bestimmten Preisspanne überschreitet. Wir haben die Strategie anhand historischer Daten mit einer Qualität von 99,9 % über die letzten 15 Jahre erstellt. Wir haben Signale von höchster Qualität ausgewählt und Signale von geringer Qualität eliminiert. Der EA führt eine technische Analyse durch und berücksichtigt nur die Aufschlüsselungen, die das beste Ergebnis zeigen.
TrendSight Pro EA
Andri Maulana
Experten
Maximieren Sie Ihr Goldhandelspotenzial mit TrendSight Pro EA , einer hochentwickelten und automatisierten Handelslösung, die speziell für den hochintensiven XAUUSD (Gold)-Markt entwickelt wurde. Dieser EA wurde für Händler entwickelt, die Wert auf Präzision, Sicherheit und konsistente Leistung legen, und nimmt der technischen Analyse das Rätselraten ab. Warum TrendSight Pro EA wählen? TrendSight Pro EA ist nicht einfach nur ein weiterer automatisierter Bot, sondern eine komplette Gold-Handelss
Magic EA MT4
Kyra Nickaline Watson-gordon
3 (1)
Experten
Magic EA ist ein Expert Advisor basierend auf Scalping, Elliot Waves und mit Filtern wie RSI, Stochastic und 3 anderen Strategien verwaltet und entschieden mit dem Roboter intelligent. Eine große Anzahl von Eingaben und Einstellungen wurden getestet und optimiert und in das Programm eingebettet, so dass die Eingaben begrenzt und sehr einfach sind. Die Verwendung von EA erfordert keine professionellen Informationen oder Forex Trading Kenntnisse. EA kann auf allen Symbolen und allen Zeitrahmen han
Matrix Arrow EA MT4
Juvenille Emperor Limited
5 (8)
Experten
Matrix Arrow EA MT4 ist ein einzigartiger Fachberater, der die MT4-Signale des Matrix Arrow Indicator mit einem Handelsfeld auf dem Chart manuell oder 100% automatisch handeln kann. Der Matrix Arrow Indicator MT4 wird den aktuellen Trend in seinen frühen Stadien bestimmen und Informationen und Daten von bis zu 10 Standardindikatoren sammeln, die sind: Durchschnittlicher Richtungsbewegungsindex (ADX), Rohstoffkanalindex (CCI), Klassische Heiken Ashi Kerzen, Gleitender Durchschnitt, Konvergenzdiv
Grid Hero
Chock Hwee Ng
3.91 (186)
Experten
Grid Hero ist ein vollautomatischer EA, der einen revolutionären Grid-Algorithmus (P.A.M.A.) zusammen mit einer charakteristischen Synergie aus Price Action Trading und einer Artificial Instinct Self-Adaptive Processing Unit verwendet. Grid Hero wurde streng nach der "Reversed Sampling"-Entwicklungsmethodik entwickelt, getestet und optimiert, basierend auf der "In-Sample"-Phase (2012 bis 2017) und der "Out-Of-Sample"-Phase (2004 bis 2011). Es hat 13 Jahre Backtesting mit realen Tickdaten und rea
AlphaX Investment King
Michael Martens
Experten
Beschreibung Der Handelsautomat nutzt saisonale Muster. Es sind insgesamt sieben Strategien implementiert. Die Strategien A, B und AB und Christmas Run können mit verschiedenen Sets gefahren werden, für den Turnaround Tuesday lassen sich die gleitenden Durchschnitte variieren. Für die Witchcraft Wonder Strategie lassen sich Ein- und Ausstiegszeitpunkte anpassen. Weiterhin existiert ein variabler Filter, um Einstiege zu optimieren. Unterstützte Märkte AktienIndizes (bspw. S&P 500, DAX) Gold (
EA usdjpy H4
Andrea Cortigiani
Experten
Name: EA USD/JPY H4 Beschreibung: EA USD/JPY H4 ist ein vollständig automatisiertes Handelssystem, das für die MetaTrader 4-Plattform entwickelt wurde. Es wurde konzipiert, um auf dem USD/JPY-Markt im H4-Zeitrahmen zu operieren, und bietet eine solide trendbasierte Strategie, die durch fortschrittliche technische Filter bestätigt wird. Das Herzstück des EAs ist ein doppelter gleitender Durchschnitt (SMA), der die primäre Marktrichtung identifiziert. Einstiegssignale werden zusätzlich durch eine
Hermes Gold PRO
Igor Pereira Calil
Experten
Der HERMES-Spezialist ist ein Roboter für Meta Trader mit dem Ziel, mit den eigenen Trends und Strategien des Roboters zu arbeiten. LASSEN SIE HERMES GOLD PRO KOSTENLOS IN IHREM KONTO INSTALLIEREN UND FUNKTIONIEREN. FRAGEN SIE MIR EINE PRIVATE NACHRICHT. ZEITRAHMEN-NUTZUNGSEMPFEHLUNG: H1 HERMES wurde entwickelt, um mit dem amerikanischen Metall XAUUSD (GOLD) zu arbeiten. HERMES ist ein langjähriger Experte für durchsetzungsfähiges SCALPING und kann daher je nach Wert seiner „Risikokonfigurati
GerFX QuantFlow Scalper
Exler Consulting GmbH
Experten
Bevor Sie einen Nachtscaler kaufen, sollten Sie sich über die damit verbundenen Risiken im Klaren sein: Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für die zukünftige Profitabilität (der EA kann auch Verluste machen). Die gezeigten Backtests (z.B. in den Screenshots) sind hochgradig optimiert, um die besten Parameter zu finden, aber geben daher keine realistische Vorhersage der zukünftigen Rentabilität. Jede Mean Reversion kann aufgrund von unerwarteten Nachrichten oder Flash Crashs
MavericksProPlus
Langtha Prosanta Daudung
Experten
Der MaverickProPlus ist ein vollautomatischer EA für den Handel mit dem EURUSD-Paar. Es ist Design entlang des Trends zu handeln und auch den Handel während der Umkehrung. Er verwendet eine adaptive Grid-Strategie. Bei der adaptiven Grid-Strategie ist der Abstand zwischen den Trades nicht festgelegt, der Einstieg in den nächsten Trade basiert auf den günstigsten Marktbedingungen, um den Trade mit Gewinn abzuschließen. Das Risiko, das mit der normalen Grid/Martingale-Strategie verbunden ist, wir
GODExpert
Mr Weeraphat Jungsomjatepaisal
Experten
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>   60 % discount ( 150 USD >>> 89 USD) , special for10 buyers ( 2 left)    <<<<<<<<<<<<<<<<<<< EA GOD ist ein Expert Advisor, der auf EUR/USD spezialisiert ist, um den Gewinn um 10-20% pro Monat zu maximieren. Martingale ist eine Strategie von EA GOD, die NIE Margin Call für 5 Jahre Backtest 99,9% Genauigkeit mit Tick-Daten-Suite. Mindesteinlage: $180 Gewinn: 10-20% pro Monat Strategie: Martingal Zeitrahmen: M1 Backtest: 99.9% Genauigkeit mit Tick-Daten-Suite Einstellung Sta
Noirtier Scalper
Anvar Gadadov
Experten
Noirtier Scalper ist eine fertige Handelslösung für Ihr Konto. Dieser Roboter kann sowohl für diejenigen interessant sein, die am Anfang ihrer Handelsreise stehen, als auch für fortgeschrittene Trader, die ihre Risiken diversifizieren möchten. Dieser Expert Advisor führt die Handelsoperationen am Ende der New Yorker Sitzung durch. Die Eröffnung und Schließung von Geschäften basiert auf einem speziellen Algorithmus, der eine maximale Genauigkeit der Eingaben gewährleistet. Der Expert Advisor bein
Euro Gift EurUsd M15
Marek Kupka
3 (5)
Experten
Euro-Geschenk (EURUSD M15) Ich feiere meinen Geburtstag, also werde ich einige EAs kostenlos veröffentlichen. Dieser EA wurde für EURUSD M15 entwickelt. Die Strategie basiert auf dem ICHIMOKU-Indikator und hat sehr wenige Parameter - daher ist er SEHR ROBUST. Es verwendet Stop pending orders mit ATR Stop Loss . Um 21:00 Uhr schließen wir den Handel jeden Freitag, um wöchentliche Gaps zu vermeiden. Passen Sie diese Zeiten an Ihre Brokerzeit an. Die voreingestellten Werte sind nur für UTC+2!!! Für
FREE
Gold SWmax EA 4
Sergei Linskii
Experten
Gold SWmax EA – ist einer der besten Expert Advisor für Meta Trader 4. Der einzigartige Algorithmus des Advisors analysiert die Bewegung des Vermögenspreises unter Berücksichtigung der Faktoren der technischen und mathematischen Analyse, bestimmt profitable Einstiegs- und Ausstiegspunkte und verwendet erweitertes Geldmanagement und Lot-Multiplikatoren.  Contact me immediately after purchase. After confirms the purchase of this EA via MQL5 you will receive Set file for real RoboForex/WorldForex
Gold SDmax EA 4
Sergei Linskii
Experten
Gold SDmax EA – ist einer der besten Expert Advisor für Meta Trader 4. Der einzigartige Algorithmus des Advisors analysiert die Bewegung des Vermögenspreises unter Berücksichtigung der Faktoren der technischen und mathematischen Analyse, bestimmt profitable Einstiegs- und Ausstiegspunkte und verwendet erweitertes Geldmanagement und Lot-Multiplikatoren.  Contact me immediately after purchase. After confirms the purchase of this EA via MQL5 you will receive Set file for real RoboForex/WorldForex
Simos MT4
Maryna Shulzhenko
5 (1)
Experten
Beschreibung von Simo : ein innovativer Roboter mit einem einzigartigen Handelssystem Simo ist ein revolutionärer Handelsroboter, der mit seinem einzigartigen Handelssystem die Spielregeln verändert. Durch den Einsatz von Sentiment-Analyse und maschinellem Lernen hebt Simo den Handel auf eine neue Ebene. Dieser Roboter kann auf jedem Zeitrahmen, mit jedem Währungspaar und auf dem Server eines beliebigen Brokers arbeiten. Simo verwendet seinen eigenen Algorithmus, um Handelsentscheidungen zu t
Reef Scalper
Charles Crete
Experten
Reef Scalper ist ein aggressiver Scalping EA. Er verwendet in erster Linie die Bollinger Bänder und den Parabolic SAR-Indikator , der schnell kleine Trendänderungen über kurze Zeiträume erkennt. Der Bot platziert Pending Orders , um bei Gewinnmitnahmen schnell zu reagieren. Seine Erholungsmethode basiert auf einem Rastersystem mit einem optionalen Martingal , und er kann bis zu 15 Erholungspositionen mit einem Losgrößenmultiplikator eröffnen. Durch die Verwendung eines Tickcounters ist der Bot u
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
Experten
Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten Quantum StarMan  kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren D
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (16)
Experten
Vortex - Ihre Investition in die Zukunft Der Vortex Gold EA Expert Advisor wurde speziell für den Handel mit Gold (XAU/USD) auf der Metatrader-Plattform entwickelt. Dieser EA verwendet proprietäre Indikatoren und geheime Algorithmen des Autors und wendet eine umfassende Handelsstrategie an, die darauf ausgelegt ist, profitable Bewegungen auf dem Goldmarkt zu erfassen. Zu den Schlüsselkomponenten seiner Strategie gehören klassische Indikatoren wie der CCI und der Parabolic Indicator, die zusamme
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.6 (10)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben , das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robo
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
Experten
Aura Neuron ist ein einzigartiger Expert Advisor, der die Aura-Reihe von Handelssystemen fortsetzt. Durch die Nutzung fortschrittlicher neuronaler Netzwerke und hochmoderner klassischer Handelsstrategien bietet Aura Neuron einen innovativen Ansatz mit hervorragender potenzieller Leistung. Dieser vollständig automatisierte Expert Advisor ist für den Handel mit Währungspaaren wie XAUUSD (GOLD) konzipiert. Er hat von 1999 bis 2023 eine gleichbleibende Stabilität für diese Paare bewiesen. Das System
Blox
Cence Jk Oizeijoozzisa
5 (2)
Experten
Eine der leistungsstärksten automatisierten Trading-Strategien des Jahres 2025 Wir haben eine der stärksten manuellen Trading-Strategien des Jahres 2025 in einen vollautomatischen Expert Advisor umgewandelt, basierend auf TMA (Triangular Moving Average) mit CG-Logik . Dieser EA wurde für präzise Einstiege, intelligente Pending Orders und striktes Risikomanagement entwickelt und eignet sich für alle Forex-Währungspaare sowie Gold (XAUUSD) . Die beste Performance wird auf ECN-Konten mit Spreads un
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
3.67 (3)
Experten
ULTRA-OPTIMIERTE VERSION – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 ist in der MT4-Version die bislang leistungsstärkste, stabilste und ausgereifteste Veröffentlichung. HFT ist ein Hochfrequenz-Scalper, der ausschließlich auf Gold (XAUUSD) im M1-Zeitrahmen handelt und täglich eine große Anzahl an Trades ausführt. Er unterstützt einen Hebel von bis zu 1:500 und arbeitet mit sehr vernünftigen Lotgrößen , was ihn zu einer echten Scalping-Strategie macht. Daher sind spezialisierte Scalping-Konten (RAW oder
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Experten
Der XG Gold Robot MT4 ist speziell für Gold konzipiert. Wir haben uns nach ausgiebigen Tests entschieden, diesen EA in unser Angebot aufzunehmen. XG Gold Robot funktioniert perfekt mit den Paaren XAUUSD, GOLD, XAUEUR . XG Gold Robot wurde für alle Trader entwickelt, die gerne mit Gold handeln , und enthält zusätzlich eine Funktion, die wöchentliche Gold-Levels mit dem Minimum und Maximum im Panel sowie im Chart anzeigt, was Ihnen beim manuellen Handel helfen wird. Es handelt sich um eine Strateg
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.83 (29)
Experten
KI-gesteuerte Technologie mit ChatGPT Turbo Infinity EA ist ein fortschrittlicher Expert Advisor für GBPUSD und XAUUSD. Er konzentriert sich auf Sicherheit, konstante Erträge und unendliche Rentabilität. Im Gegensatz zu vielen anderen EAs, die auf risikoreichen Strategien wie Martingale oder Grid-Trading basieren, verwendet Infinity EA eine disziplinierte, profitable Scalping-Strategie, die auf einem neuronalen Netzwerk basiert, das über maschinelles Lernen und KI-basierte Datenanalysetechnolog
HFT Pass Prop Firm MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (26)
Experten
24-Stunden-Blitzverkauf - Nur $199.99 "HFT Pass Prop Firms" ist ein Expert Advisor (EA), der speziell für die Teilnahme an der HFT-Herausforderung entwickelt wurde und mit dem Währungspaar US30 handelt. Für weitere erstklassige Expert Advisors und Indikatoren besuchen Sie: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/seller Ich bin Los, bitte abonnieren Sie, um weitere Updates zu erhalten: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/news 1/ Was ist HFT? High-Frequency Trading (HFT) ist eine Ha
KonokaSystemNEO
Nobuyoshi Murase
1 (1)
Experten
KonokaSystemNEO ist eine der drei Schwestern ( NEO, JOY, FUN ) von KonokaSystem mit einer neuen Persönlichkeit und ist ein origineller EA. Der Handelsstil ist Daytrading und zielt auf Mitternacht bis Mittag japanischer Zeit ab. Das Währungspaar ist "USDJPY" und der Einstieg erfolgt zum Eröffnungskurs von M5. Jede der drei Schwestern hat eine andere Logik und ist mit zwei Arten von Einstiegen und zwei Arten von Ausstiegen ausgestattet. Es wird keine Grid- oder Martingale-Logik verwendet. Die int
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Experten
PROP-FIRMA BEREIT!   (   SETFILE herunterladen   ) STARTPROMO: Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Willkommen im Gold Reaper! Aufbauend auf dem sehr erfolgreichen Goldtrade Pro wurde dieser EA für die gleichzeitige Ausführung in mehreren Zeitrahmen konzipiert und bietet die Möglichkeit, di
EvoTrade EA MT4
Dolores Martin Munoz
Experten
EvoTrade: Das erste selbstlernende Handelssystem auf dem Markt Darf ich Ihnen EvoTrade vorstellen? Ein einzigartiger Handelsberater, entwickelt mit modernster Technologie in den Bereichen Computer Vision und Datenanalyse. Es ist das erste selbstlernende Handelssystem auf dem Markt und arbeitet in Echtzeit. EvoTrade analysiert Marktbedingungen, passt Strategien an und reagiert dynamisch auf Veränderungen, um außergewöhnliche Präzision in jeder Umgebung zu gewährleisten. EvoTrade nutzt fortschritt
Stock Indexes EA MT4
MQL TOOLS SL
4 (4)
Experten
Stock Indexes EA ist ein hochentwickelter Handelsroboter, der sorgfältig entwickelt wurde, um aus der Dynamik des US30-Marktes Kapital zu schlagen . Dieser Expert Advisor nutzt fortschrittliche Algorithmen und sorgfältig ausgewählte technische Indikatoren, um Markttrends zu analysieren, optimale Einstiegs- und Ausstiegspunkte zu identifizieren und Trades mit hoher Präzision auszuführen. Eines seiner wichtigsten Merkmale ist der eingebaute Nachrichtenfilter, der verhindert, dass der Roboter bei
Multi Gold Ai Robot
Nirundorn Promphao
5 (1)
Experten
Multi Gold Ai Robot ist ein sicheres System für den Handel mit Forex und Kryptowährungen. Entwickelt ausschließlich für das Paar XAUUSD (GOLD) und andere Währungspaare. Jetzt ausprobieren! Die profitabelsten Strategien im Inneren Close Order mit Money Profit, CutOff Technologie, Cutloss nach Anzahl der Trades. Super Special Edition für Trader und Introducing Broker und Partner WOW!!! Sonderpreis: $650 für nur 99 Kopien, Normalpreis $2,999 !!! Sonderaktion jede Woche. Der Ai Robot ist so konzip
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.81 (42)
Experten
Wir sind stolz darauf, Ihnen unseren hochmodernen Roboter, den Big Forex Players EA , vorstellen zu können, der Ihr Handelspotenzial maximiert, den emotionalen Handel minimiert und mit Hilfe modernster Technologie intelligentere Entscheidungen trifft. Das gesamte System dieses EA hat uns viele Monate gekostet, um es zu entwickeln, und dann haben wir viel Zeit damit verbracht, es zu testen. Dieser einzigartige EA enthält drei verschiedene Strategien, die unabhängig voneinander oder zusammen verwe
Fundamental hunter
Sara Sabaghi
Experten
Fundamental Hunter - Der Smart Money Tracking Expert Advisor Sie kaufen eine einzigartige Gelegenheit, keinen EA. Frühe Käufer bekommen die Macht zuerst... zu einem Preis, den sie nie zurückbekommen werden. Der nächste Preis wird sein: $1200 | 3/10 Spot bleibt Der nächste Preis wird sein: $1600 | 10/10 Spot verbleibt Der nächste Preis wird sein: $2000 | 10/10 Endgültiger Preis: $2400 Live result Wenn Sie auf der Suche nach einem Expert Advisor sind, der über Indikatoren hinausgeht und den M
The Tinga Tinga EA Updated
Allistair Kabelo Mandow
Experten
$10 bis $13 000 Broker:Hija Global Markets Ltd Plattform:MT5 Kontotyp:Live Login-Nummer:40912 Anleger-Passwort:Leclote123# Liebe Nutzer, ich möchte Ihnen meinen neuen Trading Advisor The Tinga EA vorstellen. Der Tinga Advisor arbeitet auf der Plattform des Advisors, aber im Gegensatz zu diesem arbeitet er auf niedrigeren Zeitrahmen von M15 und verwendet andere Indikatoren, um Trades zu generieren, während er auch auf zwei Währungspaaren, XAUUSD und USDJPY, handelt, was un
GoldMiner mt4 pro
Van Hoa Nguyen
Experten
GOLDMINER MT4 PRO ist ein Gold-Handelsroboter für den M15- oder H1-Zeitrahmen, der Candlestick-Muster, technische Indikatoren sowie Unterstützungs- und Widerstandsausbrüche kombiniert. Der Roboter verwendet eine intelligente Trenderkennungsstrategie, um den EA stabil zu halten. Engagiert, um Sie in neuen Versionen zu begleiten und aktualisiert SETFILE eng nach jedem Marktzyklus hilft der Roboter stabil und geeignet für die Marktneigung zu jeder Zeit zu sein. GOLDMINER MT4 PRO ist eine sichere S
Opening Range Breakout Master
Thushara Dissanayake
Experten
Der       Opening Range Breakout Master   ist ein professionelles algorithmisches Handelssystem, das darauf ausgelegt ist, institutionelle Handelskonzepte wie       ICT (Inner Circle Trader), Smart Money Concepts (SMC) und liquiditätsbasierte Strategien   . Dieser Expert Advisor automatisiert die Erkennung und Ausführung von       Eröffnungsbereichsausbrüche (ORB)       an wichtigen globalen Forex-Sitzungen, einschließlich       London, New York, Tokio und Midnight Killzones   , sodass Händler s
Gold Trade Pro
Profalgo Limited
4.61 (23)
Experten
Promo starten! Nur noch wenige Exemplare für 449$ verfügbar! Nächster Preis: 599$ Endpreis: 999$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here New live signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2084890 Live Signal high risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2242498 Live Signal Set Prop Firm Set JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Parameter overview Gold Trade Pro tritt dem Club der Goldhandels-EAs bei, allerdings
ThraeX
Vasile Verdes
3.25 (4)
Experten
ThraeX – Scalping auf M1   (DAX, XAU, etc) Inspiriert von der Disziplin und Präzision der römischen Ära ist ThraeX ein spezialisierter Expert Advisor (EA) für MetaTrader 4 , der speziell für den Hochfrequenzhandel auf dem 1-Minuten-Chart (M1) entwickelt wurde. Er ist darauf ausgelegt, schnelle Marktschwankungen zu verarbeiten und kurzfristige Preisbewegungen mit hoher Geschwindigkeit und Anpassungsfähigkeit zu erkennen und darauf zu reagieren. Hauptmerkmale: ️ M1-Scalping-Logik – Entwickelt fü
Bitcoin Robot Grid MT4
MQL TOOLS SL
5 (17)
Experten
Bitcoin Robot Grid MT4 ist ein intelligentes Handelssystem, das entwickelt wurde, um den BTCUSD-Handel mit Hilfe der Grid-Handelsstrategie zu automatisieren. Diese Methode macht sich Marktschwankungen zunutze, indem sie eine strukturierte Reihe von Kauf- und Verkaufsaufträgen zu vordefinierten Kursniveaus platziert. Der Roboter überwacht kontinuierlich die Marktbedingungen und führt die Trades gemäß den voreingestellten Parametern aus, so dass ein konsistentes Marktengagement ohne manuelles Ein
Greedy Golden MT4
Mihails Babuskins
4.8 (5)
Experten
Empfohlen: Es ist besser, in Konten mit niedrigeren Swap oder Swap-freie Konten zu verwenden . SEHEN UND VERGLEICHEN SIE MIT ANDEREN EA's , Echte Überwachungssignale: Gierig Golden +1000% Signal Kontaktieren Sie mich nach der Zahlung, um Ihnen das Benutzerhandbuch als PDF-Datei zu schicken. Sehen Sie das echte Überwachungssignal in meinem Profil. Verwenden Sie nur auf Gold und auf die BUY Richtung. Der Handel mit Gold ist für viele Trader aufgrund der hohen Volatilität und Tiefe des Marktes. So
Scipio Gold Bot
Stefano Frisetti
Experten
VORSICHT vor SCAM! SCIPIO GOLD BOT wird nur von MQL5.com vertrieben. Bitte beachten Sie: dies ist kein kommerzieller BOT, sondern ein professioneller. Der Vertrieb ist auf 100 Exemplare insgesamt begrenzt, und der Preis kann ohne vorherige Ankündigung zu erhöhen. Dies ist die MT4-Version, die Mt5-Version finden Sie hier: https: //www.mql5.com/it/market/product/148820 Die Unterschiede, die SCIPIO EA einzigartig machen, sind : + keine variablen Einstellungen oder Einstellungen, die der Trader ei
Gold Throne MT4
DRT Circle
5 (1)
Experten
Gold Throne EA – Nicht-Martingale-Grid-Handelssystem für Gold (XAUUSD) Der Gold Throne EA ist ein Expert Advisor, der speziell für den Goldhandel (XAUUSD) entwickelt wurde. Er basiert auf einer strukturierten Grid-Trading-Methode und verzichtet auf Martingale-Money-Management. Anstatt die Lotgröße nach Verlusten exponentiell zu erhöhen, verwendet der EA einen festen oder schrittweise anpassbaren Lotgrößenansatz, der Händlern mehr Kontrolle über Engagement und Risiko gibt. Durch den Verzicht au
Three Little Birds
Ahmad Aan Isnain Shofwan
Experten
️ THREE LITTLE BIRDS EA – Geschmiedet aus Verlusten. Perfektioniert durch Schmerz. Entfesselt durch Zielstrebigkeit. ️ STRUKTUR. KEINE SPEKULATION. Three Little Birds EA ist nicht nur ein weiterer Trading-Roboter. Es ist eine kampferprobte Maschine, entwickelt durch jahrelanges Scheitern und konzipiert für eine Mission:   Ihr Kapital zu schützen, wiederherzustellen und zu vermehren – wenn der Markt hart auf hart kommt. Es kombiniert   drei leistungsstarke Strategien   in perfekter Sy
Candle Power EA
Brainbug Investment GmbH
Experten
Bitte schreiben Sie mich nach dem Kauf an, um das Handbuch als PDF und einen Link zu einem ausführlichen Erklärvideo zu erhalten!!! Starten Sie den EA immer mit einem Setting!!! Hier SETFILE und Anleitung herunterladen  Candle Power EA Mean Reversion Aktienstrategie für den S+P 500 . Fünf kombinierte Strategien als Portfolio-Ansatz – entwickelt für volatile Marktphasen, Korrekturen und als mögliche taktische Portfolio-Absicherung. _______________________________________________________________
Bitcoin Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.63 (65)
Experten
Der Bitcoin Robot MT4 wurde entwickelt, um Bitcoin-Trades mit unvergleichlicher Effizienz und Präzision auszuführen . Entwickelt von einem Team aus erfahrenen Händlern und Entwicklern, verwendet unser Bitcoin Robot einen hochentwickelten algorithmischen Ansatz (Preisaktion, Trend sowie zwei personalisierte Indikatoren), um den Markt zu analysieren und Trades schnell mit M5-Zeitrahmen auszuführen , um sicherzustellen, dass Sie niemals lukrative Gelegenheiten verpassen. Kein Raster, kein Martingal
Crude Oil Robot MT4
MQL TOOLS SL
Experten
Der beste Öl-Handelsroboter der Welt: Crude Oil Robot ist der unangefochtene Spitzen-Handelsroboter für den XTIUSD oder jedes andere von Ihrem Broker angebotene Rohöl-Instrument . Es handelt sich hierbei nicht um einen generischen Algorithmus, sondern um ein hochspezialisiertes System , das ausschließlich für den Rohölmarkt entwickelt wurde und einzigartige Technologien nutzt , die in keinem anderen Handelsroboter verfügbar sind. Crude Oil Robot ist mit exklusiven Funktionen ausgestattet , die
Weitere Produkte dieses Autors
Killer EurUsd
Ignacio Agustin Mene Franco
Experten
Killer EurUSD v2.0 Der "Killer EurUSD" EA ist ein automatisiertes Handelssystem, das speziell für den Handel mit dem Währungspaar EUR/USD auf der MetaTrader 4 Plattform entwickelt wurde. Dieser Expert Advisor beinhaltet eine Strategie, die auf exponentiellen gleitenden Durchschnitten (EMAs) mit Risikomanagement basiert. Technische Merkmale: Technische Indikatoren: Verwendet zwei Haupt-EMAs (10 und 200 Perioden) zur Trenderkennung. Kapitalmanagement: Festes Lot-System mit Martingale-Multiplik
ORO Killer
Ignacio Agustin Mene Franco
Experten
KILLER XAU/USD - Professioneller Expertenratgeber ZUSAMMENFASSUNG Killer XAU/USD ist ein leistungsstarker Expert Advisor, der speziell für den Handel mit dem Paar XAU/USD (Gold/Dollar) entwickelt wurde. Mit einer jährlichen Rendite von 200% kombiniert dieser EA fortschrittliche technische Analyse mit intelligentem Risikomanagement, um die Handelsmöglichkeiten auf dem Goldmarkt zu maximieren. SCHLÜSSEL-FEATURES Überlegene Leistung Jährliche Rendite: 200% Optimierter Zeitrahmen: H1 (1
Exodia Eurusd Project
Ignacio Agustin Mene Franco
Experten
Exodia-Projekt EUR/USD Überblick Exodia Project EUR/USD ist ein Expert Advisor (EA), der speziell für den automatisierten Handel mit dem Währungspaar EUR/USD entwickelt wurde. Dieses algorithmische Handelssystem ist für den H1 (1-Stunden) Zeitrahmen konzipiert und hat in historischen Backtests eine außergewöhnliche Performance gezeigt. Technische Spezifikationen Erforderliche Konfiguration Plattform: MetaTrader 4 (MQL4) Währungspaar: Nur EUR/USD Zeitrahmen: H1 (1 Stunde) Empfohlenes Mindestkap
Trend Scalper EurUsd
Ignacio Agustin Mene Franco
Experten
EUR/USD Trend Scalper - System-Beschreibung Der EUR/USD Trend Scalper ist ein automatisierter und hoch konfigurierbarer Expert Advisor (EA), der speziell für den Handel mit dem EUR/USD-Paar auf 1-Stunden-Charts (H1) entwickelt wurde. Er kombiniert eine Trendfolgestrategie, die auf exponentiellen gleitenden Durchschnitten (EMAs) basiert, mit Handelsfunktionen im Grid-Modus und bietet somit Flexibilität sowohl für direktionalen Handel als auch für kontrollierte Akkumulationsstrategien. Mit einem
Elephant Eurusd
Ignacio Agustin Mene Franco
Experten
Elefant EUR/USD - Automatisiertes Handelssystem, das ausschließlich für den Handel mit dem EUR/USD-Paar auf dem H1-Zeitrahmen (1 Stunde) entwickelt wurde. Es verwendet eine kombinierte Strategie, die auf exponentiellen gleitenden Durchschnitten (EMA 10 und EMA 200) basiert, um dominante Trends und wahrscheinliche Einstiegspunkte zu identifizieren. Handelsanforderungen: Währungspaar: Nur EUR/USD Zeitrahmen: H1 (1 Stunde) Empfohlenes Mindestkapital: $1.000 USD pro 0,1 Lot Broker mit wettbewerb
Poison Slayer EurUsd
Ignacio Agustin Mene Franco
Experten
Gifttöter EUR/USD Allgemeine Informationen Name: Giftzerstörer EUR/USD Plattform: MetaTrader 4 (MT4) Empfohlener Broker: IC Märkte Währungspaar: EUR/USD Zeitrahmen: H1 (1 Stunde) Mindestkapital: USD $1.000 Version: 1.00 Entwickler: WorldInversor System-Beschreibung Poison Slayer EUR/USD ist ein automatisierter Expert Advisor, der speziell für den Handel mit dem EUR/USD-Paar auf 1-Stunden-Charts entwickelt wurde. Dieses System kombiniert die technische Analyse, die auf exponentiellen gleitenden
Danesha Xauusd
Ignacio Agustin Mene Franco
Experten
Danesha Xauusd EA Expert Advisor für den Goldhandel (XAU/USD) Plattform: MetaTrader 4 Paar: XAU/USD ausschließlich Zeitrahmen: H1 (1 Stunde) Mindestguthaben: $5.000 USD Kompatibel mit: Prop-Firmen ($5K und $10K Konten) Überblick Danesha Xauusd ist ein professioneller Expert Advisor, der speziell für den Goldhandel auf 1-Stunden-Charts entwickelt wurde. Er nutzt eine kombinierte Strategie aus exponentiellen gleitenden Durchschnitten (EMAs) und RSI, mit einem fortschrittlichen Risikomanagement-S
Level Hard Xauusd
Ignacio Agustin Mene Franco
Experten
LEVEL XAU/USD HARD - Professioneller Expertenratgeber Überblick LEVEL XAU/USD HARD ist ein fortschrittlicher Expert Advisor, der speziell für den Handel mit dem Paar XAU/USD (Gold/Dollar) auf dem H1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Dieses automatisierte System implementiert eine ausgeklügelte Strategie für das Management von schwebenden Aufträgen mit dynamischen Trailing Stops und intelligenter Spread-Kontrolle. Wichtigste Merkmale Handelsstrategie Pending-Order-System: Automatische Platzierung vo
Level Slow Xauusd
Ignacio Agustin Mene Franco
Experten
NIVEAU LANGSAM XAU/USD Allgemeine Beschreibung LEVEL SLOW XAU/USD ist ein Expert Advisor, der einen konservativen und kontrollierten Ansatz für den Handel mit dem Paar XAU/USD (Gold/Dollar) auf dem H1-Zeitrahmen verfolgt. Dieses automatisierte System implementiert fortschrittliche Frequenzkontrollen, die die Eröffnung von Geschäften begrenzen, was es ideal für Prop Firm Konten und Händler macht, die ein nachhaltiges und kontrolliertes Kapitalwachstum anstreben. Wichtigste Merkmale Kontrolliert
Power Fusion Xauusd
Ignacio Agustin Mene Franco
Experten
Power Plus XAU/USD - Professioneller Expert Advisor Überblick Power Plus XAU/USD ist ein fortschrittlicher Expert Advisor, der speziell für den Handel mit dem Paar XAU/USD (Gold) auf MetaTrader 4 entwickelt wurde. Er kombiniert die Präzision des RSI-Indikators (Relative Strength Index) mit der Richtungsstärke des ADX (Average Directional Index), um hochwahrscheinliche Handelsmöglichkeiten auf dem Goldmarkt zu identifizieren. Dieser EA nutzt eine hochoptimierte Mean-Reversion-Strategie, d
Scalper Sniper Xauusd
Ignacio Agustin Mene Franco
Experten
Sniper Scalper XAUUSD Professioneller Expert Advisor für MetaTrader 4 ÜBERBLICK Sniper Scalper XAUUSD ist ein automatisierter Expert Advisor, der speziell für den Handel des Paares XAU/USD (Gold vs. Dollar) auf dem M5-Zeitrahmen entwickelt wurde. Dieser EA verwendet eine hochpräzise Scalping-Strategie, die auf der Analyse von Candlestick-Mustern, der Körpergröße und der Erkennung von Signalen in aufeinanderfolgenden Reihen basiert, um Einstiegsmöglichkeiten mit einem hervorragenden Risiko-Er
Killer Scalper Xauusd
Ignacio Agustin Mene Franco
Experten
Killer Scalper XAUUSD MT4 Professioneller Scalping Expert Advisor für den Goldhandel Überblick Killer Scalper XAUUSD ist ein hochpräzises automatisches Handelssystem, das speziell für das Scalping von Gold (XAU/USD) entwickelt wurde. Mit fortschrittlichen RSI- und Stochastik-Filtern identifiziert dieser EA optimale Einstiegspunkte bei hoher Volatilität und maximiert das Gewinnpotenzial bei gleichzeitiger Einhaltung strenger Risikomanagement-Protokolle. ️ Technische Spezifikationen Spezi
ADX Scalper Xauusd
Ignacio Agustin Mene Franco
Experten
ADX-Skalierer XAU/USD Überblick ADX Scalper XAU/USD ist ein professioneller Expert Advisor, der speziell für den Handel mit dem Goldpaar (XAU/USD) entwickelt wurde und den ADX-Indikator als primären Trendfilter verwendet. Dieser EA kombiniert Scalping-Strategien mit fortschrittlichem Risikomanagement und ist damit ideal für persönliche und eigene Handelskonten. Hauptmerkmale Handelsstrategie Hauptindikator: ADX (Durchschnittlicher direktionaler Index) Trend-Filter: Verwendet +DI und -D
Ichimoku Scalper Gold
Ignacio Agustin Mene Franco
Experten
ICHIMOKU SCALPER GOLD Professioneller Expert Advisor für den Goldhandel ÜBERBLICK Ichimoku Scalper Gold ist ein fortschrittlicher Expert Advisor, der speziell für den Handel mit dem Paar XAU/USD (Gold vs. Dollar) unter Verwendung des leistungsstarken technischen Analysesystems Ichimoku Kinko Hyo entwickelt wurde. Dieser EA kombiniert die Präzision von Ichimoku mit einer adaptiven Grid-Strategie und professionellem Risikomanagement, ideal für Händler, die Beständigkeit in einem der volatil
OBV Scalper Gold
Ignacio Agustin Mene Franco
Experten
OBV-Skalierer GOLD MT4 Beschreibung OBV Scalper GOLD ist ein professioneller Expert Advisor, der speziell für den Handel mit XAU/USD (Gold) entwickelt wurde und den Indikator On Balance Volume (OBV) verwendet, um Divergenzen und wahrscheinliche Scalping-Gelegenheiten zu erkennen. Der EA identifiziert automatisch bullische und bearische Divergenzen zwischen Preis und Volumen und platziert strategische Pending Orders mit integriertem Risikomanagement und dynamischen Trailing Stops. ️ Techni
Bolinger Sniper Gold
Ignacio Agustin Mene Franco
Experten
Bollinger Scalper Gold EA Allgemeine Informationen Name: Bollinger Scalper Gold Version: 2.00 Plattform: MetaTrader 4 (MT4) Empfohlenes Paar: XAU/USD (Gold) Zeitrahmen: M5 (5 Minuten) Mindestkapital: $1.000 USD Entwickler: Weltinversor 2025 System-Beschreibung Bollinger Scalper Gold ist ein automatisierter Expert Advisor (EA), der speziell für den Handel auf dem Goldmarkt (XAU/USD) entwickelt wurde und eine auf Bollinger Bändern basierende Strategie mit einem intelligenten Grid Trading System
Stochastic Scalper
Ignacio Agustin Mene Franco
Experten
STOCHASTISCHER SKALIERER MT4 Beschreibung Ein professionelles automatisiertes Handelssystem, das auf XAU/USD spezialisiert ist und die Leistung des Stochastik-Oszillators mit einer adaptiven Gitterstrategie kombiniert. Entwickelt, um schnelle Marktbewegungen durch präzise überkaufte und überverkaufte Signale zu erfassen und jeden Handel mit fortschrittlichem Risikomanagement zu optimieren. Hauptmerkmale Intelligentes Handelssystem Echtzeitanalyse mit Stochastik (5,3,3), optimiert für
Emas Gold Sniper
Ignacio Agustin Mene Franco
Experten
EMAS GOLD SNIPER Expert Advisor für den automatisierten Handel in XAU/USD ÜBERBLICK EMAS GOLD SNIPER ist ein professioneller Expert Advisor (EA), der speziell für den Handel im Goldmarkt (XAU/USD) entwickelt wurde und eine fortschrittliche Crossover-Strategie für exponentielle gleitende Durchschnitte in Kombination mit einem optimierten Risikomanagement-System verwendet. Dieses automatisierte System identifiziert präzise Einstiegspunkte, indem es Überkreuzungen zwischen zwei exponentiellen
Psar MAC PRO
Ignacio Agustin Mene Franco
Experten
PSAR MAC PRO Professioneller Expert Advisor für den Goldhandel TECHNISCHE DATEN Währungspaar: XAU/USD (Gold) Zeitrahmen: M15 (15 Minuten) Mindestkapital: $1.000 USD Empfohlene Lotgröße: 0.20 - 0.50 Lots BESCHREIBUNG PSAR MAC PRO ist ein Expert Advisor der nächsten Generation, der speziell für den Handel auf dem Goldmarkt (XAU/USD) entwickelt wurde. Er kombiniert die Präzision des Parabolic SAR zur Erkennung von Trendwechseln mit der Leistung des MACD und seinem fortschrittlichen System z
Magic Vac
Ignacio Agustin Mene Franco
Experten
MAGIC VAC XAU/USD - Professioneller Expert Advisor Überblick MAGIC VAC XAU/USD ist ein Expert Advisor der nächsten Generation, der speziell für den Handel mit dem Paar XAU/USD (Gold) auf MetaTrader 4 entwickelt wurde. Er nutzt ein fortschrittliches Multi-Strategie-Analysesystem, das sieben verschiedene technische Indikatoren kombiniert, um äußerst präzise Handelssignale zu generieren. Hauptmerkmale Intelligentes Multi-Strategien-System Parabolic SAR: Identifizierung von Trend- und Umkehrpunkte
Rsi Profesional
Ignacio Agustin Mene Franco
Indikatoren
RSI Professional basiert auf einem Oszillator, um Bereiche und Trends zu jagen, wo Sie auch sehen können, fängt es Rebounds in den Messungen nach dem Paar, kann es für Forex und synthetische Indizes verwendet werden, es funktioniert in jeder temporality, in den Paaren, die ich es verwenden, sind, eur/usd, usd/jpy, usd/chf und gbp/usd, in synthetischen in der Crash-und Boom-Paare alle, Volatilität 75, Sprünge, und Bereich brechen!
Winner Oscillator
Ignacio Agustin Mene Franco
Indikatoren
Winner-Oszillator. Wie es genannt wird, ist es ein Oszillator, der aus einem Heikin-Ashi-Candlestick-Strategie + ein Oszillator programmiert, um perfekte Rebounds zu greifen, wie es auf dem Foto gut aussieht Es ist für Scalping und intraday verwendet. Es funktioniert für alle Jahreszeiten! und auch für alle Forex-Paare und synthetische Indizes Es funktioniert sehr gut auch in der Volatilität, Sprünge, Crash und Boom!
Buy Sell Volatility 75
Ignacio Agustin Mene Franco
Indikatoren
Pack Volatilität 75 1/3 In diesem Indikator Stufe 1 Ich freue mich, Ihnen die Volatilität 75 Buy/Sell Professional Indikator. wo in jeder temporären Struktur wird es einen Verkauf und einen sicheren Kauf markieren, um manuell zu betreiben, wo die Strategie basiert auf den Linien EMA von 7 exponentiellen Perioden und die EMA von 50 exponentiellen Perioden. wo der Kauf eines Produkts kommt 2 als Geschenk (es ist die Packung) Kauf eines der 3 Produkte werden die restlichen Indikatoren gesendet werd
Sell Buy Tendence Boom300
Ignacio Agustin Mene Franco
Indikatoren
Bei dieser Gelegenheit freue ich mich, die (Boom 300 Professional Pack) zu präsentieren, wo es besteht aus 4 Indikatoren für die Boom 300 Index der synthetischen Indizes (Deriv Broker) Der Erwerb dieses Indikators ermöglicht Ihnen die Packung der 4 Boom 300 Indikatoren, wo der Rest der Indikatoren gesendet werden, Dieser Indikator ist 1 der 4, die die Buy/Sell-Strategie enthält, senden Sie klare Warnungen, wo es kaufen oder verkaufen das Paar Es wird empfohlen, in einem Zeitraum von 15 Minuten z
Tendencia Crash300
Ignacio Agustin Mene Franco
Indikatoren
Professional Pack Crash 300 Indikatoren, Bei dieser Gelegenheit präsentiere ich die Trend-Indikator, der für den Crash-Index 300 (Deriv Broker) Der Indikator besteht aus einer Strategie, wo Trends in Zeiten von 15 Minuten gefangen sind, sehr deutlich der Indikator zeigt den Kauf Kennzeichnung der Spitze der rot, bis der Trend entwickelt, und dann markieren Sie den grünen Punkt des Kaufs, es ist sehr einfach zu bedienen, Es wird empfohlen, in dieser Zeitlichkeit zu verwenden, da es dazu dient, lä
Channel Stochastic Boom
Ignacio Agustin Mene Franco
Indikatoren
Channel Stochastic Boom 1000 Ich freue mich, die Packung (Tendence Boom 1000), wo bei dieser Gelegenheit präsentiere ich die Channel Stochastic Boom 1000 Indikator für (Deriv Broker), wo ist 1 der 4 Indikatoren, die die Packung bringt! Der Indikator besteht aus der sthochastic Strategie, wo es den Punkt erreicht (0 Level) der Kauf erfolgt, unter Ausnutzung der Jagd Spike, wo es den Punkt erreicht (90 Level) der Verkauf erfolgt unter Ausnutzung der Trend-Kerzen! Es ist in 1 Minute und in 15 Minut
Boom Scalper Gold
Ignacio Agustin Mene Franco
Indikatoren
Boom Scalper Gold Es ist ein Indikator, programmiert, um in einem Zeitrahmen von 1/5 und 15 Minuten, perfekt für die Jagd Spikes und Trend Segel, wo in den Parametern der (70) es sendet Ihnen einen Verkauf / Verkauf Alarm und in der Ebene Parameter (8) es sendet Ihnen ein Kaufsignal Es ist für Indizes (BOOM) von synthetischen Indizes (Deriv) Es ist leicht und einfach zu bedienen, es macht die ganze Arbeit, indem Sie die Alarme! der Indikator während dieser Zeit wird auf SALE bleiben! Ohne weiter
Crash Scalper Gold
Ignacio Agustin Mene Franco
Indikatoren
Crash Scalper Gold Es ist ein Indikator, wo er Kauf- und Verkaufspunkte markiert. Wie der Name sagt, wird er benutzt, um in den Paaren von (Crash) 1000/500/300 zu skalpieren, wo er Ihnen Signale des Verkaufs/Verkaufs und des Kaufs/Kaufs an den Niveaupunkten (90) schickt, schickt er Ihnen das Verkaufssignal, (Spike) am Niveaupunkt (27) schickt er Ihnen das Kaufsignal, (Trend Candles) Es ist sehr einfach und leicht zu benutzen. um die besten Karten möglich zu machen! Für diesen Zeitraum wird es im
XauUsd Scalper
Ignacio Agustin Mene Franco
Indikatoren
Xau/Usd Scalper Es ist ein einzigartiger Indikator, bei dem er die Tiefs/Hochs zählt, um Kauf- und Verkaufseinträge zu machen! wo Sie die Einträge mit Pfeilen neben den Tiefs und Hochs markieren, die in m15/H1 verwendet werden, um längere und wertvollere Einträge zu machen Es ist sehr einfach und leicht zu bedienen Es funktioniert auch für Forex-Paare und synthetische Indizes! Viel Vergnügen! guten Gewinn World Investor!!
Step Scalpeer
Ignacio Agustin Mene Franco
Indikatoren
Step Scalper , Es ist ein Indikator mit Alarmen, wo es sendet Sie kaufen und verkaufen Alarme durch einen gleitenden Durchschnitt von 21 Perioden begleitet Es ist sehr leicht und einfach zu bedienen. wo auf dem Weg der grünen Periode markiert den Kauf des Vermögenswertes, und der Weg der roten Periode markiert den Verkauf des Vermögenswertes, Es ist für Scalping auf M5/M15 verwendet, aber es wird auch empfohlen, verwenden Sie es in Zeiten von 1 Stunde, da es den Kauf oder Verkauf Trend erfasst,
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension