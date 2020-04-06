Making Scalper Hard GOLD
- Experten
- Ignacio Agustin Mene Franco
- Version: 1.53
- Aktivierungen: 10
Beschreibung
Making Scalper Hard Gold ist ein fortschrittlicher Scalping Expert Advisor, der speziell für den Handel mit dem Paar XAU/USD (Gold) auf dem M5-Zeitrahmen entwickelt wurde. Dieses automatisierte System kombiniert mehrere technische Handelsstrategien, um die Chancen auf dem Goldmarkt, einem der volatilsten und liquidesten Vermögenswerte auf dem Finanzmarkt, zu maximieren.
Wichtigste Merkmale
Multi-Strategien-System
Der Expert Advisor (EA) implementiert drei sich ergänzende Handelssysteme:
RSI + Stochastik-Filter: Identifiziert überkaufte und überverkaufte Zonen für präzise Einstiege
Parabolic SAR: Erkennt Trendwechsel und generiert Umkehrsignale
Intelligentes Rastersystem: Platziert strategisch verteilte Pending Orders
Professionelles Risikomanagement
Einstellbarer Stop Loss: Automatischer 20-Punkte-Schutz als Standard
Dynamischer Trailing-Stop: Sichert Gewinne durch Verschieben des Stop-Loss zu Gunsten des Handels
Margin-Kontrolle: Automatische Überprüfung vor jedem Handel
Limit für schwebende Aufträge: Maximal 2 pro Typ, um ein Überengagement zu verhindern
Flexible Geldverwaltung
Empfohlene feste Losgröße: 0,20 - 0,50 Lots
Empfohlenes Kapital: $1.000 USD Minimum
Prozentuales Risiko: Konfigurierbar 0,5%
Automatische Anpassung: Passt die Größe entsprechend dem verfügbaren Guthaben an
Sicherheits-Filter
Spread-Kontrolle: Handelt nur, wenn der Spread ≤30 Pips ist
Zeitfilter: Aktiver Handel zwischen 16:00 und 22:00 Uhr (konfigurierbar)
Margin-Prüfung: Verhindert Trades mit unzureichendem Kapital
Kompatibilität
✅ Broker: Kompatibel mit jedem MetaTrader 4-Broker
✅ Konten finanzieren: Vollständig geeignet für Prop-Firmen und Herausforderungen
✅ Spread: Optimiert für ECN und Standard-Broker
✅ Hebelwirkung: Funktioniert mit verschiedenen Leverage-Levels
Technische Spezifikationen
Zeitrahmen: M5 (5 Minuten)
Empfohlenes Paar: XAU/USD (Gold)
Mindestkapital: $1.000 USD
Losgröße: 0.20 - 0.50 (einstellbar je nach Kapital)
Version: 1.53
Wettbewerbsvorteile
🎯 Genauigkeit: Mehrere technische Bestätigungen vor dem Einstieg in den Markt
⚡ Geschwindigkeit: Optimierte Ausführung für hochfrequentes Scalping
🛡️ Schutz: Umfassendes Risikomanagementsystem und Kapital
🔧 Anpassbar: Über 20 anpassbare Parameter, um Ihrem Risikoprofil zu entsprechen
📊 Transparent: Klare Identifizierung jedes Trades nach System (RSI/Stoch oder SAR)
Der Scalper Hard Gold ist das ideale Werkzeug für Händler, die ihren Goldhandel mit einem robusten, bewährten und vollständig konfigurierbaren System automatisieren möchten. Perfekt sowohl für persönliche Konten als auch für die konsequente und effektive Bewältigung von Finanzierungsproblemen.