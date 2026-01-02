Machine Scalper

Maschineller Scalper XAUUSD
Professioneller Expert Advisor für den Goldhandel
📊 ÜBERBLICK
Machine Scalper XAUUSD ist ein fortschrittlicher Expert Advisor, der speziell für den Handel am Goldmarkt (XAU/USD) mit hochpräzisen Scalping-Strategien entwickelt wurde. Entwickelt mit adaptiver maschineller Lerntechnologie, kombiniert dieser EA bewährte technische Indikatoren mit künstlicher Intelligenz, um die Handelsmöglichkeiten im volatilen Goldmarkt zu maximieren.

🎯 KEY FEATURES
Intelligentes Handelssystem
Adaptives maschinelles Lernen: Der EA lernt aus jedem Handel und passt die Signalgewichtung automatisch auf der Grundlage der historischen Performance an.
Doppelte Signalbestätigung: Kombiniert Stochastik-Oszillator und Bollinger-Bänder für äußerst zuverlässige Signale.
Marktregime-Erkennung: Erkennt automatisch eine Handelsspanne, einen Trend oder Volatilitätsbedingungen.
Professionelles Risikomanagement
Konfigurierbarer Stop Loss: Garantierter Schutz bei jedem Handel.
Intelligenter Trailing Stop: Sichert dynamisch Gewinne.
Automatischer Breakeven: Verschiebt den Stop Loss zum Breakeven, wenn ein Pip-Ziel erreicht wird.
Margin-Kontrolle: Kontinuierliche Überwachung zur Vermeidung von Margin Calls.
Optimierung für XAU/USD.
Spread-Filter: Handelt nur, wenn der Spread günstig ist.
Zeit-Filter: Ermöglicht den Handel während der liquidesten Sitzungen.
Pending Order Management: Adaptives Rastersystem mit konfigurierbaren Limits.
Schutz vor Overtrading: Strenge Kontrolle der Positionsanzahl.
⚙️ TECHNISCHE DATEN
Spezifikation der Parameter
Währungspaar XAU/USD (Gold)
Empfohlener Zeitrahmen M5 (5 Minuten)
Mindestkapital $1.000 USD
Empfohlene Lotgröße 0.20 Lots
Plattform MetaTrader 4 (MT4)
Kontotyp Kompatibel mit Standard-, ECN- und Funding-Konten
Empfohlener Leverage 1:100 oder höher
💼 KOMPATIBEL MIT FUNDING-KONTEN
Dieser EA wurde unter Berücksichtigung der strengen Anforderungen von Prop Firms entwickelt:

✅ Respektiert Drawdown-Limits ✅ Strikte Risikokontrolle pro Trade ✅ Keine Martingale-Strategien ✅ Professionelles Kapitalmanagement ✅ Stop Loss auf allen Trades ✅ Konfigurierbare tägliche Orderlimits

🔧 EMPFOHLENE KONFIGURATION
Für ein Kapital von $1.000 USD:
- Losgröße: 0,20
- Risikoprozentsatz: 1.0%
- Stop Loss: 25 Pips
- Maximale Positionen: 6
- Max Pending Orders: 3
- Nachlaufende Start: 10 Pips
- Breakeven: 12 Pips
Für Funding-Konten ($10,000+):
- Losgröße: 0,50 - 1,00 (gemäß den Regeln)
- Risikoprozentsatz: 0,5% - 1,0%
- Maximaler täglicher Verlust: Konfigurieren Sie entsprechend der Limits
- Konservativer Modus: Aktiviert
📈 WETTBEWERBSVORTEILE
Echtes maschinelles Lernen: Das ist nicht nur ein Name - der EA lernt wirklich und passt sich an
Statistiken in Echtzeit: Visuelles Panel mit Gewinnrate und Signalgenauigkeit
Mehrere Strategien: Stochastik, Bollinger Bands und kombinierte Signale
⚠️ WICHTIGE ÜBERLEGUNGEN
Qualitätsmakler: Verwenden Sie einen Broker mit wettbewerbsfähigen Spreads XAU/USD (max. 35 Pips)
Empfohlener VPS: Für ununterbrochenen 24/7-Handel
Emotionales Management: Respektieren Sie die konfigurierten Parameter; greifen Sie nicht manuell ein.
Streuung: Riskieren Sie nicht mehr als 1-2% Ihres Kapitals pro Handel.
🏆 IDEAL FÜR:
✔️ Händler, die ihren Goldhandel automatisieren möchten ✔️ Teilnehmer an Finanzierungskonten (FTMO, etc.) ✔️ Anleger, die risikoarme Strategien bevorzugen ✔️ Erfahrene Scalper, die 24/7-Effizienz suchen

⚡ START HEUTE
Mit dem Machine Scalper XAUUSD können Sie den Goldmarkt mit der Präzision eines Algorithmus und der Anpassungsfähigkeit des maschinellen Lernens handeln und dabei das Risiko streng kontrollieren.

Rechtlicher Hinweis: Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse. Der Handel mit Währungen und Edelmetallen ist mit erheblichen Risiken verbunden. Handeln Sie nur mit Kapital, das Sie sich leisten können, zu verlieren.

Entwickelt von Worldinversor | Copyright 2026
