Gold Flow Trader Plus

Gold Flow Trader Plus - Offizielle Beschreibung
Übersicht (M3 Timeframe / 1:1000 Leverage)
Gold Flow Trader Plus ist ein automatisiertes Handelssystem (Expert Advisor), das ausschließlich für XAUUSD (Gold) entwickelt wurde, mit einem absoluten Schwerpunkt auf operativer Disziplin, strenger Risikokontrolle und Kapitalerhalt.

Dieser Expert Advisor wurde entwickelt, um nur dann zu handeln, wenn die Marktbedingungen günstig sind, und vermeidet Einstiege in risikoreichen Umgebungen, übermäßige Instabilität oder Setups von geringer technischer Qualität.
Sein Ziel ist es nicht, ständig zu handeln, sondern die Qualität des Einstiegs, die technische Struktur und das langfristige Überleben in den Vordergrund zu stellen.

Betriebsmodus (WICHTIG)

👉 Diese Version arbeitet AUSSCHLIESSLICH mit KAUFEN-Positionen.

Der EA eröffnet in dieser Version keine SELL Trades.

Eine spezielle SELL-Version befindet sich in der Entwicklung und kann in Zukunft als separates Produkt oder Update veröffentlicht werden, das der gleichen Philosophie der Risikokontrolle folgt.

Diese Entscheidung wurde getroffen, um:

  • die Strategie klar, objektiv und spezialisiert zu halten

  • das operative Risiko zu reduzieren

  • Logikkonflikte bei Goldmarkttrends zu vermeiden

Operativer Zeitrahmen (MUSS)

Der Gold Flow Trader Plus wurde ausschließlich für den M3-Zeitrahmen (3 Minuten) entwickelt.

  • Der EA darf nur auf M3-Charts verwendet werden.

  • Die Verwendung auf anderen Zeitrahmen wird nicht unterstützt.

  • Die außerhalb von M3 erzielten Ergebnisse spiegeln nicht das tatsächliche Verhalten des Systems wider.

Die gesamte Einstiegslogik, die Filter, die Blöcke, der Trailing-Stop und der Stop-Loss wurden speziell für M3 kalibriert, unter Berücksichtigung der Mikrostruktur und der Volatilität von Gold in diesem Intervall.

98% der Eingaben wurden gesperrt, um den Kunden vor Risiken zu schützen. Jede Parameteränderung kann die Effizienz des EA verringern.

Obligatorische Hebelwirkung

👉 Dieser Expert Advisor wurde für den Betrieb mit einem Hebel von 1:1000 entwickelt.

Die Logik für:

  • Losgrößenbestimmung

  • Margin-Nutzung

  • Interne Schutzmaßnahmen

wurde ausschließlich mit Blick auf eine Hebelwirkung von 1:1000 entwickelt.

Die Verwendung eines niedrigeren Hebels (z. B. 1:500, 1:200 oder 1:100) ist möglich:

  • die maximal zulässige Losgröße verringern

  • Ablehnung von Aufträgen aufgrund einer unzureichenden Marge verursachen

  • das operative Verhalten des EA verändern

✔ Für einen korrekten Betrieb ist eine Hebelwirkung von 1:1000 erforderlich.

Handelslogik

Gold Flow Trader Plus verwendet einen robusten Satz von technischen Filtern, darunter:

  • Aufwärtstrend-Bestätigung

  • Marktfluss-Filter

  • Dynamische Volatilitätsanalyse

  • Intelligente Blöcke unter ungünstigen Bedingungen

Das System vermeidet den Handel automatisch, wenn es ihn erkennt:

  • Übermäßiger Spread

  • Unzureichende Volatilität

  • Seitwärts gerichtete oder instabile Märkte

  • Ungünstige Trends auf höheren Zeitskalen

Jeder neue Einstieg erfolgt nur, wenn ALLE technischen Filter und Schutzregeln gleichzeitig erfüllt sind.

Positionsmanagement

Der EA kann mehr als eine BUY-Position gleichzeitig halten, solange jeder neue Handel die Systemkriterien vollständig erfüllt.

Gold Flow Trader Plus verwendet NICHT:

  • Raster

  • Martingal

  • Verlust-Wiederherstellung

  • Aggressives Stapeln

Jeder Handel:

  • Wird unabhängig eröffnet

  • hat seinen eigenen individuellen Stop Loss

  • Hält eine minimale Verzögerung zwischen den Eingängen ein

  • Kann im Falle eines hohen gleitenden Verlustes oder einer Pechsträhne automatisch blockiert werden

Dieser Ansatz ermöglicht es dem System, auf kontrollierte Weise von Aufwärtstrends zu profitieren, ohne das Risikomanagement zu beeinträchtigen.

Hauptmerkmale

  • Handelt ausschließlich mit XAUUSD (Gold)

  • Ausschließliche BUY-Strategie (in dieser Version)

  • Obligatorischer Zeitrahmen: M3

  • Logik basiert auf Trend, Fluss und Volatilität

  • Ermöglicht mehrere BUY-Positionen auf kontrollierte Weise

  • Dynamischer Stop Loss und Trailing basierend auf einem Prozentsatz des Goldpreises

  • Erweiterte Filter zur Vermeidung schlechter Marktbedingungen

Interne Schutzmechanismen

  • Progressiver nachlaufender Stopp

  • Neueinstiegssperre bei gleitendem Verlust

  • Cooldown nach Verlustserien

  • Täglicher Schutz

Kontrollieren Sie Ihre Losgröße (Kapitalschutz)

Bei der Entwicklung von Gold Flow Trader Plus wurde besonderer Wert auf die Sicherheit des Benutzerkontos gelegt.

Wir empfehlen Ihnen zu testen und zu simulieren, welches Startguthaben/welche Losgröße für Ihre Situation sinnvoll ist, ohne dass Sie sich unverhältnismäßig stark exponieren.

Risikomanagement (Transparent)

Auch mit allen Schutzmaßnahmen:

  • Verluste können auftreten

  • Drawdowns sind Teil des Handels

  • Vergangene Ergebnisse sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse

Gold Flow Trader Plus verspricht keine Gewinne und schließt Risiken nicht aus.
Er ist für Händler gedacht, die Kontrolle, Beständigkeit und Langlebigkeit schätzen - nicht unrealistische Versprechen.

Empfohlene Verwendung

Verwenden Sie konservative Losgrößen.

Handel mit:

  • Einem zuverlässigen Broker

  • Stabile Spreads

  • M3-Zeitrahmen (obligatorisch)

  • 1:1000 Hebelwirkung (obligatorisch)

Letzte Mitteilung

Gold Flow Trader Plus ist ein technisches, diszipliniertes und konservatives System, das sich in dieser Version ausschließlich auf BUY-Operationen konzentriert.

Es zielt nicht darauf ab, "jeden Handel zu gewinnen" und verwendet keine riskanten Abkürzungen.
Sein Ziel ist es, mit Methode zu handeln, das Risiko zu kontrollieren und das Kapital zu schützen - auch in ungünstigen Szenarien.

In den Beispielbildern werden zwei Tests gezeigt: ein aggressiverer und ein konservativerer. Machen Sie nur das, was für Ihre eigene Situation angemessen ist.


