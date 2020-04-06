Scalper Sniper Xauusd

Sniper Scalper XAUUSD

Professioneller Expert Advisor für MetaTrader 4

📊 ÜBERBLICK

Sniper Scalper XAUUSD ist ein automatisierter Expert Advisor, der speziell für den Handel des Paares XAU/USD (Gold vs. Dollar) auf dem M5-Zeitrahmen entwickelt wurde. Dieser EA verwendet eine hochpräzise Scalping-Strategie, die auf der Analyse von Candlestick-Mustern, der Körpergröße und der Erkennung von Signalen in aufeinanderfolgenden Reihen basiert, um Einstiegsmöglichkeiten mit einem hervorragenden Risiko-Ertrags-Verhältnis zu identifizieren.









🎯 HAUPTMERKMALE

✅ Handelsstrategie

Typ: Präzisions-Scalping mit Pattern-Erkennung

Konsekutive Candlestick-Analyse: Identifiziert Reihen von 1 Candlestick mit einem Mindestkörper von 2,0 Pips

Doppelte Signale: Einstiegssystem mit mehrfacher Bestätigung (elf verschiedene Signale)

Fortschrittliches Risikomanagement: 50 Pips Stop Loss und 100 Pips Take Profit (Verhältnis 1:2)

Smart Trailing Stop: Löst bei 50 Pips Gewinn aus und folgt bei 25 Pips

⚙️ Handelseinstellungen

Volumen pro Handel: 0,20 Lots (einstellbar je nach Kapital)

Handelszeiten: 06:00 - 23:00 (optimiert für Sitzungen mit höherer Volatilität)

Magische Nummer: 2885 (zur eindeutigen Identifizierung des Handels)

Kompatibel mit: Standard und Funding Konten

📈 SPEZIFIKATIONEN TECHNIKEN

Wichtigste Parameter

Währungspaar: XAU/USD (Gold)

Zeitrahmen: M5 (5 Minuten) - ERFORDERLICH

Empfohlener Broker: IC Märkte

Konto-Typ: Kompatibel mit ECN-, Standard- und Funding-Konten

Empfohlener Leverage: 1:100 oder höher

Einstiegs-Parameter

Magische Zahl: 2885

Zeit Start: 06:00

Zeit Ende: 23:00

Signal-Typ: EINMAL

Reihengröße: 1 Kerze

Minimale Körpergröße: 2.0 Pips

Volumengröße: 0.20 Lots

Stop Loss: 50 Pips

Gewinnmitnahme: 100 Pips

Nachlaufender Stop: 25 Pips

Trailing Start: 50 Pips

Zeitraum: M5 (Aktuell)

💼 RISIKOMANAGEMENT

Der EA verfügt über ein robustes Risikomanagement-System Risiko:





Fester Stop Loss: 50 Pips pro Trade

Take Profit: 100 Pips (Risiko/Ertrags-Verhältnis 1:2)

Dynamischer Trailing Stop: Wird automatisch ausgelöst, wenn der Handel 50 Pips Gewinn erreicht, und folgt dem Preis in einem Abstand von 25 Pips

Kapitalschutz: Signalverifikationssystem zur Vermeidung unnötiger Trades

🏆 WETTBEWERBSVORTEILE

✔️ XAU/USD-Spezialisierung: Ausschließlich für Gold optimiert, unter Ausnutzung seiner charakteristischen Volatilität

✔️ Doppeltes Bestätigungssystem: Zwei Sätze von Signalparametern für höhere Genauigkeit

✔️ Intelligenter Trailing Stop: Schützt Gewinne und lässt Gewinne laufen

✔️ Kompatibel mit Funding-Brokern: Entspricht den Regeln der meisten Finanzierungsgesellschaften (FTMO, TopStepTrader, etc.)

✔️ Niedriger Drawdown: Konservative Strategie mit professionellem Risikomanagement

✔️ Vollständig automatisiert: Handelt 24/5 ohne manuelles Eingreifen





🔧 ANFORDERUNGEN UND EMPFEHLUNGEN

Mindestanforderungen

Aktueller MetaTrader 4

Empfohlener VPS (für ununterbrochenen 24/7-Betrieb)

Maximal empfohlener Spread: 20 Pips

Mindestkapital: $1.000 USD (für den Handel mit 0,20 Lots)

Empfohlenes Kapital nach Volumen

0,10 Lots: $300 - $500

0,20 Lots: $500 - $1.000

0,50 Lots: $1.500 - $2.500

1,00 Lots: $5.000 - $10.000

🚀 SCHLUSSFOLGERUNG

Sniper Scalper XAUUSD v1.20 ist eine professionelle automatisierte Handelslösung für Händler, die Gold mit einer präzisen und kontrollierten Scalping-Strategie handeln möchten. Sein doppeltes Bestätigungssystem, sein fortschrittliches Risikomanagement und seine Kompatibilität mit Finanzierungsbrokern machen ihn zu einem idealen Werkzeug sowohl für Kleinhändler als auch für Profis, die Finanzierungsaufgaben bewältigen wollen.





Beginnen Sie den Goldhandel automatisch und professionell mit dem Sniper Scalper XAUUSD!