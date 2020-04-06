Killer Scalper Xauusd
- Experten
- Ignacio Agustin Mene Franco
- Version: 1.40
- Aktivierungen: 10
🏆 Killer Scalper XAUUSD MT4
Professioneller Scalping Expert Advisor für den Goldhandel
📊 Überblick
Killer Scalper XAUUSD ist ein hochpräzises automatisches Handelssystem, das speziell für das Scalping von Gold (XAU/USD) entwickelt wurde. Mit fortschrittlichen RSI- und Stochastik-Filtern identifiziert dieser EA optimale Einstiegspunkte bei hoher Volatilität und maximiert das Gewinnpotenzial bei gleichzeitiger Einhaltung strenger Risikomanagement-Protokolle.
⚙️ Technische Spezifikationen
Spezifikation der Parameter
Handelspaar XAU/USD (Gold)
Zeitrahmen M5 (5 Minuten)
Mindestkapital $1.000 USD
Empfohlene Lotgröße 0.50
Strategie-Typ Grid Scalping mit intelligenten Filtern
Dynamischer Stop Loss (standardmäßig 20 Pips)
Trailing Stop Adaptives Trailing-System
🎯 Hauptmerkmale
✅ Multi-Filter-Einstiegssystem
RSI-Oszillator für Momentum-Bestätigung
Stochastik-Indikator für die Erkennung von überkauften/überverkauften Kursen
Zeitfilter, um nur in Sitzungen mit hoher Liquidität zu handeln
✅ Intelligente Auftragsverwaltung
Automatisierte schwebende BuyStop/SellStop-Aufträge
Dynamische Abstandsanpassung gemäß den Anforderungen des Brokers
Automatische Margin-Prüfung vor der Platzierung von Trades
✅ Erweiterte Risikokontrolle
Konfigurierbarer Stop-Loss und Trailing-Stop
Maximum-Spread-Filter zur Vermeidung kostspieliger Eingaben
Überprüfung der Kompatibilität mit dem Broker-Stop-Level
✅ Professionelles Kapitalmanagement
Feste oder prozentuale Losgrößen
Automatische Lotberechnung auf Basis des Kontostandes
System zur Überprüfung der Margin-Sicherheit
💼 Ideal für
✔️ Finanzierungskonten - Optimiert für Prop-Trading-Unternehmensbewertungen
✔️ Scalping-Strategien - Schnelle Ein- und Ausstiege in volatilen Märkten
✔️ Automatisierter Handel - Autonomer Handel ohne Eingriffe
✔️ Konservative Trader - Eingebaute Sicherheitsmechanismen
📈 Handelssitzungen
Optimale Zeit: 4:00 PM - 10:00 PM (Serverzeit)
Für maximale Liquidität die Überlagerung London/New York anstreben
🔧 Setup-Anforderungen
Plattform: MetaTrader 4
VPS: Empfohlen für 24/7 Handel
Kontotyp: Standard, ECN, oder Raw Spread
Hebelwirkung: Minimum 1:100 (1:500 empfohlen)
Spanne: Maximal 3,0 Pips für optimale Performance
💰 Beispiel Kapitalmanagement
Kontostand Empfohlene Losgröße Risikoniveau
$1,000 0.50 Mäßig
$2.000 1,00 Mäßig
$5.000 2,50 Konservativ
$10.000 5,00 Konservativ
🛠️ Unterstützung und Aktualisierungen
Regelmäßige Updates für Maklerkompatibilität
Optimiert für wechselnde Marktbedingungen
Technischer Support verfügbar
Kompatibel mit allen großen Brokern MT4
Handeln Sie intelligenter, nicht härter. Überlassen Sie dem Killer Scalper XAUUSD die Präzision, während Sie sich auf die Vermehrung Ihres Kapitals konzentrieren. ⚡