DMI Scalper Gold

DMI Scalper GOLD MT5 - Sistema de Trading Automatizado Premium

🎯 Descripción General

DMI Scalper GOLD es un Expert Advisor (EA) de alta precisión diseñado específicamente para operar el par XAU/USD (Oro) utilizando una estrategia avanzada basada en el indicador DMI (Directional Movement Index)

Este sistema automatizado ha sido desarrollado para traders que buscan aprovechar los movimientos de scalping en el mercado del oro, con una configuración optimizada para operar en temporalidad M15 (15 minutos), ideal tanto para cuentas personales como para cuentas de fondeo (prop firms).

💎 Características Principales

Estrategia DMI/ADX Avanzada

  • Filtrado inteligente de señales mediante cruce de DI+ y DI-
  • Validación de tendencias con niveles mínimos de ADX
  • Detección automática de momentum del mercado

Sistema de Grid Controlado

  • Colocación automática de órdenes pendientes (BUY STOP / SELL STOP)
  • Control de distancia máxima entre órdenes
  • Límite configurable de órdenes pendientes simultáneas

Gestión Avanzada de Riesgo

  • Stop Loss automático en todas las operaciones
  • Sistema de cierre automático por objetivo de profit (en pips)
  • Trailing Stop dinámico con opción agresiva
  • Break Even automático para proteger ganancias
  • Control de spread máximo permitido

Money Management Inteligente

  • Lotaje fijo o por porcentaje de riesgo
  • Validación automática de margen disponible
  • Ajuste automático del tamaño de lote según el balance

Filtros de Protección

  • Filtro de horario de trading (evita horarios de alta volatilidad)
  • Control de spread máximo
  • Verificación de condiciones de mercado

📊 Especificaciones Técnicas

Parámetro Valor Recomendado
Par de Divisas XAU/USD (Oro)
Temporalidad M15 (15 minutos)
Capital Mínimo $1,000 USD
Lotaje Recomendado 0.20 - 0.50 lotes
Spread Máximo 30 pips
Stop Loss 20 pips (ajustable)
Take Profit Auto 15 pips (ajustable)
Trailing Stop Activable desde 5 pips

⚙️ Configuración Óptima

Para Cuentas Personales:

  • Capital inicial: $1,000 - $5,000 USD
  • Lotaje fijo: 0.20 - 0.30
  • Riesgo por operación: 0.5% - 1%

Para Cuentas de Fondeo (Prop Firms):

  • Capital asignado: Según la firma
  • Lotaje conservador: 0.20 - 0.40
  • Configuración de trailing stop agresivo: Activado
  • Auto-cierre de profit: Recomendado para cumplir objetivos

🎯 Ventajas Competitivas

  1. Adaptado al Oro: Parámetros optimizados para la volatilidad del XAU/USD
  2. Compatible con Fondeo: Configuración conservadora para pasar evaluaciones
  3. Gestión Profesional: Sistema completo de protección de capital
  4. No Martingala: No aumenta el riesgo exponencialmente
  5. Totalmente Automatizado: Opera 24/5 sin intervención manual

💼 Ideal Para:

✔️ Traders que operan XAU/USD
✔️ Scalpers de corto plazo
✔️ Cuentas de fondeo (Prop Trading)
✔️ Traders que buscan automatización completa
✔️ Operadores con capital desde $1,000 USD

⚡ DMI Scalper GOLD - Tu Socio Automatizado en el Mercado del Oro


