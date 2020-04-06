Level Slow Xauusd

NIVEAU LANGSAM XAU/USD
Allgemeine Beschreibung
LEVEL SLOW XAU/USD ist ein Expert Advisor, der einen konservativen und kontrollierten Ansatz für den Handel mit dem Paar XAU/USD (Gold/Dollar) auf dem H1-Zeitrahmen verfolgt. Dieses automatisierte System implementiert fortschrittliche Frequenzkontrollen, die die Eröffnung von Geschäften begrenzen, was es ideal für Prop Firm Konten und Händler macht, die ein nachhaltiges und kontrolliertes Kapitalwachstum anstreben.

Wichtigste Merkmale
Kontrollierte Handelsstrategie
Intelligentes Frequenzsystem: Kontrolle durch Anzahl der Kerzen und Zeit zwischen den Trades
Pending Order Management: BuyStop und SellStop mit dynamisch berechneten Abständen
Adaptiver Trailing Stop: Progressive Anpassung des Stop Loss auf Basis des Gewinns
Dynamische Parameter: Alle Levels werden in Echtzeit auf Basis des durchschnittlichen Spreads neu kalkuliert
Konservativer Handel: Niedrigere Handelsfrequenz für mehr Stabilität
Frequenzkontrollsystem (NEU)
Candlestick-Kontrolle

Mindestanzahl von Candlesticks zwischen den Trades (Standard: 5 Candlesticks)
Verhindert Over-Trading in Zeiten hoher Volatilität
Ermöglicht einen zeitlich gestaffelten und selektiven Handel
Zeitsteuerung

Mindestanzahl von Minuten zwischen den Trades (Standardwert: 15 Minuten)
Ideal zur Vermeidung von aufeinanderfolgenden Geschäften unter ungünstigen Bedingungen
Gewährleistet eine Marktanalyse zwischen jedem Einstieg
Risiko-Management
Erforderliches Mindestkapital: $1.000 USD
Empfohlene Lotgröße: 0,50 Lots (anpassbar je nach Kontostand)
Flexibles Geldmanagement: Feste Losgröße oder prozentuales Risikomanagement
Spread-Kontrolle: Begrenzt Trades, wenn der Spread konfigurierbare Werte überschreitet
Obligatorischer Stop Loss: Automatischer Schutz für alle Positionen
Ideal für Prop-Firmen
✓ Kontrollierter Drawdown: Spaced Trading reduziert das Risiko ✓ Handelsregeln: Kompatibel mit Daily Loss und Max Drawdown Regeln ✓ Konsistenz: Systematischer Handel ohne Emotionen ✓ Skalierbarkeit: Anpassbar an verschiedene Kontogrößen ✓ Kein Martingale: Erhöht die Losgröße nicht progressiv ✓ Saubere Historie: Gut aufgeschlüsselte und dokumentierte Trades

Technische Schlüsselparameter
ALLGEMEINE EINSTELLUNGEN
Slippage: 1 Punkt
ZEIT EINSTELLUNGEN
Start-Stunde: 1 (Handelsbeginn)
Endstunde: 23 (Handelsende)
Auftragsänderungen: 60 Sekunden
FREQUENZSTEUERUNG (exklusiv für SLOW)
Bar Control verwenden: Standardmäßig aktiviert
Min. Bars vor neuer Order: 5 Mindestkerzen zwischen den Trades
Zeitsteuerung verwenden: Standardmäßig deaktiviert
Minuten vor der neuen Order: 15 Minuten zwischen den Geschäften
GELDMANAGEMENT
Festes Lot: 0.50 (empfohlen, modifizierbar)
Risikoprozent: 0% (feste Losgröße verwenden oder Money Management aktivieren)
HANDELSEINSTELLUNGEN
Delta: 0.5 (Abstand zwischen den Aufträgen)
Max. Abstand: 7.0 (Hemmungsbereich)
Stop Loss: 10 Punkte
Max Trailing: 4.0 (maximaler Trailing-Stop)
Wettbewerbsvorteile
✓ Langsamer Betrieb: Bessere Kontrolle und geringere Handelsfrequenz ✓ Anti-Otrading-Schutz: Duales Kontrollsystem (Kerzen + Zeit) ✓ XAU/USD-Spezialisierung: Ausschließlich für Gold optimiert ✓ Prop Firm Friendly: Erfüllt Bewertungsanforderungen ✓ Marktanpassungsfähigkeit: Dynamische Parameter je nach Spread ✓ Dynamisches Trailing: Maximiert Gewinne bei gleichzeitigem Schutz der Gewinne ✓ Kein Martingale: Professionelles Risikomanagement

Systemvoraussetzungen.
Plattform: MetaTrader 4
Währungspaar: XAU/USD ausschließlich
Zeitrahmen: H1 (1 Stunde)
Mindestkapital: $1.000 USD
Empfohlener Leverage: 1:100 oder höher
Empfohlene Makler:
RoboForex (wettbewerbsfähige Spreads, ECN-Ausführung)
IC Markets (Raw Spread, ideal für kontrolliertes Scalping)
Konto-Typ: ECN oder mit niedrigen Spreads
VPS: Empfohlen für 24/7 Handel
Empfohlene Einstellungen
Für Konten von $1,000 - $5,000
FestgelegterLot = 0.50
MinBarsBeforeNewOrder = 5
UseBarControl = wahr
UseTimeControl = falsch
Für Konten von $5.000 - $10.000
FestgelegterLot = 1,00
MinBarsBeforeNewOrder = 5
UseBarControl = wahr
UseTimeControl = falsch
Für Prop-Firmen (Bewertung)
FixedLot = 0,50 (oder gemäß den Prop-Regeln)
MinBarsBeforeNewOrder = 7 (eher konservativ)
UseBarControl = wahr
UseTimeControl = wahr
MinMinutenVorNeuerBestellung = 30
Wie das SLOW-System funktioniert
Der EA arbeitet mit einem frequenzgesteuerten Pending-Order-System. Im Gegensatz zu aggressiven Systemen wartet LEVEL SLOW auf eine Mindestanzahl von Candlesticks (konfigurierbar), bevor neue Orders platziert werden, was die Anzahl der Trades und den damit verbundenen Drawdown deutlich reduziert.

Wenn der Preis eine schwebende Order auslöst, implementiert das System einen dynamischen Trailing-Stop, der auf der Grundlage des aufgelaufenen Gewinns angepasst wird. Die Frequenzkontrolle stellt sicher, dass nur zu den günstigsten Marktbedingungen gehandelt wird, um ein übermäßiges Engagement zu vermeiden.
Empfohlene Produkte
Magic Grid
Aliaksandr Charkes
4.52 (29)
Experten
Magic Grid ist ein indikatorfreier Advisor, der eine Grid-Strategie verwendet. Die Strategie basiert auf der automatischen Wiedereröffnung von Grid Pending Orders nach dem Schließen ihrer Marktpositionen (durch Take-Profit, Stop-Loss oder manuell). Pending Orders werden mit einem bestimmten Schritt von den Anfangspreisen platziert, die manuell eingegeben oder automatisch generiert werden können (einmal zu Beginn des Handels ). Der Roboter kann auf jedem Zeitrahmen, auf jedem Währungspaar, auf m
FREE
MelBar HedgeScalper RoboTrader
Hakimi Bin Abdul Jabar
Experten
Der MelBar HedgeScalper FinTech RoboTrader MAXIMALE LOSGRÖSSE : 100 Lots (US$10.000.000) pro TRADE/POSITION VOLLSTÄNDIG ERPROBT, GETESTET, BEWÄHRT & VERIFIZIERT AUF EINEM ECHTEN LIVE-HANDELSKONTO! PROBIEREN SIE DIE DEMO AUS! Die Version für erfahrene Trader & Global Money Manager. 89% Handelsgewinn-Prozentsatz. 32.679% Gewinnsteigerung oder ROI in 2 Handelstagen. Gewinn-Faktor 3,59 Durchschnittliche Handelsdauer 1h 22m. Der MelBar HedgeScalper FinTech RoboTrader ist einfach zu bedie
Jet Punch
Didit Haryadi Saputra
Experten
Jet Punch ist ein weiterer bester Expert Advisor für MT4, der Ihnen helfen kann, Geld zu verdienen, während Sie schlafen, indem er automatisch Trades eröffnet und schließt. Die Software ist sehr einfach und kann sowohl von Anfängern als auch von erfahrenen Händlern verwendet werden. Jet Punch wurde getestet und hat den Stresstest mit Slippage und Kommissionen, die den realen Marktbedingungen nahe kommen, erfolgreich bestanden. Empfehlungen: Währungspaar: GBPUSD Zeitrahmen: M30 Mindestguthaben: 1
Forest
Vadim Podoprigora
Experten
Forest ist ein Trend Expert Advisor, der auf der Analyse eines einzigartigen mathematischen Modells von Trendlinien basiert, das Ihnen erlaubt, die Trendbewegung zu bestimmen. Der Expert Advisor ist am besten für das Währungspaar "USDCHF" in der Periode "H1" geeignet. Der EA kann auf jeder Art von Konto und bei jedem Broker funktionieren. Der EA verwendet mathematische Analysen, um Trades zu eröffnen, und wendet Verlustkontrolle auf offene Trades an. Im Kern verwendet der EA keine risikoreichen
Gold Label
Tran Thanh Tuyen
Experten
Gold Label ist ein Expert Advisor, der speziell für den Handel mit Gold entwickelt wurde. Dieser EA wurde speziell für XAUUSD mit geringem Risiko entwickelt und kann Ihr Konto mit geringem Kapital wachsen lassen. Es basiert auf maschinellem Lernen Cluster-Analyse und genetische Algorithmen. Der EA enthält einen selbstanpassenden Marktalgorithmus, der Preisaktionsmuster und Standard-Handelsindikatoren verwendet. Der Experte zeigte stabile Ergebnisse für den XAU im Zeitraum 2011-2020. Es werden ke
IQmovingZ
Alexander Kovalenko
Experten
Dabei handelt es sich um ein automatisches 24-Stunden-Handelssystem, das auf dem Algorithmus des kollektiven Verhaltens adaptiver Automaten (einer Art selbstlernender Algorithmen der künstlichen Intelligenz) basiert und kein manuelles Eingreifen erfordert und keine Indikatoren oder bekannten Handelsmethoden verwendet. Das Prinzip des EA besteht darin, sich jeden Schritt zu merken und ihn zu analysieren. Ein Schritt ist eine Kursbewegung um eine bestimmte Anzahl (BaseStep) von Punkten nach oben o
Wolf Stream
Vadym Nemo
5 (1)
Experten
Der Wolf Stream-Roboter hat die Fähigkeit, die Karte so zu "sehen", wie ein Mensch sie sieht. Deshalb liest er die Stimmung der Spieler genau. Die Ängste und Hoffnungen des Publikums werden im aktuellen Moment, in den aktuellen Situationen gebildet. Der Roboter reagiert darauf und handelt in jeder Situation optimal. Der Echtzeithandel hat seit dem 26. Juli 2021 (3,5 Monate) 103% Gewinn gebracht Es gibt viele Phasen auf dem Markt, die sich grundlegend voneinander unterscheiden. Daher ist für jede
Magic Win
Reni
4 (2)
Experten
EA MAGIC WIN ist ein fortschrittliches Handelssystem, das lange Zeit unter verschiedenen Marktbedingungen mit schweren Belastungstests getestet wurde. Basierend auf unserer benutzerdefinierten Indikator, der mit Mean Reversion Konzept zusammen mit einigen anderen Algorithmus unterstützt wird diese Produkte passt sich in den aktuellen Marktbedingungen und entsprechend handeln. Unterstützte Währungspaare: EURUSD, GBPUSD, AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD Empfohlener TF: M15. Das Setfile kann von hier herunt
Black Out EA
Jason Thato Hartley
Experten
Danke, dass Sie uns besuchen. Wir möchten Ihnen unseren neuen BLACK OUT EA vorstellen, der mit einem gleitenden Durchschnittsindikator für besseren Handel ausgestattet ist. Dieser EA öffnet und schließt Trades für Sie, ohne dass Sie sich selbst stressen müssen. Sie können mit jedem Broker und jedem Zeitrahmen handeln, es gibt keine Einschränkungen!!! Sie können Ihre Lotgröße in den EA-Einstellungen leicht erhöhen. Backtest wurde für zwei Monate durchgeführt. bleiben Sie dran für mehr !!!
Fundamental Robot MT4
Kyra Nickaline Watson-gordon
Experten
Fundamental Robot ist ein Expert Advisor, der auf dem Fundamental Signals Indicator basiert. Der Fundamental Signals Indicator verfügt über eine leistungsstarke Berechnungsmaschine, die Marktbewegungen über 30000 Punkte vorhersagen kann. Der Indikator wird Fundamental genannt, weil er Trends mit großen Bewegungen, ohne komplizierte Eingaben und mit geringem Risiko vorhersagen kann. Der EA arbeitet mit niedrigen Margin-Levels und hat daher ein geringes Risiko. EA verwenden: Der EA ist sehr e
Santa Scalping
Morten Kruse
2.84 (19)
Experten
Santa Scalping ist ein vollautomatischer Expert Advisor, der keine Martingale verwendet. Nacht-Scalping-Strategie. Die SMA-Indikator-Filter werden für Einträge verwendet. Dieser EA kann von sehr kleinen Konten ausgeführt werden. So klein wie 50 EUR. Allgemeine Empfehlungen Die Mindesteinlage beträgt 50 USD, Standardeinstellungen reccomend für eurusd m5 gmt +2 . Bitte verwenden Sie den maximalen Spread von 10, wenn Sie keine Aufträge haben, ändern Sie ihn auf -1. Verwenden Sie einen Broker mit
Evolution Scalper Grid V22 LightLot
ANTON BELOUSOV
Experten
Handelssystem mit 1% Risiko je mehr Geld auf dem Konto ist, desto größer ist das Los, aber das Risiko ist 1% Erste Einzahlung 50.00 Spread 10 Nettogewinn 6.71 Gesamtgewinn 51.97 Gesamtverlust -45.26 Rentabilität 1.15 Erwartung des Gewinns 0.02 Absoluter Drawdown 26.79 Maximaler Drawdown 29.21 (55.47%) Relative Absenkung 55.47% (29.21) Gesamte Abschlüsse 427 Short-Positionen (% der Gewinner) 219 (72.60%) Long-Positionen (% der Gewinner) 208 (72.12%) Gewinnbringende Abschlüsse (% aller Absch
H4 GBPUSD Trend Scalper
Valeriy Potapov
Experten
H4 GBPUSD Trend Scalper ist ein Trend-Signal Scalper Der EA handelt nach der Trendstrategie und verwendet den eingebauten Originalindikator für Eröffnungs- und Schließungsaufträge. Die externen Eingaben zur Begrenzung des Handels an Freitagen und Montagen sind verfügbar. Der Zweck der Strategie ist es, den aktuellen Trend mit dem größten Nutzen zu nutzen. Nach den Ergebnissen der Tests und der Arbeit auf Demo- und realen Konten wurden die besten Ergebnisse bei Verwendung des Н4-Zeitrahmens für d
SuperfarabiEA Compound
Farabi Aminy
Experten
Copyright(c) 2019 Superfarabi EA Ist der Scalping Forex Expert Advisor für MT4 Arbeitet auf Timeframes (M5) Bestes Paar Empfohlen ist EU/UChf=0.4 Die Berechnung basiert auf dem Envelopes Indikator ===========Rakyat +62 =========== Hak Cipta (c) 2019 Superfarabi EA Merupakan Scalping Forex Expert Advisor untuk MT4 Berjalan pada Time Frame Kecil (M5) Paar Rekomendasi adalah EU / UChf = 0,4 Perhitungan didasarkan pada indikator Envelopes
VR Black Box
Vladimir Pastushak
3.67 (3)
Experten
VR Black Box トレーディング ロボットは、人気があり実績のあるトレンドフォロー戦略に基づいています。数年間にわたって、定期的なアップデートと新しいアイデアの導入を通じて、ライブ取引口座で改善されてきました。このおかげで、VR Black Box は初心者と経験豊富なトレーダーの両方を感動させる強力でユニークな取引ロボットになりました。ロボットをよく知り、その有効性を評価するには、ロボットをデモアカウントにインストールし、数日または数週間結果を観察するだけで十分です。 セットファイル、製品のデモ版、説明書、特典が入手可能 [ブログ] のバージョン [MetaTrader 5] 何が得られますか 開発者からのファイルの設定 無料のプログラムと手順のアップデート。 無料の技術サポート。 20 製品アクティベーション。 動作モードと戦略 ランダムポジションオープンモード（表と裏） 代替位置開放モード 買いまたは売りポジションを同時にオープンするモード 取引モードのみ購入 売りのみ取引モード 負けたトレーダーの取引を撤退するためのモード 推奨事項: シンボル 外国為替、仮想通貨、金
Ea Kogoro Trend
Pham Xuan Can
Experten
EA KOGORO TREND PROFITABEL HÖHER, FLEXIBEL UND SICHER EA KOGORO ist ein Roboter, der nach dem grundlegenden Prinzip des Marktes arbeitet: "Trend is Friend" kombiniert mit dem verbesserten Martingale-Prinzip mit einem Vielfachen an Sicherheit gegenüber dem herkömmlichen Martingale. - EA KOGORO ist ein vollautomatischer EA-Roboter für etablierte Paare. - Das Prinzip des Orderausgleichs, niedrige DD schützt Konten besser für hohe Gewinne. - Das Öffnen und Schließen von Aufträgen ist sehr f
EA RSI Pending Grid
Zafar Iqbal Sheraslam
Experten
"RSI" bezieht sich in der Regel auf den Relative Strength Index, einen technischen Indikator, der auf den Finanzmärkten verwendet wird, um die Stärke oder Schwäche des Kurses eines Vermögenswertes zu analysieren. " Pending Grid" kann auf eine bestimmte Handelsstrategie hinweisen, die schwebende Aufträge mit Grid-Handelstechniken kombiniert. RSI EA : RSI (Relative Strength Index) ist ein technischer Indikator, der beim Handel verwendet wird, um zu beurteilen, ob ein Vermögenswert überkauft oder ü
BiBoosterix
Andrey Kozak
Experten
BiBoosterix ist ein leistungsstarker Trading-Roboter für MetaTrader 4, der für den automatisierten Handel auf den Finanzmärkten entwickelt wurde. Er kombiniert einen adaptiven Kapitalmanagement-Algorithmus mit fortschrittlichen Marktanalysetechniken und ist somit ein ideales Werkzeug sowohl für Anfänger als auch für professionelle Trader. Hauptvorteile Adaptiver Algorithmus : Automatische Lotverwaltung basierend auf dem Kontostand. Multiwährungsunterstützung : Gleichzeitiger Handel mit mehreren
Forex Gump Special
Andrey Kozak
Experten
Forex Gump Special ist ein automatischer Handelsroboter für das Währungspaar GBPUSD. Der Roboter handelt auf der Grundlage des Durchbrechens des Grenzpreises. Mithilfe des Mittelwertbildungsalgorithmus analysiert der Roboter den Markt und markiert die Punkte der Höchst- und Tiefstpreise, wodurch ein virtueller Kanal entsteht. Sobald der Preis über den virtuellen Kanal hinausgeht, eröffnet der Roboter ein Geschäft in die entgegengesetzte Richtung. Dieser Handelsalgorithmus basiert auf der Idee,
Blue CARA MT4
Duc Anh Le
Experten
| Vollautomatische, vom Smart Money Concept (ICT) inspirierte Handelslösung mit Multi-Strategie-Fähigkeiten | Gebaut von einem Grid Trader >> für Grid Trader. This is MT4 version, click  here  for  Blue CARA MT5  (settings and logics are same in both versions) Echtes Überwachungssignal --> Cara Gold Intro Blue CARA EA ( 'CARA') - kurz für Comprehensive Algorithmic Responsive Advisor - ist ein Next-Gen Multi-Currency Multi-Timeframe EA, der auf der weithin bekannten (und wohl beliebtesten) I
Angel Gold
Thi Tra Mi Duong
Experten
Willkommen in meinem Produktshop. Ich stelle Ihnen EA Angel Gold vor, das neueste Produkt für den Goldhandel. Der EA programmiert effektive Scalper-Handelsstrategien mit überwachten Signalen und steigt in den Markt ein, wenn es überkaufte, überverkaufte Schwankungen und Umkehrungen gibt. Die Strategie des EA verfügt über Stop Loss mit kurzen Abständen, um Konten zu schützen und Risiken zu reduzieren. So können Sie den EA mit Konten mit kleinen Guthaben ab 100 USD nutzen. Eigenschaften: + Vollaut
Gyroscopes
Nadiya Mirosh
Experten
Gyroscope professional forex expert ( für die Paare EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY) analysiert den Markt anhand des Elliot Wave Index. Die Elliot-Wellen-Theorie ist die Interpretation von Prozessen auf den Finanzmärkten durch ein System von visuellen Modellen (Wellen) auf Kurscharts. Der Autor der Theorie, Ralph Elliott, identifizierte acht Varianten von alternierenden Wellen (von denen fünf im Trend und drei gegen den Trend verla
Fxdolarix
Andrey Kozak
Experten
Fxdolarix ist ein automatischer Roboter-Scalper für GBPUSD M5. Wurde 3 Monate lang auf einem echten Konto getestet. Der Roboter verwendet eine Scalping-Strategie, die sich auf kurzfristige Intraday-Preisbewegungen konzentriert. Der Schwerpunkt liegt auf der Erkennung von Momenten kurzfristiger Volatilität und der Ausführung schneller Trades. Der Roboter verwendet Indikatoren wie: iMACD, iMA, iStochastic. Anhand dieser Indikatoren identifiziert der Roboter die Richtung des Trends und mithilfe de
Expert Smart Trend MT4
Ruslan Pishun
2.5 (2)
Experten
Das Handelssystem arbeitet mit sieben Paaren und einem Zeitrahmen. Der Expert Advisor verwendet Handelssysteme für trendbasierte Einstiege mit Hilfe der Indikatoren Envelopes und CCI. Jeder Indikator verwendet bis zu fünf Perioden für die Berechnung der Trends. Der EA verwendet Wirtschaftsnachrichten, um die langfristigen Kursbewegungen zu berechnen. Der EA verfügt über einen eingebauten intelligenten adaptiven Gewinnmitnahmefilter. Der Roboter wurde für jede Währung und jeden Zeitrahmen gleichz
Barclays Trend Scalper
Dodik Kurniawan
Experten
Barclays Trend Scalper EA mit Trend nach Technik auf der Grundlage der Kerze Stick Farbe und Muster, um den Handel zu betreten, es folgen dem Trend mit vordefinierten Filterwert für die beste Leistung Handelserfahrung. Mit fixen und dinamischen SL auf die letzte Kerze und dinamischen TP mit 2x Belohnung Verhältnis, können Sie diese Einstellung (fix oder dinamisch) auf Ihre Präferenzen abhängen. Dieser Roboter verfügt über folgende Funktionen: 1. Zeitfilter (Server-Zeit). 2. Martingale-Funktion,
NeverScalping
Yeun Jung Hwan
Experten
NeveScalping ist ein Scalping Trading und Intraday Trading. NeverScalping verwendet Vorhersagen und Prognosen mit Hilfe von Algorithmen der künstlichen Intelligenz. Auf diese Weise hat das professionelle höhere Recht sein Glück verloren. EURUSD macht eine praktische, historisch wichtige Arbeit. Laden Sie die Demo selbst herunter. Meine Tests waren 90 Tage Genauigkeit, tatsächlicher Spread, zusätzlicher Schlupf und hohe Sichtbarkeit des Datums der tatsächlichen Ticks. Die Empfehlungen sind wie
Turbo Scalper PRO
Leven Yavorov
Experten
Dies ist ein vollautomatischer Handelsroboter für das Währungspaar EURCHF, der aber auch für den Handel mit anderen Währungspaaren konfiguriert werden kann. TURBO SCALPER PRO verwendet eine Trendfolgestrategie, die auf dem MACD, dem parabolischen SAR und dem gleitenden Durchschnittsindikator basiert. Der Roboter arbeitet im vollautomatischen Modus, auf dem Zeitrahmen M1. Der Trader muss ihn nicht für den Handel einrichten. Öffnen Sie EURCHF und verbinden Sie TURBO SCALPER PRO nur mit EURCHF M1 u
Smart Trend Tracer EA
Andri Maulana
Experten
Smart Trend Tracer EA: Ihr automatisierter Vorteil im Goldhandel! Hören Sie auf, die Marktrichtung zu erraten. Der Smart Trend Tracer ist ein hochmoderner Expert Advisor, der entwickelt wurde, um hochwahrscheinliche Trends mit chirurgischer Präzision zu identifizieren und zu verfolgen. Dieser EA nutzt eine leistungsstarke Kombination aus dem proprietären Smart Trend Tracer-Indikator, einem robusten EMA-Trendfilter und einem dynamischen Geldmanagement und wurde entwickelt, um Ihren Handel zu aut
RSI Intelligent MT4
Sabil Yudifera
Experten
RSI Intelligent ist ein vollautomatischer Scalping-Roboter, der eine sehr effiziente Relative-Stärke-Index (RSI) Breakout-Strategie, Probabilistische Analyse mit (RSI) verwendet. Am effektivsten im Preis kumulative Wahrscheinlichkeit einer Normalverteilung, die den Großteil der Marktzeit einnimmt. Transaktionen passieren fast jeden Tag wie Scalping folgen Trend. Ein Forex-Roboter, der den Relative Strength Index (RSI)-Indikator in Kombination mit einem künstlichen neuronalen Netz verwendet, wäre
Ant nest 7 in 1
Jose Daniel Stromberg Martinez
5 (2)
Experten
Zeitrahmen: 1H Symbol: EURUSD Vollautomatischer EA mit 7 verschiedenen EAs in einem! Die verschiedenen EAs werden sorgfältig ausgewählt, um zueinander zu passen. Sie sind alle trendfolgend und arbeiten alle mit verschiedenen Indikatoren, um ihre Stärke auszugleichen. Dieser EA ist für den langfristigen Gebrauch gemacht und funktioniert am besten, wenn der Markt stabil ist. Dieser EA hat eine Funktion, mit der Sie ALLE Aufträge mit Gewinn oder über einen bestimmten Gewinn mit einem einzigen K
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (17)
Experten
Vortex - Ihre Investition in die Zukunft Der Vortex Gold EA Expert Advisor wurde speziell für den Handel mit Gold (XAU/USD) auf der Metatrader-Plattform entwickelt. Dieser EA verwendet proprietäre Indikatoren und geheime Algorithmen des Autors und wendet eine umfassende Handelsstrategie an, die darauf ausgelegt ist, profitable Bewegungen auf dem Goldmarkt zu erfassen. Zu den Schlüsselkomponenten seiner Strategie gehören klassische Indikatoren wie der CCI und der Parabolic Indicator, die zusamme
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.64 (11)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben , das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robo
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
Experten
Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten Quantum StarMan  kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren D
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Experten
PROP-FIRMA BEREIT!   (   SETFILE herunterladen   ) STARTPROMO: Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Willkommen im Gold Reaper! Aufbauend auf dem sehr erfolgreichen Goldtrade Pro wurde dieser EA für die gleichzeitige Ausführung in mehreren Zeitrahmen konzipiert und bietet die Möglichkeit, di
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Experten
Der XG Gold Robot MT4 ist speziell für Gold konzipiert. Wir haben uns nach ausgiebigen Tests entschieden, diesen EA in unser Angebot aufzunehmen. XG Gold Robot funktioniert perfekt mit den Paaren XAUUSD, GOLD, XAUEUR . XG Gold Robot wurde für alle Trader entwickelt, die gerne mit Gold handeln und enthält zusätzlich eine Funktion, die wöchentliche Gold-Levels mit dem Minimum und Maximum im Panel sowie im Chart anzeigt, was Ihnen beim manuellen Handel helfen wird. Es handelt sich um eine Strategie
Jesko
Cence Jk Oizeijoozzisa
Experten
Jesko EA –  Jesko ist ein spezieller Expert Advisor (EA) , der auf einer bewährten Strategie basiert, die über viele Jahre hinweg optimiert und getestet wurde. Er wurde bereits auf Live-Konten getestet und hat sich als profitabel und risikoarm erwiesen. Nun haben wir beschlossen, ihn der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Signal live         Vier Monate Live-Konto Einfache Installation  Funktioniert bei jedem Broker (ECN-Konto empfohlen)  Mindest-Einzahlung: 100 USD  24/7 Support  Kaufe Jesko
Gold Medalist
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experten
Gold Medalist ist ein intelligentes System, das sich auf den volatilen Handel auf dem XAUUSD-Markt konzentriert. Es zielt darauf ab, kurzfristige Preisimpulse zu identifizieren und effektiv zu nutzen, um Händlern neue Gewinnchancen zu eröffnen. Sonderangebot für die ersten 10 Käufer! Nächster Preis: $1.495 Die vollständige Liste finden Sie unter https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Der Hauptvorteil des Goldmedaillisten liegt in seinem einzigartigen Preisaktions-Analysesystem. Durch
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
Experten
Aura Neuron ist ein einzigartiger Expert Advisor, der die Aura-Reihe von Handelssystemen fortsetzt. Durch die Nutzung fortschrittlicher neuronaler Netzwerke und hochmoderner klassischer Handelsstrategien bietet Aura Neuron einen innovativen Ansatz mit hervorragender potenzieller Leistung. Dieser vollständig automatisierte Expert Advisor ist für den Handel mit Währungspaaren wie XAUUSD (GOLD) konzipiert. Er hat von 1999 bis 2023 eine gleichbleibende Stabilität für diese Paare bewiesen. Das System
Blox
Cence Jk Oizeijoozzisa
5 (2)
Experten
Eine der leistungsstärksten automatisierten Trading-Strategien des Jahres 2025 Wir haben eine der stärksten manuellen Trading-Strategien des Jahres 2025 in einen vollautomatischen Expert Advisor umgewandelt, basierend auf TMA (Triangular Moving Average) mit CG-Logik . Nur noch eine Version ist für 550 $ verfügbar. Danach steigt der Preis auf 650 $ und 750 $, der Endpreis beträgt 1200 $ Live-Signal >>>>> https://www.mql5.com/en/signals/2347208   Klicken Dieser EA wurde für präzise Einstiege, inte
FXbot mt4
Marek Kvarda
5 (1)
Experten
Dieser Roboter verwendet seinen eigenen eingebauten Oszillator und andere Tools, um die Marktbewegungen (Volatilität, Geschwindigkeit, Stärke und Richtung) zu messen. Zu einem geeigneten Zeitpunkt platziert er eine unsichtbare Pending-Order auf dem Markt, mit der er entsprechend dem eingestellten TradingMode weiterarbeitet. Es wird empfohlen, einen schnellen Broker mit niedrigen Gebühren, genauen Kursen und ohne Begrenzung der Stop-Loss-Größe zu verwenden. Sie können jeden beliebigen Zeitrahmen
Swap Master MT4
Thang Chu
Experten
Im Gegensatz zu den meisten anderen EAs auf dem Markt, versichere ich immer, dass jeder einzelne meiner EAs von höchster Qualität ist: Reale Trades werden mit dem Backtesting übereinstimmen. Keine Verlustverstecktechniken, um historische Verluste zu verbergen, keine manipulierten Backtests, um die Backtesting-Kurve glatt und ohne Verluste zu machen (nur naive Händler glauben an eine glatte Aufwärtskurve ohne Risiko - sie sind höchstwahrscheinlich Betrüger). Mein EA hat immer einen mehrjährig ve
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.73 (30)
Experten
KI-gesteuerte Technologie mit ChatGPT Turbo Infinity EA ist ein fortschrittlicher Expert Advisor für GBPUSD und XAUUSD. Er konzentriert sich auf Sicherheit, konstante Erträge und unendliche Rentabilität. Im Gegensatz zu vielen anderen EAs, die auf risikoreichen Strategien wie Martingale oder Grid-Trading basieren, verwendet Infinity EA eine disziplinierte, profitable Scalping-Strategie, die auf einem neuronalen Netzwerk basiert, das über maschinelles Lernen und KI-basierte Datenanalysetechnolog
GoldZ AI
Mohamed Baseer Mohamed Sabraj
Experten
GoldZ AI - Fortgeschrittener Expert Advisor für den Goldhandel für XAUUSD GoldZ AI ist ein systematischer Expert Advisor für den Handel, der speziell für XAUUSD (Gold) entwickelt wurde und Preisaktionsanalysen, Trenderkennung und eine sitzungsbasierte Handelslogik nutzt. Trading-Ansatz GoldZ AI konzentriert sich auf die wichtigsten Handelssitzungen (asiatischer Handelsschluss, Londoner Eröffnung, New Yorker Eröffnung) und identifiziert potenzielle Ausbruchsmöglichkeiten auf Unterstützungs- und W
Gold Trade Pro
Profalgo Limited
4.61 (23)
Experten
Promo starten! Nur noch wenige Exemplare für 449$ verfügbar! Nächster Preis: 599$ Endpreis: 999$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here New live signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2084890 Live Signal high risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2242498 Live Signal Set Prop Firm Set JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Parameter overview Gold Trade Pro tritt dem Club der Goldhandels-EAs bei, allerdings
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
3.67 (3)
Experten
ULTRA-OPTIMIERTE VERSION – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 ist in der MT4-Version die bislang leistungsstärkste, stabilste und ausgereifteste Veröffentlichung. HFT ist ein Hochfrequenz-Scalper, der ausschließlich auf Gold (XAUUSD) im M1-Zeitrahmen handelt und täglich eine große Anzahl an Trades ausführt. Er unterstützt einen Hebel von bis zu 1:500 und arbeitet mit sehr vernünftigen Lotgrößen , was ihn zu einer echten Scalping-Strategie macht. Daher sind spezialisierte Scalping-Konten (RAW oder
Stock Indexes EA MT4
MQL TOOLS SL
4 (4)
Experten
Stock Indexes EA ist ein hochentwickelter Handelsroboter, der sorgfältig entwickelt wurde, um aus der Dynamik des US30-Marktes Kapital zu schlagen . Dieser Expert Advisor verwendet fortschrittliche Algorithmen und sorgfältig ausgewählte technische Indikatoren, um Markttrends zu analysieren, optimale Einstiegs- und Ausstiegspunkte zu identifizieren und Trades mit hoher Präzision auszuführen. Eines seiner wichtigsten Merkmale ist der eingebaute Nachrichtenfilter, der verhindert, dass der Roboter
Multi Gold Ai Robot
Nirundorn Promphao
5 (1)
Experten
Multi Gold Ai Robot ist ein sicheres System für den Handel mit Forex und Kryptowährungen. Entwickelt ausschließlich für das Paar XAUUSD (GOLD) und andere Währungspaare. Jetzt ausprobieren! Die profitabelsten Strategien im Inneren Close Order mit Money Profit, CutOff Technologie, Cutloss nach Anzahl der Trades. Super Special Edition für Trader und Introducing Broker und Partner WOW!!! Sonderpreis: $650 für nur 99 Kopien, Normalpreis $2,999 !!! Sonderaktion jede Woche. Der Ai Robot ist so konzip
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.81 (42)
Experten
Wir sind stolz darauf, Ihnen unseren hochmodernen Roboter, den Big Forex Players EA , vorstellen zu können, der Ihr Handelspotenzial maximiert, den emotionalen Handel minimiert und mit Hilfe modernster Technologie intelligentere Entscheidungen trifft. Das gesamte System dieses EA hat uns viele Monate gekostet, um es zu entwickeln, und dann haben wir viel Zeit damit verbracht, es zu testen. Dieser einzigartige EA enthält drei verschiedene Strategien, die unabhängig voneinander oder zusammen verwe
Fundamental hunter
Sara Sabaghi
Experten
Fundamental Hunter - Der Smart Money Tracking Expert Advisor Sie kaufen eine einzigartige Gelegenheit, keinen EA. Frühe Käufer bekommen die Macht zuerst... zu einem Preis, den sie nie zurückbekommen werden. Der nächste Preis wird sein: $1200 | 2/10 Spot bleibt Der nächste Preis wird sein: $1600 | 10/10 Spot verbleibt Der nächste Preis wird sein: $2000 | 10/10 Endgültiger Preis: $2400 Live result Wenn Sie auf der Suche nach einem Expert Advisor sind, der über Indikatoren hinausgeht und den M
HFT Pass Prop Firm MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (26)
Experten
24-Stunden-Blitzverkauf - Nur $199.99 "HFT Pass Prop Firms" ist ein Expert Advisor (EA), der speziell für die Teilnahme an der HFT-Herausforderung entwickelt wurde und mit dem Währungspaar US30 handelt. Für weitere erstklassige Expert Advisors und Indikatoren besuchen Sie: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/seller Ich bin Los, bitte abonnieren Sie, um weitere Updates zu erhalten: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/news 1/ Was ist HFT? High-Frequency Trading (HFT) ist eine Ha
The Tinga Tinga EA Updated
Allistair Kabelo Mandow
Experten
$10 bis $13 000 Broker:Hija Global Markets Ltd Plattform:MT5 Kontotyp:Live Login-Nummer:40912 Anleger-Passwort:Leclote123# Liebe Nutzer, ich möchte Ihnen meinen neuen Trading Advisor The Tinga EA vorstellen. Der Tinga Advisor arbeitet auf der Plattform des Advisors, aber im Gegensatz zu diesem arbeitet er auf niedrigeren Zeitrahmen von M15 und verwendet andere Indikatoren, um Trades zu generieren, während er auch auf zwei Währungspaaren, XAUUSD und USDJPY, handelt, was un
Opening Range Breakout Master
Thushara Dissanayake
Experten
Der       Opening Range Breakout Master   ist ein professionelles algorithmisches Handelssystem, das darauf ausgelegt ist, institutionelle Handelskonzepte wie       ICT (Inner Circle Trader), Smart Money Concepts (SMC) und liquiditätsbasierte Strategien   . Dieser Expert Advisor automatisiert die Erkennung und Ausführung von       Eröffnungsbereichsausbrüche (ORB)       an wichtigen globalen Forex-Sitzungen, einschließlich       London, New York, Tokio und Midnight Killzones   , sodass Händler s
KonokaSystemNEO
Nobuyoshi Murase
1 (1)
Experten
KonokaSystemNEO ist eine der drei Schwestern ( NEO, JOY, FUN ) von KonokaSystem mit einer neuen Persönlichkeit und ist ein origineller EA. Der Handelsstil ist Daytrading und zielt auf Mitternacht bis Mittag japanischer Zeit ab. Das Währungspaar ist "USDJPY" und der Einstieg erfolgt zum Eröffnungskurs von M5. Jede der drei Schwestern hat eine andere Logik und ist mit zwei Arten von Einstiegen und zwei Arten von Ausstiegen ausgestattet. Es wird keine Grid- oder Martingale-Logik verwendet. Die int
Dynamic Pips MT4
Thi Thu Ha Hoang
5 (1)
Experten
Weihnachten & Neujahr sind da — wie sieht dein Trading-Plan für 2026 aus? 40% RABATT auf Dynamic Pips EA — jetzt nur $799 inklusive 8 Aktivierungen . Und das ist noch nicht alles: Boring Pips EA (MT4 oder MT5) gratis , falls du es noch nicht besitzt. Zusätzliche 10% Rabatt , wenn du bereits Kunde bist. Schnell sein! Dieses Angebot gilt für die ersten 5 Käufer oder bis zum 7. Januar 2026 — je nachdem, was zuerst eintritt. Für weitere Details oder um das Angebot zu nutzen,
ToTheMoon MT4
Daniel Moraes Da Silva
5 (1)
Experten
EINER DER WENIGEN ROBOTER MIT EINER SIGNALHISTORIE VON MEHR ALS 3 JAHREN UND UNTER DEN TOP 10. LINK ZU MEINEN ROBOTERN UND SIGNALVOREINSTELLUNGEN: In meinem Profil gibt es einen Link, um die PRESETS herunterzuladen, die ich in meinen SIGNALS verwende. Sie können sie kostenlos herunterladen und backtesten, es gibt Erklärungen auf meiner WebSite. https://www.mql5.com/en/users/tec_daniel LINK ZU ANDEREN ROBOTER-VERSIONEN: MT4: https: //www.mql5.com/en/market/product/97963 MT5: https: //www.mql5.com
ThraeX
Vasile Verdes
3.25 (4)
Experten
ThraeX – Scalping auf M1   (DAX, XAU, etc) Inspiriert von der Disziplin und Präzision der römischen Ära ist ThraeX ein spezialisierter Expert Advisor (EA) für MetaTrader 4 , der speziell für den Hochfrequenzhandel auf dem 1-Minuten-Chart (M1) entwickelt wurde. Er ist darauf ausgelegt, schnelle Marktschwankungen zu verarbeiten und kurzfristige Preisbewegungen mit hoher Geschwindigkeit und Anpassungsfähigkeit zu erkennen und darauf zu reagieren. Hauptmerkmale: ️ M1-Scalping-Logik – Entwickelt fü
Candle Power EA
Brainbug Investment GmbH
Experten
Bitte schreiben Sie mich nach dem Kauf an, um das Handbuch als PDF und einen Link zu einem ausführlichen Erklärvideo zu erhalten!!! Starten Sie den EA immer mit einem Setting!!! Hier SETFILE und Anleitung herunterladen  Candle Power EA Mean Reversion Aktienstrategie für den S+P 500 . Fünf kombinierte Strategien als Portfolio-Ansatz – entwickelt für volatile Marktphasen, Korrekturen und als mögliche taktische Portfolio-Absicherung. _______________________________________________________________
Greedy Golden MT4
Mihails Babuskins
4.8 (5)
Experten
Empfohlen: Es ist besser, in Konten mit niedrigeren Swap oder Swap-freie Konten zu verwenden . SEHEN UND VERGLEICHEN SIE MIT ANDEREN EA's , Echte Überwachungssignale: Gierig Golden +1000% Signal Kontaktieren Sie mich nach der Zahlung, um Ihnen das Benutzerhandbuch als PDF-Datei zu schicken. Sehen Sie das echte Überwachungssignal in meinem Profil. Verwenden Sie nur auf Gold und auf die BUY Richtung. Der Handel mit Gold ist für viele Trader aufgrund der hohen Volatilität und Tiefe des Marktes. So
Bitcoin Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.63 (65)
Experten
Der Bitcoin Robot MT4 wurde entwickelt, um Bitcoin-Trades mit unvergleichlicher Effizienz und Präzision auszuführen . Entwickelt von einem Team aus erfahrenen Händlern und Entwicklern, verwendet unser Bitcoin Robot einen hochentwickelten algorithmischen Ansatz (Preisaktion, Trend sowie zwei personalisierte Indikatoren), um den Markt zu analysieren und Trades schnell mit M5-Zeitrahmen auszuführen , um sicherzustellen, dass Sie niemals lukrative Gelegenheiten verpassen. Kein Raster, kein Martingal
Weitere Produkte dieses Autors
Ichimoku Gold Scalper
Ignacio Agustin Mene Franco
Experten
Ichimoku Gold Scalper EA Automatisiertes Handelssystem für Gold (XAU/USD) Überblick Ichimoku Gold Scalper ist ein professioneller Expert Advisor, der speziell für das Scalping von Gold (XAU/USD) entwickelt wurde und den Ichimoku Kinko Hyo-Indikator mit einem intelligenten Rastersystem kombiniert. Er beinhaltet ein fortschrittliches Risikomanagement und ist ideal für Finanzierungskonten. Hauptmerkmale Ichimoku-Filterung Verwendet die 5 Ichimoku-Linien zur Bestätigung von Trends Handelt nur,
Killer EurUsd
Ignacio Agustin Mene Franco
Experten
Killer EurUSD v2.0 Der "Killer EurUSD" EA ist ein automatisiertes Handelssystem, das speziell für den Handel mit dem Währungspaar EUR/USD auf der MetaTrader 4 Plattform entwickelt wurde. Dieser Expert Advisor beinhaltet eine Strategie, die auf exponentiellen gleitenden Durchschnitten (EMAs) mit Risikomanagement basiert. Technische Merkmale: Technische Indikatoren: Verwendet zwei Haupt-EMAs (10 und 200 Perioden) zur Trenderkennung. Kapitalmanagement: Festes Lot-System mit Martingale-Multiplik
ORO Killer
Ignacio Agustin Mene Franco
Experten
KILLER XAU/USD - Professioneller Expertenratgeber ZUSAMMENFASSUNG Killer XAU/USD ist ein leistungsstarker Expert Advisor, der speziell für den Handel mit dem Paar XAU/USD (Gold/Dollar) entwickelt wurde. Mit einer jährlichen Rendite von 200% kombiniert dieser EA fortschrittliche technische Analyse mit intelligentem Risikomanagement, um die Handelsmöglichkeiten auf dem Goldmarkt zu maximieren. SCHLÜSSEL-FEATURES Überlegene Leistung Jährliche Rendite: 200% Optimierter Zeitrahmen: H1 (1
Exodia Eurusd Project
Ignacio Agustin Mene Franco
Experten
Exodia-Projekt EUR/USD Überblick Exodia Project EUR/USD ist ein Expert Advisor (EA), der speziell für den automatisierten Handel mit dem Währungspaar EUR/USD entwickelt wurde. Dieses algorithmische Handelssystem ist für den H1 (1-Stunden) Zeitrahmen konzipiert und hat in historischen Backtests eine außergewöhnliche Performance gezeigt. Technische Spezifikationen Erforderliche Konfiguration Plattform: MetaTrader 4 (MQL4) Währungspaar: Nur EUR/USD Zeitrahmen: H1 (1 Stunde) Empfohlenes Mindestkap
Trend Scalper EurUsd
Ignacio Agustin Mene Franco
Experten
EUR/USD Trend Scalper - System-Beschreibung Der EUR/USD Trend Scalper ist ein automatisierter und hoch konfigurierbarer Expert Advisor (EA), der speziell für den Handel mit dem EUR/USD-Paar auf 1-Stunden-Charts (H1) entwickelt wurde. Er kombiniert eine Trendfolgestrategie, die auf exponentiellen gleitenden Durchschnitten (EMAs) basiert, mit Handelsfunktionen im Grid-Modus und bietet somit Flexibilität sowohl für direktionalen Handel als auch für kontrollierte Akkumulationsstrategien. Mit einem
Elephant Eurusd
Ignacio Agustin Mene Franco
Experten
Elefant EUR/USD - Automatisiertes Handelssystem, das ausschließlich für den Handel mit dem EUR/USD-Paar auf dem H1-Zeitrahmen (1 Stunde) entwickelt wurde. Es verwendet eine kombinierte Strategie, die auf exponentiellen gleitenden Durchschnitten (EMA 10 und EMA 200) basiert, um dominante Trends und wahrscheinliche Einstiegspunkte zu identifizieren. Handelsanforderungen: Währungspaar: Nur EUR/USD Zeitrahmen: H1 (1 Stunde) Empfohlenes Mindestkapital: $1.000 USD pro 0,1 Lot Broker mit wettbewerb
Poison Slayer EurUsd
Ignacio Agustin Mene Franco
Experten
Gifttöter EUR/USD Allgemeine Informationen Name: Giftzerstörer EUR/USD Plattform: MetaTrader 4 (MT4) Empfohlener Broker: IC Märkte Währungspaar: EUR/USD Zeitrahmen: H1 (1 Stunde) Mindestkapital: USD $1.000 Version: 1.00 Entwickler: WorldInversor System-Beschreibung Poison Slayer EUR/USD ist ein automatisierter Expert Advisor, der speziell für den Handel mit dem EUR/USD-Paar auf 1-Stunden-Charts entwickelt wurde. Dieses System kombiniert die technische Analyse, die auf exponentiellen gleitenden
Danesha Xauusd
Ignacio Agustin Mene Franco
Experten
Danesha Xauusd EA Expert Advisor für den Goldhandel (XAU/USD) Plattform: MetaTrader 4 Paar: XAU/USD ausschließlich Zeitrahmen: H1 (1 Stunde) Mindestguthaben: $5.000 USD Kompatibel mit: Prop-Firmen ($5K und $10K Konten) Überblick Danesha Xauusd ist ein professioneller Expert Advisor, der speziell für den Goldhandel auf 1-Stunden-Charts entwickelt wurde. Er nutzt eine kombinierte Strategie aus exponentiellen gleitenden Durchschnitten (EMAs) und RSI, mit einem fortschrittlichen Risikomanagement-S
Level Hard Xauusd
Ignacio Agustin Mene Franco
Experten
LEVEL XAU/USD HARD - Professioneller Expertenratgeber Überblick LEVEL XAU/USD HARD ist ein fortschrittlicher Expert Advisor, der speziell für den Handel mit dem Paar XAU/USD (Gold/Dollar) auf dem H1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Dieses automatisierte System implementiert eine ausgeklügelte Strategie für das Management von schwebenden Aufträgen mit dynamischen Trailing Stops und intelligenter Spread-Kontrolle. Wichtigste Merkmale Handelsstrategie Pending-Order-System: Automatische Platzierung vo
Power Fusion Xauusd
Ignacio Agustin Mene Franco
Experten
Power Plus XAU/USD - Professioneller Expert Advisor Überblick Power Plus XAU/USD ist ein fortschrittlicher Expert Advisor, der speziell für den Handel mit dem Paar XAU/USD (Gold) auf MetaTrader 4 entwickelt wurde. Er kombiniert die Präzision des RSI-Indikators (Relative Strength Index) mit der Richtungsstärke des ADX (Average Directional Index), um hochwahrscheinliche Handelsmöglichkeiten auf dem Goldmarkt zu identifizieren. Dieser EA nutzt eine hochoptimierte Mean-Reversion-Strategie, d
Scalper Sniper Xauusd
Ignacio Agustin Mene Franco
Experten
Sniper Scalper XAUUSD Professioneller Expert Advisor für MetaTrader 4 ÜBERBLICK Sniper Scalper XAUUSD ist ein automatisierter Expert Advisor, der speziell für den Handel des Paares XAU/USD (Gold vs. Dollar) auf dem M5-Zeitrahmen entwickelt wurde. Dieser EA verwendet eine hochpräzise Scalping-Strategie, die auf der Analyse von Candlestick-Mustern, der Körpergröße und der Erkennung von Signalen in aufeinanderfolgenden Reihen basiert, um Einstiegsmöglichkeiten mit einem hervorragenden Risiko-Er
Killer Scalper Xauusd
Ignacio Agustin Mene Franco
Experten
Killer Scalper XAUUSD MT4 Professioneller Scalping Expert Advisor für den Goldhandel Überblick Killer Scalper XAUUSD ist ein hochpräzises automatisches Handelssystem, das speziell für das Scalping von Gold (XAU/USD) entwickelt wurde. Mit fortschrittlichen RSI- und Stochastik-Filtern identifiziert dieser EA optimale Einstiegspunkte bei hoher Volatilität und maximiert das Gewinnpotenzial bei gleichzeitiger Einhaltung strenger Risikomanagement-Protokolle. ️ Technische Spezifikationen Spezi
ADX Scalper Xauusd
Ignacio Agustin Mene Franco
Experten
ADX-Skalierer XAU/USD Überblick ADX Scalper XAU/USD ist ein professioneller Expert Advisor, der speziell für den Handel mit dem Goldpaar (XAU/USD) entwickelt wurde und den ADX-Indikator als primären Trendfilter verwendet. Dieser EA kombiniert Scalping-Strategien mit fortschrittlichem Risikomanagement und ist damit ideal für persönliche und eigene Handelskonten. Hauptmerkmale Handelsstrategie Hauptindikator: ADX (Durchschnittlicher direktionaler Index) Trend-Filter: Verwendet +DI und -D
Making Scalper Hard GOLD
Ignacio Agustin Mene Franco
Experten
Scalper Hartgold machen - Professioneller EA für XAU/USD Beschreibung Making Scalper Hard Gold ist ein fortschrittlicher Scalping Expert Advisor, der speziell für den Handel mit dem Paar XAU/USD (Gold) auf dem M5-Zeitrahmen entwickelt wurde. Dieses automatisierte System kombiniert mehrere technische Handelsstrategien, um die Chancen auf dem Goldmarkt, einem der volatilsten und liquidesten Vermögenswerte auf dem Finanzmarkt, zu maximieren. Wichtigste Merkmale Multi-Strategien-System Der Expert
Ichimoku Scalper Gold
Ignacio Agustin Mene Franco
Experten
ICHIMOKU SCALPER GOLD Professioneller Expert Advisor für den Goldhandel ÜBERBLICK Ichimoku Scalper Gold ist ein fortschrittlicher Expert Advisor, der speziell für den Handel mit dem Paar XAU/USD (Gold vs. Dollar) unter Verwendung des leistungsstarken technischen Analysesystems Ichimoku Kinko Hyo entwickelt wurde. Dieser EA kombiniert die Präzision von Ichimoku mit einer adaptiven Grid-Strategie und professionellem Risikomanagement, ideal für Händler, die Beständigkeit in einem der volatil
OBV Scalper Gold
Ignacio Agustin Mene Franco
Experten
OBV-Skalierer GOLD MT4 Beschreibung OBV Scalper GOLD ist ein professioneller Expert Advisor, der speziell für den Handel mit XAU/USD (Gold) entwickelt wurde und den Indikator On Balance Volume (OBV) verwendet, um Divergenzen und wahrscheinliche Scalping-Gelegenheiten zu erkennen. Der EA identifiziert automatisch bullische und bearische Divergenzen zwischen Preis und Volumen und platziert strategische Pending Orders mit integriertem Risikomanagement und dynamischen Trailing Stops. ️ Techni
Bolinger Sniper Gold
Ignacio Agustin Mene Franco
Experten
Bollinger Scalper Gold EA Allgemeine Informationen Name: Bollinger Scalper Gold Version: 2.00 Plattform: MetaTrader 4 (MT4) Empfohlenes Paar: XAU/USD (Gold) Zeitrahmen: M5 (5 Minuten) Mindestkapital: $1.000 USD Entwickler: Weltinversor 2025 System-Beschreibung Bollinger Scalper Gold ist ein automatisierter Expert Advisor (EA), der speziell für den Handel auf dem Goldmarkt (XAU/USD) entwickelt wurde und eine auf Bollinger Bändern basierende Strategie mit einem intelligenten Grid Trading System
Stochastic Scalper
Ignacio Agustin Mene Franco
Experten
STOCHASTISCHER SKALIERER MT4 Beschreibung Ein professionelles automatisiertes Handelssystem, das auf XAU/USD spezialisiert ist und die Leistung des Stochastik-Oszillators mit einer adaptiven Gitterstrategie kombiniert. Entwickelt, um schnelle Marktbewegungen durch präzise überkaufte und überverkaufte Signale zu erfassen und jeden Handel mit fortschrittlichem Risikomanagement zu optimieren. Hauptmerkmale Intelligentes Handelssystem Echtzeitanalyse mit Stochastik (5,3,3), optimiert für
Emas Gold Sniper
Ignacio Agustin Mene Franco
Experten
EMAS GOLD SNIPER Expert Advisor für den automatisierten Handel in XAU/USD ÜBERBLICK EMAS GOLD SNIPER ist ein professioneller Expert Advisor (EA), der speziell für den Handel im Goldmarkt (XAU/USD) entwickelt wurde und eine fortschrittliche Crossover-Strategie für exponentielle gleitende Durchschnitte in Kombination mit einem optimierten Risikomanagement-System verwendet. Dieses automatisierte System identifiziert präzise Einstiegspunkte, indem es Überkreuzungen zwischen zwei exponentiellen
Psar MAC PRO
Ignacio Agustin Mene Franco
Experten
PSAR MAC PRO Professioneller Expert Advisor für den Goldhandel TECHNISCHE DATEN Währungspaar: XAU/USD (Gold) Zeitrahmen: M15 (15 Minuten) Mindestkapital: $1.000 USD Empfohlene Lotgröße: 0.20 - 0.50 Lots BESCHREIBUNG PSAR MAC PRO ist ein Expert Advisor der nächsten Generation, der speziell für den Handel auf dem Goldmarkt (XAU/USD) entwickelt wurde. Er kombiniert die Präzision des Parabolic SAR zur Erkennung von Trendwechseln mit der Leistung des MACD und seinem fortschrittlichen System z
Magic Vac
Ignacio Agustin Mene Franco
Experten
MAGIC VAC XAU/USD - Professioneller Expert Advisor Überblick MAGIC VAC XAU/USD ist ein Expert Advisor der nächsten Generation, der speziell für den Handel mit dem Paar XAU/USD (Gold) auf MetaTrader 4 entwickelt wurde. Er nutzt ein fortschrittliches Multi-Strategie-Analysesystem, das sieben verschiedene technische Indikatoren kombiniert, um äußerst präzise Handelssignale zu generieren. Hauptmerkmale Intelligentes Multi-Strategien-System Parabolic SAR: Identifizierung von Trend- und Umkehrpunkte
Machine Scalper
Ignacio Agustin Mene Franco
Experten
Maschineller Scalper XAUUSD Professioneller Expert Advisor für den Goldhandel ÜBERBLICK Machine Scalper XAUUSD ist ein fortschrittlicher Expert Advisor, der speziell für den Handel am Goldmarkt (XAU/USD) mit hochpräzisen Scalping-Strategien entwickelt wurde. Entwickelt mit adaptiver maschineller Lerntechnologie, kombiniert dieser EA bewährte technische Indikatoren mit künstlicher Intelligenz, um die Handelsmöglichkeiten im volatilen Goldmarkt zu maximieren. KEY FEATURES Intelligentes Han
HFT Scalper Premium Xauusd
Ignacio Agustin Mene Franco
Experten
HFT Scalper Premium XAUUSD Professionelle Beschreibung HFT Scalper Premium XAUUSD ist ein fortschrittlicher Expert Advisor, der speziell für den Handel mit Gold (XAUUSD) unter Verwendung einer Hochfrequenz-Grid-Scalping-Strategie entwickelt wurde. Dieses automatisierte System verwendet strategisch platzierte Pending Orders, um Marktbewegungen in beide Richtungen zu erfassen. Hauptmerkmale Strategie: Grid-Trading mit konfigurierbaren Einstiegslevels Zeitrahmen: M15 (15 Minuten) - optimiert für
Rsi Profesional
Ignacio Agustin Mene Franco
Indikatoren
RSI Professional basiert auf einem Oszillator, um Bereiche und Trends zu jagen, wo Sie auch sehen können, fängt es Rebounds in den Messungen nach dem Paar, kann es für Forex und synthetische Indizes verwendet werden, es funktioniert in jeder temporality, in den Paaren, die ich es verwenden, sind, eur/usd, usd/jpy, usd/chf und gbp/usd, in synthetischen in der Crash-und Boom-Paare alle, Volatilität 75, Sprünge, und Bereich brechen!
Winner Oscillator
Ignacio Agustin Mene Franco
Indikatoren
Winner-Oszillator. Wie es genannt wird, ist es ein Oszillator, der aus einem Heikin-Ashi-Candlestick-Strategie + ein Oszillator programmiert, um perfekte Rebounds zu greifen, wie es auf dem Foto gut aussieht Es ist für Scalping und intraday verwendet. Es funktioniert für alle Jahreszeiten! und auch für alle Forex-Paare und synthetische Indizes Es funktioniert sehr gut auch in der Volatilität, Sprünge, Crash und Boom!
Buy Sell Volatility 75
Ignacio Agustin Mene Franco
Indikatoren
Pack Volatilität 75 1/3 In diesem Indikator Stufe 1 Ich freue mich, Ihnen die Volatilität 75 Buy/Sell Professional Indikator. wo in jeder temporären Struktur wird es einen Verkauf und einen sicheren Kauf markieren, um manuell zu betreiben, wo die Strategie basiert auf den Linien EMA von 7 exponentiellen Perioden und die EMA von 50 exponentiellen Perioden. wo der Kauf eines Produkts kommt 2 als Geschenk (es ist die Packung) Kauf eines der 3 Produkte werden die restlichen Indikatoren gesendet werd
Sell Buy Tendence Boom300
Ignacio Agustin Mene Franco
Indikatoren
Bei dieser Gelegenheit freue ich mich, die (Boom 300 Professional Pack) zu präsentieren, wo es besteht aus 4 Indikatoren für die Boom 300 Index der synthetischen Indizes (Deriv Broker) Der Erwerb dieses Indikators ermöglicht Ihnen die Packung der 4 Boom 300 Indikatoren, wo der Rest der Indikatoren gesendet werden, Dieser Indikator ist 1 der 4, die die Buy/Sell-Strategie enthält, senden Sie klare Warnungen, wo es kaufen oder verkaufen das Paar Es wird empfohlen, in einem Zeitraum von 15 Minuten z
Tendencia Crash300
Ignacio Agustin Mene Franco
Indikatoren
Professional Pack Crash 300 Indikatoren, Bei dieser Gelegenheit präsentiere ich die Trend-Indikator, der für den Crash-Index 300 (Deriv Broker) Der Indikator besteht aus einer Strategie, wo Trends in Zeiten von 15 Minuten gefangen sind, sehr deutlich der Indikator zeigt den Kauf Kennzeichnung der Spitze der rot, bis der Trend entwickelt, und dann markieren Sie den grünen Punkt des Kaufs, es ist sehr einfach zu bedienen, Es wird empfohlen, in dieser Zeitlichkeit zu verwenden, da es dazu dient, lä
Channel Stochastic Boom
Ignacio Agustin Mene Franco
Indikatoren
Channel Stochastic Boom 1000 Ich freue mich, die Packung (Tendence Boom 1000), wo bei dieser Gelegenheit präsentiere ich die Channel Stochastic Boom 1000 Indikator für (Deriv Broker), wo ist 1 der 4 Indikatoren, die die Packung bringt! Der Indikator besteht aus der sthochastic Strategie, wo es den Punkt erreicht (0 Level) der Kauf erfolgt, unter Ausnutzung der Jagd Spike, wo es den Punkt erreicht (90 Level) der Verkauf erfolgt unter Ausnutzung der Trend-Kerzen! Es ist in 1 Minute und in 15 Minut
Boom Scalper Gold
Ignacio Agustin Mene Franco
Indikatoren
Boom Scalper Gold Es ist ein Indikator, programmiert, um in einem Zeitrahmen von 1/5 und 15 Minuten, perfekt für die Jagd Spikes und Trend Segel, wo in den Parametern der (70) es sendet Ihnen einen Verkauf / Verkauf Alarm und in der Ebene Parameter (8) es sendet Ihnen ein Kaufsignal Es ist für Indizes (BOOM) von synthetischen Indizes (Deriv) Es ist leicht und einfach zu bedienen, es macht die ganze Arbeit, indem Sie die Alarme! der Indikator während dieser Zeit wird auf SALE bleiben! Ohne weiter
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension