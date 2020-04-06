Level Slow Xauusd

NIVEAU LANGSAM XAU/USD

Allgemeine Beschreibung

LEVEL SLOW XAU/USD ist ein Expert Advisor, der einen konservativen und kontrollierten Ansatz für den Handel mit dem Paar XAU/USD (Gold/Dollar) auf dem H1-Zeitrahmen verfolgt. Dieses automatisierte System implementiert fortschrittliche Frequenzkontrollen, die die Eröffnung von Geschäften begrenzen, was es ideal für Prop Firm Konten und Händler macht, die ein nachhaltiges und kontrolliertes Kapitalwachstum anstreben.





Wichtigste Merkmale

Kontrollierte Handelsstrategie

Intelligentes Frequenzsystem: Kontrolle durch Anzahl der Kerzen und Zeit zwischen den Trades

Pending Order Management: BuyStop und SellStop mit dynamisch berechneten Abständen

Adaptiver Trailing Stop: Progressive Anpassung des Stop Loss auf Basis des Gewinns

Dynamische Parameter: Alle Levels werden in Echtzeit auf Basis des durchschnittlichen Spreads neu kalkuliert

Konservativer Handel: Niedrigere Handelsfrequenz für mehr Stabilität

Frequenzkontrollsystem (NEU)

Candlestick-Kontrolle





Mindestanzahl von Candlesticks zwischen den Trades (Standard: 5 Candlesticks)

Verhindert Over-Trading in Zeiten hoher Volatilität

Ermöglicht einen zeitlich gestaffelten und selektiven Handel

Zeitsteuerung





Mindestanzahl von Minuten zwischen den Trades (Standardwert: 15 Minuten)

Ideal zur Vermeidung von aufeinanderfolgenden Geschäften unter ungünstigen Bedingungen

Gewährleistet eine Marktanalyse zwischen jedem Einstieg

Risiko-Management

Erforderliches Mindestkapital: $1.000 USD

Empfohlene Lotgröße: 0,50 Lots (anpassbar je nach Kontostand)

Flexibles Geldmanagement: Feste Losgröße oder prozentuales Risikomanagement

Spread-Kontrolle: Begrenzt Trades, wenn der Spread konfigurierbare Werte überschreitet

Obligatorischer Stop Loss: Automatischer Schutz für alle Positionen

Ideal für Prop-Firmen

✓ Kontrollierter Drawdown: Spaced Trading reduziert das Risiko ✓ Handelsregeln: Kompatibel mit Daily Loss und Max Drawdown Regeln ✓ Konsistenz: Systematischer Handel ohne Emotionen ✓ Skalierbarkeit: Anpassbar an verschiedene Kontogrößen ✓ Kein Martingale: Erhöht die Losgröße nicht progressiv ✓ Saubere Historie: Gut aufgeschlüsselte und dokumentierte Trades





Technische Schlüsselparameter

ALLGEMEINE EINSTELLUNGEN

Slippage: 1 Punkt

ZEIT EINSTELLUNGEN

Start-Stunde: 1 (Handelsbeginn)

Endstunde: 23 (Handelsende)

Auftragsänderungen: 60 Sekunden

FREQUENZSTEUERUNG (exklusiv für SLOW)

Bar Control verwenden: Standardmäßig aktiviert

Min. Bars vor neuer Order: 5 Mindestkerzen zwischen den Trades

Zeitsteuerung verwenden: Standardmäßig deaktiviert

Minuten vor der neuen Order: 15 Minuten zwischen den Geschäften

GELDMANAGEMENT

Festes Lot: 0.50 (empfohlen, modifizierbar)

Risikoprozent: 0% (feste Losgröße verwenden oder Money Management aktivieren)

HANDELSEINSTELLUNGEN

Delta: 0.5 (Abstand zwischen den Aufträgen)

Max. Abstand: 7.0 (Hemmungsbereich)

Stop Loss: 10 Punkte

Max Trailing: 4.0 (maximaler Trailing-Stop)

Wettbewerbsvorteile

✓ Langsamer Betrieb: Bessere Kontrolle und geringere Handelsfrequenz ✓ Anti-Otrading-Schutz: Duales Kontrollsystem (Kerzen + Zeit) ✓ XAU/USD-Spezialisierung: Ausschließlich für Gold optimiert ✓ Prop Firm Friendly: Erfüllt Bewertungsanforderungen ✓ Marktanpassungsfähigkeit: Dynamische Parameter je nach Spread ✓ Dynamisches Trailing: Maximiert Gewinne bei gleichzeitigem Schutz der Gewinne ✓ Kein Martingale: Professionelles Risikomanagement





Systemvoraussetzungen .

Plattform: MetaTrader 4

Währungspaar: XAU/USD ausschließlich

Zeitrahmen: H1 (1 Stunde)

Mindestkapital: $1.000 USD

Empfohlener Leverage: 1:100 oder höher

Empfohlene Makler :

RoboForex (wettbewerbsfähige Spreads, ECN-Ausführung)

IC Markets (Raw Spread, ideal für kontrolliertes Scalping)

Konto-Typ: ECN oder mit niedrigen Spreads

VPS: Empfohlen für 24/7 Handel

Empfohlene Einstellungen

Für Konten von $1,000 - $5,000

FestgelegterLot = 0.50

MinBarsBeforeNewOrder = 5

UseBarControl = wahr

UseTimeControl = falsch

Für Konten von $5.000 - $10.000

FestgelegterLot = 1,00

MinBarsBeforeNewOrder = 5

UseBarControl = wahr

UseTimeControl = falsch

Für Prop-Firmen (Bewertung)

FixedLot = 0,50 (oder gemäß den Prop-Regeln)

MinBarsBeforeNewOrder = 7 (eher konservativ)

UseBarControl = wahr

UseTimeControl = wahr

MinMinutenVorNeuerBestellung = 30

Wie das SLOW-System funktioniert

Der EA arbeitet mit einem frequenzgesteuerten Pending-Order-System. Im Gegensatz zu aggressiven Systemen wartet LEVEL SLOW auf eine Mindestanzahl von Candlesticks (konfigurierbar), bevor neue Orders platziert werden, was die Anzahl der Trades und den damit verbundenen Drawdown deutlich reduziert.



