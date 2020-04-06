Level Slow Xauusd
- Experten
- Ignacio Agustin Mene Franco
- Version: 1.1
- Aktivierungen: 5
NIVEAU LANGSAM XAU/USD
Allgemeine Beschreibung
LEVEL SLOW XAU/USD ist ein Expert Advisor, der einen konservativen und kontrollierten Ansatz für den Handel mit dem Paar XAU/USD (Gold/Dollar) auf dem H1-Zeitrahmen verfolgt. Dieses automatisierte System implementiert fortschrittliche Frequenzkontrollen, die die Eröffnung von Geschäften begrenzen, was es ideal für Prop Firm Konten und Händler macht, die ein nachhaltiges und kontrolliertes Kapitalwachstum anstreben.
Wichtigste Merkmale
Kontrollierte Handelsstrategie
Intelligentes Frequenzsystem: Kontrolle durch Anzahl der Kerzen und Zeit zwischen den Trades
Pending Order Management: BuyStop und SellStop mit dynamisch berechneten Abständen
Adaptiver Trailing Stop: Progressive Anpassung des Stop Loss auf Basis des Gewinns
Dynamische Parameter: Alle Levels werden in Echtzeit auf Basis des durchschnittlichen Spreads neu kalkuliert
Konservativer Handel: Niedrigere Handelsfrequenz für mehr Stabilität
Frequenzkontrollsystem (NEU)
Candlestick-Kontrolle
Mindestanzahl von Candlesticks zwischen den Trades (Standard: 5 Candlesticks)
Verhindert Over-Trading in Zeiten hoher Volatilität
Ermöglicht einen zeitlich gestaffelten und selektiven Handel
Zeitsteuerung
Mindestanzahl von Minuten zwischen den Trades (Standardwert: 15 Minuten)
Ideal zur Vermeidung von aufeinanderfolgenden Geschäften unter ungünstigen Bedingungen
Gewährleistet eine Marktanalyse zwischen jedem Einstieg
Risiko-Management
Erforderliches Mindestkapital: $1.000 USD
Empfohlene Lotgröße: 0,50 Lots (anpassbar je nach Kontostand)
Flexibles Geldmanagement: Feste Losgröße oder prozentuales Risikomanagement
Spread-Kontrolle: Begrenzt Trades, wenn der Spread konfigurierbare Werte überschreitet
Obligatorischer Stop Loss: Automatischer Schutz für alle Positionen
Ideal für Prop-Firmen
✓ Kontrollierter Drawdown: Spaced Trading reduziert das Risiko ✓ Handelsregeln: Kompatibel mit Daily Loss und Max Drawdown Regeln ✓ Konsistenz: Systematischer Handel ohne Emotionen ✓ Skalierbarkeit: Anpassbar an verschiedene Kontogrößen ✓ Kein Martingale: Erhöht die Losgröße nicht progressiv ✓ Saubere Historie: Gut aufgeschlüsselte und dokumentierte Trades
Technische Schlüsselparameter
ALLGEMEINE EINSTELLUNGEN
Slippage: 1 Punkt
ZEIT EINSTELLUNGEN
Start-Stunde: 1 (Handelsbeginn)
Endstunde: 23 (Handelsende)
Auftragsänderungen: 60 Sekunden
FREQUENZSTEUERUNG (exklusiv für SLOW)
Bar Control verwenden: Standardmäßig aktiviert
Min. Bars vor neuer Order: 5 Mindestkerzen zwischen den Trades
Zeitsteuerung verwenden: Standardmäßig deaktiviert
Minuten vor der neuen Order: 15 Minuten zwischen den Geschäften
GELDMANAGEMENT
Festes Lot: 0.50 (empfohlen, modifizierbar)
Risikoprozent: 0% (feste Losgröße verwenden oder Money Management aktivieren)
HANDELSEINSTELLUNGEN
Delta: 0.5 (Abstand zwischen den Aufträgen)
Max. Abstand: 7.0 (Hemmungsbereich)
Stop Loss: 10 Punkte
Max Trailing: 4.0 (maximaler Trailing-Stop)
Wettbewerbsvorteile
✓ Langsamer Betrieb: Bessere Kontrolle und geringere Handelsfrequenz ✓ Anti-Otrading-Schutz: Duales Kontrollsystem (Kerzen + Zeit) ✓ XAU/USD-Spezialisierung: Ausschließlich für Gold optimiert ✓ Prop Firm Friendly: Erfüllt Bewertungsanforderungen ✓ Marktanpassungsfähigkeit: Dynamische Parameter je nach Spread ✓ Dynamisches Trailing: Maximiert Gewinne bei gleichzeitigem Schutz der Gewinne ✓ Kein Martingale: Professionelles Risikomanagement
Systemvoraussetzungen.
Plattform: MetaTrader 4
Währungspaar: XAU/USD ausschließlich
Zeitrahmen: H1 (1 Stunde)
Mindestkapital: $1.000 USD
Empfohlener Leverage: 1:100 oder höher
Empfohlene Makler:
RoboForex (wettbewerbsfähige Spreads, ECN-Ausführung)
IC Markets (Raw Spread, ideal für kontrolliertes Scalping)
Konto-Typ: ECN oder mit niedrigen Spreads
VPS: Empfohlen für 24/7 Handel
Empfohlene Einstellungen
Für Konten von $1,000 - $5,000
FestgelegterLot = 0.50
MinBarsBeforeNewOrder = 5
UseBarControl = wahr
UseTimeControl = falsch
Für Konten von $5.000 - $10.000
FestgelegterLot = 1,00
MinBarsBeforeNewOrder = 5
UseBarControl = wahr
UseTimeControl = falsch
Für Prop-Firmen (Bewertung)
FixedLot = 0,50 (oder gemäß den Prop-Regeln)
MinBarsBeforeNewOrder = 7 (eher konservativ)
UseBarControl = wahr
UseTimeControl = wahr
MinMinutenVorNeuerBestellung = 30
Wie das SLOW-System funktioniert
Der EA arbeitet mit einem frequenzgesteuerten Pending-Order-System. Im Gegensatz zu aggressiven Systemen wartet LEVEL SLOW auf eine Mindestanzahl von Candlesticks (konfigurierbar), bevor neue Orders platziert werden, was die Anzahl der Trades und den damit verbundenen Drawdown deutlich reduziert.
Wenn der Preis eine schwebende Order auslöst, implementiert das System einen dynamischen Trailing-Stop, der auf der Grundlage des aufgelaufenen Gewinns angepasst wird. Die Frequenzkontrolle stellt sicher, dass nur zu den günstigsten Marktbedingungen gehandelt wird, um ein übermäßiges Engagement zu vermeiden.