Phoenix FX XAU
- Experten
- Ignacio Agustin Mene Franco
- Version: 1.20
- Aktivierungen: 5
Phoenix FX Gleitende Durchschnitte EA
Expert Advisor für XAU/USD - Optimiert für Prop-Firmen
Version: 1.10 | Zeitrahmen: M5 | Mindestkapital: $1.000 USD
Überblick
Phoenix FX ist ein algorithmischer Expert Advisor, der speziell für den Handel mit Gold (XAU/USD) auf einem 5-Minuten-Zeitrahmen entwickelt wurde. Er kombiniert ein gleitendes Durchschnitts-Crossover-System mit fortschrittlichem Risikomanagement und ist ideal für Händler, die Prop-Firmen nutzen und konsistente Ergebnisse anstreben.
Hauptmerkmale
Handelssystem:
EMA-Crossover-basierte Strategie (konfigurierbare 10/30 Perioden)
Intelligentes Raster mit dynamischen Abständen zwischen den Aufträgen
Signalfilter zur Vermeidung von Overtrading
Risiko-Management:
Konfigurierbarer Stop Loss (20 Pips als Standard)
Automatischer Breakeven bei 15 Pips Gewinn
Progressiver Trailing Stop (Start: 10 Pips, Schritt: 5 Pips)
Maximales Spread-Limit, um Ausführungen unter ungünstigen Bedingungen zu verhindern
Margin-Check vor jedem Handel
Geld-Management:
Feste Losgröße oder basierend auf dem Risikoprozentsatz (0,5% empfohlen)
Automatische Berechnung der Positionsgröße basierend auf dem Kontostand
Geeignet für Konten ab $1.000 USD
Schutz-Filter:
Konfigurierbare Handelszeiten (vermeidet aufsehenerregende Nachrichten)
Mindestabstand zwischen den Signalen (standardmäßig 3 Balken)
Limit für schwebende Aufträge (maximal 5)
Spread-Check vor jeder Eingabe
Vorteile für Prop-Firmen
✅ Kontrollierter Drawdown: Breakeven- und Trailing-Stop-Systeme minimieren Verluste
✅ Konsistenz: Klare Regeln ohne emotionale Entscheidungen
✅ Skalierbarkeit: Funktioniert für Konten von kleinem bis großem Kapital
✅ Transparenz: Alle Trades werden mit einer eindeutigen Magic Number gekennzeichnet
✅ Backtesting: Ergebnisse überprüfbar im MT4 Strategy Tester
Empfohlenes Setup
Paar: XAU/USD (Gold)
Zeitrahmen: M5
Losgröße: 0.20 oder Risiko% 0.5
Kapital: Mindestens $1.000 USD
Makler: Niedriger Spread (<3,0 Pips durchschnittlich)
Handelszeiten: 1:00 AM - 11:00 PM (Rollover vermeiden)
Wichtige Parameter
Parameter Wert Beschreibung
FixedLot 0.20 Feste Losgröße
RiskPercent 0.5 Risiko pro Handel
StopLoss 20 Pips Maximaler Verlust pro Trade
BreakevenPips 15 Pips Breakeven-Aktivierung
MaxTotalPositions 8 Limit für offenen Handel
MaxSpread 30 Maximal erlaubter Spread
Hinweis: Dieser EA ist für disziplinierte Händler gedacht, die die Regeln ihrer eigenen Handelsfirmen respektieren.
