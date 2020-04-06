Phoenix FX XAU

Phoenix FX Gleitende Durchschnitte EA

Expert Advisor für XAU/USD - Optimiert für Prop-Firmen

Version: 1.10 | Zeitrahmen: M5 | Mindestkapital: $1.000 USD





Überblick

Phoenix FX ist ein algorithmischer Expert Advisor, der speziell für den Handel mit Gold (XAU/USD) auf einem 5-Minuten-Zeitrahmen entwickelt wurde. Er kombiniert ein gleitendes Durchschnitts-Crossover-System mit fortschrittlichem Risikomanagement und ist ideal für Händler, die Prop-Firmen nutzen und konsistente Ergebnisse anstreben.





Hauptmerkmale

Handelssystem :





EMA-Crossover-basierte Strategie (konfigurierbare 10/30 Perioden)

Intelligentes Raster mit dynamischen Abständen zwischen den Aufträgen

Signalfilter zur Vermeidung von Overtrading

Risiko-Management :





Konfigurierbarer Stop Loss (20 Pips als Standard)

Automatischer Breakeven bei 15 Pips Gewinn

Progressiver Trailing Stop (Start: 10 Pips, Schritt: 5 Pips)

Maximales Spread-Limit, um Ausführungen unter ungünstigen Bedingungen zu verhindern

Margin-Check vor jedem Handel

Geld-Management :





Feste Losgröße oder basierend auf dem Risikoprozentsatz (0,5% empfohlen)

Automatische Berechnung der Positionsgröße basierend auf dem Kontostand

Geeignet für Konten ab $1.000 USD

Schutz-Filter :





Konfigurierbare Handelszeiten (vermeidet aufsehenerregende Nachrichten)

Mindestabstand zwischen den Signalen (standardmäßig 3 Balken)

Limit für schwebende Aufträge (maximal 5)

Spread-Check vor jeder Eingabe

Vorteile für Prop-Firmen

✅ Kontrollierter Drawdown: Breakeven- und Trailing-Stop-Systeme minimieren Verluste

✅ Konsistenz: Klare Regeln ohne emotionale Entscheidungen

✅ Skalierbarkeit: Funktioniert für Konten von kleinem bis großem Kapital

✅ Transparenz: Alle Trades werden mit einer eindeutigen Magic Number gekennzeichnet

✅ Backtesting: Ergebnisse überprüfbar im MT4 Strategy Tester





Empfohlenes Setup

Paar: XAU/USD (Gold)

Zeitrahmen: M5

Losgröße: 0.20 oder Risiko% 0.5

Kapital: Mindestens $1.000 USD

Makler: Niedriger Spread (<3,0 Pips durchschnittlich)

Handelszeiten: 1:00 AM - 11:00 PM (Rollover vermeiden)

Wichtige Parameter

Parameter Wert Beschreibung

FixedLot 0.20 Feste Losgröße

RiskPercent 0.5 Risiko pro Handel

StopLoss 20 Pips Maximaler Verlust pro Trade

BreakevenPips 15 Pips Breakeven-Aktivierung

MaxTotalPositions 8 Limit für offenen Handel

MaxSpread 30 Maximal erlaubter Spread

Hinweis: Dieser EA ist für disziplinierte Händler gedacht, die die Regeln ihrer eigenen Handelsfirmen respektieren.



