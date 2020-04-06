Bolinger Sniper Gold

Bollinger Scalper Gold EA

Allgemeine Informationen

Name: Bollinger Scalper Gold

Version: 2.00

Plattform: MetaTrader 4 (MT4)

Empfohlenes Paar: XAU/USD (Gold)

Zeitrahmen: M5 (5 Minuten)

Mindestkapital: $1.000 USD

Entwickler: Weltinversor 2025





System-Beschreibung

Bollinger Scalper Gold ist ein automatisierter Expert Advisor (EA), der speziell für den Handel auf dem Goldmarkt (XAU/USD) entwickelt wurde und eine auf Bollinger Bändern basierende Strategie mit einem intelligenten Grid Trading System kombiniert. Der EA identifiziert überkaufte und überverkaufte Zonen anhand der Bollinger Bänder und platziert strategische Pending Orders, um Preisumkehrungen zu erfassen.





Wichtigste Merkmale

1. Bollinger Bands System

Erkennt Kaufsignale, wenn der Kurs das untere Band berührt und beginnt, nach oben abzuprallen.

Erkennt Verkaufssignale, wenn der Kurs das obere Band erreicht und Anzeichen eines Rücksetzers zeigt.

Anpassbare Einstellungen: Zeitraum, Standardabweichung und Signaltoleranz.

2. Intelligenter Rasterhandel

Platziert schwebende Aufträge (BuyStop/SellStop) in berechneten Abständen zum aktuellen Kurs.

Begrenztes und kontrolliertes Grid-System mit konfigurierbarer maximaler Anzahl von Pending Orders.

Einstellbarer Delta-Abstand zwischen den Aufträgen und maximaler Platzierungsabstand.

3. Fortgeschrittenes Risikomanagement

Feste Losgröße oder dynamische Berechnung basierend auf dem Risikoprozentsatz.

Einstellbarer Stop-Loss in Pips für jeden Handel.

Automatische Überprüfung der verfügbaren Marge vor der Eröffnung von Positionen.

Automatische Anpassung der Losgröße auf der Grundlage des verfügbaren Kapitals.

4. Dynamischer Trailing-Stop

Automatische Gewinnabsicherung mit Trailing Stop.

Aktivierungseinstellung nach X Pips Gewinn.

Einstellbarer Trailing-Stop-Schritt, um der Preisbewegung zu folgen.

5. Handels-Filter

Zeit-Filter: Handel nur innerhalb der konfigurierten Zeitspanne

Spread-Filter: Verhindert den Handel, wenn der Spread das eingestellte Maximum überschreitet

Überprüfung der Marktbedingungen anhand von Bollinger Bändern

Konfigurierbare Parameter

Allgemeine Einstellungen

MagischeNummer: Eindeutiger Bezeichner für EA-Aufträge

Schlupf: Maximal erlaubte Slippage in Pips

Zeit-Filter

StartHour / EndHour: Zeitspanne für den Handel (empfohlen: 1-23)

Geld-Management

FixedLot: Feste Losgröße (standardmäßig 0.20)

Risiko-Prozentsatz: Prozentsatz des Risikos pro Handel, wenn kein festes Lot verwendet wird (0,5%)

Rastersystem

Delta: Abstand in Pips zwischen dem aktuellen Kurs und der Pending Order (3 Pips)

MaxAbstand: Maximal zulässiger Abstand für die Auftragserteilung (15 Pips)

StopLossPips: Stop Loss in Pips für jeden Handel (20 Pips)

TrailingStart: Gewinn-Pips zur Aktivierung des Trailing-Stops (5 Pips)

TrailingStep: Trailing-Stop-Schritt (2 Pips)

MaxSpread: Maximal erlaubter Spread in Punkten (30)

MaxPendingOrders: Maximale Anzahl von ausstehenden Aufträgen pro Typ (2)

Bollinger-Bänder

Bollinger verwenden: Aktivieren/Deaktivieren des Bollinger Band Filters

BB_Periode: Bollinger Band Zeitraum (20)

BB_Abweichung: Standardabweichung (2.0)

BB_Verschiebung: Bandverschiebung (0)

Vorteile des Systems

✅ Vollständige Automatisierung - Arbeitet 24/7 ohne manuelle Eingriffe

✅ Bewährte Strategie - Kombiniert technische Analyse mit Grid Trading

✅ Integriertes Risikomanagement - Absicherung durch Stop Loss und Trailing Stop

✅ Anpassungsfähig - Mehrere konfigurierbare Parameter je nach Risikoprofil

✅ Effizient für Scalping - Entwickelt, um schnelle Bewegungen auf dem M5-Zeitrahmen zu erfassen

✅ Margin-Schutz - Prüft die Verfügbarkeit vor dem Handel





Anforderungen und Empfehlungen

Kapital Minimum: $1.000 USD

Empfohlener Leverage: 1:100 oder höher

Makler: Vorzugsweise mit niedrigen Spreads auf XAU/USD

Empfohlener VPS: Für kontinuierlichen, ununterbrochenen Handel





