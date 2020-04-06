Bolinger Sniper Gold

Bollinger Scalper Gold EA
Allgemeine Informationen
Name: Bollinger Scalper Gold
Version: 2.00
Plattform: MetaTrader 4 (MT4)
Empfohlenes Paar: XAU/USD (Gold)
Zeitrahmen: M5 (5 Minuten)
Mindestkapital: $1.000 USD
Entwickler: Weltinversor 2025

System-Beschreibung
Bollinger Scalper Gold ist ein automatisierter Expert Advisor (EA), der speziell für den Handel auf dem Goldmarkt (XAU/USD) entwickelt wurde und eine auf Bollinger Bändern basierende Strategie mit einem intelligenten Grid Trading System kombiniert. Der EA identifiziert überkaufte und überverkaufte Zonen anhand der Bollinger Bänder und platziert strategische Pending Orders, um Preisumkehrungen zu erfassen.

Wichtigste Merkmale
1. Bollinger Bands System
Erkennt Kaufsignale, wenn der Kurs das untere Band berührt und beginnt, nach oben abzuprallen.
Erkennt Verkaufssignale, wenn der Kurs das obere Band erreicht und Anzeichen eines Rücksetzers zeigt.
Anpassbare Einstellungen: Zeitraum, Standardabweichung und Signaltoleranz.
2. Intelligenter Rasterhandel
Platziert schwebende Aufträge (BuyStop/SellStop) in berechneten Abständen zum aktuellen Kurs.
Begrenztes und kontrolliertes Grid-System mit konfigurierbarer maximaler Anzahl von Pending Orders.
Einstellbarer Delta-Abstand zwischen den Aufträgen und maximaler Platzierungsabstand.
3. Fortgeschrittenes Risikomanagement
Feste Losgröße oder dynamische Berechnung basierend auf dem Risikoprozentsatz.
Einstellbarer Stop-Loss in Pips für jeden Handel.
Automatische Überprüfung der verfügbaren Marge vor der Eröffnung von Positionen.
Automatische Anpassung der Losgröße auf der Grundlage des verfügbaren Kapitals.
4. Dynamischer Trailing-Stop
Automatische Gewinnabsicherung mit Trailing Stop.
Aktivierungseinstellung nach X Pips Gewinn.
Einstellbarer Trailing-Stop-Schritt, um der Preisbewegung zu folgen.
5. Handels-Filter
Zeit-Filter: Handel nur innerhalb der konfigurierten Zeitspanne
Spread-Filter: Verhindert den Handel, wenn der Spread das eingestellte Maximum überschreitet
Überprüfung der Marktbedingungen anhand von Bollinger Bändern
Konfigurierbare Parameter
Allgemeine Einstellungen
MagischeNummer: Eindeutiger Bezeichner für EA-Aufträge
Schlupf: Maximal erlaubte Slippage in Pips
Zeit-Filter
StartHour / EndHour: Zeitspanne für den Handel (empfohlen: 1-23)
Geld-Management
FixedLot: Feste Losgröße (standardmäßig 0.20)
Risiko-Prozentsatz: Prozentsatz des Risikos pro Handel, wenn kein festes Lot verwendet wird (0,5%)
Rastersystem
Delta: Abstand in Pips zwischen dem aktuellen Kurs und der Pending Order (3 Pips)
MaxAbstand: Maximal zulässiger Abstand für die Auftragserteilung (15 Pips)
StopLossPips: Stop Loss in Pips für jeden Handel (20 Pips)
TrailingStart: Gewinn-Pips zur Aktivierung des Trailing-Stops (5 Pips)
TrailingStep: Trailing-Stop-Schritt (2 Pips)
MaxSpread: Maximal erlaubter Spread in Punkten (30)
MaxPendingOrders: Maximale Anzahl von ausstehenden Aufträgen pro Typ (2)
Bollinger-Bänder
Bollinger verwenden: Aktivieren/Deaktivieren des Bollinger Band Filters
BB_Periode: Bollinger Band Zeitraum (20)
BB_Abweichung: Standardabweichung (2.0)
BB_Verschiebung: Bandverschiebung (0)
Vorteile des Systems
✅ Vollständige Automatisierung - Arbeitet 24/7 ohne manuelle Eingriffe
✅ Bewährte Strategie - Kombiniert technische Analyse mit Grid Trading
✅ Integriertes Risikomanagement - Absicherung durch Stop Loss und Trailing Stop
✅ Anpassungsfähig - Mehrere konfigurierbare Parameter je nach Risikoprofil
✅ Effizient für Scalping - Entwickelt, um schnelle Bewegungen auf dem M5-Zeitrahmen zu erfassen
✅ Margin-Schutz - Prüft die Verfügbarkeit vor dem Handel

Anforderungen und Empfehlungen
Kapital Minimum: $1.000 USD
Empfohlener Leverage: 1:100 oder höher
Makler: Vorzugsweise mit niedrigen Spreads auf XAU/USD
Empfohlener VPS: Für kontinuierlichen, ununterbrochenen Handel

