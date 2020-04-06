Quantum Macd Bolinger MT4

Quantum MACD Bollinger EA
Professionelles Handelssystem für XAUUSD
Quantum MACD Bollinger ist ein fortschrittliches algorithmisches Handelssystem, das speziell für den Handel mit Gold (XAUUSD) entwickelt wurde. Es kombiniert die Leistungsfähigkeit der MACD-Momentum-Indikatoren mit der Volatilitätsanalyse des Bollinger-Bandes, um hochwahrscheinliche Handelsmöglichkeiten zu identifizieren.

Hauptmerkmale
Synergie der beiden Indikatoren: Integriert MACD-Crossover-Signale, Nulllinien-Crossover und Bollinger-Band-Abprall-/Ausbruchs-/Kompressionsmuster für präzises Einstiegs-Timing
Multi-Signal-Architektur: Erkennt mehrere Signaltypen, einschließlich MACD-Trendumkehrungen, Bollinger-Band-Bounches, Mid-Band-Breakouts und Kompressionsausdehnungen
Intelligentes Grid-Management: Fortschrittliches Pending-Order-System mit konfigurierbaren Rasterabständen und maximalen Positionslimits
Umfassende Risikokontrollen: Breakeven-Automatik, Trailing-Stop-Funktionalität, Spread-Filterung und Session-Kontrolle nach Zeitfenster
Visuelle Signal-Bestätigung: Candlestick-Malerei hebt erkannte Signale auf dem Chart zur einfachen Überwachung hervor
Empfohlenes Setup
Primäres Paar: XAUUSD (Gold)
Optimale Zeitrahmen: M1, M5 (empfohlen), funktioniert auf allen Zeitrahmen
Mindestkapital: $1.000 USD
Kontotypen: Kompatibel mit Retail-Brokern und proprietären Konten Firmen
Trading-Ansatz
Der Expert Advisor (EA) verwendet eine systematische, gitterbasierte Strategie mit schwebenden Aufträgen (Buy Stop/Sell Stop), die durch bestätigte MACD- und Bollinger Band-Signale ausgelöst werden. Zu den eingebauten Schutzmechanismen gehören maximale Spread-Limits, Beschränkungen der Positionsanzahl, Handelszeitfilter und automatisches Breakeven/Trailing Stop-Management.

Geld-Management
Flexible Losgröße mit festen Losoptionen und prozentualem Risiko. Die Standardeinstellung verwendet ein konservatives Risiko von 0,5 % pro Handel mit einem 20-Punkte-Stop-Loss und einem intelligenten Trailing-Stop, der bei 10 Pips Gewinn beginnt.

Kompatibel mit Prop-Firmen | Vollautomatisch | 24/5 Betrieb |
