Quantum Macd Bolinger MT4

Quantum MACD Bollinger EA

Professionelles Handelssystem für XAUUSD

Quantum MACD Bollinger ist ein fortschrittliches algorithmisches Handelssystem, das speziell für den Handel mit Gold (XAUUSD) entwickelt wurde. Es kombiniert die Leistungsfähigkeit der MACD-Momentum-Indikatoren mit der Volatilitätsanalyse des Bollinger-Bandes, um hochwahrscheinliche Handelsmöglichkeiten zu identifizieren.





Hauptmerkmale

Synergie der beiden Indikatoren: Integriert MACD-Crossover-Signale, Nulllinien-Crossover und Bollinger-Band-Abprall-/Ausbruchs-/Kompressionsmuster für präzises Einstiegs-Timing

Multi-Signal-Architektur: Erkennt mehrere Signaltypen, einschließlich MACD-Trendumkehrungen, Bollinger-Band-Bounches, Mid-Band-Breakouts und Kompressionsausdehnungen

Intelligentes Grid-Management: Fortschrittliches Pending-Order-System mit konfigurierbaren Rasterabständen und maximalen Positionslimits

Umfassende Risikokontrollen: Breakeven-Automatik, Trailing-Stop-Funktionalität, Spread-Filterung und Session-Kontrolle nach Zeitfenster

Visuelle Signal-Bestätigung: Candlestick-Malerei hebt erkannte Signale auf dem Chart zur einfachen Überwachung hervor

Empfohlenes Setup

Primäres Paar: XAUUSD (Gold)

Optimale Zeitrahmen: M1, M5 (empfohlen), funktioniert auf allen Zeitrahmen

Mindestkapital: $1.000 USD

Kontotypen: Kompatibel mit Retail-Brokern und proprietären Konten Firmen

Trading-Ansatz

Der Expert Advisor (EA) verwendet eine systematische, gitterbasierte Strategie mit schwebenden Aufträgen (Buy Stop/Sell Stop), die durch bestätigte MACD- und Bollinger Band-Signale ausgelöst werden. Zu den eingebauten Schutzmechanismen gehören maximale Spread-Limits, Beschränkungen der Positionsanzahl, Handelszeitfilter und automatisches Breakeven/Trailing Stop-Management.





Geld-Management

Flexible Losgröße mit festen Losoptionen und prozentualem Risiko. Die Standardeinstellung verwendet ein konservatives Risiko von 0,5 % pro Handel mit einem 20-Punkte-Stop-Loss und einem intelligenten Trailing-Stop, der bei 10 Pips Gewinn beginnt.



