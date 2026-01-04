HFT Scalper Premium Xauusd
- Experten
- Ignacio Agustin Mene Franco
- Version: 2.1
- Aktivierungen: 5
HFT Scalper Premium XAUUSD
Professionelle Beschreibung
HFT Scalper Premium XAUUSD ist ein fortschrittlicher Expert Advisor, der speziell für den Handel mit Gold (XAUUSD) unter Verwendung einer Hochfrequenz-Grid-Scalping-Strategie entwickelt wurde. Dieses automatisierte System verwendet strategisch platzierte Pending Orders, um Marktbewegungen in beide Richtungen zu erfassen.
Hauptmerkmale
Strategie: Grid-Trading mit konfigurierbaren Einstiegslevels
Zeitrahmen: M15 (15 Minuten) - optimiert für ein Gleichgewicht zwischen Signalfrequenz und -qualität
Mindestkapital: $1.000 USD empfohlen für ein angemessenes Risikomanagement
Empfohlener Broker: IC Markets (wettbewerbsfähige Spreads und schnelle Ausführung)
Kompatibel mit Prop-Firmen: Entwickelt, um den Regeln für finanzierte Konten zu entsprechen
Wettbewerbsvorteile
Integriertes Risikomanagementsystem mit konfigurierbarem Stop Loss und Take Profit
Optionaler Trailing-Stop zur Gewinnmaximierung in trendigen Märkten
Schutz vor übermäßigen Spreads
Automatische Anpassung der Losgröße basierend auf der verfügbaren Marge
Orderlimitkontrolle zur Vermeidung von Überengagements
Testmodus für die Strategievalidierung
Empfohlene Konfiguration
Symbol: XAUUSD (Gold)
Zeitrahmen: M15
Lotgröße: 0.01 (einstellbar je nach Kapital)
Grid-Levels: 3 Levels standardmäßig
Maximaler Spread: 30 Pips
Ideal für Händler, die ihr Handelsportfolio auf dem Goldmarkt automatisiert diversifizieren und dabei die volle Kontrolle über die Risikoparameter behalten möchten.