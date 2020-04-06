ADX Scalper Xauusd

ADX-Skalierer XAU/USD

📊 Überblick

ADX Scalper XAU/USD ist ein professioneller Expert Advisor, der speziell für den Handel mit dem Goldpaar (XAU/USD) entwickelt wurde und den ADX-Indikator als primären Trendfilter verwendet. Dieser EA kombiniert Scalping-Strategien mit fortschrittlichem Risikomanagement und ist damit ideal für persönliche und eigene Handelskonten.





🎯 Hauptmerkmale

✅ Handelsstrategie

Hauptindikator: ADX (Durchschnittlicher direktionaler Index)

Trend-Filter: Verwendet +DI und -DI zur Bestätigung der Marktrichtung

Auftragssystem: BuyStop und SellStop mit konfigurierbarem Abstand

Trailing Stop: Dynamische Gewinnabsicherung

Risiko-Management: Margin-Kontrolle und Spread-Überprüfung

🔧 Technische Spezifikationen

Plattform: MetaTrader 4 (MT4)

Währungspaar: XAU/USD (Gold)

Zeitrahmen: M5 (5 Minuten)

Version: 1.50

Konto-Typ: Common und Proprietary

💼 Empfohlene Einstellungen

📈 Kapital und Losgröße

Kapital Empfohlene Losgröße Risiko

$1.000 USD 0,10 - 0,20 Konservativ

$2.500 USD 0,25 - 0,35 Mäßig

$5.000 USD 0,40 - 0,50 Aggressiv

⚙️ Konfigurierbare Parameter

🕐 Zeitfilter

Startstunde: 4 AM

Endstunde: 11 PM

Handeln Sie während der volatilsten Marktphasen.





💰 Geldverwaltung

Festes Lot: 0,10 - 0,50

Risiko-Prozentsatz: 0,5%

Feste Losgröße oder risikoprozentbasiertes Management.





📐 Raster & Handelseinstellungen

Delta: 3,0 Pips (Abstand der schwebenden Order)

MaxDistance: 15.0 Pips (maximaler Abstand)

StopLoss: 20 Pips

TrailingStart: 5 Pips

TrailingStep: 2 Pips

MaxSpread: 30 Pips

📊 ADX-Filter

ADX_Periode: 14

ADX_MinLevel: 20.0 (erkennt Trends)

ADX_MaxLevel: 50.0 (vermeidet extreme Volatilität)

🎓 Vorteile für Prop-Firmen

✅ Ideal für Funding-Konten

Strenges Risikomanagement: Entspricht den Drawdown-Regeln

Automatischer Trailing Stop: Schützt die Gewinne progressiv

Spread-Kontrolle: Vermeidet den Handel zu ungünstigen Bedingungen

Margin-Überprüfung: Verhindert Nachschussforderungen

Zeit-Filter: Handelt nur zu optimalen Zeiten

📋 Kompatibel mit:

FTMO

Die5%er

MyForexFunds

FundedNext

und anderen Eigenhandelsfirmen

⚡ Schnelleinrichtung

Zeitrahmen: M5

Lot: 0,10 (für ein $1.000-Konto)

Aktivieren Sie den automatischen Handel in MT4

Überprüfen Sie die Verbindung mit dem Broker

⚖️ Haftungsausschluss

Der Handel mit Währungen und Edelmetallen birgt ein hohes Risiko und ist möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet. Die Performance in der Vergangenheit ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse. Dieser EA ist ein Handelswerkzeug, und die Ergebnisse können je nach Marktbedingungen, Broker und verwendeten Einstellungen variieren.





🏆 Erwartete Ergebnisse

Mit den richtigen Einstellungen und Risikomanagement:





Konsistenz: Hoch in tendenziellen Märkten

Drawdown: Kontrolliert (<20%)

Gewinnrate: Variabel je nach Markt

Risiko/Gewinn: Günstig mit Trailing-Stop

