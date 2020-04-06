ADX Scalper Xauusd
ADX-Skalierer XAU/USD
📊 Überblick
ADX Scalper XAU/USD ist ein professioneller Expert Advisor, der speziell für den Handel mit dem Goldpaar (XAU/USD) entwickelt wurde und den ADX-Indikator als primären Trendfilter verwendet. Dieser EA kombiniert Scalping-Strategien mit fortschrittlichem Risikomanagement und ist damit ideal für persönliche und eigene Handelskonten.
🎯 Hauptmerkmale
✅ Handelsstrategie
Hauptindikator: ADX (Durchschnittlicher direktionaler Index)
Trend-Filter: Verwendet +DI und -DI zur Bestätigung der Marktrichtung
Auftragssystem: BuyStop und SellStop mit konfigurierbarem Abstand
Trailing Stop: Dynamische Gewinnabsicherung
Risiko-Management: Margin-Kontrolle und Spread-Überprüfung
🔧 Technische Spezifikationen
Plattform: MetaTrader 4 (MT4)
Währungspaar: XAU/USD (Gold)
Zeitrahmen: M5 (5 Minuten)
Version: 1.50
Konto-Typ: Common und Proprietary
💼 Empfohlene Einstellungen
📈 Kapital und Losgröße
Kapital Empfohlene Losgröße Risiko
$1.000 USD 0,10 - 0,20 Konservativ
$2.500 USD 0,25 - 0,35 Mäßig
$5.000 USD 0,40 - 0,50 Aggressiv
⚙️ Konfigurierbare Parameter
🕐 Zeitfilter
Startstunde: 4 AM
Endstunde: 11 PM
Handeln Sie während der volatilsten Marktphasen.
💰 Geldverwaltung
Festes Lot: 0,10 - 0,50
Risiko-Prozentsatz: 0,5%
Feste Losgröße oder risikoprozentbasiertes Management.
📐 Raster & Handelseinstellungen
Delta: 3,0 Pips (Abstand der schwebenden Order)
MaxDistance: 15.0 Pips (maximaler Abstand)
StopLoss: 20 Pips
TrailingStart: 5 Pips
TrailingStep: 2 Pips
MaxSpread: 30 Pips
📊 ADX-Filter
ADX_Periode: 14
ADX_MinLevel: 20.0 (erkennt Trends)
ADX_MaxLevel: 50.0 (vermeidet extreme Volatilität)
🎓 Vorteile für Prop-Firmen
✅ Ideal für Funding-Konten
Strenges Risikomanagement: Entspricht den Drawdown-Regeln
Automatischer Trailing Stop: Schützt die Gewinne progressiv
Spread-Kontrolle: Vermeidet den Handel zu ungünstigen Bedingungen
Margin-Überprüfung: Verhindert Nachschussforderungen
Zeit-Filter: Handelt nur zu optimalen Zeiten
📋 Kompatibel mit:
FTMO
Die5%er
MyForexFunds
FundedNext
und anderen Eigenhandelsfirmen
⚡ Schnelleinrichtung
Zeitrahmen: M5
Lot: 0,10 (für ein $1.000-Konto)
Aktivieren Sie den automatischen Handel in MT4
Überprüfen Sie die Verbindung mit dem Broker
⚖️ Haftungsausschluss
Der Handel mit Währungen und Edelmetallen birgt ein hohes Risiko und ist möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet. Die Performance in der Vergangenheit ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse. Dieser EA ist ein Handelswerkzeug, und die Ergebnisse können je nach Marktbedingungen, Broker und verwendeten Einstellungen variieren.
🏆 Erwartete Ergebnisse
Mit den richtigen Einstellungen und Risikomanagement:
Konsistenz: Hoch in tendenziellen Märkten
Drawdown: Kontrolliert (<20%)
Gewinnrate: Variabel je nach Markt
Risiko/Gewinn: Günstig mit Trailing-Stop
