OBV-Skalierer GOLD MT4

📊 Beschreibung

OBV Scalper GOLD ist ein professioneller Expert Advisor, der speziell für den Handel mit XAU/USD (Gold) entwickelt wurde und den Indikator On Balance Volume (OBV) verwendet, um Divergenzen und wahrscheinliche Scalping-Gelegenheiten zu erkennen.





Der EA identifiziert automatisch bullische und bearische Divergenzen zwischen Preis und Volumen und platziert strategische Pending Orders mit integriertem Risikomanagement und dynamischen Trailing Stops.





⚙️ Technische Daten

Empfohlenes Paar: XAU/USD (Gold)

Zeitrahmen: M5 (5 Minuten)

Stil: Scalping mit kontrolliertem Raster

Empfohlenes Kapital: Mindestens $1.000 USD

Empfohlene Lotgröße: 0.20 - 0.50 Lots

Empfohlener Broker: IC Markets (funktioniert mit allen Brokern)

Konto-Typ: ECN, Standard, Roh-Spread

Ideal für: Funding-Konten und eigene Konten

🎯 Hauptmerkmale

✅ Automatische OBV-Divergenzerfassung

✅ Intelligentes Rastersystem mit Orderlimits

✅ Dynamischer Trailing-Stop zur Gewinnmaximierung

✅ Konfigurierbarer Zeitfilter

✅ Risikomanagement durch prozentuale oder feste Losgröße

✅ Kontrolle des maximalen Spreads

✅ Integrierter Margenschutz





🚀 Vorteile

Bewährte Strategie: Basierend auf professioneller Volumenanalyse

Vollständige Automatisierung: Handelt 24/7 ohne Eingriff

Risiko-Management: Stop-Loss und Trailing-Stop inbegriffen

Optimiert für GOLD: Parameter angepasst für XAU/USD

Kompatibel mit Funding: Erfüllt die Anforderungen von Handelsunternehmen

© Worldinversor 2025 | Version 2.00