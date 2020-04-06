OBV Scalper Gold

OBV-Skalierer GOLD MT4
📊 Beschreibung
OBV Scalper GOLD ist ein professioneller Expert Advisor, der speziell für den Handel mit XAU/USD (Gold) entwickelt wurde und den Indikator On Balance Volume (OBV) verwendet, um Divergenzen und wahrscheinliche Scalping-Gelegenheiten zu erkennen.

Der EA identifiziert automatisch bullische und bearische Divergenzen zwischen Preis und Volumen und platziert strategische Pending Orders mit integriertem Risikomanagement und dynamischen Trailing Stops.

⚙️ Technische Daten
Empfohlenes Paar: XAU/USD (Gold)
Zeitrahmen: M5 (5 Minuten)
Stil: Scalping mit kontrolliertem Raster
Empfohlenes Kapital: Mindestens $1.000 USD
Empfohlene Lotgröße: 0.20 - 0.50 Lots
Empfohlener Broker: IC Markets (funktioniert mit allen Brokern)
Konto-Typ: ECN, Standard, Roh-Spread
Ideal für: Funding-Konten und eigene Konten
🎯 Hauptmerkmale
✅ Automatische OBV-Divergenzerfassung
✅ Intelligentes Rastersystem mit Orderlimits
✅ Dynamischer Trailing-Stop zur Gewinnmaximierung
✅ Konfigurierbarer Zeitfilter
✅ Risikomanagement durch prozentuale oder feste Losgröße
✅ Kontrolle des maximalen Spreads
✅ Integrierter Margenschutz

🚀 Vorteile
Bewährte Strategie: Basierend auf professioneller Volumenanalyse
Vollständige Automatisierung: Handelt 24/7 ohne Eingriff
Risiko-Management: Stop-Loss und Trailing-Stop inbegriffen
Optimiert für GOLD: Parameter angepasst für XAU/USD
Kompatibel mit Funding: Erfüllt die Anforderungen von Handelsunternehmen
© Worldinversor 2025 | Version 2.00
