Ichimoku Gold Scalper EA

Automatisiertes Handelssystem für Gold (XAU/USD)

Überblick

Ichimoku Gold Scalper ist ein professioneller Expert Advisor, der speziell für das Scalping von Gold (XAU/USD) entwickelt wurde und den Ichimoku Kinko Hyo-Indikator mit einem intelligenten Rastersystem kombiniert. Er beinhaltet ein fortschrittliches Risikomanagement und ist ideal für Finanzierungskonten.





Hauptmerkmale

✅ Ichimoku-Filterung





Verwendet die 5 Ichimoku-Linien zur Bestätigung von Trends

Handelt nur, wenn alle Signale gleichgerichtet sind

Respektiert die Kumo-Wolke als Unterstützung/Widerstand

✅ Intelligentes Rastersystem





Platziert dynamisch schwebende Aufträge

Maximale Abstandskontrolle zur Vermeidung von Übertreibungen

Konfigurierbares Limit für schwebende Aufträge

✅ Professionelles Risikomanagement





Stop Loss für alle Trades

Trailing Stop zum Schutz der Gewinne

Verwaltung fester oder prozentualer Losgrößen

Automatische Margin-Kontrolle

Maximum-Spread-Filter

✅ Zeit-Filter





Kontrolle der Handelszeiten

Vermeidet Perioden mit geringer Liquidität

Empfohlene Einstellungen

Parameter Wert

Paar XAU/USD (Gold)

Zeitrahmen M5 (5 Minuten)

Mindestkapital $1.000 USD

Losgröße 0.20 - 0.50

Empfohlener Broker IC Markets

Hebelwirkung 1:100 oder Top

Wichtigste Parameter

Geld-Management

Festes Lot: 0,20 - 0,50 (empfohlene feste Lotgröße)

Risikoprozent: 0,5% (bei prozentualem Risikomanagement)

Raster & Handel

Delta: 3,0 Pips (Rasterabstand)

Maximaler Abstand: 15,0 Pips (maximaler Auftragsabstand)

Stop Loss Pips: 20 Pips

Trailing Start: 5 Pips (aktiviert das Trailing)

Trailing Schritt: 2 Pips

Maximaler Spread: 30 Pips

Max Pending Orders: 5

Ichimoku

Tenkan: 9

Kijun: 26

Senkou: 52

Warum es funktioniert:





Obligatorischer Stop Loss bei jedem Handel

Kein Martingal-System

Kontrolliertes Risiko

Entspricht den Drawdown-Regeln

Handelslogik

KAUFEN wenn:





Tenkan > Kijun (zinsbullischer Crossover)

Kurs über der Kumo-Wolke

Chikou Span bestätigt zinsbullisches Momentum

VERKAUFEN wenn:





Tenkan < Kijun (bärischer Crossover)

Kurs unter der Kumo-Wolke

Chikou Span bestätigt bärisches Momentum

Ausstieg:





Fester Stop Loss bei 20 Pips

Trailing Stop löst bei +5 Pips aus und folgt in 2-Pips-Intervallen

Anwendungsempfehlungen

Beginnen Sie mit 0,20 Lots, bis Sie sich mit dem EA vertraut gemacht haben

Verwenden Sie einen VPS für ununterbrochenen 24/7-Handel

Behalten Sie eine angemessene Marge bei - mindestens $1.000 USD