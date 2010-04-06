Ichimoku Gold Scalper

Ichimoku Gold Scalper EA
Automatisiertes Handelssystem für Gold (XAU/USD)
Überblick
Ichimoku Gold Scalper ist ein professioneller Expert Advisor, der speziell für das Scalping von Gold (XAU/USD) entwickelt wurde und den Ichimoku Kinko Hyo-Indikator mit einem intelligenten Rastersystem kombiniert. Er beinhaltet ein fortschrittliches Risikomanagement und ist ideal für Finanzierungskonten.

Hauptmerkmale
✅ Ichimoku-Filterung

Verwendet die 5 Ichimoku-Linien zur Bestätigung von Trends
Handelt nur, wenn alle Signale gleichgerichtet sind
Respektiert die Kumo-Wolke als Unterstützung/Widerstand
✅ Intelligentes Rastersystem

Platziert dynamisch schwebende Aufträge
Maximale Abstandskontrolle zur Vermeidung von Übertreibungen
Konfigurierbares Limit für schwebende Aufträge
✅ Professionelles Risikomanagement

Stop Loss für alle Trades
Trailing Stop zum Schutz der Gewinne
Verwaltung fester oder prozentualer Losgrößen
Automatische Margin-Kontrolle
Maximum-Spread-Filter
✅ Zeit-Filter

Kontrolle der Handelszeiten
Vermeidet Perioden mit geringer Liquidität
Empfohlene Einstellungen
Parameter Wert
Paar XAU/USD (Gold)
Zeitrahmen M5 (5 Minuten)
Mindestkapital $1.000 USD
Losgröße 0.20 - 0.50
Empfohlener Broker IC Markets
Hebelwirkung 1:100 oder Top
Wichtigste Parameter
Geld-Management
Festes Lot: 0,20 - 0,50 (empfohlene feste Lotgröße)
Risikoprozent: 0,5% (bei prozentualem Risikomanagement)
Raster & Handel
Delta: 3,0 Pips (Rasterabstand)
Maximaler Abstand: 15,0 Pips (maximaler Auftragsabstand)
Stop Loss Pips: 20 Pips
Trailing Start: 5 Pips (aktiviert das Trailing)
Trailing Schritt: 2 Pips
Maximaler Spread: 30 Pips
Max Pending Orders: 5
Ichimoku
Tenkan: 9
Kijun: 26
Senkou: 52
Warum es funktioniert:

Obligatorischer Stop Loss bei jedem Handel
Kein Martingal-System
Kontrolliertes Risiko
Entspricht den Drawdown-Regeln
Handelslogik
KAUFEN wenn:

Tenkan > Kijun (zinsbullischer Crossover)
Kurs über der Kumo-Wolke
Chikou Span bestätigt zinsbullisches Momentum
VERKAUFEN wenn:

Tenkan < Kijun (bärischer Crossover)
Kurs unter der Kumo-Wolke
Chikou Span bestätigt bärisches Momentum
Ausstieg:

Fester Stop Loss bei 20 Pips
Trailing Stop löst bei +5 Pips aus und folgt in 2-Pips-Intervallen
Anwendungsempfehlungen
Beginnen Sie mit 0,20 Lots, bis Sie sich mit dem EA vertraut gemacht haben
Verwenden Sie einen VPS für ununterbrochenen 24/7-Handel
Behalten Sie eine angemessene Marge bei - mindestens $1.000 USD
