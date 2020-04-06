Emas Gold Sniper

EMAS GOLD SNIPER
Expert Advisor für den automatisierten Handel in XAU/USD
📊 ÜBERBLICK
EMAS GOLD SNIPER ist ein professioneller Expert Advisor (EA), der speziell für den Handel im Goldmarkt (XAU/USD) entwickelt wurde und eine fortschrittliche Crossover-Strategie für exponentielle gleitende Durchschnitte in Kombination mit einem optimierten Risikomanagement-System verwendet.

Dieses automatisierte System identifiziert präzise Einstiegspunkte, indem es Überkreuzungen zwischen zwei exponentiellen gleitenden Durchschnitten analysiert und strategisch platzierte Pending Orders ausführt, um günstige Preisbewegungen mit einer hohen Erfolgswahrscheinlichkeit zu erfassen.

⚙️ TECHNISCHE DATEN
Empfohlene Konfiguration
Spezifikation der Parameter
Währungspaar XAU/USD (Gold vs. Dollar)
Zeitrahmen M5 (5 Minuten)
Mindestkapital $1.000 USD
Empfohlene Lotgröße 0,20 - 0,50 Lots
Bevorzugter Kontotyp ECN, STP, oder Raw Spread
Empfohlener Leverage 1:100 oder höher
Broker-Anforderungen
Maximaler Spread: 30 Pips (konfigurierbar)
Schnelle Ausführung (weniger als 100ms)
Erlaubt schwebende Aufträge (BuyStop/SellStop)
Keine Hedging-Einschränkungen
Trailing-Stop-Unterstützung
🎯 HANDELSSTRATEGIE
Exponentielles gleitendes Durchschnittssystem
Der EA verwendet zwei konfigurierbare EMAs:

Schneller EMA (standardmäßig 10 Perioden): Erkennt sofortige Trendwechsel
Slow EMA (30 (Standardperioden): Bestätigt die Richtung der Hauptbewegung
Einstiegssignale
KAUFSIGNAL

Der schnelle EMA kreuzt über den langsamen EMA
Eine strategisch platzierte BuyStop-Order wird platziert
Die Kerze wird zur visuellen Identifizierung SCHWARZ gefärbt
VERKAUFSSIGNAL

Der schnelle EMA kreuzt unter dem langsamen EMA
Eine strategisch platzierte SellStop-Order wird platziert
Die Kerze wird zur visuellen Identifizierung WEISS gefärbt
Intelligentes Gittersystem
Der EA implementiert ein Grid-Type Pending Order System mit den folgenden Eigenschaften:

Delta: Abstand zwischen dem aktuellen Preis und der Pending Order (standardmäßig 3 Pips)
MaxAbstand: Maximal zulässiger Abstand für die Platzierung von Aufträgen (15 Pips)
MaxPendingOrders: Limit der gleichzeitigen Pending Orders (standardmäßig 5)
Dieser Ansatz ermöglicht die Erfassung von Bewegungen auf mehreren Kursniveaus unter Beibehaltung einer strengen Risikokontrolle.

🛡️ RISIKOMANAGEMENT
Automatischer Stop Loss
Fester Stop Loss: Standardmäßig 20 Pips (vollständig konfigurierbar)
Automatische Anpassung entsprechend den Broker-Einschränkungen (STOPLEVEL)
Garantierter Schutz bei jedem Handel
Dynamischer Trailing-Stop
Das System beinhaltet einen intelligenten Trailing-Stop, der die Gewinne maximiert:

TrailingStart: Aktiviert den Trailing-Stop, wenn der Handel 5 Pips im Gewinn ist
TrailingStep: Verschiebt den Stop-Loss alle 2 Pips zu Ihren Gunsten
Schützt automatisch die Gewinne und lässt gewinnbringende Trades laufen
Flexibles Geldmanagement
Zwei Kapitalmanagement-Optionen:

Feste Losgröße: Manuelle Konfiguration der Positionsgröße (0,20-0,50 empfohlen)
Losgröße nach Risiko: Automatische Berechnung auf der Grundlage eines Prozentsatzes des Guthabens (standardmäßig 0,5 %)
Margin-Prüfung
Automatische Überprüfung der verfügbaren Margin vor jedem Handel
Verhindert Fehler durch unzureichende Margin
Dynamische Anpassung der Losgröße, falls erforderlich
🔧 HAUPTPARAMETER
Allgemeine Einstellungen
MagischeNummer: Eindeutiger Bezeichner des EA
Schlupf: Maximal erlaubte Slippage (3 Pips)
Zeit-Filter
StartHour: Startzeit für Trades (standardmäßig 1:00 AM)
EndHour: Endzeit für Trades (standardmäßig 23:00 Uhr)
Vermeidet den Handel in Zeiten geringer Liquidität
Gleitende Durchschnitte
FastMA_Periode: Periode des schnellen EMA (10)
LangsamMA_Periode: Zeitraum des langsamen EMA (30)
MA_Methode: Typ des gleitenden Durchschnitts (EMA empfohlen)
Spread-Steuerung
MaxSpanne: Maximaler Spread für den Handel (30 Pips)
Vermeidet den Einstieg bei ungünstigen Marktbedingungen
Visuelle Merkmale
ZeigeHintergrund: Aktiviert einen benutzerdefinierten Chart-Hintergrund
Kerzen malen: Zeichnet die Kerzen entsprechend der Signale (Schwarz=Kaufen, Weiß=Verkaufen)
BackgroundColor: Konfigurierbare Hintergrundfarbe (Weiß (Standard)
💡 WETTBEWERBSVORTEILE
✅ Bewährte Strategie: Das System basiert auf EMA-Crossovers, einem der zuverlässigsten technischen Indikatoren

✅ Fortschrittliches Risikomanagement: Automatischer Stop-Loss + Trailing-Stop + Margin-Check

✅ Optimiertes Rastersystem: Mehrere kontrollierte Einstiegspunkte zur Maximierung der Chancen

✅ Intelligente Filter: Spread- und Zeitkontrolle, um nur unter optimalen Bedingungen zu handeln

✅ Klare Visualisierung: Candlestick-Muster-System für einfache Signalidentifikation

✅ 100% automatisch: Nach der Konfiguration sind keine manuellen Eingriffe erforderlich

✅ Anpassbar: Große Auswahl an einstellbaren Parametern entsprechend den Präferenzen des Traders

📈 LEISTUNGSPROFIL
Handelsstil
Typ: Scalping/Tageshandel
Häufigkeit: Hoch (mehrere Trades pro Sitzung)
Durchschnittliche Dauer: Kurzfristig (Minuten bis Stunden)
Risikoprofil
Risiko-Level: Mittel
Erwarteter Drawdown: Kontrolliert durch strengen Stop-Loss

Risiko/Gewinn-Verhältnis: Optimiert durch Trailing-Stop

🏆 SCHLUSSFOLGERUNG

EMAS GOLD SNIPER stellt eine professionelle und umfassende Lösung für den automatisierten Handel mit XAU/USD dar. Die Kombination aus solider technischer Strategie, fortschrittlichem Risikomanagement und vollständiger Automatisierung macht ihn zu einem wertvollen Werkzeug für Händler, die mit Präzision und Disziplin Chancen auf dem Goldmarkt nutzen wollen.


Dieser Expert Advisor (EA) wurde sowohl für erfahrene Händler als auch für solche, die ihre Strategien automatisieren möchten, entwickelt und bietet die perfekte Balance zwischen kontrollierter Aggressivität und Kapitalschutz.

Weitere Produkte dieses Autors
Killer EurUsd
Ignacio Agustin Mene Franco
Experten
Killer EurUSD v2.0 Der "Killer EurUSD" EA ist ein automatisiertes Handelssystem, das speziell für den Handel mit dem Währungspaar EUR/USD auf der MetaTrader 4 Plattform entwickelt wurde. Dieser Expert Advisor beinhaltet eine Strategie, die auf exponentiellen gleitenden Durchschnitten (EMAs) mit Risikomanagement basiert. Technische Merkmale: Technische Indikatoren: Verwendet zwei Haupt-EMAs (10 und 200 Perioden) zur Trenderkennung. Kapitalmanagement: Festes Lot-System mit Martingale-Multiplik
ORO Killer
Ignacio Agustin Mene Franco
Experten
KILLER XAU/USD - Professioneller Expertenratgeber ZUSAMMENFASSUNG Killer XAU/USD ist ein leistungsstarker Expert Advisor, der speziell für den Handel mit dem Paar XAU/USD (Gold/Dollar) entwickelt wurde. Mit einer jährlichen Rendite von 200% kombiniert dieser EA fortschrittliche technische Analyse mit intelligentem Risikomanagement, um die Handelsmöglichkeiten auf dem Goldmarkt zu maximieren. SCHLÜSSEL-FEATURES Überlegene Leistung Jährliche Rendite: 200% Optimierter Zeitrahmen: H1 (1
Exodia Eurusd Project
Ignacio Agustin Mene Franco
Experten
Exodia-Projekt EUR/USD Überblick Exodia Project EUR/USD ist ein Expert Advisor (EA), der speziell für den automatisierten Handel mit dem Währungspaar EUR/USD entwickelt wurde. Dieses algorithmische Handelssystem ist für den H1 (1-Stunden) Zeitrahmen konzipiert und hat in historischen Backtests eine außergewöhnliche Performance gezeigt. Technische Spezifikationen Erforderliche Konfiguration Plattform: MetaTrader 4 (MQL4) Währungspaar: Nur EUR/USD Zeitrahmen: H1 (1 Stunde) Empfohlenes Mindestkap
Trend Scalper EurUsd
Ignacio Agustin Mene Franco
Experten
EUR/USD Trend Scalper - System-Beschreibung Der EUR/USD Trend Scalper ist ein automatisierter und hoch konfigurierbarer Expert Advisor (EA), der speziell für den Handel mit dem EUR/USD-Paar auf 1-Stunden-Charts (H1) entwickelt wurde. Er kombiniert eine Trendfolgestrategie, die auf exponentiellen gleitenden Durchschnitten (EMAs) basiert, mit Handelsfunktionen im Grid-Modus und bietet somit Flexibilität sowohl für direktionalen Handel als auch für kontrollierte Akkumulationsstrategien. Mit einem
Elephant Eurusd
Ignacio Agustin Mene Franco
Experten
Elefant EUR/USD - Automatisiertes Handelssystem, das ausschließlich für den Handel mit dem EUR/USD-Paar auf dem H1-Zeitrahmen (1 Stunde) entwickelt wurde. Es verwendet eine kombinierte Strategie, die auf exponentiellen gleitenden Durchschnitten (EMA 10 und EMA 200) basiert, um dominante Trends und wahrscheinliche Einstiegspunkte zu identifizieren. Handelsanforderungen: Währungspaar: Nur EUR/USD Zeitrahmen: H1 (1 Stunde) Empfohlenes Mindestkapital: $1.000 USD pro 0,1 Lot Broker mit wettbewerb
Poison Slayer EurUsd
Ignacio Agustin Mene Franco
Experten
Gifttöter EUR/USD Allgemeine Informationen Name: Giftzerstörer EUR/USD Plattform: MetaTrader 4 (MT4) Empfohlener Broker: IC Märkte Währungspaar: EUR/USD Zeitrahmen: H1 (1 Stunde) Mindestkapital: USD $1.000 Version: 1.00 Entwickler: WorldInversor System-Beschreibung Poison Slayer EUR/USD ist ein automatisierter Expert Advisor, der speziell für den Handel mit dem EUR/USD-Paar auf 1-Stunden-Charts entwickelt wurde. Dieses System kombiniert die technische Analyse, die auf exponentiellen gleitenden
Danesha Xauusd
Ignacio Agustin Mene Franco
Experten
Danesha Xauusd EA Expert Advisor für den Goldhandel (XAU/USD) Plattform: MetaTrader 4 Paar: XAU/USD ausschließlich Zeitrahmen: H1 (1 Stunde) Mindestguthaben: $5.000 USD Kompatibel mit: Prop-Firmen ($5K und $10K Konten) Überblick Danesha Xauusd ist ein professioneller Expert Advisor, der speziell für den Goldhandel auf 1-Stunden-Charts entwickelt wurde. Er nutzt eine kombinierte Strategie aus exponentiellen gleitenden Durchschnitten (EMAs) und RSI, mit einem fortschrittlichen Risikomanagement-S
Level Hard Xauusd
Ignacio Agustin Mene Franco
Experten
LEVEL XAU/USD HARD - Professioneller Expertenratgeber Überblick LEVEL XAU/USD HARD ist ein fortschrittlicher Expert Advisor, der speziell für den Handel mit dem Paar XAU/USD (Gold/Dollar) auf dem H1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Dieses automatisierte System implementiert eine ausgeklügelte Strategie für das Management von schwebenden Aufträgen mit dynamischen Trailing Stops und intelligenter Spread-Kontrolle. Wichtigste Merkmale Handelsstrategie Pending-Order-System: Automatische Platzierung vo
Level Slow Xauusd
Ignacio Agustin Mene Franco
Experten
NIVEAU LANGSAM XAU/USD Allgemeine Beschreibung LEVEL SLOW XAU/USD ist ein Expert Advisor, der einen konservativen und kontrollierten Ansatz für den Handel mit dem Paar XAU/USD (Gold/Dollar) auf dem H1-Zeitrahmen verfolgt. Dieses automatisierte System implementiert fortschrittliche Frequenzkontrollen, die die Eröffnung von Geschäften begrenzen, was es ideal für Prop Firm Konten und Händler macht, die ein nachhaltiges und kontrolliertes Kapitalwachstum anstreben. Wichtigste Merkmale Kontrolliert
Power Fusion Xauusd
Ignacio Agustin Mene Franco
Experten
Power Plus XAU/USD - Professioneller Expert Advisor Überblick Power Plus XAU/USD ist ein fortschrittlicher Expert Advisor, der speziell für den Handel mit dem Paar XAU/USD (Gold) auf MetaTrader 4 entwickelt wurde. Er kombiniert die Präzision des RSI-Indikators (Relative Strength Index) mit der Richtungsstärke des ADX (Average Directional Index), um hochwahrscheinliche Handelsmöglichkeiten auf dem Goldmarkt zu identifizieren. Dieser EA nutzt eine hochoptimierte Mean-Reversion-Strategie, d
Scalper Sniper Xauusd
Ignacio Agustin Mene Franco
Experten
Sniper Scalper XAUUSD Professioneller Expert Advisor für MetaTrader 4 ÜBERBLICK Sniper Scalper XAUUSD ist ein automatisierter Expert Advisor, der speziell für den Handel des Paares XAU/USD (Gold vs. Dollar) auf dem M5-Zeitrahmen entwickelt wurde. Dieser EA verwendet eine hochpräzise Scalping-Strategie, die auf der Analyse von Candlestick-Mustern, der Körpergröße und der Erkennung von Signalen in aufeinanderfolgenden Reihen basiert, um Einstiegsmöglichkeiten mit einem hervorragenden Risiko-Er
Killer Scalper Xauusd
Ignacio Agustin Mene Franco
Experten
Killer Scalper XAUUSD MT4 Professioneller Scalping Expert Advisor für den Goldhandel Überblick Killer Scalper XAUUSD ist ein hochpräzises automatisches Handelssystem, das speziell für das Scalping von Gold (XAU/USD) entwickelt wurde. Mit fortschrittlichen RSI- und Stochastik-Filtern identifiziert dieser EA optimale Einstiegspunkte bei hoher Volatilität und maximiert das Gewinnpotenzial bei gleichzeitiger Einhaltung strenger Risikomanagement-Protokolle. ️ Technische Spezifikationen Spezi
ADX Scalper Xauusd
Ignacio Agustin Mene Franco
Experten
ADX-Skalierer XAU/USD Überblick ADX Scalper XAU/USD ist ein professioneller Expert Advisor, der speziell für den Handel mit dem Goldpaar (XAU/USD) entwickelt wurde und den ADX-Indikator als primären Trendfilter verwendet. Dieser EA kombiniert Scalping-Strategien mit fortschrittlichem Risikomanagement und ist damit ideal für persönliche und eigene Handelskonten. Hauptmerkmale Handelsstrategie Hauptindikator: ADX (Durchschnittlicher direktionaler Index) Trend-Filter: Verwendet +DI und -D
Making Scalper Hard GOLD
Ignacio Agustin Mene Franco
Experten
Scalper Hartgold machen - Professioneller EA für XAU/USD Beschreibung Making Scalper Hard Gold ist ein fortschrittlicher Scalping Expert Advisor, der speziell für den Handel mit dem Paar XAU/USD (Gold) auf dem M5-Zeitrahmen entwickelt wurde. Dieses automatisierte System kombiniert mehrere technische Handelsstrategien, um die Chancen auf dem Goldmarkt, einem der volatilsten und liquidesten Vermögenswerte auf dem Finanzmarkt, zu maximieren. Wichtigste Merkmale Multi-Strategien-System Der Expert
Ichimoku Scalper Gold
Ignacio Agustin Mene Franco
Experten
ICHIMOKU SCALPER GOLD Professioneller Expert Advisor für den Goldhandel ÜBERBLICK Ichimoku Scalper Gold ist ein fortschrittlicher Expert Advisor, der speziell für den Handel mit dem Paar XAU/USD (Gold vs. Dollar) unter Verwendung des leistungsstarken technischen Analysesystems Ichimoku Kinko Hyo entwickelt wurde. Dieser EA kombiniert die Präzision von Ichimoku mit einer adaptiven Grid-Strategie und professionellem Risikomanagement, ideal für Händler, die Beständigkeit in einem der volatil
OBV Scalper Gold
Ignacio Agustin Mene Franco
Experten
OBV-Skalierer GOLD MT4 Beschreibung OBV Scalper GOLD ist ein professioneller Expert Advisor, der speziell für den Handel mit XAU/USD (Gold) entwickelt wurde und den Indikator On Balance Volume (OBV) verwendet, um Divergenzen und wahrscheinliche Scalping-Gelegenheiten zu erkennen. Der EA identifiziert automatisch bullische und bearische Divergenzen zwischen Preis und Volumen und platziert strategische Pending Orders mit integriertem Risikomanagement und dynamischen Trailing Stops. ️ Techni
Bolinger Sniper Gold
Ignacio Agustin Mene Franco
Experten
Bollinger Scalper Gold EA Allgemeine Informationen Name: Bollinger Scalper Gold Version: 2.00 Plattform: MetaTrader 4 (MT4) Empfohlenes Paar: XAU/USD (Gold) Zeitrahmen: M5 (5 Minuten) Mindestkapital: $1.000 USD Entwickler: Weltinversor 2025 System-Beschreibung Bollinger Scalper Gold ist ein automatisierter Expert Advisor (EA), der speziell für den Handel auf dem Goldmarkt (XAU/USD) entwickelt wurde und eine auf Bollinger Bändern basierende Strategie mit einem intelligenten Grid Trading System
Stochastic Scalper
Ignacio Agustin Mene Franco
Experten
STOCHASTISCHER SKALIERER MT4 Beschreibung Ein professionelles automatisiertes Handelssystem, das auf XAU/USD spezialisiert ist und die Leistung des Stochastik-Oszillators mit einer adaptiven Gitterstrategie kombiniert. Entwickelt, um schnelle Marktbewegungen durch präzise überkaufte und überverkaufte Signale zu erfassen und jeden Handel mit fortschrittlichem Risikomanagement zu optimieren. Hauptmerkmale Intelligentes Handelssystem Echtzeitanalyse mit Stochastik (5,3,3), optimiert für
Psar MAC PRO
Ignacio Agustin Mene Franco
Experten
PSAR MAC PRO Professioneller Expert Advisor für den Goldhandel TECHNISCHE DATEN Währungspaar: XAU/USD (Gold) Zeitrahmen: M15 (15 Minuten) Mindestkapital: $1.000 USD Empfohlene Lotgröße: 0.20 - 0.50 Lots BESCHREIBUNG PSAR MAC PRO ist ein Expert Advisor der nächsten Generation, der speziell für den Handel auf dem Goldmarkt (XAU/USD) entwickelt wurde. Er kombiniert die Präzision des Parabolic SAR zur Erkennung von Trendwechseln mit der Leistung des MACD und seinem fortschrittlichen System z
Magic Vac
Ignacio Agustin Mene Franco
Experten
MAGIC VAC XAU/USD - Professioneller Expert Advisor Überblick MAGIC VAC XAU/USD ist ein Expert Advisor der nächsten Generation, der speziell für den Handel mit dem Paar XAU/USD (Gold) auf MetaTrader 4 entwickelt wurde. Er nutzt ein fortschrittliches Multi-Strategie-Analysesystem, das sieben verschiedene technische Indikatoren kombiniert, um äußerst präzise Handelssignale zu generieren. Hauptmerkmale Intelligentes Multi-Strategien-System Parabolic SAR: Identifizierung von Trend- und Umkehrpunkte
Rsi Profesional
Ignacio Agustin Mene Franco
Indikatoren
RSI Professional basiert auf einem Oszillator, um Bereiche und Trends zu jagen, wo Sie auch sehen können, fängt es Rebounds in den Messungen nach dem Paar, kann es für Forex und synthetische Indizes verwendet werden, es funktioniert in jeder temporality, in den Paaren, die ich es verwenden, sind, eur/usd, usd/jpy, usd/chf und gbp/usd, in synthetischen in der Crash-und Boom-Paare alle, Volatilität 75, Sprünge, und Bereich brechen!
Winner Oscillator
Ignacio Agustin Mene Franco
Indikatoren
Winner-Oszillator. Wie es genannt wird, ist es ein Oszillator, der aus einem Heikin-Ashi-Candlestick-Strategie + ein Oszillator programmiert, um perfekte Rebounds zu greifen, wie es auf dem Foto gut aussieht Es ist für Scalping und intraday verwendet. Es funktioniert für alle Jahreszeiten! und auch für alle Forex-Paare und synthetische Indizes Es funktioniert sehr gut auch in der Volatilität, Sprünge, Crash und Boom!
Buy Sell Volatility 75
Ignacio Agustin Mene Franco
Indikatoren
Pack Volatilität 75 1/3 In diesem Indikator Stufe 1 Ich freue mich, Ihnen die Volatilität 75 Buy/Sell Professional Indikator. wo in jeder temporären Struktur wird es einen Verkauf und einen sicheren Kauf markieren, um manuell zu betreiben, wo die Strategie basiert auf den Linien EMA von 7 exponentiellen Perioden und die EMA von 50 exponentiellen Perioden. wo der Kauf eines Produkts kommt 2 als Geschenk (es ist die Packung) Kauf eines der 3 Produkte werden die restlichen Indikatoren gesendet werd
Sell Buy Tendence Boom300
Ignacio Agustin Mene Franco
Indikatoren
Bei dieser Gelegenheit freue ich mich, die (Boom 300 Professional Pack) zu präsentieren, wo es besteht aus 4 Indikatoren für die Boom 300 Index der synthetischen Indizes (Deriv Broker) Der Erwerb dieses Indikators ermöglicht Ihnen die Packung der 4 Boom 300 Indikatoren, wo der Rest der Indikatoren gesendet werden, Dieser Indikator ist 1 der 4, die die Buy/Sell-Strategie enthält, senden Sie klare Warnungen, wo es kaufen oder verkaufen das Paar Es wird empfohlen, in einem Zeitraum von 15 Minuten z
Tendencia Crash300
Ignacio Agustin Mene Franco
Indikatoren
Professional Pack Crash 300 Indikatoren, Bei dieser Gelegenheit präsentiere ich die Trend-Indikator, der für den Crash-Index 300 (Deriv Broker) Der Indikator besteht aus einer Strategie, wo Trends in Zeiten von 15 Minuten gefangen sind, sehr deutlich der Indikator zeigt den Kauf Kennzeichnung der Spitze der rot, bis der Trend entwickelt, und dann markieren Sie den grünen Punkt des Kaufs, es ist sehr einfach zu bedienen, Es wird empfohlen, in dieser Zeitlichkeit zu verwenden, da es dazu dient, lä
Channel Stochastic Boom
Ignacio Agustin Mene Franco
Indikatoren
Channel Stochastic Boom 1000 Ich freue mich, die Packung (Tendence Boom 1000), wo bei dieser Gelegenheit präsentiere ich die Channel Stochastic Boom 1000 Indikator für (Deriv Broker), wo ist 1 der 4 Indikatoren, die die Packung bringt! Der Indikator besteht aus der sthochastic Strategie, wo es den Punkt erreicht (0 Level) der Kauf erfolgt, unter Ausnutzung der Jagd Spike, wo es den Punkt erreicht (90 Level) der Verkauf erfolgt unter Ausnutzung der Trend-Kerzen! Es ist in 1 Minute und in 15 Minut
Boom Scalper Gold
Ignacio Agustin Mene Franco
Indikatoren
Boom Scalper Gold Es ist ein Indikator, programmiert, um in einem Zeitrahmen von 1/5 und 15 Minuten, perfekt für die Jagd Spikes und Trend Segel, wo in den Parametern der (70) es sendet Ihnen einen Verkauf / Verkauf Alarm und in der Ebene Parameter (8) es sendet Ihnen ein Kaufsignal Es ist für Indizes (BOOM) von synthetischen Indizes (Deriv) Es ist leicht und einfach zu bedienen, es macht die ganze Arbeit, indem Sie die Alarme! der Indikator während dieser Zeit wird auf SALE bleiben! Ohne weiter
Crash Scalper Gold
Ignacio Agustin Mene Franco
Indikatoren
Crash Scalper Gold Es ist ein Indikator, wo er Kauf- und Verkaufspunkte markiert. Wie der Name sagt, wird er benutzt, um in den Paaren von (Crash) 1000/500/300 zu skalpieren, wo er Ihnen Signale des Verkaufs/Verkaufs und des Kaufs/Kaufs an den Niveaupunkten (90) schickt, schickt er Ihnen das Verkaufssignal, (Spike) am Niveaupunkt (27) schickt er Ihnen das Kaufsignal, (Trend Candles) Es ist sehr einfach und leicht zu benutzen. um die besten Karten möglich zu machen! Für diesen Zeitraum wird es im
XauUsd Scalper
Ignacio Agustin Mene Franco
Indikatoren
Xau/Usd Scalper Es ist ein einzigartiger Indikator, bei dem er die Tiefs/Hochs zählt, um Kauf- und Verkaufseinträge zu machen! wo Sie die Einträge mit Pfeilen neben den Tiefs und Hochs markieren, die in m15/H1 verwendet werden, um längere und wertvollere Einträge zu machen Es ist sehr einfach und leicht zu bedienen Es funktioniert auch für Forex-Paare und synthetische Indizes! Viel Vergnügen! guten Gewinn World Investor!!
Step Scalpeer
Ignacio Agustin Mene Franco
Indikatoren
Step Scalper , Es ist ein Indikator mit Alarmen, wo es sendet Sie kaufen und verkaufen Alarme durch einen gleitenden Durchschnitt von 21 Perioden begleitet Es ist sehr leicht und einfach zu bedienen. wo auf dem Weg der grünen Periode markiert den Kauf des Vermögenswertes, und der Weg der roten Periode markiert den Verkauf des Vermögenswertes, Es ist für Scalping auf M5/M15 verwendet, aber es wird auch empfohlen, verwenden Sie es in Zeiten von 1 Stunde, da es den Kauf oder Verkauf Trend erfasst,
