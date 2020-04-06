EMAS GOLD SNIPER

Expert Advisor für den automatisierten Handel in XAU/USD

📊 ÜBERBLICK

EMAS GOLD SNIPER ist ein professioneller Expert Advisor (EA), der speziell für den Handel im Goldmarkt (XAU/USD) entwickelt wurde und eine fortschrittliche Crossover-Strategie für exponentielle gleitende Durchschnitte in Kombination mit einem optimierten Risikomanagement-System verwendet.





Dieses automatisierte System identifiziert präzise Einstiegspunkte, indem es Überkreuzungen zwischen zwei exponentiellen gleitenden Durchschnitten analysiert und strategisch platzierte Pending Orders ausführt, um günstige Preisbewegungen mit einer hohen Erfolgswahrscheinlichkeit zu erfassen.





⚙️ TECHNISCHE DATEN

Empfohlene Konfiguration

Spezifikation der Parameter

Währungspaar XAU/USD (Gold vs. Dollar)

Zeitrahmen M5 (5 Minuten)

Mindestkapital $1.000 USD

Empfohlene Lotgröße 0,20 - 0,50 Lots

Bevorzugter Kontotyp ECN, STP, oder Raw Spread

Empfohlener Leverage 1:100 oder höher

Broker-Anforderungen

Maximaler Spread: 30 Pips (konfigurierbar)

Schnelle Ausführung (weniger als 100ms)

Erlaubt schwebende Aufträge (BuyStop/SellStop)

Keine Hedging-Einschränkungen

Trailing-Stop-Unterstützung

🎯 HANDELSSTRATEGIE

Exponentielles gleitendes Durchschnittssystem

Der EA verwendet zwei konfigurierbare EMAs :





Schneller EMA (standardmäßig 10 Perioden): Erkennt sofortige Trendwechsel

Slow EMA (30 (Standardperioden): Bestätigt die Richtung der Hauptbewegung

Einstiegssignale

KAUFSIGNAL





Der schnelle EMA kreuzt über den langsamen EMA

Eine strategisch platzierte BuyStop-Order wird platziert

Die Kerze wird zur visuellen Identifizierung SCHWARZ gefärbt

VERKAUFSSIGNAL





Der schnelle EMA kreuzt unter dem langsamen EMA

Eine strategisch platzierte SellStop-Order wird platziert

Die Kerze wird zur visuellen Identifizierung WEISS gefärbt

Intelligentes Gittersystem

Der EA implementiert ein Grid-Type Pending Order System mit den folgenden Eigenschaften :





Delta: Abstand zwischen dem aktuellen Preis und der Pending Order (standardmäßig 3 Pips)

MaxAbstand: Maximal zulässiger Abstand für die Platzierung von Aufträgen (15 Pips)

MaxPendingOrders: Limit der gleichzeitigen Pending Orders (standardmäßig 5)

Dieser Ansatz ermöglicht die Erfassung von Bewegungen auf mehreren Kursniveaus unter Beibehaltung einer strengen Risikokontrolle.





🛡️ RISIKOMANAGEMENT

Automatischer Stop Loss

Fester Stop Loss: Standardmäßig 20 Pips (vollständig konfigurierbar)

Automatische Anpassung entsprechend den Broker-Einschränkungen (STOPLEVEL)

Garantierter Schutz bei jedem Handel

Dynamischer Trailing-Stop

Das System beinhaltet einen intelligenten Trailing-Stop, der die Gewinne maximiert :





TrailingStart: Aktiviert den Trailing-Stop, wenn der Handel 5 Pips im Gewinn ist

TrailingStep: Verschiebt den Stop-Loss alle 2 Pips zu Ihren Gunsten

Schützt automatisch die Gewinne und lässt gewinnbringende Trades laufen

Flexibles Geldmanagement

Zwei Kapitalmanagement-Optionen :





Feste Losgröße: Manuelle Konfiguration der Positionsgröße (0,20-0,50 empfohlen)

Losgröße nach Risiko: Automatische Berechnung auf der Grundlage eines Prozentsatzes des Guthabens (standardmäßig 0,5 %)

Margin-Prüfung

Automatische Überprüfung der verfügbaren Margin vor jedem Handel

Verhindert Fehler durch unzureichende Margin

Dynamische Anpassung der Losgröße, falls erforderlich

🔧 HAUPTPARAMETER

Allgemeine Einstellungen

MagischeNummer: Eindeutiger Bezeichner des EA

Schlupf: Maximal erlaubte Slippage (3 Pips)

Zeit-Filter

StartHour: Startzeit für Trades (standardmäßig 1:00 AM)

EndHour: Endzeit für Trades (standardmäßig 23:00 Uhr)

Vermeidet den Handel in Zeiten geringer Liquidität

Gleitende Durchschnitte

FastMA_Periode: Periode des schnellen EMA (10)

LangsamMA_Periode: Zeitraum des langsamen EMA (30)

MA_Methode: Typ des gleitenden Durchschnitts (EMA empfohlen)

Spread-Steuerung

MaxSpanne: Maximaler Spread für den Handel (30 Pips)

Vermeidet den Einstieg bei ungünstigen Marktbedingungen

Visuelle Merkmale

ZeigeHintergrund: Aktiviert einen benutzerdefinierten Chart-Hintergrund

Kerzen malen: Zeichnet die Kerzen entsprechend der Signale (Schwarz=Kaufen, Weiß=Verkaufen)

BackgroundColor: Konfigurierbare Hintergrundfarbe (Weiß (Standard)

💡 WETTBEWERBSVORTEILE

✅ Bewährte Strategie: Das System basiert auf EMA-Crossovers, einem der zuverlässigsten technischen Indikatoren





✅ Fortschrittliches Risikomanagement: Automatischer Stop-Loss + Trailing-Stop + Margin-Check





✅ Optimiertes Rastersystem: Mehrere kontrollierte Einstiegspunkte zur Maximierung der Chancen





✅ Intelligente Filter: Spread- und Zeitkontrolle, um nur unter optimalen Bedingungen zu handeln





✅ Klare Visualisierung: Candlestick-Muster-System für einfache Signalidentifikation





✅ 100% automatisch: Nach der Konfiguration sind keine manuellen Eingriffe erforderlich





✅ Anpassbar: Große Auswahl an einstellbaren Parametern entsprechend den Präferenzen des Traders





📈 LEISTUNGSPROFIL

Handelsstil

Typ: Scalping/Tageshandel

Häufigkeit: Hoch (mehrere Trades pro Sitzung)

Durchschnittliche Dauer: Kurzfristig (Minuten bis Stunden)

Risikoprofil

Risiko-Level: Mittel

Erwarteter Drawdown: Kontrolliert durch strengen Stop-Loss