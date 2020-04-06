EMAS GOLD SNIPER
Expert Advisor für den automatisierten Handel in XAU/USD
📊 ÜBERBLICK
EMAS GOLD SNIPER ist ein professioneller Expert Advisor (EA), der speziell für den Handel im Goldmarkt (XAU/USD) entwickelt wurde und eine fortschrittliche Crossover-Strategie für exponentielle gleitende Durchschnitte in Kombination mit einem optimierten Risikomanagement-System verwendet.
Dieses automatisierte System identifiziert präzise Einstiegspunkte, indem es Überkreuzungen zwischen zwei exponentiellen gleitenden Durchschnitten analysiert und strategisch platzierte Pending Orders ausführt, um günstige Preisbewegungen mit einer hohen Erfolgswahrscheinlichkeit zu erfassen.
⚙️ TECHNISCHE DATEN
Empfohlene Konfiguration
Spezifikation der Parameter
Währungspaar XAU/USD (Gold vs. Dollar)
Zeitrahmen M5 (5 Minuten)
Mindestkapital $1.000 USD
Empfohlene Lotgröße 0,20 - 0,50 Lots
Bevorzugter Kontotyp ECN, STP, oder Raw Spread
Empfohlener Leverage 1:100 oder höher
Broker-Anforderungen
Maximaler Spread: 30 Pips (konfigurierbar)
Schnelle Ausführung (weniger als 100ms)
Erlaubt schwebende Aufträge (BuyStop/SellStop)
Keine Hedging-Einschränkungen
Trailing-Stop-Unterstützung
🎯 HANDELSSTRATEGIE
Exponentielles gleitendes Durchschnittssystem
Der EA verwendet zwei konfigurierbare EMAs:
Schneller EMA (standardmäßig 10 Perioden): Erkennt sofortige Trendwechsel
Slow EMA (30 (Standardperioden): Bestätigt die Richtung der Hauptbewegung
Einstiegssignale
KAUFSIGNAL
Der schnelle EMA kreuzt über den langsamen EMA
Eine strategisch platzierte BuyStop-Order wird platziert
Die Kerze wird zur visuellen Identifizierung SCHWARZ gefärbt
VERKAUFSSIGNAL
Der schnelle EMA kreuzt unter dem langsamen EMA
Eine strategisch platzierte SellStop-Order wird platziert
Die Kerze wird zur visuellen Identifizierung WEISS gefärbt
Intelligentes Gittersystem
Der EA implementiert ein Grid-Type Pending Order System mit den folgenden Eigenschaften:
Delta: Abstand zwischen dem aktuellen Preis und der Pending Order (standardmäßig 3 Pips)
MaxAbstand: Maximal zulässiger Abstand für die Platzierung von Aufträgen (15 Pips)
MaxPendingOrders: Limit der gleichzeitigen Pending Orders (standardmäßig 5)
Dieser Ansatz ermöglicht die Erfassung von Bewegungen auf mehreren Kursniveaus unter Beibehaltung einer strengen Risikokontrolle.
🛡️ RISIKOMANAGEMENT
Automatischer Stop Loss
Fester Stop Loss: Standardmäßig 20 Pips (vollständig konfigurierbar)
Automatische Anpassung entsprechend den Broker-Einschränkungen (STOPLEVEL)
Garantierter Schutz bei jedem Handel
Dynamischer Trailing-Stop
Das System beinhaltet einen intelligenten Trailing-Stop, der die Gewinne maximiert:
TrailingStart: Aktiviert den Trailing-Stop, wenn der Handel 5 Pips im Gewinn ist
TrailingStep: Verschiebt den Stop-Loss alle 2 Pips zu Ihren Gunsten
Schützt automatisch die Gewinne und lässt gewinnbringende Trades laufen
Flexibles Geldmanagement
Zwei Kapitalmanagement-Optionen:
Feste Losgröße: Manuelle Konfiguration der Positionsgröße (0,20-0,50 empfohlen)
Losgröße nach Risiko: Automatische Berechnung auf der Grundlage eines Prozentsatzes des Guthabens (standardmäßig 0,5 %)
Margin-Prüfung
Automatische Überprüfung der verfügbaren Margin vor jedem Handel
Verhindert Fehler durch unzureichende Margin
Dynamische Anpassung der Losgröße, falls erforderlich
🔧 HAUPTPARAMETER
Allgemeine Einstellungen
MagischeNummer: Eindeutiger Bezeichner des EA
Schlupf: Maximal erlaubte Slippage (3 Pips)
Zeit-Filter
StartHour: Startzeit für Trades (standardmäßig 1:00 AM)
EndHour: Endzeit für Trades (standardmäßig 23:00 Uhr)
Vermeidet den Handel in Zeiten geringer Liquidität
Gleitende Durchschnitte
FastMA_Periode: Periode des schnellen EMA (10)
LangsamMA_Periode: Zeitraum des langsamen EMA (30)
MA_Methode: Typ des gleitenden Durchschnitts (EMA empfohlen)
Spread-Steuerung
MaxSpanne: Maximaler Spread für den Handel (30 Pips)
Vermeidet den Einstieg bei ungünstigen Marktbedingungen
Visuelle Merkmale
ZeigeHintergrund: Aktiviert einen benutzerdefinierten Chart-Hintergrund
Kerzen malen: Zeichnet die Kerzen entsprechend der Signale (Schwarz=Kaufen, Weiß=Verkaufen)
BackgroundColor: Konfigurierbare Hintergrundfarbe (Weiß (Standard)
💡 WETTBEWERBSVORTEILE
✅ Bewährte Strategie: Das System basiert auf EMA-Crossovers, einem der zuverlässigsten technischen Indikatoren
✅ Fortschrittliches Risikomanagement: Automatischer Stop-Loss + Trailing-Stop + Margin-Check
✅ Optimiertes Rastersystem: Mehrere kontrollierte Einstiegspunkte zur Maximierung der Chancen
✅ Intelligente Filter: Spread- und Zeitkontrolle, um nur unter optimalen Bedingungen zu handeln
✅ Klare Visualisierung: Candlestick-Muster-System für einfache Signalidentifikation
✅ 100% automatisch: Nach der Konfiguration sind keine manuellen Eingriffe erforderlich
✅ Anpassbar: Große Auswahl an einstellbaren Parametern entsprechend den Präferenzen des Traders
📈 LEISTUNGSPROFIL
Handelsstil
Typ: Scalping/Tageshandel
Häufigkeit: Hoch (mehrere Trades pro Sitzung)
Durchschnittliche Dauer: Kurzfristig (Minuten bis Stunden)
Risikoprofil
Risiko-Level: Mittel
Erwarteter Drawdown: Kontrolliert durch strengen Stop-Loss
Risiko/Gewinn-Verhältnis: Optimiert durch Trailing-Stop
🏆 SCHLUSSFOLGERUNG
EMAS GOLD SNIPER stellt eine professionelle und umfassende Lösung für den automatisierten Handel mit XAU/USD dar. Die Kombination aus solider technischer Strategie, fortschrittlichem Risikomanagement und vollständiger Automatisierung macht ihn zu einem wertvollen Werkzeug für Händler, die mit Präzision und Disziplin Chancen auf dem Goldmarkt nutzen wollen.
Dieser Expert Advisor (EA) wurde sowohl für erfahrene Händler als auch für solche, die ihre Strategien automatisieren möchten, entwickelt und bietet die perfekte Balance zwischen kontrollierter Aggressivität und Kapitalschutz.