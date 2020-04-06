🥇 ICHIMOKU SCALPER GOLD

Professioneller Expert Advisor für den Goldhandel

📋 ÜBERBLICK

Ichimoku Scalper Gold ist ein fortschrittlicher Expert Advisor, der speziell für den Handel mit dem Paar XAU/USD (Gold vs. Dollar) unter Verwendung des leistungsstarken technischen Analysesystems Ichimoku Kinko Hyo entwickelt wurde. Dieser EA kombiniert die Präzision von Ichimoku mit einer adaptiven Grid-Strategie und professionellem Risikomanagement, ideal für Händler, die Beständigkeit in einem der volatilsten und liquidesten Märkte suchen.





⚙️ TECHNISCHE DATEN

Betriebsparameter

Währungspaar: XAU/USD (Gold)

Empfohlener Zeitrahmen: M5 (5 Minuten)

Strategie-Typ: Scalping mit adaptivem Raster

Hauptindikator: Ichimoku Kinko Hyo (Tenkan 9, Kijun 26, Senkou 52)

Kapitalanforderungen

Empfohlenes Mindestkapital: $1,000 USD

Empfohlene Lotgröße: 0,20 - 0,50 Lots

Kompatibel mit: Live-Konten und Prop-Firmen

🎯 HANDELSMETHODIK

Ichimoku-Multi-Bestätigungs-System

Der EA verwendet die drei wichtigsten Ichimoku-Bestätigungen, um Signale mit hoher Wahrscheinlichkeit zu generieren :





KAUF-Signale :

✅ Tenkan/Kijun Crossover: Tenkan Sen über Kijun Sen (bullisches Momentum)

✅ Kurs über Kumo-Wolke: Kurs notiert über der Wolke (bestätigter Aufwärtstrend)

✅ Positiver Chikou Span: Chikou Span oberhalb des historischen Kurses (Kaufkraft)

VERKAUFSSIGNALE :

✅ Tenkan/Kijun Crossover: Tenkan Sen unter Kijun Sen (bärisches Momentum)

✅ Niedriger Kumo-Preis: Der Kurs notiert unterhalb der Wolke (bestätigter Abwärtstrend)

✅ Negativer Chikou Span: Chikou Span unterhalb des historischen Preises (Verkaufsstärke)

🛡️ FORTSCHRITTLICHES RISIKOMANAGEMENT

Kapitalschutz

Dynamischer Stop Loss: 20 Pips, konfigurierbar je nach Volatilität

Smart Trailing Stop: Wird bei 5 Pips Gewinn aktiviert, mit 2-Pip-Schritten

Spread-Kontrolle: Maximal 30 Pips, um den Handel unter ungünstigen Bedingungen zu vermeiden

Limit für schwebende Aufträge: Maximal 2 pro Richtung Exposure-Kontrolle

Flexible Geldverwaltung

Option 1: Feste Losgröße (0,20 - 0,50 empfohlen)

Option 2: Automatische Berechnung nach prozentualem Risiko (0,5% des Guthabens)

Margin-Überprüfung: Automatische Überprüfung vor jedem Handel

🏦 IDEAL FÜR PROP-FIRMEN

Funktionen Kompatibel mit Funding-Konten :

✅ Respektiert Drawdown-Limits: Konservative Risikoverwaltung

✅ Kontrolle des Engagements: Maximal 2 schwebende Aufträge pro Richtung

✅ Kein Martingal: Keine Verdopplung von Lots bei Verlusten

✅ Festgelegte Handelszeiten: Handelt nur während der Stunden mit hoher Liquidität (4:00 PM - 10:00 PM GMT konfigurierbar)

✅ Automatischer Trailing-Stop: Absicherung von Gewinnen ohne manuellen Eingriff





📊 WETTBEWERBSVORTEILE

🎯 Ichimoku-Genauigkeit

Seit Jahrzehnten in asiatischen Märkten bewährtes System

Multi-Bestätigung reduziert Fehlsignale

Klare Trendvisualisierung Momentum und Support/Resistance

⚡ Optimiert für XAU/USD

Für Goldvolatilität kalibrierte Parameter

Adaptives Raster nutzt schnelle M5-Bewegungen

Spread-Filter schützt vor Slippage

🤖 Vollständige Automatisierung

Keine manuellen Eingriffe erforderlich

Autonome Verwaltung schwebender Aufträge

Automatischer Trailing-Stop zur Gewinnmaximierung

🔒 Maximale Sicherheit

Kein Handel gegen bestätigte Trends

Stop-Loss für alle Trades

Überprüfung der Margin vor der Eröffnung von Positionen.





🏆 SCHLUSSFOLGERUNG

Ichimoku Scalper Gold ist die perfekte Verbindung von japanischer technischer Analyse und moderner automatisierter Handelstechnologie. Dieser EA wurde für ernsthafte Händler entwickelt, die Beständigkeit im Goldmarkt suchen, und bietet einen Wettbewerbsvorteil sowohl für persönliche Konten als auch für das anspruchsvolle Umfeld von Prop-Firmen.





Sind Sie bereit, Gold mit professioneller Präzision zu handeln? 🥇



