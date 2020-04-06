Ichimoku Scalper Gold
- Experten
- Ignacio Agustin Mene Franco
- Version: 2.0
- Aktivierungen: 10
🥇 ICHIMOKU SCALPER GOLD
Professioneller Expert Advisor für den Goldhandel
📋 ÜBERBLICK
Ichimoku Scalper Gold ist ein fortschrittlicher Expert Advisor, der speziell für den Handel mit dem Paar XAU/USD (Gold vs. Dollar) unter Verwendung des leistungsstarken technischen Analysesystems Ichimoku Kinko Hyo entwickelt wurde. Dieser EA kombiniert die Präzision von Ichimoku mit einer adaptiven Grid-Strategie und professionellem Risikomanagement, ideal für Händler, die Beständigkeit in einem der volatilsten und liquidesten Märkte suchen.
⚙️ TECHNISCHE DATEN
Betriebsparameter
Währungspaar: XAU/USD (Gold)
Empfohlener Zeitrahmen: M5 (5 Minuten)
Strategie-Typ: Scalping mit adaptivem Raster
Hauptindikator: Ichimoku Kinko Hyo (Tenkan 9, Kijun 26, Senkou 52)
Kapitalanforderungen
Empfohlenes Mindestkapital: $1,000 USD
Empfohlene Lotgröße: 0,20 - 0,50 Lots
Kompatibel mit: Live-Konten und Prop-Firmen
🎯 HANDELSMETHODIK
Ichimoku-Multi-Bestätigungs-System
Der EA verwendet die drei wichtigsten Ichimoku-Bestätigungen, um Signale mit hoher Wahrscheinlichkeit zu generieren:
KAUF-Signale:
✅ Tenkan/Kijun Crossover: Tenkan Sen über Kijun Sen (bullisches Momentum)
✅ Kurs über Kumo-Wolke: Kurs notiert über der Wolke (bestätigter Aufwärtstrend)
✅ Positiver Chikou Span: Chikou Span oberhalb des historischen Kurses (Kaufkraft)
VERKAUFSSIGNALE:
✅ Tenkan/Kijun Crossover: Tenkan Sen unter Kijun Sen (bärisches Momentum)
✅ Niedriger Kumo-Preis: Der Kurs notiert unterhalb der Wolke (bestätigter Abwärtstrend)
✅ Negativer Chikou Span: Chikou Span unterhalb des historischen Preises (Verkaufsstärke)
🛡️ FORTSCHRITTLICHES RISIKOMANAGEMENT
Kapitalschutz
Dynamischer Stop Loss: 20 Pips, konfigurierbar je nach Volatilität
Smart Trailing Stop: Wird bei 5 Pips Gewinn aktiviert, mit 2-Pip-Schritten
Spread-Kontrolle: Maximal 30 Pips, um den Handel unter ungünstigen Bedingungen zu vermeiden
Limit für schwebende Aufträge: Maximal 2 pro Richtung Exposure-Kontrolle
Flexible Geldverwaltung
Option 1: Feste Losgröße (0,20 - 0,50 empfohlen)
Option 2: Automatische Berechnung nach prozentualem Risiko (0,5% des Guthabens)
Margin-Überprüfung: Automatische Überprüfung vor jedem Handel
🏦 IDEAL FÜR PROP-FIRMEN
Funktionen Kompatibel mit Funding-Konten:
✅ Respektiert Drawdown-Limits: Konservative Risikoverwaltung
✅ Kontrolle des Engagements: Maximal 2 schwebende Aufträge pro Richtung
✅ Kein Martingal: Keine Verdopplung von Lots bei Verlusten
✅ Festgelegte Handelszeiten: Handelt nur während der Stunden mit hoher Liquidität (4:00 PM - 10:00 PM GMT konfigurierbar)
✅ Automatischer Trailing-Stop: Absicherung von Gewinnen ohne manuellen Eingriff
📊 WETTBEWERBSVORTEILE
🎯 Ichimoku-Genauigkeit
Seit Jahrzehnten in asiatischen Märkten bewährtes System
Multi-Bestätigung reduziert Fehlsignale
Klare Trendvisualisierung Momentum und Support/Resistance
⚡ Optimiert für XAU/USD
Für Goldvolatilität kalibrierte Parameter
Adaptives Raster nutzt schnelle M5-Bewegungen
Spread-Filter schützt vor Slippage
🤖 Vollständige Automatisierung
Keine manuellen Eingriffe erforderlich
Autonome Verwaltung schwebender Aufträge
Automatischer Trailing-Stop zur Gewinnmaximierung
🔒 Maximale Sicherheit
Kein Handel gegen bestätigte Trends
Stop-Loss für alle Trades
Überprüfung der Margin vor der Eröffnung von Positionen.
🏆 SCHLUSSFOLGERUNG
Ichimoku Scalper Gold ist die perfekte Verbindung von japanischer technischer Analyse und moderner automatisierter Handelstechnologie. Dieser EA wurde für ernsthafte Händler entwickelt, die Beständigkeit im Goldmarkt suchen, und bietet einen Wettbewerbsvorteil sowohl für persönliche Konten als auch für das anspruchsvolle Umfeld von Prop-Firmen.
Sind Sie bereit, Gold mit professioneller Präzision zu handeln? 🥇
"Ichimoku sagt nicht die Zukunft voraus, sondern zeigt die Gegenwart mit Klarheit."