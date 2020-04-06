Timty Gold Sniper
- Experten
- Timothy Ogunlade
- Version: 5.0
- Aktivierungen: 5
Timty Gold Sniper
1. Präzisionshandel mit Gold (XAUUSDm)
-
Entwickelt für den Mikro- oder Mini-Goldhandel, anpassbar an die meisten Brokersymbole.
-
Arbeitet auf dem 15-Minuten-Chart (M15) und gewährleistet häufige Handelsmöglichkeiten, während er auf Marktveränderungen reagiert.
2. Intelligente Signalerzeugung
-
Verwendet ein gewichtetes Scoring-System, das mehrere technische Indikatoren für zuverlässige Signale kombiniert:
-
EMA Trend (50 vs 200): Erkennt starke Trends (Golden/Death Crosses).
-
RSI (14): Identifiziert überkaufte/überverkaufte Bedingungen für rechtzeitige Kauf-/Verkaufssignale.
-
MACD (12,26,9): Bestätigt die Momentum-Richtung.
-
-
Die Signale werden bewertet und kombiniert, um einen "Chance"-Prozentsatz zu berechnen, der sicherstellt, dass nur Geschäfte mit hohem Vertrauen getätigt werden.
-
Geschäfte werden nur dann getätigt , wenn mindestens zwei Indikatoren stark übereinstimmen, um Fehlsignale zu vermeiden.
3. Adaptive Einstiegsfilter
-
Vermeidet den Handel in Zeiten geringer Volatilität durch ATR-basierte Filter für verschiedene Sitzungen (Asien, London, NY).
-
Begrenzt den Handel auf jeweils eine offene Position mit einem 5-minütigen Cooldown, um das Risiko zu steuern und Overtrading zu vermeiden.
4. Aggressives, aber kontrolliertes Risikomanagement
-
Stop Loss: Weit, basierend auf 3× ATR, um die Marktvolatilität zu berücksichtigen.
-
Gewinnmitnahme: Schnelle Scalping-Ziele (~0,25× ATR), die schnelle Gewinne ermöglichen.
-
Losgröße: Flexibel - feste Lots oder prozentuales Risikomanagement.
5. Zuverlässige Ausführung
-
Trades werden nur zu Beginn eines neuen 15-Minuten-Balkens ausgelöst.
-
Verwendet Market Orders mit 50-Punkte-Slippage-Toleranz für reibungslose, zeitnahe Eingaben.
6. Wichtigste Vorteile
-
Signale mit hoher Vertrauenswürdigkeit: Gewichtetes Scoring reduziert schlechte Einstiege.
-
Session-Aware-Handel: Vermeidet Phasen geringer Volatilität und maximiert das Handelspotenzial.
-
Schnelle Scalp-Gewinne: Aggressive TP ermöglicht häufige, kleine Gewinne bei gleichzeitiger Risikokontrolle.
-
Flexibel und anpassbar: Zeitrahmen, Risikoniveaus und Losgrößen sind anpassbar, um sich dem Stil eines jeden Händlers anzupassen.