Timty Gold Sniper

1. Präzisionshandel mit Gold (XAUUSDm)

  • Entwickelt für den Mikro- oder Mini-Goldhandel, anpassbar an die meisten Brokersymbole.

  • Arbeitet auf dem 15-Minuten-Chart (M15) und gewährleistet häufige Handelsmöglichkeiten, während er auf Marktveränderungen reagiert.

2. Intelligente Signalerzeugung

  • Verwendet ein gewichtetes Scoring-System, das mehrere technische Indikatoren für zuverlässige Signale kombiniert:

    • EMA Trend (50 vs 200): Erkennt starke Trends (Golden/Death Crosses).

    • RSI (14): Identifiziert überkaufte/überverkaufte Bedingungen für rechtzeitige Kauf-/Verkaufssignale.

    • MACD (12,26,9): Bestätigt die Momentum-Richtung.

  • Die Signale werden bewertet und kombiniert, um einen "Chance"-Prozentsatz zu berechnen, der sicherstellt, dass nur Geschäfte mit hohem Vertrauen getätigt werden.

  • Geschäfte werden nur dann getätigt , wenn mindestens zwei Indikatoren stark übereinstimmen, um Fehlsignale zu vermeiden.

3. Adaptive Einstiegsfilter

  • Vermeidet den Handel in Zeiten geringer Volatilität durch ATR-basierte Filter für verschiedene Sitzungen (Asien, London, NY).

  • Begrenzt den Handel auf jeweils eine offene Position mit einem 5-minütigen Cooldown, um das Risiko zu steuern und Overtrading zu vermeiden.

4. Aggressives, aber kontrolliertes Risikomanagement

  • Stop Loss: Weit, basierend auf 3× ATR, um die Marktvolatilität zu berücksichtigen.

  • Gewinnmitnahme: Schnelle Scalping-Ziele (~0,25× ATR), die schnelle Gewinne ermöglichen.

  • Losgröße: Flexibel - feste Lots oder prozentuales Risikomanagement.

5. Zuverlässige Ausführung

  • Trades werden nur zu Beginn eines neuen 15-Minuten-Balkens ausgelöst.

  • Verwendet Market Orders mit 50-Punkte-Slippage-Toleranz für reibungslose, zeitnahe Eingaben.

6. Wichtigste Vorteile

  • Signale mit hoher Vertrauenswürdigkeit: Gewichtetes Scoring reduziert schlechte Einstiege.

  • Session-Aware-Handel: Vermeidet Phasen geringer Volatilität und maximiert das Handelspotenzial.

  • Schnelle Scalp-Gewinne: Aggressive TP ermöglicht häufige, kleine Gewinne bei gleichzeitiger Risikokontrolle.

  • Flexibel und anpassbar: Zeitrahmen, Risikoniveaus und Losgrößen sind anpassbar, um sich dem Stil eines jeden Händlers anzupassen.


