# **AcurateTrendProMax 3.22**

### *Der ultimative Multi-Timeframe Trend Trading EA*





## **🔥 PROFESSIONELLER TRENDHANDEL, PERFEKTIONIERT**





Erleben Sie die Zukunft des automatisierten Handels mit **AcurateTrendProMax** - dem hochentwickelten EA, der Multi-Timeframe-Trendanalyse mit Risikomanagement auf institutionellem Niveau kombiniert. Egal, ob Sie mit Devisen, Kryptowährungen, Metallen oder Indizes handeln, dieses leistungsstarke System passt sich an jede Marktsituation an.





## **✨ KERNFUNKTIONEN**





### **🎯 Multi-Timeframe-Trendanalyse**

- **9-Timeframe-Integration**: Gleichzeitige Analyse von M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1 und MN1

- **Dreifaches EMA-System**: Kombiniert für Präzision

- **Konsenshandel**: Eröffnet Positionen nur, wenn mehrere Zeitrahmen die Trendrichtung bestätigen

- **Umkehrmodus**: Optionaler Gegen-Trend-Handel für Contrarian-Strategien





**🛡️ Risikomanagement auf institutioneller Ebene**

- **ATR-basierter Stop Loss/Take Profit**: Dynamische Positionsgrößenanpassung auf Basis der Marktvolatilität

- **Sichere Stop-Validierung**: Verhindert Broker-Ablehnungen mit intelligenter Stop-Abstandsberechnung

- **Trailing-Stop-System**: Sichert automatisch Gewinne, wenn sich Trends entwickeln

- **Maximale Risikokontrolle**: Konfigurierbarer Risikoprozentsatz mit automatischer Losgrößenoptimierung

- **Spread-Schutz**: Handelt nicht bei hohen Marktspreads





### **📊 Professionelles Dashboard**

- **Echtzeit-Überwachung**: Anzeige aller offenen Positionen mit Gewinn-/Verlustberechnungen

- **Handelsverlauf**: Vollständiges Transaktionsprotokoll mit Filtermöglichkeiten

- **Kontoanalyse**: Saldo, Eigenkapital, Marge und freie Marge auf einen Blick

- **Exportfunktionalität**: CSV-Export für Aufzeichnungen und Steuerzwecke

- **Benutzerfreundliche Oberfläche**: Sauberes, intuitives Design für einfache Bedienung





## **⚙️ FORTSCHRITTLICHE TECHNOLOGIE**





### **Intelligentes Positionsmanagement**

- **Gegenläufige Positionen schließen**: Schließt automatisch kollidierende Positionen bei neuen Signalen

- **Maximales Positionslimit**: Verhindern Sie übermäßiges Traden mit konfigurierbaren Positionslimits

- **Tägliche Handelslimits**: Steuern Sie die Handelsfrequenz entsprechend Ihrer Strategie

- **Magisches Nummernsystem**: Isolieren Sie EA-Trades für eine einfache Verfolgung und Verwaltung





**Validierungsgeprüfte Verlässlichkeit**

- **Strategietester-optimiert**: Besteht strenge MetaTrader 5-Validierungstests

- **Vorbeugung von Fehlern ohne Geld**: Intelligente Losgrößenberechnung verhindert Margin Calls

- **Symbolübergreifende Kompatibilität**: Getestet auf EURUSD, XAUUSD, GBPUSD, und mehr

- **Netting-Modus bereit**: Vollständig kompatibel mit modernen Brokerage-Konten





## **🎨 FLEXIBLE HANDELSSTILE**





### **Für konservative Trader**

- Verwenden Sie 0,01 Mikro-Lots mit konservativen ATR-Multiplikatoren

- Aktivieren Sie maximale Positionslimits und tägliche Handelsbeschränkungen

- Konzentrieren Sie sich auf höhere Zeitrahmen (H1, H4, D1) für weniger, aber qualitativ hochwertigere Trades





**Für aktive Trader**

- Aktivieren Sie den Reverse-Modus für Gelegenheiten zur Trendumkehr

- Verwenden Sie kleinere ATR-Perioden für häufigeres Handeln

- Kombinieren Sie mehrere Symbole und Zeitrahmen für ein diversifiziertes Engagement





**Für professionelle Geldverwalter**

- Implementieren Sie eine risikoprozentbasierte Positionsgrößenbestimmung

- Nutzen Sie das professionelle Dashboard für die Kundenberichterstattung

- Exportieren Sie die Handelshistorie für Compliance und Analyse





## **📈 PERFORMANCE-HIGHLIGHTS**





- **✅ MetaTrader 5 validiert**: Besteht alle 21 kritischen Validierungsprüfungen

- **✅ Multi-Symbol getestet**: Bewährt bei Forex, Gold und den wichtigsten Währungspaaren

- ✅ Flexibler Zeitrahmen**: Funktioniert von Scalping (M1) bis Swing Trading (D1/W1)

- **✅ Risikobewusst**: Eingebaute Sicherheitsvorkehrungen verhindern häufige Handelsfehler





## **🔧 EINFACHE EINRICHTUNG**





1. **Attach to Chart**: Einfache Drag-and-Drop-Installation

2. **Parameter konfigurieren**: Legen Sie Ihr bevorzugtes Risikoniveau und Ihren Handelsstil fest

3. **Handel aktivieren**: Beobachten Sie, wie das professionelle Dashboard zum Leben erwacht

4. **Überwachen & Anpassen**: Nutzen Sie Echtzeit-Analysen zur Optimierung der Performance





## **🎯 FÜR WEN IST DAS?





- **Anfänger-Händler**: Einfache Einrichtung mit Schutzvorgaben

- **Erfahrene Trader**: Umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten für fortgeschrittene Strategien

- **Geldverwalter**: Professionelle Tools für die Verwaltung von Kundenkonten

- **Algorithmus-Entwickler**: Sauberer, gut kommentierter Code für Modifikationen





## **📋 SYSTEMANFORDERUNGEN**





- **Plattform**: MetaTrader 5 (Neueste Version)

- **Kontotyp**: Netting-Modus

- **Mindestsaldo**: $100+ (empfohlen)

- **Symbole**: Jedes liquide Forex-, Krypto- oder CFD-Instrument

- **Broker**: Jeder MT5-Broker mit vernünftigen Spreads





## **🛒 WAS SIE BEKOMMEN**





✅ **AcurateTrendProMax EA** (Version 3.22)

✅ **Professionelle Dashboard-Schnittstelle**

✅ **Kompletter Quellcode** (Vollständig modifizierbar)

✅ **Umfassendes Benutzerhandbuch**

✅ **Validierungsgeprüfte Konfiguration**

✅ **Lebenslange Updates** (wichtige Fehlerbehebungen)





## **🎁 SPEZIELLE BONI**





**Kostenlose Updates auf Lebenszeit** - Wichtige Fehlerbehebungen und Kompatibilitätsupdates

**Priority Support** - Direkte Entwicklerunterstützung bei technischen Problemen

**Strategieleitfaden** - Erweiterte Konfigurationstipps für verschiedene Marktbedingungen





## **⚠️ RISIKOHINWEIS**





*Der Handel mit Devisen und CFDs birgt ein hohes Risiko und ist möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet. Die bisherige Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse. Der AcurateTrendProMax EA ist ein Hilfsmittel zur Unterstützung von Handelsentscheidungen, aber die letztendliche Verantwortung für die Handelsergebnisse liegt beim Benutzer. Testen Sie immer zuerst mit einem Demokonto und riskieren Sie nie mehr, als Sie sich leisten können, zu verlieren.





## **🚀 BEREIT, IHR TRADING ZU VERBESSERN?**





**Transformieren Sie Ihren Handel mit einer Technologie auf institutionellem Niveau zu einem Bruchteil der Kosten. Schließen Sie sich Hunderten von zufriedenen Händlern an, die AcurateTrendProMax für konsistente, regelbasierte Handelsentscheidungen vertrauen.**





**AcurateTrendProMax 3.22** - *Wo Präzision auf Profitabilität trifft*