💎 ONR CORRELATION MASTER PRO | STATISTICAL ARBITRAGE ENGINE

🚀 HÖREN SIE AUF ZU ZOCKEN. HANDELN SIE WIE EIN HEDGEFONDS.

Haben Sie es satt, die Marktrichtung zu erraten? Haben Sie es satt, dass sich der Trend in dem Moment umkehrt, in dem Sie einen Handel eingehen?

Hören Sie auf zu raten. Große Banken und Fondsmanager raten nicht, sie benutzen MATH. Jetzt haben auch Sie diese Möglichkeit.

ONR Correlation Master Pro ist kein gewöhnlicher Indikator-Bot. Es ist ein professionelles statistisches Arbitrage-System (Pairs Trading), das entwickelt wurde, um Preisineffizienzen auszunutzen. Es konzentriert sich auf die Beziehung (Korrelation) zwischen Vermögenswerten, nicht auf deren Richtung, und sorgt so für konsistenten Cashflow.

📊 STRATEGIE: DER MARKTNEUTRALE VORTEIL

Korrelationsanalyse: Überwacht zwei historisch korrelierte Vermögenswerte (z. B. EURUSD & GBPUSD) in Echtzeit. Preisdivergenz (Gap): Wenn sich die Preise aufgrund von Volatilität entkoppeln ("Gummiband-Effekt"), ergibt sich eine mathematische Chance. Hedge-Einstieg: Der Bot KAUFT den schwachen Vermögenswert und VERKAUFT gleichzeitig den überbewerteten. Gewinnmitnahme: Wenn die Korrelation unweigerlich zum Mittelwert zurückkehrt, schließt das System beide Positionen mit einem NETTOGEWINN.

✅ DER MARKT STÜRZT AB? DAS IST UNS EGAL.

Da Sie gleichzeitig Long und Short sind, schützen Marktabstürze oder -erholungen Ihr Kapital. Sie warten nur auf die Konvergenz.

⚔️ SCHLÜSSELFEATUREN

🛡️ 100% automatisierte Absicherung: Ihr Konto ist immer gegen direktionale Risiken abgesichert.

🧠 AI Trend Filter: Prüft die Marktneigung, um den Handel in Liquiditätslücken zu vermeiden.

🔫 Sniper Logic: KEINE MARTINGALE. KEIN GRID. Vermeidet übermäßigen Handel mit "Smart Cooldown"-Logik.

💻 Pro Dashboard (V1.4): Dunkles Interface mit Anzeige des täglichen Gewinns, Live P/L, RSI Gap und Metriken.

🏆 EMPFOHLENE EINSTELLUNGEN (M15 / $1000 Balance)

Die nachstehenden Lots sind für $1000 berechnet. Multiplizieren Sie entsprechend für größere Beträge.

GRUPPE SYMBOL A / B LÜGENBEREICH LOS ($1k) TARGET ($) Klassische Majors EURUSD / GBPUSD 15 - 20 0.04 $5.0 Ozeanische Linie AUDUSD / NZDUSD 12 - 16 0.05 $4.0 Japanischer Yen EURJPY / GBPJPY 20 - 28 0.03 $7.0 Frankophone USDCHF / USDCAD 15 - 22 0.03 $5.0 Euro-Kreuz EURAUD / EURNZD 15 - 22 0.04 $7.0 Pazifik-Kreuz AUDCAD / NZDCAD 12 - 18 0.04 $5.0 Yen-Kreuz AUDJPY / NZDJPY 20 - 28 0.03 $6.0 Franc-Kreuz AUDCHF / NZDCHF 15 - 22 0.03 $5.0 CAD-Kreuz GBPCAD / EURCAD 18 - 25 0.03 $6.0 Pfund Linie GBPAUD / GBPNZD 18 - 25 0.03 $7.0 Pfund Franken GBPCHF / EURCHF 15 - 22 0.03 $5.0 Franc/Yen CHFJPY / CADJPY 22 - 30 0.02 $6.0 Metalle (Gold) XAUUSD / XAGUSD 25 - 40 0.01 $8.0 Euro-Metalle XAUEUR / XAUUSD 30 - 45 0.01 $8.0





⚠️ WICHTIG: Verwenden Sie eine eindeutige Magic Number (z.B. 1, 2, 3...) für jeden Chart!