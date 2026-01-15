GoldFox EA ist ein Expert Advisor, der speziell für den Handel mit Gold (XAUUSD) entwickelt wurde.

Er arbeitet auf wichtigen Preisniveaus und Marktsitzungen und sucht nach sauberen und strukturierten Ausbruchsmöglichkeiten.



Der EA wurde für Händler entwickelt, die einen geordneten, konservativen Ansatz auf der Grundlage der Marktstruktur bevorzugen und aggressive Strategien wie Martingale oder Grid vermeiden.

⭐ Warum GoldFox EA



🟡 Spezialisiert auf Gold (XAUUSD)

Die gesamte Logik ist so konzipiert, dass sie sich an die Volatilität von Gold anpasst.



🟡 Einfacher und konservativer Ansatz

GoldFox EA verwendet keine Martingale oder Grids.

Jeder Trade hat von Anfang an ein definiertes Risiko.



🟡 Günstiges Risiko/Ertrags-Verhältnis

Die Trades werden mit einem Risiko/Ertrags-Verhältnis von bis zu 1:5 eingestellt und zielen auf große Bewegungen im Verhältnis zum anfänglichen Stop ab.



🟡 Automatisches Handelsmanagement

Der EA schützt Ihr Kapital, indem er Ihren Stop-Loss auf Break-Even verschiebt und Gewinne sichert, wenn sich der Markt zu Ihren Gunsten bewegt.



🟡 Geringe Anzahl von Trades

Bevorzugt einige wenige ausgewählte Trades, anstatt kontinuierlich in den Markt einzusteigen.



Empfehlungen:



Währungspaar: XAUUSD

Zeitrahmen: H1

Mindesteinlage: $200

Kontotyp: ECN, Raw, oder Razor mit sehr niedrigen Spreads.

WICHTIG: Es ist sehr wichtig, Konten mit NIEDRIGEN SPREADS zu verwenden, um die besten Ergebnisse zu erzielen!

Hebel: mindestens 1:100, empfohlen 1:500 - mindestens 1:30 für niedrige bis mittlere, niedrige und sehr niedrige Risikoniveaus



Spezifikationen:



Handel mit XAU/USD

Jeder Handel ist mit 100 Pips SL geschützt

Sehr einfach zu installieren, keine Einstellungsänderungen erforderlich, und die Standardeinstellungen sind perfekt für die meisten Broker, die GMT+2 mit DST-Serverzeit verwenden. Wenn Ihr Broker eine andere Serverzeit hat, müssen Sie kleine Anpassungen an den Zeiteinstellungen vornehmen.

Verwenden Sie einen VPS, damit der EA rund um die Uhr läuft (sehr empfehlenswert).

Sie finden die Backtest-Ergebnisse im Kommentarbereich!