XMaster XHMaster formula MT4 Indicator No Repaint

XMaster XHMaster Formula MT4-Indikator - No-Repaint-Strategie

Der XMaster / XHMaster Formula-Indikator für MetaTrader 4 (MT4) ist eines der beliebtesten Non-Repaint-Tools, die im Forex-Handel verwendet werden. Laut Quellen wie XS.com und TradingFinder wurde der Indikator entwickelt, um die Marktrichtung, die Stärke des Momentums und potenzielle Umkehrbereiche mit hoher Genauigkeit zu erkennen.

Diese MT4-Version kombiniert mehrere technische Elemente - wie EMA-basierte Trendanalyse, MACD-Momentum, RSI- und Stochastik-Oszillatoren sowie Volatilitätsfilter - um saubere Kauf- und Verkaufssignale zu generieren, die auch nach dem Schließen der Kerze stabil bleiben.

Indikator-Klassifizierung

Merkmal

Beschreibung

Kategorie

Trend - Momentum - Umkehrung

Plattform

MetaTrader 4 (MT4)

Schwierigkeitsgrad

Anfänger bis Fortgeschrittene

Indikator-Typ

Führend - Einstiegs-/Ausstiegssignale

Zeitrahmen

M1-H4 und höher

Handelsstil

Scalping - Day Trading - Swing Trading

Märkte

Forex, Gold, Krypto, Indizes

Wie die XMaster Formula MT4 funktioniert

Basierend auf den Informationen von TradingFinder und der No-Repaint-Skriptversion auf TradingView, verwendet der MT4-Indikator zwei analytische Kernebenen:

1. Standard-Modus

  • Verwendet schnelle und langsame EMAs (z.B. EMA 10 & EMA 38), um das normalisierte Momentum zwischen 0-100 zu berechnen.
  • Kaufsignal: Der Wert steigt über den bullischen Schwellenwert und die Farbe des Indikators wird grün.
  • Verkaufssignal: Der Wert kreuzt unter dem Schwellenwert nach unten und die Farbe wird rot.
  • Entwickelt für eine einfache, hochsichere Trenderkennung.

2. Erweiterter Modus

Basiert auf den in der No-Repaint-Version von TradingView erwähnten Konfluenztechniken mehrerer Indikatoren:

  • MACD: Bestätigt positives oder negatives Momentum.
  • RSI: Überverkauft (<30) unterstützt Kauf-Setups; überkauft (>70) unterstützt Verkaufs-Setups.
  • Stochastik: Hilft, extreme Wendepunkte zu erkennen.
  • Parabolic SAR: Bestätigt die Trendrichtung und reduziert Fehlsignale.

Ein gültiges Signal erscheint nur, wenn die Mehrheit dieser Komponenten übereinstimmt.

Visuelles Signalsystem

  • Grüner Pfeil/Linie: Bullische Fortsetzungs- oder Umkehrzone.
  • Roter Pfeil/Linie: Baisseumkehr oder Trendfortsetzung.
  • Kein Neuanstrich: Die Signale bleiben nach dem Schließen der Kerze fixiert - was sowohl von XS.com als auch von TradingFinder als großer Vorteil dieses Indikators bestätigt wird.

Diese Stabilität macht die MT4-Version besonders effektiv bei volatilen Paaren wie XAUUSD oder GBP.

So installieren Sie die XMaster Formula auf MT4

  1. Laden Sie die MT4-Datei (.ex4 oder .mq4) herunter.
  2. Öffnen Sie MT4 → Datei → Datenordner öffnen.
  3. Navigieren Sie zu MQL4 → Indikatoren.
  4. Fügen Sie die Indikator-Datei in den Ordner ein.
  5. Starten Sie MT4 neu oder aktualisieren Sie das Navigator-Panel.
  6. Ziehen Sie den Indikator auf Ihr Diagramm und passen Sie Empfindlichkeit, Farben oder Schwellenwerte entsprechend Ihrer Strategie an.

Handeln mit XMaster MT4

Kauf-Setup

  • Grünes Signal erscheint.
  • Der Indikator steigt von einem niedrigeren Niveau an (das Momentum verstärkt sich).
  • Der Kurs bildet eine bullische Bestätigungskerze.
  • Stop-Loss wird unter der Signalkerze oder dem letzten Swing-Tief platziert.

Verkaufs-Setup

  • Ein rotes Signal erscheint.
  • Der Indikator fällt von überkauften oder oberen Niveaus ab.
  • Die bärische Preiskerze bestätigt die Verschiebung.
  • Stop-Loss über der Signalkerze oder dem nächsten Swing-Hoch.

Stärken und Beschränkungen

Stärken

  • Signale ohne Wiederholung (von XS und TradingFinder überprüft).
  • Funktioniert über alle Zeitrahmen und Vermögenswerte hinweg.
  • Einfache visuelle Interpretation, auch für Anfänger geeignet.
  • Kann mit Trendlinien, Unterstützung/Widerstand oder Angebot/Nachfrage verwendet werden, um die Genauigkeit zu verbessern.

Beschränkungen

  • Kann bei Seitwärtsmärkten falsche Signale erzeugen.
  • Funktioniert am besten in Kombination mit der Marktstruktur, Liquiditätszonen oder sekundären Bestätigungsinstrumenten.
  • Trendbasierte Berechnungen können unter extrem volatilen Bedingungen verzögert werden.

Zusammenfassung

Der XMaster XHMaster Formula MT4-Indikator ist ein leistungsfähiges, nicht nachgezeichnetes Trend- und Umkehrinstrument, das von vielen Devisenhändlern verwendet wird. Er basiert auf der EMA-Trendlogik und wird von Momentum-Oszillatoren unterstützt und liefert klare und zuverlässige Kauf-/Verkaufssignale. Mit ihrer einfachen Darstellung und hohen Genauigkeit ist die MT4-Version ideal für Scalping, Intraday-Handel und Swing-Strategien. In Verbindung mit einem angemessenen Risikomanagement und einer technischen Bestätigung kann sie die Entscheidungsfindung beim Handel erheblich verbessern.

