XMaster XHMaster formula MT4 Indicator No Repaint
- Indikatoren
- Mehnoosh Karimi
- Version: 3.2
- Aktualisiert: 1 Dezember 2025
XMaster XHMaster Formula MT4-Indikator - No-Repaint-Strategie
Der XMaster / XHMaster Formula-Indikator für MetaTrader 4 (MT4) ist eines der beliebtesten Non-Repaint-Tools, die im Forex-Handel verwendet werden. Laut Quellen wie XS.com und TradingFinder wurde der Indikator entwickelt, um die Marktrichtung, die Stärke des Momentums und potenzielle Umkehrbereiche mit hoher Genauigkeit zu erkennen.
Diese MT4-Version kombiniert mehrere technische Elemente - wie EMA-basierte Trendanalyse, MACD-Momentum, RSI- und Stochastik-Oszillatoren sowie Volatilitätsfilter - um saubere Kauf- und Verkaufssignale zu generieren, die auch nach dem Schließen der Kerze stabil bleiben.
Indikator-Klassifizierung
|
Merkmal
|
Beschreibung
|
Kategorie
|
Trend - Momentum - Umkehrung
|
Plattform
|
MetaTrader 4 (MT4)
|
Schwierigkeitsgrad
|
Anfänger bis Fortgeschrittene
|
Indikator-Typ
|
Führend - Einstiegs-/Ausstiegssignale
|
Zeitrahmen
|
M1-H4 und höher
|
Handelsstil
|
Scalping - Day Trading - Swing Trading
|
Märkte
|
Forex, Gold, Krypto, Indizes
Wie die XMaster Formula MT4 funktioniert
Basierend auf den Informationen von TradingFinder und der No-Repaint-Skriptversion auf TradingView, verwendet der MT4-Indikator zwei analytische Kernebenen:
1. Standard-Modus
- Verwendet schnelle und langsame EMAs (z.B. EMA 10 & EMA 38), um das normalisierte Momentum zwischen 0-100 zu berechnen.
- Kaufsignal: Der Wert steigt über den bullischen Schwellenwert und die Farbe des Indikators wird grün.
- Verkaufssignal: Der Wert kreuzt unter dem Schwellenwert nach unten und die Farbe wird rot.
- Entwickelt für eine einfache, hochsichere Trenderkennung.
2. Erweiterter Modus
Basiert auf den in der No-Repaint-Version von TradingView erwähnten Konfluenztechniken mehrerer Indikatoren:
- MACD: Bestätigt positives oder negatives Momentum.
- RSI: Überverkauft (<30) unterstützt Kauf-Setups; überkauft (>70) unterstützt Verkaufs-Setups.
- Stochastik: Hilft, extreme Wendepunkte zu erkennen.
- Parabolic SAR: Bestätigt die Trendrichtung und reduziert Fehlsignale.
Ein gültiges Signal erscheint nur, wenn die Mehrheit dieser Komponenten übereinstimmt.
Visuelles Signalsystem
- Grüner Pfeil/Linie: Bullische Fortsetzungs- oder Umkehrzone.
- Roter Pfeil/Linie: Baisseumkehr oder Trendfortsetzung.
- Kein Neuanstrich: Die Signale bleiben nach dem Schließen der Kerze fixiert - was sowohl von XS.com als auch von TradingFinder als großer Vorteil dieses Indikators bestätigt wird.
Diese Stabilität macht die MT4-Version besonders effektiv bei volatilen Paaren wie XAUUSD oder GBP.
So installieren Sie die XMaster Formula auf MT4
- Laden Sie die MT4-Datei (.ex4 oder .mq4) herunter.
- Öffnen Sie MT4 → Datei → Datenordner öffnen.
- Navigieren Sie zu MQL4 → Indikatoren.
- Fügen Sie die Indikator-Datei in den Ordner ein.
- Starten Sie MT4 neu oder aktualisieren Sie das Navigator-Panel.
- Ziehen Sie den Indikator auf Ihr Diagramm und passen Sie Empfindlichkeit, Farben oder Schwellenwerte entsprechend Ihrer Strategie an.
Handeln mit XMaster MT4
Kauf-Setup
- Grünes Signal erscheint.
- Der Indikator steigt von einem niedrigeren Niveau an (das Momentum verstärkt sich).
- Der Kurs bildet eine bullische Bestätigungskerze.
- Stop-Loss wird unter der Signalkerze oder dem letzten Swing-Tief platziert.
Verkaufs-Setup
- Ein rotes Signal erscheint.
- Der Indikator fällt von überkauften oder oberen Niveaus ab.
- Die bärische Preiskerze bestätigt die Verschiebung.
- Stop-Loss über der Signalkerze oder dem nächsten Swing-Hoch.
Stärken und Beschränkungen
Stärken
- Signale ohne Wiederholung (von XS und TradingFinder überprüft).
- Funktioniert über alle Zeitrahmen und Vermögenswerte hinweg.
- Einfache visuelle Interpretation, auch für Anfänger geeignet.
- Kann mit Trendlinien, Unterstützung/Widerstand oder Angebot/Nachfrage verwendet werden, um die Genauigkeit zu verbessern.
Beschränkungen
- Kann bei Seitwärtsmärkten falsche Signale erzeugen.
- Funktioniert am besten in Kombination mit der Marktstruktur, Liquiditätszonen oder sekundären Bestätigungsinstrumenten.
- Trendbasierte Berechnungen können unter extrem volatilen Bedingungen verzögert werden.
Zusammenfassung
Der XMaster XHMaster Formula MT4-Indikator ist ein leistungsfähiges, nicht nachgezeichnetes Trend- und Umkehrinstrument, das von vielen Devisenhändlern verwendet wird. Er basiert auf der EMA-Trendlogik und wird von Momentum-Oszillatoren unterstützt und liefert klare und zuverlässige Kauf-/Verkaufssignale. Mit ihrer einfachen Darstellung und hohen Genauigkeit ist die MT4-Version ideal für Scalping, Intraday-Handel und Swing-Strategien. In Verbindung mit einem angemessenen Risikomanagement und einer technischen Bestätigung kann sie die Entscheidungsfindung beim Handel erheblich verbessern.