XMaster XHMaster formula MT4 Indicator No Repaint

XMaster XHMaster Formula MT4-Indikator - No-Repaint-Strategie

Der XMaster / XHMaster Formula-Indikator für MetaTrader 4 (MT4) ist eines der beliebtesten Non-Repaint-Tools, die im Forex-Handel verwendet werden. Laut Quellen wie XS.com und TradingFinder wurde der Indikator entwickelt, um die Marktrichtung, die Stärke des Momentums und potenzielle Umkehrbereiche mit hoher Genauigkeit zu erkennen.

Diese MT4-Version kombiniert mehrere technische Elemente - wie EMA-basierte Trendanalyse, MACD-Momentum, RSI- und Stochastik-Oszillatoren sowie Volatilitätsfilter - um saubere Kauf- und Verkaufssignale zu generieren, die auch nach dem Schließen der Kerze stabil bleiben.

Indikator-Klassifizierung



Merkmal Beschreibung Kategorie Trend - Momentum - Umkehrung Plattform MetaTrader 4 (MT4) Schwierigkeitsgrad Anfänger bis Fortgeschrittene Indikator-Typ Führend - Einstiegs-/Ausstiegssignale Zeitrahmen M1-H4 und höher Handelsstil Scalping - Day Trading - Swing Trading Märkte Forex, Gold, Krypto, Indizes

Wie die XMaster Formula MT4 funktioniert



Basierend auf den Informationen von TradingFinder und der No-Repaint-Skriptversion auf TradingView, verwendet der MT4-Indikator zwei analytische Kernebenen:

1. Standard-Modus

Verwendet schnelle und langsame EMAs (z.B. EMA 10 & EMA 38), um das normalisierte Momentum zwischen 0-100 zu berechnen.

Kaufsignal: Der Wert steigt über den bullischen Schwellenwert und die Farbe des Indikators wird grün .

Verkaufssignal: Der Wert kreuzt unter dem Schwellenwert nach unten und die Farbe wird rot .

Entwickelt für eine einfache, hochsichere Trenderkennung.

2. Erweiterter Modus

Basiert auf den in der No-Repaint-Version von TradingView erwähnten Konfluenztechniken mehrerer Indikatoren:

MACD: Bestätigt positives oder negatives Momentum.

RSI: Überverkauft (<30) unterstützt Kauf-Setups; überkauft (>70) unterstützt Verkaufs-Setups.

Stochastik: Hilft, extreme Wendepunkte zu erkennen.

Parabolic SAR: Bestätigt die Trendrichtung und reduziert Fehlsignale.

Ein gültiges Signal erscheint nur, wenn die Mehrheit dieser Komponenten übereinstimmt.

Visuelles Signalsystem

Grüner Pfeil/Linie: Bullische Fortsetzungs- oder Umkehrzone.

Roter Pfeil/Linie: Baisseumkehr oder Trendfortsetzung.

Kein Neuanstrich: Die Signale bleiben nach dem Schließen der Kerze fixiert - was sowohl von XS.com als auch von TradingFinder als großer Vorteil dieses Indikators bestätigt wird.

Diese Stabilität macht die MT4-Version besonders effektiv bei volatilen Paaren wie XAUUSD oder GBP.

So installieren Sie die XMaster Formula auf MT4



Laden Sie die MT4-Datei (.ex4 oder .mq4) herunter. Öffnen Sie MT4 → Datei → Datenordner öffnen. Navigieren Sie zu MQL4 → Indikatoren. Fügen Sie die Indikator-Datei in den Ordner ein. Starten Sie MT4 neu oder aktualisieren Sie das Navigator-Panel. Ziehen Sie den Indikator auf Ihr Diagramm und passen Sie Empfindlichkeit, Farben oder Schwellenwerte entsprechend Ihrer Strategie an.

Handeln mit XMaster MT4



Kauf-Setup

Grünes Signal erscheint.

Der Indikator steigt von einem niedrigeren Niveau an (das Momentum verstärkt sich).

Der Kurs bildet eine bullische Bestätigungskerze.

Stop-Loss wird unter der Signalkerze oder dem letzten Swing-Tief platziert.

Verkaufs-Setup

Ein rotes Signal erscheint.

Der Indikator fällt von überkauften oder oberen Niveaus ab.

Die bärische Preiskerze bestätigt die Verschiebung.

Stop-Loss über der Signalkerze oder dem nächsten Swing-Hoch.

Stärken und Beschränkungen

Stärken

Signale ohne Wiederholung (von XS und TradingFinder überprüft).

Funktioniert über alle Zeitrahmen und Vermögenswerte hinweg.

Einfache visuelle Interpretation, auch für Anfänger geeignet.

Kann mit Trendlinien, Unterstützung/Widerstand oder Angebot/Nachfrage verwendet werden, um die Genauigkeit zu verbessern.

Beschränkungen

Kann bei Seitwärtsmärkten falsche Signale erzeugen.

Funktioniert am besten in Kombination mit der Marktstruktur, Liquiditätszonen oder sekundären Bestätigungsinstrumenten.

Trendbasierte Berechnungen können unter extrem volatilen Bedingungen verzögert werden.

Zusammenfassung



Der XMaster XHMaster Formula MT4-Indikator ist ein leistungsfähiges, nicht nachgezeichnetes Trend- und Umkehrinstrument, das von vielen Devisenhändlern verwendet wird. Er basiert auf der EMA-Trendlogik und wird von Momentum-Oszillatoren unterstützt und liefert klare und zuverlässige Kauf-/Verkaufssignale. Mit ihrer einfachen Darstellung und hohen Genauigkeit ist die MT4-Version ideal für Scalping, Intraday-Handel und Swing-Strategien. In Verbindung mit einem angemessenen Risikomanagement und einer technischen Bestätigung kann sie die Entscheidungsfindung beim Handel erheblich verbessern.