Gold Channel XAUUSD

Gold Channel ist ein volatilitätsbasierter Indikator, der mit einem speziellen Timing-Algorithmus für das Paar XAUUSD entwickelt wurde, der darin besteht, mögliche Korrekturen auf dem Markt zu erkennen.

Dieser Indikator zeigt zwei äußere Linien, eine innere Linie (Retracement-Linie) und ein Pfeilzeichen, wobei die Theorie des Kanals darin besteht, überkaufte und überverkaufte Bedingungen auf dem Markt zu erkennen.


Der Marktpreis wird im Allgemeinen zwischen den Grenzen des Kanals fallen. Wenn die Kurse den Kanal berühren oder sich außerhalb des Kanals bewegen, ist dies eine Handelsmöglichkeit.

Gruppenkanal Dieses Tool vereinfacht die Analyse des Finanzmarktes (XAUUSD), da es leicht zu verstehen und anzuwenden ist.


Empfehlung:

Währungspaar: XAUUSD


M1/M5 (Scalping/Mehr Chancen/Mehr Rauschen)

M5 ( Scalping/Tageshandel)

M15/M30/H1 (beste Fenster M15/M30/H1 mehr Präzision)

H4/D1 ( lange Verhandlungen/schwankender Handel)


Gruppen-Kanal


Bewertungen 4
Ontiretse Segoe
47
Ontiretse Segoe 2024.10.31 11:17 
 

Hi, I bought this indicator last week and I was hoping to get a signal but since I bought this indicator I haven’t received any signal for buy or sell

sam3185
136
sam3185 2024.10.29 03:55 
 

perfect indicator to entry on reversal strategy. it works for me as a scalper

Molefi Mokhethi
503
Molefi Mokhethi 2024.04.30 07:50 
 

Excellent indicator,not only with Gold but other instruments, this is exactly what I have been looking for. you will also get excellent support from Paolo.

Antwort auf eine Rezension