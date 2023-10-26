Gold Channel XAUUSD

Gold Channel ist ein volatilitätsbasierter Indikator, der mit einem speziellen Timing-Algorithmus für das Paar XAUUSD entwickelt wurde, der darin besteht, mögliche Korrekturen auf dem Markt zu erkennen.





Dieser Indikator zeigt zwei äußere Linien, eine innere Linie (Retracement-Linie) und ein Pfeilzeichen, wobei die Theorie des Kanals darin besteht, überkaufte und überverkaufte Bedingungen auf dem Markt zu erkennen.



Der Marktpreis wird im Allgemeinen zwischen den Grenzen des Kanals fallen. Wenn die Kurse den Kanal berühren oder sich außerhalb des Kanals bewegen, ist dies eine Handelsmöglichkeit.

Gruppenkanal Dieses Tool vereinfacht die Analyse des Finanzmarktes (XAUUSD), da es leicht zu verstehen und anzuwenden ist.





Empfehlung:





Währungspaar: XAUUSD





M1/M5 (Scalping/Mehr Chancen/Mehr Rauschen) M5 ( Scalping/Tageshandel) M15/M30/H1 (beste Fenster M15/M30/H1 mehr Präzision) H4/D1 ( lange Verhandlungen/schwankender Handel)

Autor









Paulo Rocha alle Rechte vorbehalten



