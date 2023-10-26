Gold Channel XAUUSD
- Indikatoren
- Paulo Rocha
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 10
Der Marktpreis wird im Allgemeinen zwischen den Grenzen des Kanals fallen. Wenn die Kurse den Kanal berühren oder sich außerhalb des Kanals bewegen, ist dies eine Handelsmöglichkeit.
Gruppenkanal Dieses Tool vereinfacht die Analyse des Finanzmarktes (XAUUSD), da es leicht zu verstehen und anzuwenden ist.
M1/M5 (Scalping/Mehr Chancen/Mehr Rauschen)
M5 ( Scalping/Tageshandel)
M15/M30/H1 (beste Fenster M15/M30/H1 mehr Präzision)
H4/D1 ( lange Verhandlungen/schwankender Handel)
Hi, I bought this indicator last week and I was hoping to get a signal but since I bought this indicator I haven’t received any signal for buy or sell