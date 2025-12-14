The Gold Matrix
- Experten
- Sahil Mukhtar
- Version: 1.10
- Aktualisiert: 14 Dezember 2025
- Aktivierungen: 9
Gold Matrix: Der Fortschrittliche XAUUSD Expert Advisor
Gold Matrix ist ein robuster, hochfrequenter Expert Advisor (EA), der sorgfältig für den anspruchsvollen GOLD (XAUUSD)-Markt auf dem H1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Seine Kernstärke ist ein proprietäres Handelssystem, das fortschrittliche Heiken Ashi Kerzenanalyse nutzt, um Markt-"Rauschen" intelligent herauszufiltern, insbesondere in Perioden geringer Volatilität oder nicht-fundamentaler Preisschwankungen. Dieser bewährte, auf Konsistenz fokussierte Ansatz wurde durch umfangreiche Backtests und Live-Trading streng validiert.
Hauptvorteile:
-
Elite-Performance bei GOLD: Speziell abgestimmte und validierte Top-Tier-Lösung für den Edelmetallhandel.
-
Für Alle Trader Gebaut: Ideal sowohl für unabhängige Retail-Trader als auch für diejenigen, die Kapital für Prop Firms (Proprietäre Handelsfirmen) verwalten.
-
Optimierte Rauschunterdrückung: Nutzt hochentwickelte Heiken Ashi, um sicherzustellen, dass Trades auf aussagekräftiger Preisbewegung basieren.
-
Hochfrequenz-Fähigkeit: Entwickelt, um zahlreiche Handelsmöglichkeiten im XAUUSD-Markt zu nutzen.
Kernfunktionen für Sicheres Trading:
-
Strikte Risikokontrolle: Verfügt über ein robustes, integriertes Risikomanagementsystem mit anpassbaren Parametern.
-
Fokus auf Geringen Drawdown: Hält historisch einen Drawdown von unter 5%.
-
Integritätsorientierte Strategie: Vermeidet absolut Hochrisikotechniken wie Martingale und Grid-Trading.
-
Intelligente Bereitstellung: Enthält voreingestellte Konfigurationen für eine schnelle und effektive Aktivierung.
After purchasing, send a private message to receive the full setup.
EA tutorial: https://www.mql5.com/en/blogs/post/765620
User guidelines:
- Currency pair: Attach the EA to XAUUSD chart
- Timeframe: H1
- Minimum deposit : $1000
- Account type: ECN, Raw or low spreads accounts.
- Brokers : Common brokers and PropFirms (ICmarkets broker recommended)
- Account type: Hedge
- IMPORTANT: Read the documentations carefully !!!