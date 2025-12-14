The Gold Matrix

Gold Matrix: Der Fortschrittliche XAUUSD Expert Advisor

Gold Matrix ist ein robuster, hochfrequenter Expert Advisor (EA), der sorgfältig für den anspruchsvollen GOLD (XAUUSD)-Markt auf dem H1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Seine Kernstärke ist ein proprietäres Handelssystem, das fortschrittliche Heiken Ashi Kerzenanalyse nutzt, um Markt-"Rauschen" intelligent herauszufiltern, insbesondere in Perioden geringer Volatilität oder nicht-fundamentaler Preisschwankungen. Dieser bewährte, auf Konsistenz fokussierte Ansatz wurde durch umfangreiche Backtests und Live-Trading streng validiert.

Hauptvorteile:

  • Elite-Performance bei GOLD: Speziell abgestimmte und validierte Top-Tier-Lösung für den Edelmetallhandel.

  • Für Alle Trader Gebaut: Ideal sowohl für unabhängige Retail-Trader als auch für diejenigen, die Kapital für Prop Firms (Proprietäre Handelsfirmen) verwalten.

  • Optimierte Rauschunterdrückung: Nutzt hochentwickelte Heiken Ashi, um sicherzustellen, dass Trades auf aussagekräftiger Preisbewegung basieren.

  • Hochfrequenz-Fähigkeit: Entwickelt, um zahlreiche Handelsmöglichkeiten im XAUUSD-Markt zu nutzen.

Kernfunktionen für Sicheres Trading:

  • Strikte Risikokontrolle: Verfügt über ein robustes, integriertes Risikomanagementsystem mit anpassbaren Parametern.

  • Fokus auf Geringen Drawdown: Hält historisch einen Drawdown von unter 5%.

  • Integritätsorientierte Strategie: Vermeidet absolut Hochrisikotechniken wie Martingale und Grid-Trading.

  • Intelligente Bereitstellung: Enthält voreingestellte Konfigurationen für eine schnelle und effektive Aktivierung.

    After purchasing, send a private message to receive the full setup.

    EA tutorial: https://www.mql5.com/en/blogs/post/765620

    User guidelines:

      • Currency pair: Attach the EA to XAUUSD chart
      • Timeframe: H1
      • Minimum deposit : $1000
      • Account type: ECN, Raw or low spreads accounts.
      • Brokers : Common brokers and PropFirms (ICmarkets broker recommended)
      • Account type: Hedge
      • IMPORTANT: Read the documentations carefully !!!



      Euro Vision
      Sahil Mukhtar
      5 (1)
      Experten
      Euro Vision Expert Advisor Euro Vision Expert Advisor Euro Vision ist ein hochmodernes Multi-Währungs-Handelsrobotersystem, das ausschließlich für den Handel mit allen wichtigen Euro-basierten Währungspaaren entwickelt wurde: EURUSD, EURJPY, EURCHF, EURGBP, EURCAD, EURAUD und EURNZD. Es arbeitet im H1-Zeitrahmen und kombiniert fortschrittliche Korrelationsmodelle mit präzisen Scalping-Techniken, um Handelsmöglichkeiten mit hoher Wahrscheinlichkeit zu identifizieren und die Konsistenz zu maximie
      Forex Shogun
      Sahil Mukhtar
      Experten
      Forex Shogun: Meister des JPY-Marktes Forex Shogun ist ein automatisiertes Handelssystem der nächsten Generation, das akribisch entwickelt wurde, um die hochdynamische Welt der JPY-Kreuzpaare zu dominieren. Im Gegensatz zu Allzweck-Robotern ist der Shogun ein Spezialist, der sich voll und ganz darauf konzentriert, Präzision und Stärke in den volatilsten japanischen Yen-Symbolen zu liefern: USDJPY, GBPJPY, EURJPY, NZDJPY, CHFJPY und XAUJPY. Im H1-Zeitrahmen operierend, liegt der Kern der Shogun-K
      Dollar Pilot
      Sahil Mukhtar
      Experten
      Dieser Trading-Roboter ist ein Multiwährungs-Expert Advisor, der für den FOREX-Markt entwickelt wurde und sich speziell auf USD-Paare konzentriert: USDJPY, GBPUSD und AUDUSD. Er arbeitet im Standard-H1-Zeitrahmen (stündlich) und nutzt technische Analyse, um gleichzeitig Handelsmöglichkeiten für alle drei Symbole zu identifizieren. Durch die Nutzung von Intermarkt-Dynamiken und Korrelationsstrategien kann er Positionen in mehreren Paaren gleichzeitig eröffnen und verwalten, um Risiken zu optimie
      Silver Comet
      Sahil Mukhtar
      Experten
      Vorstellung des Silver Comet: Der Multi-Währungs Expert Advisor Der Silver Comet ist ein fortschrittliches Multi-Währungs-Handelssystem , das speziell entwickelt wurde, um sich in der volatilen Welt der Silbersymbole zurechtzufinden. Er wurde für den anspruchsvollen Trader entwickelt, von individuellen Privatkonten bis hin zu ernsthaften PropFirm -Profis, und bietet einen leistungsstarken, risikoarmen Ansatz für den Rohstoffhandel. Hauptmerkmale und Symbolspezifikationen Der Silver Comet EA ist
      CryptoEdge Scalper
      Sahil Mukhtar
      1 (1)
      Experten
      Dieser Expert Advisor (EA) ist ein hochspezialisierter, vollautomatisierter Handelsroboter, der entwickelt wurde, um Bitcoin (BTCUSD) präzise auf dem aktiven Kryptowährungsmarkt zu handeln. Der EA arbeitet im H1-Zeitrahmen (1-Stunden-Chart) und nutzt die 24/7-Natur des Kryptomarktes, indem er das Verhalten von Market Makern (Walen) analysiert und den Fluss von Smart Money verfolgt, um Handelsmöglichkeiten mit hoher Wahrscheinlichkeit zu erkennen. Im Gegensatz zu traditionellen Forex-EAs wurde d
