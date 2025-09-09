Euro Vision Expert Advisor

Euro Vision Expert Advisor

Euro Vision ist ein hochmodernes Multi-Währungs-Handelsrobotersystem, das ausschließlich für den Handel mit allen wichtigen Euro-basierten Währungspaaren entwickelt wurde: EURUSD, EURJPY, EURCHF, EURGBP, EURCAD, EURAUD und EURNZD. Es arbeitet im H1-Zeitrahmen und kombiniert fortschrittliche Korrelationsmodelle mit präzisen Scalping-Techniken, um Handelsmöglichkeiten mit hoher Wahrscheinlichkeit zu identifizieren und die Konsistenz zu maximieren.

Im Gegensatz zu Ein-Paar-Systemen überwacht Euro Vision alle sieben Euro-Paare gleichzeitig, erkennt verborgene Zusammenhänge und synchronisierte Preisbewegungen. Dies ermöglicht Händlern einen konstanten Fluss an Handelsgelegenheiten bei gleichzeitig diszipliniertem Risikomanagement.

Warum Euro Vision wählen

Euro-Paar-Spezialist – ausschließlich für Euro-Cross-Paare entwickelt

Fortschrittlicher Korrelationsmotor – erhöht die Genauigkeit durch Mehrpaar-Handel

Scalping-Präzision – erkennt Mikrobewegungen für optimale Ein- und Ausstiege

Hohe Handelsfrequenz – maximiert Chancen ohne Überhandel

Professionelle Automatisierung – geeignet für Privathändler und Prop-Firmen

Kernfunktionen

Multi-Währungs-Handel: Bis zu 7 Euro-Paare gleichzeitig

Strategie mit hoher Trefferquote: Kombination aus Markt-Korrelation und Scalping-Signalen

Niedrig-Risiko-Ansatz: Keine gefährlichen Taktiken wie Martingale oder Grid

Dynamisches Risikomanagement: Anpassbare Einstellungen für Kapitalschutz

Plug-and-Play: Optimierte Parameter sofort einsetzbar

Robuste Kapitalabsicherung: Eingebaute Mechanismen für langfristige Stabilität

⚡ Euro Vision wurde für Trader entwickelt, die häufige Handelsmöglichkeiten, tiefgehende Analysen und einen disziplinierten, auf die Stärke des Euros ausgerichteten Ansatz suchen.

ATTENTION! [Purchase 3 EAs and get a free one as gift] After purchasing, send a private message to receive the full setup . input description: https://www.mql5.com/en/blogs/post/764234



User guidelines:

Currency pair: Attach the EA to EURUSD chart

Timeframe: H1

Minimum deposit: $100

Account type: ECN, Raw or low spreads accounts.

Brokers: Common brokers and PropFirms (ICmarkets broker recommended)



Account type: Hedge

IMPORTANT: Read the documentations carefully !!!











