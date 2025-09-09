Euro Vision
- Experten
- Sahil Mukhtar
- Version: 1.8
- Aktualisiert: 5 Dezember 2025
- Aktivierungen: 11
Euro Vision Expert Advisor
Euro Vision ist ein hochmodernes Multi-Währungs-Handelsrobotersystem, das ausschließlich für den Handel mit allen wichtigen Euro-basierten Währungspaaren entwickelt wurde: EURUSD, EURJPY, EURCHF, EURGBP, EURCAD, EURAUD und EURNZD. Es arbeitet im H1-Zeitrahmen und kombiniert fortschrittliche Korrelationsmodelle mit präzisen Scalping-Techniken, um Handelsmöglichkeiten mit hoher Wahrscheinlichkeit zu identifizieren und die Konsistenz zu maximieren.
Im Gegensatz zu Ein-Paar-Systemen überwacht Euro Vision alle sieben Euro-Paare gleichzeitig, erkennt verborgene Zusammenhänge und synchronisierte Preisbewegungen. Dies ermöglicht Händlern einen konstanten Fluss an Handelsgelegenheiten bei gleichzeitig diszipliniertem Risikomanagement.
Warum Euro Vision wählen
-
Euro-Paar-Spezialist – ausschließlich für Euro-Cross-Paare entwickelt
-
Fortschrittlicher Korrelationsmotor – erhöht die Genauigkeit durch Mehrpaar-Handel
-
Scalping-Präzision – erkennt Mikrobewegungen für optimale Ein- und Ausstiege
-
Hohe Handelsfrequenz – maximiert Chancen ohne Überhandel
-
Professionelle Automatisierung – geeignet für Privathändler und Prop-Firmen
Kernfunktionen
-
Multi-Währungs-Handel: Bis zu 7 Euro-Paare gleichzeitig
-
Strategie mit hoher Trefferquote: Kombination aus Markt-Korrelation und Scalping-Signalen
-
Niedrig-Risiko-Ansatz: Keine gefährlichen Taktiken wie Martingale oder Grid
-
Dynamisches Risikomanagement: Anpassbare Einstellungen für Kapitalschutz
-
Plug-and-Play: Optimierte Parameter sofort einsetzbar
-
Robuste Kapitalabsicherung: Eingebaute Mechanismen für langfristige Stabilität
⚡ Euro Vision wurde für Trader entwickelt, die häufige Handelsmöglichkeiten, tiefgehende Analysen und einen disziplinierten, auf die Stärke des Euros ausgerichteten Ansatz suchen.
input description: https://www.mql5.com/en/blogs/post/764234
User guidelines:
- Currency pair: Attach the EA to EURUSD chart
- Timeframe: H1
- Minimum deposit: $100
- Account type: ECN, Raw or low spreads accounts.
- Brokers: Common brokers and PropFirms (ICmarkets broker recommended)
- Account type: Hedge
- IMPORTANT: Read the documentations carefully !!!
I ran Euro Vision in a live account for the past month. My results were not good enough to continue running the EA. Support is very good. I just did not get desired results.