Euro Vision ist ein hochmodernes Multi-Währungs-Handelsrobotersystem, das ausschließlich für den Handel mit allen wichtigen Euro-basierten Währungspaaren entwickelt wurde: EURUSD, EURJPY, EURCHF, EURGBP, EURCAD, EURAUD und EURNZD. Es arbeitet im H1-Zeitrahmen und kombiniert fortschrittliche Korrelationsmodelle mit präzisen Scalping-Techniken, um Handelsmöglichkeiten mit hoher Wahrscheinlichkeit zu identifizieren und die Konsistenz zu maximieren.

Im Gegensatz zu Ein-Paar-Systemen überwacht Euro Vision alle sieben Euro-Paare gleichzeitig, erkennt verborgene Zusammenhänge und synchronisierte Preisbewegungen. Dies ermöglicht Händlern einen konstanten Fluss an Handelsgelegenheiten bei gleichzeitig diszipliniertem Risikomanagement.

Warum Euro Vision wählen

  • Euro-Paar-Spezialist – ausschließlich für Euro-Cross-Paare entwickelt

  • Fortschrittlicher Korrelationsmotor – erhöht die Genauigkeit durch Mehrpaar-Handel

  • Scalping-Präzision – erkennt Mikrobewegungen für optimale Ein- und Ausstiege

  • Hohe Handelsfrequenz – maximiert Chancen ohne Überhandel

  • Professionelle Automatisierung – geeignet für Privathändler und Prop-Firmen

Kernfunktionen

  • Multi-Währungs-Handel: Bis zu 7 Euro-Paare gleichzeitig

  • Strategie mit hoher Trefferquote: Kombination aus Markt-Korrelation und Scalping-Signalen

  • Niedrig-Risiko-Ansatz: Keine gefährlichen Taktiken wie Martingale oder Grid

  • Dynamisches Risikomanagement: Anpassbare Einstellungen für Kapitalschutz

  • Plug-and-Play: Optimierte Parameter sofort einsetzbar

  • Robuste Kapitalabsicherung: Eingebaute Mechanismen für langfristige Stabilität

⚡ Euro Vision wurde für Trader entwickelt, die häufige Handelsmöglichkeiten, tiefgehende Analysen und einen disziplinierten, auf die Stärke des Euros ausgerichteten Ansatz suchen.

      ATTENTION! [Purchase 3 EAs and get a free one as gift] 

      After purchasing, send a private message to receive the full setup.

      input description: https://www.mql5.com/en/blogs/post/764234

      User guidelines:

        • Currency pair: Attach the EA to EURUSD chart
        • Timeframe: H1
        • Minimum deposit: $100
        • Account type: ECN, Raw or low spreads accounts.
        • Brokers: Common brokers and PropFirms (ICmarkets broker recommended)
        • Account type: Hedge
        • IMPORTANT: Read the documentations carefully !!!




        Bewertungen 2
        John Woodward Jr
        370
        John Woodward Jr 2025.12.16 00:50 
         

        I ran Euro Vision in a live account for the past month. My results were not good enough to continue running the EA. Support is very good. I just did not get desired results.

        Quantum Queen MT5
        Bogdan Ion Puscasu
        4.98 (379)
        Experten
        Hallo Trader! Ich bin   Quantum Queen   , das Kronjuwel des gesamten Quantum-Ökosystems und der bestbewertete und meistverkaufte Expert Advisor in der Geschichte von MQL5. Mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz von über 20 Monaten Live-Trading habe ich mir meinen Platz als unangefochtene Königin von XAUUSD redlich verdient. Meine Spezialität? GOLD. Meine Mission? Konstante, präzise und intelligente Handelsergebnisse liefern – immer und immer wieder. IMPORTANT! After the purchase please send me
        AI Gold Sniper MT5
        Ho Tuan Thang
        5 (23)
        Experten
        LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standard MT4 (Mehr als 7 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Mehr als 5 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Forex EA Trading Channel auf MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5 . NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE ZUM PREIS VON 399 $ VERFÜGBAR! Danach steigt der Preis auf 499 $. Der Expert Advisor
        Aot
        Thi Ngoc Tram Le
        4.68 (40)
        Experten
        AOT MT5 - KI-Multi-Währungs-System der nächsten Generation Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  |  AOT Official Channel   WICHTIG! Senden Sie mir nach dem Kauf eine private Nachricht, um das Installationshandbuch und die Einrichtungsanweisungen zu erhalten: Ressource Beschreibung Verständnis der AOT-Handelsfrequenz Warum der Bot nicht jeden Tag handelt So richten Sie den AOT Bot ein Schritt-für-Schritt-Installationsanleitung Set files AOT MT5 ist ein fortschr
        Zenox
        PETER OMER M DESCHEPPER
        4.63 (19)
        Experten
        Jedes Mal, wenn das Live-Signal um 10 % zunimmt, wird der Preis erhöht, um die Exklusivität von Zenox zu wahren und die Strategie zu schützen. Der Endpreis beträgt 2.999 US-Dollar. Live-Signal IC Markets Konto, sehen Sie die Live-Performance selbst als Beweis! Benutzerhandbuch herunterladen (Englisch) Zenox ist ein hochmoderner KI-basierter Multi-Pair-Swing-Trading-Roboter, der Trends folgt und das Risiko über sechzehn Währungspaare diversifiziert. Jahrelange, engagierte Entwicklung hat zu eine
        NTRon 2OOO
        Konstantin Freize
        5 (17)
        Experten
        Hybrid-Handelsstrategie für XAUUSD – Kombination aus News-Sentiment & Orderbuch-Imbalance Die vorgestellte Strategie kombiniert zwei selten genutzte, jedoch hochwirksame Handelsansätze zu einem hybriden System, das nur für den Handel mit XAUUSD (Gold) im 30-Minuten-Chart entwickelt wurde. Während herkömmliche Expert Advisors meist auf fest definierte Indikatoren oder einfache charttechnische Strukturen zurückgreifen, basiert dieses System auf einem intelligenten Marktzugangsmodell, das aktuelle
        Quantum King EA
        Bogdan Ion Puscasu
        5 (88)
        Experten
        Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sondereinführungspreis Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT4-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufen Sie Quantum King MT5 und Sie erhalten Quantum StarMan möglicherweise kostenlos!*** Fragen Sie privat nach weiteren Einzelheiten! Beherrschen Sie   Ihren Ha
        AI Gold Trading MT5
        Ho Tuan Thang
        5 (11)
        Experten
        LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standardeinstellungen: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Forex EA Trading Channel on MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5. NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE FÜR 399 $ VERFÜGBAR! Anschließend wird der Preis auf 499 $ erhöht. Der EA wird in begrenzter Stückzahl verkauft, um die Rechte aller Käufer zu gewährleisten. AI Gold Trading nutzt das fortschrittlic
        Nova Gold X
        Hicham Chergui
        5 (5)
        Experten
        Wichtiger Hinweis: Um vollständige Transparenz zu gewährleisten, stelle ich Zugang zum echten Investorenkonto bereit, das mit diesem EA verbunden ist, sodass Sie seine Leistung live ohne Manipulation überwachen können. Innerhalb von nur 5 Tagen wurde das gesamte Anfangskapital vollständig abgehoben, und seitdem handelt der EA ausschließlich mit Gewinnmitteln, ohne jegliche Exposition zum ursprünglichen Saldo. Der aktuelle Preis von $199 ist ein limitiertes Einführungsangebot und wird nach dem V
        Aura Ultimate EA
        Stanislav Tomilov
        4.85 (84)
        Experten
        Aura Ultimate – Der Höhepunkt des Handels mit neuronalen Netzwerken und der Weg zur finanziellen Freiheit. Aura Ultimate ist der nächste Evolutionsschritt in der Aura-Familie – eine Synthese aus modernster KI-Architektur, marktadaptiver Intelligenz und risikokontrollierter Präzision. Aufbauend auf der bewährten DNA von Aura Black Edition und Aura Neuron geht es noch einen Schritt weiter, indem es deren Stärken in einem einheitlichen Multi-Strategie-Ökosystem vereint und gleichzeitig eine völli
        Mad Turtle
        Gennady Sergienko
        4.56 (75)
        Experten
        Symbol XAUUSD (Gold/US-Dollar) Zeitraum (Timeframe) H1-M15 (beliebig) Unterstützung für Einzelhandel JA Mindesteinzahlung 500 USD (oder entsprechender Betrag in anderer Währung) Kompatibel mit allen Brokern JA (unterstützt 2- oder 3-stellige Preise, jede Kontowährung, Symbolname und GMT-Zeit) Funktioniert ohne Voreinstellung JA Wenn Sie sich für maschinelles Lernen interessieren, abonnieren Sie den Kanal: Abonnieren! Hauptmerkmale des Mad Turtle Projekts: Echtes Maschinelles Lernen Dieser Ex
        X Fusion AI
        Chen Jia Qi
        5 (12)
        Experten
        X Fusion AI — Neural-Adaptives Hybrides Handelssystem Zeitlich begrenzter Rabatt. Nur noch 7 von 20 verfügbar — fast ausverkauft. Der aktuelle Angebotspreis beträgt 149 USD und wird bald wieder auf 999 USD steigen. Démonstration de fonctionnement Echtkonto-Performance Bitte denken Sie nach dem Kauf daran, uns eine private Nachricht zu senden, um die empfohlenen Parameter, Anleitungen, Hinweise, Nutzungstipps und weitere Informationen zu erhalten. Vielen Dank für Ihre Unterstützung. 1. Überblic
        Quantum Emperor MT5
        Bogdan Ion Puscasu
        4.87 (496)
        Experten
        Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten  Quantum StarMan    kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren
        ABS GoldGrid
        Thi Ngoc Tram Le
        5 (14)
        Experten
        S onderpreis von  $109  (regulärer Preis: $365) . Einrichtungs- und Nutzungsanleitung :  ABS Channel . Echtzeit-Überwachung:   ABS Signal .  Einrichtungsdatei vom Live-Signal Grundlegende Einrichtungsdatei Was ist ABS EA? ABS EA ist ein professioneller Handelsroboter, der speziell für XAUUSD (Gold) im H1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Er basiert auf einem Martingale-System mit integrierten Risikokontrollen . Entwickelt für neue und erfahrene Händler, ist ABS EA einfach einzurichten, vollaut
        Syna
        William Brandon Autry
        5 (17)
        Experten
        BLACK FRIDAY - 20% RABATT Nur 24 Stunden gültig. Der Sale endet am 29. November. Dies wird der einzige Sale für dieses Produkt sein. Vorstellung von Syna Version 4 - Das erste agentische KI-Handelsökosystem der Welt Ich freue mich, Syna Version 4 vorstellen zu können, das erste echte Multi-EA-agentische Koordinationssystem der Forex-Handelsbranche . Diese bahnbrechende Innovation ermöglicht es mehreren Expert Advisors, als einheitliches Intelligenznetzwerk über verschiedene MT5-Terminals und
        Pivot Killer
        Pablo Dominguez Sanchez
        4.6 (20)
        Experten
        Langfristiges Wachstum. Beständigkeit. Widerstandsfähigkeit. Pivot Killer EA ist kein System für schnelle Gewinne – es ist ein professioneller Handelsalgorithmus, der darauf ausgelegt ist, Ihr Konto langfristig und nachhaltig zu vergrößern . Speziell für XAUUSD (GOLD) entwickelt, ist Pivot Killer das Ergebnis jahrelanger Forschung, Tests und disziplinierter Entwicklung. Es verkörpert eine einfache Philosophie: Beständigkeit schlägt Glück . Dieses System wurde in verschiedenen Marktzyklen, bei Sc
        AI Forex Robot MT5
        MQL TOOLS SL
        4.44 (64)
        Experten
        AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben, das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robot
        Big Forex Players MT5
        MQL TOOLS SL
        4.74 (129)
        Experten
        Wir sind stolz darauf, Ihnen unseren innovativen Roboter, den Big Forex Players EA , zu präsentieren, der entwickelt wurde, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren, den emotionalen Handel zu minimieren und intelligentere Entscheidungen zu treffen, die von modernster Technologie unterstützt werden. Das gesamte System dieses EA hat uns viele Monate gekostet, um es zu entwickeln, und dann haben wir viel Zeit damit verbracht, es zu testen. Dieser einzigartige EA enthält drei verschiedene Strategien, d
        CryonX EA MT5
        Solomon Din
        5 (4)
        Experten
        Cryon X-9000 — Autonomes Handelssystem mit Quantengestütztem Analyse-Kern ECHTES SIGNAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Viele Trader manipulieren heutzutage ihre Ergebnisse, indem sie Expert Advisors auf Cent-Konten oder mit sehr kleinen Guthaben laufen lassen – was in Wahrheit zeigt, dass sie ihren eigenen Systemen nicht vertrauen . Dieses Signal hingegen wird auf einem echten Live-Konto mit 20.000 USD betrieben. Es steht für eine tatsächliche Kapitalverpflichtung und bietet eine tra
        Gold vs Bitcoin Arbitrage
        Anton Zverev
        3.25 (4)
        Experten
        Der weltweit erste öffentliche Arbitrage-Algorithmus zwischen Gold und Bitcoin! Angebote täglich verfügbar! Live-Signal –   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: Empfohlene Broker im Laufe der Zeit:   IC Markets Gehandelte Paare:   XAUUSD, BTCUSD Symbol für Anhang:   XAUUSD H1 Vergewissern Sie sich, dass   die gehandelten Währungspaare im Marktübersichtsfenster hinzugefügt wurden   ! Kontotyp: ECN/Rohspread Präfixeinstellungen: Wenn Ihr Broker ein Währungspaar mit einem Symbolpräfix anbi
        Argos Rage
        Aleksandar Prutkin
        4.58 (26)
        Experten
        Ein neuer Schritt nach vorn | KI-gesteuerte Präzision trifft Marktlogik Mit Argos Rage wird ein neues Level der Trading-Automatisierung eingeführt – angetrieben von einem integrierten DeepSeek-KI-System , das Marktverhalten in Echtzeit analysiert. Aufbauend auf den Stärken von Argos Fury verfolgt dieses EA jedoch einen anderen strategischen Ansatz: mehr Flexibilität, breitere Interpretation und stärkere Marktteilnahme. Live Signal Zeitrahmen: M30 Hebel:  min. 1:20 Kapital:  min. $100 Symbole
        Aura Black Edition MT5
        Stanislav Tomilov
        4.36 (50)
        Experten
        Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
        Golden Hen EA
        Taner Altinsoy
        5 (8)
        Experten
        Übersicht Golden Hen EA ist ein Expert Advisor, der speziell für XAUUSD entwickelt wurde. Er arbeitet durch die Kombination von acht unabhängigen Handelsstrategien, die jeweils durch unterschiedliche Marktbedingungen und Zeitrahmen (M5, M30, H2, H4, H6, H12) ausgelöst werden. Der EA ist so konzipiert, dass er seine Einstiege und Filter automatisch verwaltet. Die Kernlogik des EA konzentriert sich auf die Identifizierung spezifischer Signale. Golden Hen EA verwendet keine Grid-, Martingale- oder
        The Gold Reaper MT5
        Profalgo Limited
        4.47 (88)
        Experten
        PROP-FIRMA BEREIT!   (   SETFILE herunterladen   ) WARNING : Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Willkommen im Gold Reaper! Aufbauend auf dem sehr erfolgreichen Goldtrade Pro wurde dieser EA für die gleichzeitige Ausführung in mehreren Zeitrahmen konzipiert und bietet die Möglichkeit, die
        The ORB Master
        Profalgo Limited
        4.88 (24)
        Experten
        PROP FIRM READY!  STARTAKTION: SEHR BEGRENZTE ANZAHL VON EXEMPLAREN ZUM AKTUELLEN PREIS VERFÜGBAR! Endpreis: 990 $ Ab 349 $: Wählen Sie 1 EA gratis! (für maximal 2 Handelskontonummern) Ultimatives Kombi-Angebot     ->     hier klicken ÖFFENTLICHER GRUPPE BEITRETEN:   Klicken Sie hier   LIVE RESULTS UNABHÄNGIGE ÜBERPRÜFUNG Willkommen bei „The ORB Master“   :   Ihr Vorteil beim Öffnen von Range Breakouts Entfesseln Sie die Leistungsfähigkeit der Opening Range Breakout (ORB)-Strategie mit dem
        Remstone
        Remstone
        5 (8)
        Experten
        Remstone ist kein gewöhnlicher Expert Advisor.   Es vereint jahrelange Forschung und Vermögensverwaltung. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Seit 2018   hat mein letztes Unternehmen Armonia Capital das ARF-Signal an Darwinex, einen von der FCA regulierten Vermögensverwalter, gesendet und so 750.000 aufgebracht. Meistern Sie 4 Anlageklassen mit einem einzigen Berater! Keine Versprechungen, keine Kurvenanpassung, ke
        Ultimate Breakout System
        Profalgo Limited
        5 (29)
        Experten
        WICHTIG   : Dieses Paket wird nur in einer sehr begrenzten Anzahl zum aktuellen Preis verkauft.    Der Preis wird sehr schnell auf 1499 $ steigen    +100 Strategien enthalten   und es kommen noch mehr! BONUS   : Ab einem Preis von 999 $ --> wählen Sie  5     meiner anderen EAs kostenlos aus!  ALLE SET-DATEIEN VOLLSTÄNDIGE EINRICHTUNGS- UND OPTIMIERUNGSANLEITUNG VIDEOANLEITUNG LIVE-SIGNALE BEWERTUNG (Drittanbieter) Willkommen beim ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM! Ich freue mich, das Ultimate Breakout
        Golden Synapse
        Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
        3.75 (51)
        Experten
        Golden Synapse EA ist ein präzises Handelssystem, das eine fortschrittliche Strategie mit strenger technischer Analyse kombiniert, um eine konsistente und risikoarme Performance zu erzielen. Es wurde entwickelt, um diszipliniert zu handeln, vermeidet riskante Ansätze und konzentriert sich ganz auf Qualität statt Quantität. Jeder Handel wird sorgfältig ausgewählt und immer durch einen Stop-Loss geschützt. Golden Synapse verwendet niemals Grid- oder Martingale-Systeme. Es wird immer nur eine Posit
        Ultimate Pulse
        Clifton Creath
        5 (2)
        Experten
        Live-Signal https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site+Signale+Mein Öffentlicher Kanal https://www.mql5.com/en/channels/021454d60f74dc01&nbsp; Ultimativer Puls ***Launch-Preis endet am 6. Januar**** Überblick Ultimate Pulse ist ein Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Gewinne aus natürlichen Marktbewegungen zu ziehen. Er nimmt Gewinne aus jeder Position einzeln oder in Gittern je nach Bedingungen mit. Einfach, methodisch, effektiv. Optimiert für XAUUSD (Gold) auf dem 30-Minuten-Zei
        Golden Mirage mt5
        Michela Russo
        4.71 (28)
        Experten
        Begrenzter Bestand zum aktuellen Preis! Endpreis: $1999 --> PROMO: Von $299 --> Der Preis wird alle 5 Käufe steigen, nächster Preis : $399 Golden Mirage ist ein robuster Goldhandelsroboter , der für Händler entwickelt wurde, die Zuverlässigkeit, Einfachheit und professionelle Leistung schätzen. Angetrieben von einer bewährten Kombination aus RSI, gleitendem Durchschnitt, ADX und High/Low Level Indikatoren liefert Golden Mirage qualitativ hochwertige Signale und vollautomatischen Handel auf dem
        HTTP ea
        Yury Orlov
        5 (8)
        Experten
        How To Trade Pro (HTTP) EA — ein professioneller Handelsberater für den Handel mit beliebigen Assets ohne Martingale oder Grids vom Autor mit über 25 Jahren Erfahrung. Die meisten Top-Berater arbeiten mit steigendem Gold. Sie sehen brillant in Tests aus... solange Gold steigt. Aber was passiert, wenn der Trend sich erschöpft? Wer schützt Ihr Depot? HTTP EA glaubt nicht an ewiges Wachstum — es passt sich dem sich ändernden Markt an und ist so konzipiert, dass es Ihr Investment-Portfolio breit div
