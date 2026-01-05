Forex Shogun: Meister des JPY-Marktes

Forex Shogun ist ein automatisiertes Handelssystem der nächsten Generation, das akribisch entwickelt wurde, um die hochdynamische Welt der JPY-Kreuzpaare zu dominieren. Im Gegensatz zu Allzweck-Robotern ist der Shogun ein Spezialist, der sich voll und ganz darauf konzentriert, Präzision und Stärke in den volatilsten japanischen Yen-Symbolen zu liefern: USDJPY, GBPJPY, EURJPY, NZDJPY, CHFJPY und XAUJPY.

Im H1-Zeitrahmen operierend, liegt der Kern der Shogun-Kraft in seinem neu entwickelten korrelationsbasierten Algorithmus. Dies ist kein einfacher Indikator, sondern ein Multi-Währungs-Analysesystem, das speziell für die JPY-Marktstruktur entwickelt, angepasst und trainiert wurde. Diese robuste Logik wurde durch die Analyse von über 20 Jahren historischer Daten verfeinert und getestet, um langfristige Konsistenz und Zuverlässigkeit zu gewährleisten.

Durch die gleichzeitige Überwachung aller sechs JPY-bezogenen Assets erkennt Forex Shogun kritische Inter-Market-Beziehungen und synchronisierte Preisbewegungen, die Einzelpaar-Systeme übersehen. Dies verleiht dem Roboter einen analytischen Vorteil, indem er hochwahrscheinliche Gelegenheiten identifiziert und eine konsistente Leistung maximiert.

Warum Forex Shogun wählen?

JPY-Marktspezialist: Exklusiv für den Handel mit den angegebenen JPY-Kreuzpaaren entwickelt, um deren ausgeprägte Volatilität und Trends zu meistern.

Korrelations-Meisterschaft: Nutzt eine maßgeschneiderte, fortschrittliche Korrelations-Engine, die den Handel über mehrere JPY-Paare hinweg abstimmt, um die Signalgenauigkeit drastisch zu erhöhen.

Datengestützte Stärke: Entwickelt aus der Analyse von über 20 Jahren historischer Daten für unübertroffene Testtiefe und Leistung.

H1-Konsistenz: Handelt im stabilen H1-Zeitrahmen und gleicht aktive Beteiligung mit zuverlässiger Signal klarheit aus.

Disziplinierte Automatisierung: Geeignet sowohl für Privatanleger als auch für anspruchsvolle Prop-Trading-Firmen, mit professionellem Risikomanagement.

Kernfunktionen von Forex Shogun

Multi-Symbol-Handel: Handelt bis zu sechs wichtige JPY-Symbole gleichzeitig: USDJPY, GBPJPY, EURJPY, NZDJPY, CHFJPY und XAUJPY.

Einzigartige Handelslogik: Implementiert eine proprietäre, hochgewinnende Strategie, basierend auf einem spezialisierten, trainierten JPY-Korrelationsmodell.

Niedriges Risikoprotokoll: Vermeidet gefährliche, kontozerstörende Strategien wie Martingale oder Gitterhandel.

Robuster Kapitalschutz: Verfügt über anpassbares dynamisches Risikomanagement und integrierte Schutzmaßnahmen für Kapitalsicherheit und Drawdown-Kontrolle.

Plug-and-Play-Bereit: Optimierte Einstellungen sind für eine schnelle und einfache Einrichtung auf Ihrer Plattform enthalten.

⚡ Nutzen Sie die Gelegenheit!

Forex Shogun wurde für Trader entwickelt, die einen aggressiven, aber disziplinierten Ansatz am Markt suchen, mit einer analytischen Tiefe, die sich vollständig auf die Stärke und die Bewegungen des japanischen Yen konzentriert.

ACHTUNG! [Kaufen Sie 3 EAs und erhalten Sie einen kostenlos als Geschenk] Nach dem Kauf senden Sie eine private Nachricht, um das vollständige Setup zu erhalten.

input description: https://www.mql5.com/en/blogs/post/764830



Erste Schritte (Benutzerrichtlinien)