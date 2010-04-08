The Gold Matrix
- Experts
- Sahil Mukhtar
- 버전: 1.10
- 업데이트됨: 14 12월 2025
- 활성화: 9
Gold Matrix: 고급 XAUUSD 전문가 자문(Expert Advisor)
Gold Matrix는 H1 시간대에서 까다로운 GOLD (XAUUSD) 시장을 위해 정교하게 설계된 강력하고 고빈도 전문가 자문(EA)입니다. 핵심 강점은 고급 Heiken Ashi 캔들 분석을 활용하여 시장 '노이즈'를 지능적으로 걸러내는 독점 거래 시스템입니다. 특히 낮은 변동성이나 비펀더멘털적 가격 변동 기간에 효과적입니다. 이러한 검증되고 일관성 중심의 접근 방식은 광범위한 백테스팅과 실전 거래를 통해 엄격하게 입증되었습니다.
주요 이점:
-
GOLD에서의 엘리트 성능: 귀금속 거래를 위한 최고 수준의 솔루션으로 특별히 조정되고 검증되었습니다.
-
모든 트레이더를 위해 설계: 독립적인 개인 투자자는 물론, **프롭 펌(Prop Firms)**의 자본을 관리하는 전문가에게도 이상적입니다.
-
최적화된 노이즈 감소: 정교한 Heiken Ashi를 활용하여 거래가 의미 있는 가격 움직임을 기반으로 하도록 보장합니다.
-
고빈도 거래 능력: XAUUSD 시장의 수많은 거래 기회를 포착하도록 설계되었습니다.
안전한 거래를 위한 핵심 기능:
-
엄격한 위험 통제: 사용자 정의 가능한 매개변수를 갖춘 강력하고 내장된 위험 관리 시스템을 제공합니다.
-
낮은 드로우다운 집중: 역사적으로 5% 미만의 드로우다운을 유지합니다.
-
신뢰 우선 전략: 마팅게일(Martingale) 및 그리드(Grid) 거래와 같은 고위험 기술을 절대적으로 피합니다.
-
스마트한 배포: 빠르고 효과적인 활성화를 위한 사전 조정된 설정이 포함되어 있습니다.
After purchasing, send a private message to receive the full setup.
EA tutorial: https://www.mql5.com/en/blogs/post/765620
User guidelines:
- Currency pair: Attach the EA to XAUUSD chart
- Timeframe: H1
- Minimum deposit : $1000
- Account type: ECN, Raw or low spreads accounts.
- Brokers : Common brokers and PropFirms (ICmarkets broker recommended)
- Account type: Hedge
- IMPORTANT: Read the documentations carefully !!!