MACD Hedge
- Experten
- Ahmet Gokcen Sirma
- Version: 4.0
- Aktualisiert: 9 November 2025
- Aktivierungen: 10
1. Signalgrundlage: Kombination aus MACD und RSI
MACD Hedge EA generiert Einstiegssignale durch zwei bewährte technische Indikatoren:
-
MACD: Erkennt Trendrichtung und Markt-Momentum
-
RSI: Filtert überkaufte oder überverkaufte Marktbedingungen für präzisere Signale
Diese Kombination sorgt für fundierte und zuverlässige Handelsentscheidungen.
2. 6 Strategien zur Auswahl
Der Roboter bietet dem Nutzer 6 flexibel wählbare Handelsstrategien:
✅ Normal
✅ Martingale
✅ Limit
✅ Stop
✅ Hedge
✅ Limit + Stop (kombinierte Strategie)
Bei der Limit + Stop-Strategie werden je nach Richtung folgende Aufträge gleichzeitig gesetzt:
-
Bei Kauf (BUY): Buy + Buy Limit + Buy Stop
-
Bei Verkauf (SELL): Sell + Sell Limit + Sell Stop
So wird sowohl auf Rücksetzer als auch auf Ausbrüche reagiert.
3. Flexibles Grid- und Hedge-System
Sobald ein Trend erkannt wird:
-
Öffnet der Roboter eine Hauptposition (BUY oder SELL)
-
Zusätzlich werden Limit- und Stop-Pending Orders gesetzt – je nach Strategie
Dieses System sorgt für Anpassungsfähigkeit bei plötzlichen Marktbewegungen.
4. Automatisches Order-Management
Nach dem Schließen der Hauptposition werden alle zugehörigen Pending Orders automatisch gelöscht.
Dadurch:
-
Bleiben keine unnötigen Orders offen
-
Wird die Margin effizient genutzt
-
Bleibt die Handelsumgebung sauber und sicher
5. Dynamischer Trailing Stop auf Basis von ATR
Der Roboter passt den Trailing Stop automatisch an die Marktvolatilität an:
-
Ruhiger Markt → ATR × 1.2
-
Durchschnittliche Volatilität → ATR × 1.5
-
Hohe Volatilität → ATR × 2.0–2.5
So bleibt der Gewinn geschützt, während der Trade atmen kann.
6. Break-Even-Funktion für mehr Sicherheit
Sobald ein Trade einen bestimmten Gewinnpunkt erreicht:
-
Wird der Stop-Loss automatisch auf den Einstiegspreis gesetzt
Ergebnis:
✅ Kein Risiko mehr auf Verlust
✅ Gewinne bleiben auch bei plötzlicher Trendwende erhalten
7. Flexible TP/SL-Verwaltung
Take-Profit (TP) und Stop-Loss (SL) können:
-
Manuell in Punkten
-
Oder automatisch basierend auf dem ATR mit benutzerdefiniertem Multiplikator gesetzt werden
Perfekt für alle Marktbedingungen!
8. Grid-Schrittweite & maximale Lotgröße steuerbar
Benutzer können für jede Strategie individuell festlegen:
-
Grid-Schrittweite (in Punkten)
-
Maximale Lotgröße
Dies hilft, Risiken effektiv zu begrenzen – insbesondere bei hochgehebelten Märkten wie dem Forex-Handel oder VİOP.
9. Live-Infopanel auf dem Chart
Direkt auf dem Chart werden folgende Informationen angezeigt:
-
Aktuelles Symbol
-
Trendrichtung
-
Aktueller Gewinn/Verlust
Die Anzeige kann farblich und positionell angepasst oder ein-/ausgeschaltet werden.
🧩 Orderlogik der Strategien
-
Limit-Strategie → Buy + Buy Limit / Sell + Sell Limit
-
Stop-Strategie → Buy + Buy Stop / Sell + Sell Stop
-
Hedge-Strategie → Buy + Sell Stop / Sell + Buy Stop
-
Limit+Stop-Strategie → Buy + Buy Limit + Buy Stop / Sell + Sell Limit + Sell Stop
ℹ️ HINWEIS:
„Dieser Roboter funktioniert mit den Standardeinstellungen.
Bitte passen Sie Einstellungen gemäß Ihrer Risikostrategie an.
Testen Sie den EA unbedingt auf einem Demokonto.“
Viel Erfolg beim Trading!