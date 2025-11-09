MACD Hedge

🧠 MACD Hedge EA: Der smarte Trading-Roboter mit Multi-Strategie-Unterstützung    candleforms.co

1. Signalgrundlage: Kombination aus MACD und RSI

MACD Hedge EA generiert Einstiegssignale durch zwei bewährte technische Indikatoren:

  • MACD: Erkennt Trendrichtung und Markt-Momentum

  • RSI: Filtert überkaufte oder überverkaufte Marktbedingungen für präzisere Signale

Diese Kombination sorgt für fundierte und zuverlässige Handelsentscheidungen.

2. 6 Strategien zur Auswahl

Der Roboter bietet dem Nutzer 6 flexibel wählbare Handelsstrategien:
✅ Normal
✅ Martingale
✅ Limit
✅ Stop
✅ Hedge
✅ Limit + Stop (kombinierte Strategie)

Bei der Limit + Stop-Strategie werden je nach Richtung folgende Aufträge gleichzeitig gesetzt:

  • Bei Kauf (BUY): Buy + Buy Limit + Buy Stop

  • Bei Verkauf (SELL): Sell + Sell Limit + Sell Stop

So wird sowohl auf Rücksetzer als auch auf Ausbrüche reagiert.

3. Flexibles Grid- und Hedge-System

Sobald ein Trend erkannt wird:

  • Öffnet der Roboter eine Hauptposition (BUY oder SELL)

  • Zusätzlich werden Limit- und Stop-Pending Orders gesetzt – je nach Strategie

Dieses System sorgt für Anpassungsfähigkeit bei plötzlichen Marktbewegungen.

4. Automatisches Order-Management

Nach dem Schließen der Hauptposition werden alle zugehörigen Pending Orders automatisch gelöscht.
Dadurch:

  • Bleiben keine unnötigen Orders offen

  • Wird die Margin effizient genutzt

  • Bleibt die Handelsumgebung sauber und sicher

5. Dynamischer Trailing Stop auf Basis von ATR

Der Roboter passt den Trailing Stop automatisch an die Marktvolatilität an:

  • Ruhiger Markt → ATR × 1.2

  • Durchschnittliche Volatilität → ATR × 1.5

  • Hohe Volatilität → ATR × 2.0–2.5

So bleibt der Gewinn geschützt, während der Trade atmen kann.

6. Break-Even-Funktion für mehr Sicherheit

Sobald ein Trade einen bestimmten Gewinnpunkt erreicht:

  • Wird der Stop-Loss automatisch auf den Einstiegspreis gesetzt
    Ergebnis:
    ✅ Kein Risiko mehr auf Verlust
    ✅ Gewinne bleiben auch bei plötzlicher Trendwende erhalten

7. Flexible TP/SL-Verwaltung

Take-Profit (TP) und Stop-Loss (SL) können:

  • Manuell in Punkten

  • Oder automatisch basierend auf dem ATR mit benutzerdefiniertem Multiplikator gesetzt werden

Perfekt für alle Marktbedingungen!

8. Grid-Schrittweite & maximale Lotgröße steuerbar

Benutzer können für jede Strategie individuell festlegen:

  • Grid-Schrittweite (in Punkten)

  • Maximale Lotgröße

Dies hilft, Risiken effektiv zu begrenzen – insbesondere bei hochgehebelten Märkten wie dem Forex-Handel oder VİOP.

9. Live-Infopanel auf dem Chart

Direkt auf dem Chart werden folgende Informationen angezeigt:

  • Aktuelles Symbol

  • Trendrichtung

  • Aktueller Gewinn/Verlust

Die Anzeige kann farblich und positionell angepasst oder ein-/ausgeschaltet werden.

🧩 Orderlogik der Strategien

  • Limit-Strategie → Buy + Buy Limit / Sell + Sell Limit

  • Stop-Strategie → Buy + Buy Stop / Sell + Sell Stop

  • Hedge-Strategie → Buy + Sell Stop / Sell + Buy Stop

  • Limit+Stop-Strategie → Buy + Buy Limit + Buy Stop / Sell + Sell Limit + Sell Stop

ℹ️ HINWEIS:

„Dieser Roboter funktioniert mit den Standardeinstellungen.
Bitte passen Sie Einstellungen gemäß Ihrer Risikostrategie an.
Testen Sie den EA unbedingt auf einem Demokonto.“

Wenn Ihnen der EA gefällt, freue ich mich sehr über eine 5-Sterne-Bewertung ⭐⭐⭐⭐⭐
Viel Erfolg beim Trading!

