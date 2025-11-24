The Gold Matrix

Gold Matrix : L'Expert Advisor Avancé pour XAUUSD

Gold Matrix est un Expert Advisor (EA) robuste et à haute fréquence, méticuleusement conçu pour le marché exigeant de l'OR (XAUUSD) sur l'unité de temps H1. Sa force principale réside dans un système de trading propriétaire qui tire parti de l'analyse avancée des bougies Heiken Ashi pour filtrer intelligemment le « bruit » du marché, en particulier pendant les périodes de faible volatilité ou les fluctuations de prix non fondamentales. Cette approche éprouvée, axée sur la cohérence, a été rigoureusement validée par des backtests approfondis et des transactions en direct.

Avantages Clés :

  • Performance d'Élite sur l'OR: Une solution de premier plan spécifiquement ajustée et validée pour le trading de métaux précieux.

  • Conçu pour Tous les Traders: Idéal à la fois pour les traders particuliers indépendants et pour ceux qui gèrent des capitaux pour des Prop Firms (Sociétés de Trading pour Compte Propre).

  • Réduction du Bruit Optimisée: Utilise le sophistiqué Heiken Ashi pour garantir que les trades sont basés sur une action des prix significative.

  • Capacité de Haute Fréquence: Conçu pour capitaliser sur de nombreuses opportunités de trading sur le marché XAUUSD.

Fonctionnalités Centrales pour un Trading Sécurisé :

  • Contrôle Strict des Risques: Dispose d'un système de gestion des risques robuste et intégré avec des paramètres personnalisables.

  • Concentration sur un Faible Drawdown: Maintient historiquement un drawdown inférieur à 5%.

  • Stratégie Axée sur l'Intégrité: Évite absolument les techniques à haut risque comme le Martingale et le trading en grille (Grid).

  • Déploiement Intelligent: Inclut des réglages pré-paramétrés pour une activation rapide et efficace.

    After purchasing, send a private message to receive the full setup.

    EA tutorial: https://www.mql5.com/en/blogs/post/765620

    Live signal: https://www.mql5.com/en/signals/2344000

    User guidelines:

      • Currency pair: Attach the EA to XAUUSD chart
      • Timeframe: H1
      • Minimum deposit : $1000
      • Account type: ECN, Raw or low spreads accounts.
      • Brokers : Common brokers and PropFirms (ICmarkets broker recommended)
      • Account type: Hedge
      • IMPORTANT: Read the documentations carefully !!!



      Plus de l'auteur
      Euro Vision
      Sahil Mukhtar
      Experts
      Euro Vision Expert Advisor Euro Vision est un robot de trading multi-devises de nouvelle génération, conçu exclusivement pour trader les principales paires basées sur l’euro : EURUSD, EURJPY, EURCHF, EURGBP, EURCAD, EURAUD et EURNZD. Fonctionnant sur l’unité de temps H1, le système combine un modèle avancé de corrélation avec des techniques de scalping de précision pour offrir des entrées de trading à forte probabilité et maximiser la régularité. Contrairement aux systèmes mono-paire, Euro Vis
      Dollar Pilot
      Sahil Mukhtar
      Experts
      Ce robot de trading est un expert advisor multi-devises conçu pour le marché FOREX, spécifiquement pour trader les paires USD : USDJPY, GBPUSD et AUDUSD. Fonctionnant sur le timeframe standard H1 (horaire), le système utilise l’analyse technique pour identifier simultanément des opportunités de trading sur les trois symboles. En tirant parti des dynamiques inter-marchés et des stratégies de corrélation, il peut ouvrir et gérer des positions sur plusieurs paires à la fois, optimisant le risque e
      CryptoEdge Scalper
      Sahil Mukhtar
      Experts
      Ce conseiller expert (EA) est un robot de trading entièrement automatisé et hautement spécialisé, conçu pour trader le Bitcoin (BTCUSD) avec précision sur le marché des cryptomonnaies toujours actif. Fonctionnant sur l’unité de temps H1 (horaire), il est optimisé pour l’environnement crypto 24h/24 et 7j/7, en analysant le comportement des faiseurs de marché (baleines) et en suivant les flux de capitaux intelligents pour détecter des configurations de trading à forte probabilité. Contrairement a
      Forex Shogun
      Sahil Mukhtar
      Experts
      Forex Shogun: Maître du Marché JPY Forex Shogun est un système de trading automatisé de nouvelle génération, méticuleusement conçu pour dominer le monde à grande vitesse des paires croisées JPY. Contrairement aux robots polyvalents, le Shogun est un spécialiste, entièrement axé sur la précision et la force des symboles les plus volatils du Yen japonais : USDJPY, GBPJPY, EURJPY, NZDJPY, CHFJPY et XAUJPY. Opérant sur le graphique H1, le cœur de la puissance du Shogun réside dans son algorithme bas
      Silver Comet
      Sahil Mukhtar
      Experts
      Présentation de Silver Comet : L'Expert Advisor Multi-Devises Le Silver Comet est un système de trading multi-devises avancé, conçu spécifiquement pour naviguer dans l'univers volatil des symboles de l'argent. Il est conçu pour le trader averti, des comptes de détail individuels aux professionnels sérieux des PropFirms , offrant une approche puissante et à faible risque pour le trading de matières premières. Caractéristiques Clés et Spécifications des Symboles Le Silver Comet EA est une avancée
      Red Berry MT4
      Sahil Mukhtar
      5 (1)
      Experts
      Introduction : Red Berry est un robot de trading alimenté par l'intelligence  artificielle, conçu pour les traders FOREX ou PropFirms. Cet expert advisor utilise une stratégie unique qui combine des techniques avancées d'IA avec une analyse technique, le distinguant des robots de trading traditionnels. Aspects principaux de Red Berry : Alimenté par des fonctionnalités d'IA Conçu pour les traders PropFirm Retrait standard inférieur à 10% La principale stratégie n'est pas basée sur une grille
      Red Berry MT5
      Sahil Mukhtar
      5 (4)
      Experts
      Introduction : Red Berry est un robot de trading alimenté par l'intelligence  artificielle, conçu pour les traders FOREX ou PropFirms. Cet expert advisor utilise une stratégie unique qui combine des techniques avancées d'IA avec une analyse technique, le distinguant des robots de trading traditionnels. Aspects principaux de Red Berry : Alimenté par des fonctionnalités d'IA Conçu pour les traders PropFirm Retrait standard inférieur à 10% La principale stratégie n'est pas basée sur une grille
      Filtrer:
      Aucun avis
      Répondre à l'avis