The Gold Matrix

Gold Matrix : L'Expert Advisor Avancé pour XAUUSD

Gold Matrix est un Expert Advisor (EA) robuste et à haute fréquence, méticuleusement conçu pour le marché exigeant de l'OR (XAUUSD) sur l'unité de temps H1. Sa force principale réside dans un système de trading propriétaire qui tire parti de l'analyse avancée des bougies Heiken Ashi pour filtrer intelligemment le « bruit » du marché, en particulier pendant les périodes de faible volatilité ou les fluctuations de prix non fondamentales. Cette approche éprouvée, axée sur la cohérence, a été rigoureusement validée par des backtests approfondis et des transactions en direct.

Avantages Clés :

Performance d'Élite sur l'OR: Une solution de premier plan spécifiquement ajustée et validée pour le trading de métaux précieux.

Conçu pour Tous les Traders: Idéal à la fois pour les traders particuliers indépendants et pour ceux qui gèrent des capitaux pour des Prop Firms (Sociétés de Trading pour Compte Propre).

Réduction du Bruit Optimisée: Utilise le sophistiqué Heiken Ashi pour garantir que les trades sont basés sur une action des prix significative.

Capacité de Haute Fréquence: Conçu pour capitaliser sur de nombreuses opportunités de trading sur le marché XAUUSD.

Fonctionnalités Centrales pour un Trading Sécurisé :

Contrôle Strict des Risques: Dispose d'un système de gestion des risques robuste et intégré avec des paramètres personnalisables.

Concentration sur un Faible Drawdown: Maintient historiquement un drawdown inférieur à 5%.

Stratégie Axée sur l'Intégrité: Évite absolument les techniques à haut risque comme le Martingale et le trading en grille (Grid).

Déploiement Intelligent: Inclut des réglages pré-paramétrés pour une activation rapide et efficace.

EA tutorial: https://www.mql5.com/en/blogs/post/765620 Live signal: https://www.mql5.com/en/signals/2344000

User guidelines:

Currency pair: Attach the EA to XAUUSD chart

Timeframe: H1

Minimum deposit : $1000

Account type: ECN, Raw or low spreads accounts.

Brokers : Common brokers and PropFirms (ICmarkets broker recommended)



Account type: Hedge

IMPORTANT: Read the documentations carefully !!!



