The Gold Matrix

Gold Matrix: 进阶版 XAUUSD 智能交易系统

Gold Matrix 是一款强大的高频智能交易系统（EA），经过精心设计，专为 H1 时间周期内要求苛刻的 GOLD (XAUUSD) 市场打造。其核心优势在于一个专有交易系统，该系统利用先进的 Heiken Ashi 蜡烛图分析，智能地过滤市场“噪音”，尤其是在低波动性或非基本面价格波动期间。这种经过验证、注重一致性的方法已通过广泛的回测和实盘交易得到严格验证。

主要优势：

  • 卓越的黄金表现： 经过专门调整和验证，是贵金属交易的顶级解决方案。

  • 适合所有交易者： 无论是独立零售交易者，还是为机构交易公司 (Prop Firms) 管理资金的专业人士，都是理想之选。

  • 优化的降噪功能： 利用复杂的 Heiken Ashi 确保交易基于有意义的价格行为。

  • 高频交易能力： 旨在利用 XAUUSD 市场中的众多交易机会。

安全交易的核心功能：

  • 严格的风险控制： 配备强大的内置风险管理系统，具有可定制的参数。

  • 低回撤重点： 历史最高回撤保持在 5 以下。

  • 诚信优先策略： 绝对避免 马丁格尔（Martingale）和网格（Grid）交易等高风险技术。

  • 智能部署： 包含预设参数，可实现快速高效的激活。

    After purchasing, send a private message to receive the full setup.

    EA tutorial: https://www.mql5.com/en/blogs/post/765620

    User guidelines:

      • Currency pair: Attach the EA to XAUUSD chart
      • Timeframe: H1
      • Minimum deposit : $1000
      • Account type: ECN, Raw or low spreads accounts.
      • Brokers : Common brokers and PropFirms (ICmarkets broker recommended)
      • Account type: Hedge
      • IMPORTANT: Read the documentations carefully !!!



