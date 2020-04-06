The Gold Matrix

Gold Matrix: 先進的な XAUUSD エキスパートアドバイザー

Gold Matrix は、H1 の時間枠で要求の厳しい GOLD (XAUUSD) 市場のために細心の注意を払って設計された、堅牢で高頻度なエキスパートアドバイザー（EA）です。その中核となる強みは、高度な平均足（Heiken Ashi）ローソク足分析を活用した独自の取引システムであり、特に低ボラティリティまたは非ファンダメンタルな価格変動時に、市場の「ノイズ」を知的にフィルタリングします。この実績があり、一貫性を重視したアプローチは、広範なバックテストとライブ取引を通じて厳密に検証されています。

主な利点：

  • GOLDでのエリートな性能： 貴金属取引のためのトップティアソリューションとして特別に調整され、検証されています。

  • すべてのトレーダーに対応： 独立した個人トレーダーと、**プロップファーム（Prop Firms）**のために資金を管理する専門家の両方に最適です。

  • 最適化されたノイズ除去： 洗練された平均足（Heiken Ashi）を利用して、取引が意味のある価格行動に基づいていることを保証します。

  • 高頻度取引能力： XAUUSD市場における多数の取引機会を活用するように設計されています。

安全な取引のためのコア機能：

  • 厳格なリスク管理： カスタマイズ可能なパラメーターを備えた堅牢な内蔵リスク管理システムを備えています。

  • 低ドローダウンに注力： 過去、5 未満のドローダウンを維持しています。

  • 整合性第一の戦略： マーチンゲールやグリッド取引のような高リスクな手法を完全に回避します。

  • スマートな導入： 迅速かつ効果的なアクティベーションのための事前調整済み設定が含まれています。

    After purchasing, send a private message to receive the full setup.

    EA tutorial: https://www.mql5.com/en/blogs/post/765620

    User guidelines:

      • Currency pair: Attach the EA to XAUUSD chart
      • Timeframe: H1
      • Minimum deposit : $1000
      • Account type: ECN, Raw or low spreads accounts.
      • Brokers : Common brokers and PropFirms (ICmarkets broker recommended)
      • Account type: Hedge
      • IMPORTANT: Read the documentations carefully !!!



