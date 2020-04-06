The Gold Matrix

Gold Matrix: El Asesor Experto Avanzado para XAUUSD

Gold Matrix es un Asesor Experto (EA) robusto y de alta frecuencia meticulosamente diseñado para el exigente mercado de GOLD (XAUUSD) en el marco temporal H1. Su principal fortaleza es un sistema de trading propietario que aprovecha el análisis avanzado de velas Heiken Ashi para filtrar de forma inteligente el "ruido" del mercado, especialmente durante períodos de baja volatilidad o fluctuaciones de precios no fundamentales. Este enfoque probado y centrado en la consistencia ha sido rigurosamente validado mediante extensas pruebas retrospectivas y operaciones en vivo.

Ventajas Clave:

  • Rendimiento de Élite en GOLD: Solución de primer nivel, específicamente ajustada y validada para la negociación de metales preciosos.

  • Diseñado para Todos los Traders: Ideal tanto para traders minoristas independientes como para aquellos que gestionan capital para Prop Firms (Firmas Propietarias).

  • Reducción de Ruido Optimizada: Utiliza el sofisticado Heiken Ashi para garantizar que las operaciones se basen en una acción de precios significativa.

  • Capacidad de Alta Frecuencia: Diseñado para capitalizar numerosas oportunidades de trading en el mercado XAUUSD.

Características Centrales para el Trading Seguro:

  • Estricto Control de Riesgos: Cuenta con un sistema de gestión de riesgos integrado y robusto con parámetros personalizables.

  • Enfoque de Baja Reducción: Históricamente mantiene una reducción (drawdown) inferior al 5%.

  • Estrategia de Integridad Primero: Evita absolutamente las técnicas de alto riesgo como Martingala y trading en cuadrícula (Grid).

  • Implementación Inteligente: Incluye configuraciones preajustadas para una activación rápida y efectiva.

    After purchasing, send a private message to receive the full setup.

    EA tutorial: https://www.mql5.com/en/blogs/post/765620

    User guidelines:

      • Currency pair: Attach the EA to XAUUSD chart
      • Timeframe: H1
      • Minimum deposit : $1000
      • Account type: ECN, Raw or low spreads accounts.
      • Brokers : Common brokers and PropFirms (ICmarkets broker recommended)
      • Account type: Hedge
      • IMPORTANT: Read the documentations carefully !!!



