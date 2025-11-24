The Gold Matrix

Gold Matrix: L'Expert Advisor Avanzato per XAUUSD

Gold Matrix è un Expert Advisor (EA) robusto e ad alta frequenza, meticolosamente progettato per l'esigente mercato dell'ORO (XAUUSD) sul timeframe H1. La sua forza principale è un sistema di trading proprietario che sfrutta l'analisi avanzata delle candele Heiken Ashi per filtrare in modo intelligente il "rumore" del mercato, specialmente durante periodi di bassa volatilità o fluttuazioni di prezzo non fondamentali. Questo approccio comprovato e focalizzato sulla coerenza è stato rigorosamente convalidato attraverso estesi backtest e live trading.

Vantaggi Chiave:

  • Prestazioni d'Élite sull'ORO: Soluzione di alto livello specificamente ottimizzata e convalidata per il trading di metalli preziosi.

  • Costruito per Tutti i Trader: Ideale sia per i trader retail indipendenti sia per coloro che gestiscono capitali per Prop Firms (Società di Trading Proprietario).

  • Riduzione del Rumore Ottimizzata: Utilizza il sofisticato Heiken Ashi per garantire che le operazioni si basino su un'azione di prezzo significativa.

  • Capacità ad Alta Frequenza: Progettato per capitalizzare numerose opportunità di trading nel mercato XAUUSD.

Caratteristiche Principali per un Trading Sicuro:

  • Controllo Rischio Rigoroso: Dispone di un sistema di gestione del rischio robusto e integrato con parametri personalizzabili.

  • Focus su Basso Drawdown: Storicamente mantiene un drawdown inferiore al 5%.

  • Strategia Basata sull'Integrità: Evita assolutamente tecniche ad alto rischio come il Martingale e il trading a griglia (Grid).

  • Implementazione Intelligente: Include impostazioni pre-tarate per un'attivazione rapida ed efficace.

    After purchasing, send a private message to receive the full setup.

    EA tutorial: https://www.mql5.com/en/blogs/post/765620

    Live signal: https://www.mql5.com/en/signals/2344000

    User guidelines:

      • Currency pair: Attach the EA to XAUUSD chart
      • Timeframe: H1
      • Minimum deposit : $1000
      • Account type: ECN, Raw or low spreads accounts.
      • Brokers : Common brokers and PropFirms (ICmarkets broker recommended)
      • Account type: Hedge
      • IMPORTANT: Read the documentations carefully !!!



      Altri dall’autore
      Euro Vision
      Sahil Mukhtar
      Experts
      Euro Vision Expert Advisor Euro Vision è un robot di trading multi-valuta di nuova generazione, creato esclusivamente per operare su tutte le principali coppie basate sull’euro: EURUSD, EURJPY, EURCHF, EURGBP, EURCAD, EURAUD ed EURNZD. Funzionando sul timeframe H1, il sistema integra modelli di correlazione avanzata con tecniche di scalping di precisione per offrire segnali ad alta probabilità e massimizzare la coerenza. A differenza dei sistemi mono-coppia, Euro Vision monitora contemporaneam
      Dollar Pilot
      Sahil Mukhtar
      Experts
      Questo robot di trading è un expert advisor multi-valuta progettato per il mercato FOREX, specificamente per il trading di coppie USD: USDJPY, GBPUSD e AUDUSD. Funzionando sul timeframe standard H1 (orario), il sistema utilizza l’analisi tecnica per identificare contemporaneamente opportunità di trading su tutti e tre i simboli. Sfruttando la dinamica intermarket e strategie di correlazione, può aprire e gestire posizioni su più coppie simultaneamente, ottimizzando il rischio e massimizzando i
      CryptoEdge Scalper
      Sahil Mukhtar
      Experts
      Questo expert advisor (EA) è un robot di trading completamente automatizzato e altamente specializzato, progettato per negoziare Bitcoin (BTCUSD) con precisione nel mercato delle criptovalute in costante attività. Funziona sul timeframe H1 (orario) e sfrutta l’ambiente cripto 24/7 analizzando il comportamento dei market maker (balene) e monitorando i flussi di smart money per identificare opportunità di trading ad alta probabilità. A differenza degli EA tradizionali del Forex, questo sistema è
      Forex Shogun
      Sahil Mukhtar
      Experts
      Forex Shogun: Maestro del Mercato JPY Forex Shogun è un sistema di trading automatizzato di nuova generazione, meticolosamente progettato per dominare il mondo ad alta velocità delle coppie incrociate JPY. A differenza dei robot generici, lo Shogun è uno specialista, interamente focalizzato sulla precisione e sulla forza dei simboli più volatili dello Yen giapponese: USDJPY, GBPJPY, EURJPY, NZDJPY, CHFJPY e XAUJPY. Operando sul timeframe H1, il cuore della potenza dello Shogun risiede nel suo al
      Silver Comet
      Sahil Mukhtar
      Experts
      Presentazione di Silver Comet: L'Expert Advisor Multi-Valuta Il Silver Comet è un sistema di trading multi-valuta avanzato, progettato specificamente per navigare nel mondo volatile dei simboli dell'argento. È costruito per il trader esigente, dai conti retail individuali ai professionisti seri delle PropFirm , offrendo un approccio potente e a basso rischio al trading di materie prime. Caratteristiche Chiave e Specifiche dei Simboli Il Silver Comet EA è una svolta nel trading automatizzato, com
      Red Berry MT4
      Sahil Mukhtar
      5 (1)
      Experts
      Introduzione: Red Berry è un robot di trading alimentato da intelligenza artificiale, progettato sia per i trader FOREX che per i trader di PropFirms. Questo consulente esperto utilizza una strategia unica che combina tecniche avanzate di intelligenza artificiale con analisi tecnica, distinguendosi dai robot di trading tradizionali. Aspetti principali di Red Berry: Alimentato da funzionalità di intelligenza artificiale Progettato per i trader di PropFirm Drawdown standard inferiore al 10% La
      Red Berry MT5
      Sahil Mukhtar
      5 (4)
      Experts
      Introduzione: Red Berry è un robot di trading alimentato da intelligenza artificiale, progettato sia per i trader FOREX che per i trader di PropFirms. Questo consulente esperto utilizza una strategia unica che combina tecniche avanzate di intelligenza artificiale con analisi tecnica, distinguendosi dai robot di trading tradizionali. Aspetti principali di Red Berry: Alimentato da funzionalità di intelligenza artificiale Progettato per i trader di PropFirm Drawdown standard inferiore al 10% La
      Filtro:
      Nessuna recensione
      Rispondi alla recensione