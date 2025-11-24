The Gold Matrix

Gold Matrix: L'Expert Advisor Avanzato per XAUUSD

Gold Matrix è un Expert Advisor (EA) robusto e ad alta frequenza, meticolosamente progettato per l'esigente mercato dell'ORO (XAUUSD) sul timeframe H1. La sua forza principale è un sistema di trading proprietario che sfrutta l'analisi avanzata delle candele Heiken Ashi per filtrare in modo intelligente il "rumore" del mercato, specialmente durante periodi di bassa volatilità o fluttuazioni di prezzo non fondamentali. Questo approccio comprovato e focalizzato sulla coerenza è stato rigorosamente convalidato attraverso estesi backtest e live trading.

Vantaggi Chiave:

Prestazioni d'Élite sull'ORO: Soluzione di alto livello specificamente ottimizzata e convalidata per il trading di metalli preziosi.

Costruito per Tutti i Trader: Ideale sia per i trader retail indipendenti sia per coloro che gestiscono capitali per Prop Firms (Società di Trading Proprietario).

Riduzione del Rumore Ottimizzata: Utilizza il sofisticato Heiken Ashi per garantire che le operazioni si basino su un'azione di prezzo significativa.

Capacità ad Alta Frequenza: Progettato per capitalizzare numerose opportunità di trading nel mercato XAUUSD.

Caratteristiche Principali per un Trading Sicuro:

Controllo Rischio Rigoroso: Dispone di un sistema di gestione del rischio robusto e integrato con parametri personalizzabili.

Focus su Basso Drawdown: Storicamente mantiene un drawdown inferiore al 5%.

Strategia Basata sull'Integrità: Evita assolutamente tecniche ad alto rischio come il Martingale e il trading a griglia (Grid).

Implementazione Intelligente: Include impostazioni pre-tarate per un'attivazione rapida ed efficace.

EA tutorial: https://www.mql5.com/en/blogs/post/765620 Live signal: https://www.mql5.com/en/signals/2344000

User guidelines:

Currency pair: Attach the EA to XAUUSD chart

Timeframe: H1

Minimum deposit : $1000

Account type: ECN, Raw or low spreads accounts.

Brokers : Common brokers and PropFirms (ICmarkets broker recommended)



Account type: Hedge

IMPORTANT: Read the documentations carefully !!!



