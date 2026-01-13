Silver Comet

Vorstellung des Silver Comet: Der Multi-Währungs Expert Advisor

Der Silver Comet ist ein fortschrittliches Multi-Währungs-Handelssystem, das speziell entwickelt wurde, um sich in der volatilen Welt der Silbersymbole zurechtzufinden. Er wurde für den anspruchsvollen Trader entwickelt, von individuellen Privatkonten bis hin zu ernsthaften PropFirm-Profis, und bietet einen leistungsstarken, risikoarmen Ansatz für den Rohstoffhandel.

Hauptmerkmale und Symbolspezifikationen

Der Silver Comet EA ist ein Durchbruch im automatisierten Handel und kombiniert Multi-Symbol-Flexibilität mit erweiterter Risikokontrolle:

  • Symbol-Spezialisierung: Entwickelt, um den Silbermarkt über drei Hauptwährungspaare zu meistern: XAGUSD, XAGEUR und XAGAUD.

  • Optimaler Zeitrahmen: Handelt ausschließlich auf dem H1 (1-Stunden)-Chart und bietet ein Gleichgewicht zwischen hochfrequenter Analyse und der Analyse nachhaltiger Bewegungen.

  • Risikosystem: Verfügt über ein Erweitertes Geldmanagementsystem zum Schutz des Kapitals.

  • Sicherheitsnetz: Ausgestattet mit Trailstop- und Breakeven-Funktionen, um Gewinne zu sichern und das Verlustrisiko bei sich entwickelnden Trades zu minimieren.

  • Hochrisikofrei: Er hält sich strikt an eine sichere Handelsphilosophie und arbeitet Ohne die Hochrisikostrategien Grid (Gitter) oder Martingale.

Die Silver Comet Strategie

Der Kern der Leistung des Silver Comet liegt in seiner hochentwickelten Ausführung und Analyse:

  • KI-basierte Filterung: Der EA verwendet ein Erweitertes KI-basiertes Filtersystem, um große Datensätze über die drei Silbersymbole zu verarbeiten und zu analysieren. Dieses System identifiziert komplizierte Muster und Trends und bietet einen einzigartigen Vorteil, indem es Marktrauschen herausfiltert.

  • Dynamische Multi-Währungs-Anpassung: Durch die gleichzeitige Analyse mehrerer Silberpaare passt sich der Roboter dynamisch an sich ändernde Marktbedingungen an und stellt so sicher, dass er die besten Handelsmöglichkeiten weltweit erfasst.

  • Spitzenautomatisierung: Die Strategie integriert bewährte technische Analyse nahtlos mit dieser proprietären KI-Filterung und bietet überlegene Marktanalysen und optimale Handelsleistung.

Handelsempfehlungen

Für optimale Leistung mit dem Silver Comet:

  • Handelssymbole: Fügen Sie den EA nur dem Chart XAGUSD bei.

  • Zeitrahmen: H1 (1 Stunde).

  • Kontotyp: ECN-, Raw- oder Konten mit geringen Spreads werden dringend empfohlen.

  • PropFirm-Benutzer: Die PropFirm-Einstellung ist für diejenigen voroptimiert, die Herausforderungen bestehen und finanzierte Konten handeln möchten.

  • Mindesteinlage: Es wird empfohlen, mit einem Minimum von $1.000 zu beginnen, um dem erweiterten Geldmanagementsystem ausreichende Flexibilität zu ermöglichen.

  • Kontotyp: Absicherung (Hedge).

    ATTENTION! when purchased the product fell free to send me a private message if you need more help.

      Important links of the EA?

      Support channel : https://www.mql5.com/en/channels/goldenberry

      Inputs description: click here

      More info: click here

      ________________________________________

      IMPORTANT: Always read the documentation carefully to fully understand all the features and risk settings!




