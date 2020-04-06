The Gold Matrix
- Sahil Mukhtar
- Versão: 1.10
- Atualizado: 14 dezembro 2025
- Ativações: 9
Gold Matrix: O Expert Advisor Avançado para XAUUSD
Gold Matrix é um Expert Advisor (EA) robusto e de alta frequência, meticulosamente projetado para o exigente mercado de GOLD (XAUUSD) no timeframe H1. Sua principal força é um sistema de negociação proprietário que utiliza a análise avançada de velas Heiken Ashi para filtrar inteligentemente o "ruído" do mercado, especialmente durante períodos de baixa volatilidade ou flutuações de preços não fundamentais. Essa abordagem comprovada e focada na consistência foi rigorosamente validada através de extensos backtests e negociações reais.
Principais Vantagens:
Desempenho de Elite em GOLD: Solução de primeira linha especificamente ajustada e validada para negociação de metais preciosos.
Construído para Todos os Traders: Ideal tanto para traders de varejo independentes quanto para aqueles que gerenciam capital para Prop Firms (Empresas Proprietárias de Negociação).
Redução de Ruído Otimizada: Utiliza o sofisticado Heiken Ashi para garantir que as negociações sejam baseadas em movimentos de preço significativos.
Capacidade de Alta Frequência: Projetado para capitalizar inúmeras oportunidades de negociação no mercado XAUUSD.
Recursos Centrais para Negociação Segura:
Controle de Risco Estrito: Apresenta um sistema robusto e integrado de gerenciamento de risco com parâmetros personalizáveis.
Foco em Baixo Drawdown: Historicamente mantém um drawdown abaixo de 5%.
Estratégia de Integridade em Primeiro Lugar: Evita absolutamente técnicas de alto risco como Martingale e negociação em grade (Grid).
Implementação Inteligente: Inclui configurações pré-ajustadas para uma ativação rápida e eficaz.
After purchasing, send a private message to receive the full setup.
EA tutorial: https://www.mql5.com/en/blogs/post/765620
User guidelines:
- Currency pair: Attach the EA to XAUUSD chart
- Timeframe: H1
- Minimum deposit : $1000
- Account type: ECN, Raw or low spreads accounts.
- Brokers : Common brokers and PropFirms (ICmarkets broker recommended)
- Account type: Hedge
- IMPORTANT: Read the documentations carefully !!!