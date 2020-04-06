The Gold Matrix

Gold Matrix: O Expert Advisor Avançado para XAUUSD

Gold Matrix é um Expert Advisor (EA) robusto e de alta frequência, meticulosamente projetado para o exigente mercado de GOLD (XAUUSD) no timeframe H1. Sua principal força é um sistema de negociação proprietário que utiliza a análise avançada de velas Heiken Ashi para filtrar inteligentemente o "ruído" do mercado, especialmente durante períodos de baixa volatilidade ou flutuações de preços não fundamentais. Essa abordagem comprovada e focada na consistência foi rigorosamente validada através de extensos backtests e negociações reais.

Principais Vantagens:

  • Desempenho de Elite em GOLD: Solução de primeira linha especificamente ajustada e validada para negociação de metais preciosos.

  • Construído para Todos os Traders: Ideal tanto para traders de varejo independentes quanto para aqueles que gerenciam capital para Prop Firms (Empresas Proprietárias de Negociação).

  • Redução de Ruído Otimizada: Utiliza o sofisticado Heiken Ashi para garantir que as negociações sejam baseadas em movimentos de preço significativos.

  • Capacidade de Alta Frequência: Projetado para capitalizar inúmeras oportunidades de negociação no mercado XAUUSD.

Recursos Centrais para Negociação Segura:

  • Controle de Risco Estrito: Apresenta um sistema robusto e integrado de gerenciamento de risco com parâmetros personalizáveis.

  • Foco em Baixo Drawdown: Historicamente mantém um drawdown abaixo de 5%.

  • Estratégia de Integridade em Primeiro Lugar: Evita absolutamente técnicas de alto risco como Martingale e negociação em grade (Grid).

  • Implementação Inteligente: Inclui configurações pré-ajustadas para uma ativação rápida e eficaz.

    After purchasing, send a private message to receive the full setup.

    EA tutorial: https://www.mql5.com/en/blogs/post/765620

    User guidelines:

      • Currency pair: Attach the EA to XAUUSD chart
      • Timeframe: H1
      • Minimum deposit : $1000
      • Account type: ECN, Raw or low spreads accounts.
      • Brokers : Common brokers and PropFirms (ICmarkets broker recommended)
      • Account type: Hedge
      • IMPORTANT: Read the documentations carefully !!!



