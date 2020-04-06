The Gold Matrix
- Эксперты
- Sahil Mukhtar
- Версия: 1.10
- Обновлено: 14 декабря 2025
- Активации: 9
Gold Matrix: Продвинутый Советник (EA) для XAUUSD
Gold Matrix — это надежный, высокочастотный экспертный советник (EA), тщательно разработанный для требовательного рынка GOLD (XAUUSD) на таймфрейме H1. Его основное преимущество — это запатентованная торговая система, использующая продвинутый анализ свечей Heiken Ashi для интеллектуальной фильтрации рыночного «шума», особенно в периоды низкой волатильности или нефундаментальных колебаний цен. Этот проверенный, ориентированный на стабильность подход был строго подтвержден обширным бэктестированием и реальной торговлей.
Ключевые Преимущества:
-
Элитная Производительность на GOLD: Специально настроенное и подтвержденное решение высшего уровня для торговли драгоценными металлами.
-
Создан для Всех Трейдеров: Идеально подходит как для независимых розничных трейдеров, так и для тех, кто управляет капиталом для проп-фирм (Prop Firms).
-
Оптимизированное Снижение Шума: Использует сложный Heiken Ashi для обеспечения того, чтобы сделки основывались на значимом ценовом движении.
-
Возможность Высокой Частоты: Разработан для использования многочисленных торговых возможностей на рынке XAUUSD.
Основные Характеристики для Безопасной Торговли:
-
Строгий Контроль Рисков: Имеет надежную, встроенную систему управления рисками с настраиваемыми параметрами.
-
Фокус на Низкой Просадке: Исторически поддерживает просадку менее 5%.
-
Стратегия Превыше Всего: Полностью исключает высокорискованные методы, такие как Мартингейл и сеточная (Grid) торговля.
-
Умное Развертывание: Включает предустановленные настройки для быстрой и эффективной активации.
After purchasing, send a private message to receive the full setup.
EA tutorial: https://www.mql5.com/en/blogs/post/765620
User guidelines:
- Currency pair: Attach the EA to XAUUSD chart
- Timeframe: H1
- Minimum deposit : $1000
- Account type: ECN, Raw or low spreads accounts.
- Brokers : Common brokers and PropFirms (ICmarkets broker recommended)
- Account type: Hedge
- IMPORTANT: Read the documentations carefully !!!