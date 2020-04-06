The Gold Matrix

Gold Matrix: Продвинутый Советник (EA) для XAUUSD

Gold Matrix — это надежный, высокочастотный экспертный советник (EA), тщательно разработанный для требовательного рынка GOLD (XAUUSD) на таймфрейме H1. Его основное преимущество — это запатентованная торговая система, использующая продвинутый анализ свечей Heiken Ashi для интеллектуальной фильтрации рыночного «шума», особенно в периоды низкой волатильности или нефундаментальных колебаний цен. Этот проверенный, ориентированный на стабильность подход был строго подтвержден обширным бэктестированием и реальной торговлей.

Ключевые Преимущества:

  • Элитная Производительность на GOLD: Специально настроенное и подтвержденное решение высшего уровня для торговли драгоценными металлами.

  • Создан для Всех Трейдеров: Идеально подходит как для независимых розничных трейдеров, так и для тех, кто управляет капиталом для проп-фирм (Prop Firms).

  • Оптимизированное Снижение Шума: Использует сложный Heiken Ashi для обеспечения того, чтобы сделки основывались на значимом ценовом движении.

  • Возможность Высокой Частоты: Разработан для использования многочисленных торговых возможностей на рынке XAUUSD.

Основные Характеристики для Безопасной Торговли:

  • Строгий Контроль Рисков: Имеет надежную, встроенную систему управления рисками с настраиваемыми параметрами.

  • Фокус на Низкой Просадке: Исторически поддерживает просадку менее 5%.

  • Стратегия Превыше Всего: Полностью исключает высокорискованные методы, такие как Мартингейл и сеточная (Grid) торговля.

  • Умное Развертывание: Включает предустановленные настройки для быстрой и эффективной активации.

    After purchasing, send a private message to receive the full setup.

    EA tutorial: https://www.mql5.com/en/blogs/post/765620

    User guidelines:

      • Currency pair: Attach the EA to XAUUSD chart
      • Timeframe: H1
      • Minimum deposit : $1000
      • Account type: ECN, Raw or low spreads accounts.
      • Brokers : Common brokers and PropFirms (ICmarkets broker recommended)
      • Account type: Hedge
      • IMPORTANT: Read the documentations carefully !!!



