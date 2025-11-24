The Gold Matrix

Gold Matrix: Gelişmiş XAUUSD Uzman Danışmanı (Expert Advisor)

Gold Matrix, H1 zaman diliminde zorlu ALTIN (XAUUSD) piyasası için titizlikle tasarlanmış, sağlam ve yüksek frekanslı bir Uzman Danışman (EA)'dır. Temel gücü, özellikle düşük volatilite veya temel olmayan fiyat dalgalanmaları dönemlerinde piyasa "gürültüsünü" akıllıca filtrelemek için gelişmiş Heiken Ashi mum analizini kullanan tescilli bir ticaret sistemidir. Kanıtlanmış, tutarlılığa odaklanmış bu yaklaşım, kapsamlı geçmiş testler ve canlı ticaret ile kesin olarak doğrulanmıştır.

Temel Avantajlar:

  • ALTIN'da Seçkin Performans: Değerli metal ticareti için özel olarak ayarlanmış ve onaylanmış birinci sınıf bir çözümdür.

  • Tüm Trader'lar İçin Üretildi: Hem bağımsız bireysel trader'lar hem de Prop Firms (Özel Ticaret Şirketleri) için sermaye yönetenler için idealdir.

  • Optimize Edilmiş Gürültü Azaltma: İşlemlerin anlamlı fiyat hareketlerine dayanmasını sağlamak için sofistike Heiken Ashi kullanır.

  • Yüksek Frekans Yeteneği: XAUUSD piyasasındaki sayısız ticaret fırsatından yararlanmak üzere tasarlanmıştır.

Güvenli Ticaret İçin Temel Özellikler:

  • Sıkı Risk Kontrolü: Özelleştirilebilir parametrelere sahip, sağlam, yerleşik bir risk yönetim sistemine sahiptir.

  • Düşük Düşüş Odak Noktası (Low Drawdown): Tarihsel olarak 5'un altında bir düşüşü sürdürmektedir.

  • Dürüstlük Odaklı Strateji: Martingale ve Grid ticareti gibi yüksek riskli tekniklerden kesinlikle kaçınır.

  • Akıllı Dağıtım: Hızlı ve etkili aktivasyon için önceden ayarlanmış ayarlar içerir.

    After purchasing, send a private message to receive the full setup.

    EA tutorial: https://www.mql5.com/en/blogs/post/765620

    Live signal: https://www.mql5.com/en/signals/2344000

    User guidelines:

      • Currency pair: Attach the EA to XAUUSD chart
      • Timeframe: H1
      • Minimum deposit : $1000
      • Account type: ECN, Raw or low spreads accounts.
      • Brokers : Common brokers and PropFirms (ICmarkets broker recommended)
      • Account type: Hedge
      • IMPORTANT: Read the documentations carefully !!!



