The Gold Matrix

Bu uzman danışman (EA), Bitcoin (BTCUSD) ile işlem yapmak üzere tasarlanmış, tamamen otomatik ve yüksek derecede uzmanlaşmış bir ticaret robotudur. H1 (saatlik) zaman diliminde çalışır ve 7/24 açık kripto para piyasasında, piyasa yapıcıların (balinaların) davranışlarını analiz ederek ve akıllı para akışını takip ederek yüksek olasılıklı işlem fırsatlarını belirler. Geleneksel Forex EA’larından farklı olarak, bu sistem doğrudan kripto dünyası için tasarlanmıştır; volatilite, hacim artışları ve k