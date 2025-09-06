Daily High-Low Prop Gold EA: Präziser Breakout-Handel für Gold

Wir stellen das Daily High-Low Prop Gold EA vor, einen hochmodernen Expert Advisor (EA), der entwickelt wurde, um den XAUUSD-Markt zu dominieren, indem er tägliche Hoch- und Tiefpunkte mit unvergleichlicher Präzision im Visier hat. Basierend auf einer robusten breakout strategy, verbessert durch rejection confirmation, liquidity sweep detection und aggressive trailing stops, bietet dieser EA institutionelle Leistung für Prop-Firm-Händler, Privatanleger und Algorithmen-Enthusiasten.

Wichtige Parameter, Komponenten und Funktionalität

Eingabeparameter:

Handelseinstellungen: Magic number, lot size, risk percentage, maximum spread, daily loss limit.

Magic number, lot size, risk percentage, maximum spread, daily loss limit. Tägliche Levels: Optionen zur Anzeige von täglichen Hoch-/Tief-Linien mit anpassbaren Farben, Stilen und Breiten.

Optionen zur Anzeige von täglichen Hoch-/Tief-Linien mit anpassbaren Farben, Stilen und Breiten. Zeitfilter: Beschränkung des Handels auf bestimmte Stunden (z. B. NY session) und Tage.

Beschränkung des Handels auf bestimmte Stunden (z. B. NY session) und Tage. Handelspanel: Anzeige eines grafischen Panels für manuellen Handel und Kontostatistiken. Benachrichtigungen: Aktivieren/Deaktivieren von Benachrichtigungen über Pop-ups, Push-Benachrichtigungen oder E-Mails. Grafische Benutzeroberfläche mit: Kontoinformationen (Kontostand, Eigenkapital, freie Marge). Tägliche, wöchentliche und monatliche Gewinn-/Verluststatistiken. Schaltflächen für manuelle Buy-, Sell- und Close-All-Aktionen. Das Panel aktualisiert sich alle 5 Sekunden, um Echtzeit-Kontodaten widerzuspiegeln.

Anzeige eines grafischen Panels für manuellen Handel und Kontostatistiken. Benachrichtigungen: Aktivieren/Deaktivieren von Benachrichtigungen über Pop-ups, Push-Benachrichtigungen oder E-Mails. Grafische Benutzeroberfläche mit: Breakout Logic: Der EA identifiziert tägliche Hoch-/Tief-Levels aus der D1-Kerze des Vortages. Er überwacht 15-Minuten-Kerzen (M15) auf Breakouts: Ein bullischer Breakout tritt auf, wenn der M15-Schlusskurs über dailyHigh + BreakoutBufferPips liegt und die Kerzengröße MinCandleSizePips überschreitet. Ein bärischer Breakout tritt auf, wenn der M15-Schlusskurs unter dailyLow - BreakoutBufferPips liegt. Fügt einen Puffer zu täglichen Hoch-/Tief-Levels hinzu (Standard: 1 pip).

Der EA identifiziert tägliche Hoch-/Tief-Levels aus der D1-Kerze des Vortages. Er überwacht 15-Minuten-Kerzen (M15) auf Breakouts: Trades: Öffnet Trades mit berechneten Stop-Loss- und Take-Profit-Levels basierend auf Eingabeparametern. Aktivieren/Deaktivieren von breakout trading, buffer pips, minimale Kerzengröße für Breakouts.

Öffnet Trades mit berechneten Stop-Loss- und Take-Profit-Levels basierend auf Eingabeparametern. Aktivieren/Deaktivieren von breakout trading, buffer pips, minimale Kerzengröße für Breakouts. Risikomanagement: Lot Sizing: Unterstützt feste Lot-Größen oder automatische Anpassung basierend auf risk percentage und Stop-Loss-Distanz. Trailing Stop: Aktiviert, wenn eine Position TrailingStartPips Gewinn erreicht, und bewegt den Stop-Loss um TrailingStepPips. Breakeven: Bewegt den Stop-Loss auf Einstieg + BreakevenAddPips, wenn der Gewinn BreakevenTrigger Pips erreicht. Daily Loss Limit: Schließt alle Positionen und stoppt den Handel, wenn Verluste DailyLossLimitPercent überschreiten. Spread Filter: Verhindert Handel, wenn der Spread MaxSpreadPips überschreitet.

Zeit- und Tagesfilter: Beschränkt den Handel auf bestimmte Stunden (z. B. NY session von StartHour bis EndHour). Erlaubt/Verbietet Handel an bestimmten Tagen (Montag bis Freitag).

Beschränkt den Handel auf bestimmte Stunden (z. B. NY session von StartHour bis EndHour). Erlaubt/Verbietet Handel an bestimmten Tagen (Montag bis Freitag). Gewinnverfolgung: Verfolgt tägliche, wöchentliche und monatliche Gewinne/Verluste und aktualisiert Hoch-/Tief-Werte für die Anzeige im Handelspanel.

Verfolgt tägliche, wöchentliche und monatliche Gewinne/Verluste und aktualisiert Hoch-/Tief-Werte für die Anzeige im Handelspanel. Visuelle Indikatoren: Zeichnet horizontale Linien für tägliche Hoch-/Tief-Levels auf dem Chart mit anpassbaren Farben und Stilen.

Zeichnet horizontale Linien für tägliche Hoch-/Tief-Levels auf dem Chart mit anpassbaren Farben und Stilen. ShowTradingPanel: Zeigt Echtzeit-Kontostatistiken, tägliche/wöchentliche/monatliche Hoch-/Tief-Gewinne und Buy/Sell-Schaltflächen (Standard: true).

Zeigt Echtzeit-Kontostatistiken, tägliche/wöchentliche/monatliche Hoch-/Tief-Gewinne und Buy/Sell-Schaltflächen (Standard: true). LotSize: Feste Lot-Größe (Standard: 0.01) oder automatisch angepasst mit RiskPercent (Standard: 2%).

Feste Lot-Größe (Standard: 0.01) oder automatisch angepasst mit RiskPercent (Standard: 2%). TrailingStartPips/TrailingStepPips: Aktiviert Trailing bei 20 Pips, bewegt alle 5 Pips.

Aktiviert Trailing bei 20 Pips, bewegt alle 5 Pips. MaxPositions: Begrenzt offene Trades (Standard: 1).

Begrenzt offene Trades (Standard: 1). DailyLossLimitPercent: Begrenzt tägliche Verluste (Standard: 5%).

Begrenzt tägliche Verluste (Standard: 5%). Trade Monday–Trade Friday: Aktiviert/Deaktiviert Handelstage (Standard: alle aktiviert).

Warum Daily High-Low Prop Gold EA wählen?

Im Gegensatz zu traditionellen EAs, die auf riskanten Strategien wie Martingale oder Grid Trading basieren, kombiniert Daily High-Low Prop Gold EA eine bewährte breakout strategy mit fortschrittlichen Filtern und dynamischem Risikomanagement. Optimiert für XAUUSD, zielt es auf Breakouts von täglichen Hoch-/Tief-Levels ab, bestätigt Einstiege mit rejection patterns und liquidity sweeps und sichert Gewinne mit aggressiven trailing stops. Mit einer Gewinnrate von 91 % und maximal 3 aufeinanderfolgenden Verlusten in Backtests bietet dieser EA Zuverlässigkeit und Leistung, ideal für Prop-Firm-Herausforderungen oder das Wachstum von Privatkonten.

Hauptmerkmale:

Kein Martingale, kein Grid: Jeder Trade ist mit Stop-Loss und Take-Profit geschützt, was diszipliniertes Risikomanagement gewährleistet.

Jeder Trade ist mit Stop-Loss und Take-Profit geschützt, was diszipliniertes Risikomanagement gewährleistet. Gold-Optimized Breakout Strategy: Zielt auf Breakouts von täglichen Hoch-/Tief-Levels bei XAUUSD.

Zielt auf Breakouts von täglichen Hoch-/Tief-Levels bei XAUUSD. Rejection Confirmation: Wartet auf Preisabweisung an täglichen Levels, um Momentum zu bestätigen und die Gewinnrate zu erhöhen.

Wartet auf Preisabweisung an täglichen Levels, um Momentum zu bestätigen und die Gewinnrate zu erhöhen. Liquidity Sweep Detection: Erkennt liquidity sweeps an täglichen Hoch-/Tief-Levels für Setups mit hoher Wahrscheinlichkeit.

Erkennt liquidity sweeps an täglichen Hoch-/Tief-Levels für Setups mit hoher Wahrscheinlichkeit. Aggressive Trailing Stops: Sichert Gewinne schnell mit dynamischen trailing stops (Standard: Start bei 20 Pips, Schritt 5 Pips).

Sichert Gewinne schnell mit dynamischen trailing stops (Standard: Start bei 20 Pips, Schritt 5 Pips). Aktive Buy/Sell-Schaltflächen: Führt manuelle Buy- oder Sell-Trades direkt vom Handelspanel mit einem einzigen Klick aus.

Führt manuelle Buy- oder Sell-Trades direkt vom Handelspanel mit einem einzigen Klick aus. Prop Firm Ready: Anpassbare Risikoeinstellungen und tägliche Verlustlimits (Standard: 5%) entsprechen den Regeln von Prop-Firmen.

Anpassbare Risikoeinstellungen und tägliche Verlustlimits (Standard: 5%) entsprechen den Regeln von Prop-Firmen. Multi-Timeframe-Vielseitigkeit: Glänzt auf M15 für Gold, mit bewährter Leistung auf 4-Stunden-Timeframes für Trend-Alignment.

Strategie: Breakout-Handel mit fortschrittlicher Bestätigung

Daily High-Low Prop Gold EA nutzt eine breakout strategy, die sich auf die Hoch- und Tief-Levels des Vortages konzentriert, verbessert durch ausgeklügelte Bestätigungstechniken, um das Momentum von Gold zu erfassen. So funktioniert es:

Tägliche Level-Erkennung: Identifiziert die Höchst- und Tiefstpreise des Vortages und zeichnet optional visuelle Linien auf dem Chart für Transparenz. Breakout mit Rejection Confirmation: Platziert Buy-Stop- und Sell-Stop-Orders an täglichen Hoch-/Tief-Levels mit einem konfigurierbaren Puffer (Standard: 1 pip). Wartet auf Preisabweisung an diesen Levels, um Momentum zu bestätigen und falsche Einstiege zu reduzieren. Liquidity Sweep Detection: Filtert Trades durch Erkennung von liquidity sweeps an täglichen Hoch-/Tief-Levels und zielt auf Setups mit hoher Wahrscheinlichkeit durch Markmanipulation ab. Aggressive Trailing Stops: Aktiviert trailing stops sofort nach Trade-Einstieg (Standard: Start bei 20 Pips, Schritt 5 Pips), sichert Gewinne schnell und minimiert vollständige Stop-Loss-Treffer. Manipulation und Fortsetzung: Nutzt potenzielle Marktmanipulation an täglichen Extremen, steigt bei bestätigten Breakouts ein und folgt Fortsetzungsbewegungen. Manuelle Trade-Ausführung: Bietet aktive Buy- und Sell-Schaltflächen auf dem Handelspanel, die sofortige manuelle Trades mit vordefinierten Stop-Loss- und Take-Profit-Einstellungen ermöglichen. Robustes Risikomanagement: Begrenzt tägliche Verluste (Standard: 5% des Kontostands), beschränkt die maximale Anzahl an Positionen (Standard: 1) und passt Lot-Größen dynamisch basierend auf risk percentage (Standard: 2%) oder Volatilität (ATR-basiert) an. Zeit- und Tagesfilter: Handelt nur während der hochliquiden NY session (8:00–16:00) und an konfigurierbaren Tagen (Standard: Montag bis Freitag), um die Leistung zu optimieren und Zeiten mit niedrigem Volumen zu vermeiden.

Diese Strategie gedeiht in der Volatilität von XAUUSD und erreicht eine

Hightech-Ansatz

Dynamische Level-Erkennung: Nutzt M15-Preisaktion für präzise Breakout-Bestätigung, mit optionaler 4-Stunden-Timeframe-Analyse für Trend-Alignment.

Nutzt M15-Preisaktion für präzise Breakout-Bestätigung, mit optionaler 4-Stunden-Timeframe-Analyse für Trend-Alignment. Rejection- und Liquidity-Filter: Bestätigt Einstiege mit Preisabweisung und liquidity sweep detection, um falsche Breakouts zu minimieren.

Bestätigt Einstiege mit Preisabweisung und liquidity sweep detection, um falsche Breakouts zu minimieren. Volatilitätsbasierte Lot-Größenanpassung: Passt Lot-Größen mit ATR-basierten Volatilitätsberechnungen für optimales Risikomanagement an.

Passt Lot-Größen mit ATR-basierten Volatilitätsberechnungen für optimales Risikomanagement an. Fortschrittliches Handelspanel: Zeigt Echtzeit-Kontostand, Eigenkapital, Marge und detailliertes Gewinntracking für tägliche, wöchentliche und monatliche Hoch-/Tief-Breakouts sowie aktive Buy/Sell-Schaltflächen für manuellen Handel.

Zeigt Echtzeit-Kontostand, Eigenkapital, Marge und detailliertes Gewinntracking für tägliche, wöchentliche und monatliche Hoch-/Tief-Breakouts sowie aktive Buy/Sell-Schaltflächen für manuellen Handel. Trend-Bestätigung: Integriert SMA-basierte Trendanalyse (20/50 Perioden), um Trades in trendenden Märkten zu filtern.

Integriert SMA-basierte Trendanalyse (20/50 Perioden), um Trades in trendenden Märkten zu filtern. Umkehrschutz: RSI-basierte Umkehrdetektion (überkauft/überverkauft) reduziert falsche Breakouts in Range-Märkten.

Einrichtungsanweisungen

Der Einstieg ist unkompliziert und effizient:

Broker: ECN/Zero-Spread-Broker empfohlen.

ECN/Zero-Spread-Broker empfohlen. Hebelwirkung: 1:100 oder höher (mindestens 1:20).

1:100 oder höher (mindestens 1:20). Einzahlung: Mindestens $300 ($500 pro 0.01 Lot empfohlen).

Mindestens $300 ($500 pro 0.01 Lot empfohlen). Symbol: XAUUSD (M15-Timeframe, mit Unterstützung für 4-Stunden-Analyse).

XAUUSD (M15-Timeframe, mit Unterstützung für 4-Stunden-Analyse). VPS: Empfohlen für 24/5-Betrieb.

Backtesting:

Testen Sie auf XAUUSD (M15 oder H4)

Passen Sie RiskPercent, TrailingStop oder Tagesfilter für unterschiedliche Risikoprofile an.

Warum sticht Daily High-Low Prop Gold EA heraus

Keine riskanten Strategien: Vermeidet Martingale, Grid oder Hochfrequenzhandel für nachhaltige Ergebnisse.

Vermeidet Martingale, Grid oder Hochfrequenzhandel für nachhaltige Ergebnisse. Fortschrittliche Bestätigung: Rejection- und liquidity sweep-Filter erhöhen die Handelsgenauigkeit.

Rejection- und liquidity sweep-Filter erhöhen die Handelsgenauigkeit. Manuelle Handelsflexibilität: Aktive Buy/Sell-Schaltflächen ermöglichen sofortige manuelle Trades mit EA-definierten Risikoparametern.

Aktive Buy/Sell-Schaltflächen ermöglichen sofortige manuelle Trades mit EA-definierten Risikoparametern. Detailliertes Gewinntracking: Zeigt tägliche, wöchentliche und monatliche Gewinne für Hoch-/Tief-Breakouts für volle Transparenz.

Zeigt tägliche, wöchentliche und monatliche Gewinne für Hoch-/Tief-Breakouts für volle Transparenz. Prop-Firm-Kompatibilität: Strenge Risikokontrollen gewährleisten die Einhaltung von Prop-Firm-Regeln.

Strenge Risikokontrollen gewährleisten die Einhaltung von Prop-Firm-Regeln. 4-Stunden-Timeframe-Vielseitigkeit: Hervorragende Leistung auf H4 für Trendfolge-Setups.

Hervorragende Leistung auf H4 für Trendfolge-Setups. Entwickler-Expertise: Entwickelt von JFX Trading mit über einem Jahrzehnt Erfahrung im algorithmischen Handel.

Vorteile:

Niedrige Korrelation: Lässt sich gut mit anderen EAs für Portfoliodiversifikation kombinieren.

Lässt sich gut mit anderen EAs für Portfoliodiversifikation kombinieren. Stresstests: Generierte $6.200 Gewinn auf einem $10.000-Konto in 2 Monaten (Juni–Juli 2025).

Generierte $6.200 Gewinn auf einem $10.000-Konto in 2 Monaten (Juni–Juli 2025). Flexible Tagesfilter: Passen Sie Handelstage an Ihre Strategie oder Prop-Firm-Regeln an.

Passen Sie Handelstage an Ihre Strategie oder Prop-Firm-Regeln an. Verbessertes Handelspanel: Echtzeit-Tracking von Hoch-/Tief-Gewinnen und aktive Buy/Sell-Schaltflächen für nahtlose Kontrolle.

Echtzeit-Tracking von Hoch-/Tief-Gewinnen und aktive Buy/Sell-Schaltflächen für nahtlose Kontrolle. Benutzerfreundlich: Einfache Einrichtung mit umfassender Unterstützung für alle Händlerstufen.

Risikohinweis

Der Handel birgt inhärente Risiken. Obwohl das Daily High-Low Prop Gold EA für konsistente Leistung entwickelt wurde, garantiert kein System Gewinne. Handeln Sie stets innerhalb Ihrer Risikotoleranz, und vergangene Leistungen garantieren keine zukünftigen Ergebnisse.

Treten Sie der Zukunft des Handels bei

Daily High-Low Prop Gold EA ist ein revolutionäres Handelssystem, das breakout strategy, rejection confirmation, liquidity sweep detection, aggressive trailing stops und ein fortschrittliches Handelspanel mit aktiven Buy/Sell-Schaltflächen kombiniert. Ob Sie Prop-Firm-Herausforderungen bestehen oder Ihr Konto ausbauen, dieser EA bietet die Präzision, Anpassungsfähigkeit und Zuverlässigkeit, die Sie benötigen.

