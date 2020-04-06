Grid Recovery Pro Safe

Grid Recovery Pro Safe - Der ultimative Cash-Flow-Generator

Produktbeschreibung: Erschließen Sie das Potenzial Ihres Portfolios mitGrid Recovery Pro Safe, einem intelligenten Handelssystem, das entwickelt wurde, um konsistentenCashflow zu generieren und dabei die Sicherheit Ihres Kontos in den Vordergrund zu stellen. Im Gegensatz zu gefährlichen Martingale-Systemen verwendet dieser EA eine intelligente Grid-Logik mit Pending Orders, um Marktbewegungen präzise zu erfassen.

Warum Grid Recovery Pro wählen?

  • Stetiger Cashflow: Entwickelt , um Tag und Nacht Gewinne aus Marktschwankungen zu erzielen.

  • Hohe Gewinnrate: Optimierte Logik, um Trades häufig mit Gewinn zu schließen (86%+ Gewinnrate in Backtests).

  • Safety First: Eingebauter Schutz gegen hohe Spreads, Volatilitätslücken und "Freeze Level"-Fehler.

  • Smart Recovery: Verwendet ATR-basierte dynamische Abstände zur Anpassung an jede Marktbedingung.

Empfehlungen:

  • Zeitrahmen: M15 (sehr empfehlenswert)

  • Symbol: XAUUSD (Gold), EURUSD, GBPUSD

  • Mindesteinlage: $3 .000 (sicher)

  • Empfohlene Einlage: $10 .000 (für optimale Stabilität und Wachstum)

  • Kontotyp: ECN- oder Low Spread-Konto.

📥Optimierte Set-Datei: Sie wissen nicht, wo Sie anfangen sollen? Laden Sie hier meine persönlichen optimierten Einstellungen herunter: 👉 Download Set-Datei

Beginnen Sie noch heute mit dem Aufbau Ihres passiven Einkommens mit Grid Recovery Pro Safe!


