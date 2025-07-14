Dollar Pilot

Dieser Trading-Roboter ist ein Multiwährungs-Expert Advisor, der für den FOREX-Markt entwickelt wurde und sich speziell auf USD-Paare konzentriert: USDJPY, GBPUSD und AUDUSD. Er arbeitet im Standard-H1-Zeitrahmen (stündlich) und nutzt technische Analyse, um gleichzeitig Handelsmöglichkeiten für alle drei Symbole zu identifizieren. Durch die Nutzung von Intermarkt-Dynamiken und Korrelationsstrategien kann er Positionen in mehreren Paaren gleichzeitig eröffnen und verwalten, um Risiken zu optimieren und potenzielle Renditen zu maximieren.

Der Roboter ist vollautomatisch und ideal für Trader, die einen diversifizierten, USD-fokussierten Handelsansatz suchen.

Warum USD Pilot wählen:

Fokus auf fortgeschrittenen Handel mit USD-Paaren

Geeignet für Privatanleger und professionelle Prop Firm-Nutzer

Hohe Handelsfrequenz für mehr Chancen

Breite Anpassungsmöglichkeiten mit mehreren Trading-Tools

Kernfunktionen:

Nutzt ausgefeilte technische Analysetools

Hält Drawdown niedrig (unter 10%)

Frei von riskanten Strategien wie Grid und Martingale

Eingebautes Risikomanagement mit anpassbaren Optionen

Vorgefertigte Einstellungen für schnellen Einsatz

Starke Kapitalschutzprotokolle





ATTENTION! After purchasing, send a private message to receive the full setup and gift . (download set file)

User guidelines:

Currency pair: Attach the EA to USDJPY chart

Timeframe: H1

Minimum deposit : $100

Account type: ECN, Raw or low spreads accounts.

Brokers : Common brokers and PropFirms (ICmarkets broker recommended)



Account type: Hedge

IMPORTANT: Read the documentations carefully !!!











