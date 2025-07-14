Dollar Pilot

Dieser Trading-Roboter ist ein Multiwährungs-Expert Advisor, der für den FOREX-Markt entwickelt wurde und sich speziell auf USD-Paare konzentriert: USDJPY, GBPUSD und AUDUSD. Er arbeitet im Standard-H1-Zeitrahmen (stündlich) und nutzt technische Analyse, um gleichzeitig Handelsmöglichkeiten für alle drei Symbole zu identifizieren. Durch die Nutzung von Intermarkt-Dynamiken und Korrelationsstrategien kann er Positionen in mehreren Paaren gleichzeitig eröffnen und verwalten, um Risiken zu optimieren und potenzielle Renditen zu maximieren.

Der Roboter ist vollautomatisch und ideal für Trader, die einen diversifizierten, USD-fokussierten Handelsansatz suchen.

Warum USD Pilot wählen:

  • Fokus auf fortgeschrittenen Handel mit USD-Paaren

  • Geeignet für Privatanleger und professionelle Prop Firm-Nutzer

  • Hohe Handelsfrequenz für mehr Chancen

  • Breite Anpassungsmöglichkeiten mit mehreren Trading-Tools

Kernfunktionen:

  • Nutzt ausgefeilte technische Analysetools

  • Hält Drawdown niedrig (unter 10%)

  • Frei von riskanten Strategien wie Grid und Martingale

  • Eingebautes Risikomanagement mit anpassbaren Optionen

  • Vorgefertigte Einstellungen für schnellen Einsatz

  • Starke Kapitalschutzprotokolle



input description: https://www.mql5.com/en/blogs/post/763379

    ATTENTION! After purchasing, send a private message to receive the full setup and gift. (download set file)

    User guidelines:

      • Currency pair: Attach the EA to USDJPY chart
      • Timeframe: H1
      • Minimum deposit : $100
      • Account type: ECN, Raw or low spreads accounts.
      • Brokers : Common brokers and PropFirms (ICmarkets broker recommended)
      • Account type: Hedge
      • IMPORTANT: Read the documentations carefully !!!




      Empfohlene Produkte
      Blue CARA MT5
      Duc Anh Le
      Experten
      | Vollautomatische, vom Smart Money Concept (ICT) inspirierte Handelslösung mit Multi-Strategie-Fähigkeiten | Gebaut von einem Grid Trader >> für Grid Trader. This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions) Echtes Überwachungssignal --> Cara Gold Intro Blue CARA EA ( 'CARA') - kurz für Comprehensive Algorithmic Responsive Advisor - ist ein Multi-Währungs- Multi-Timeframe EA der nächsten Generation.EA basiert auf der weithin bekannten (un
      Intersection EA
      Kalinka Capital OU
      Experten
      Intersection EA ist eine vollautomatische Software (Handelsroboter), die Handelsaufträge auf dem Währungsmarkt in Übereinstimmung mit dem Algorithmus und einzigartigen Handelseinstellungen für jedes Währungspaar ausführt. Intersection EA ist sowohl für Anfänger als auch für Profis geeignet, die über solide Erfahrung im Handel auf den Finanzmärkten verfügen. Trader und Programmierer der Firma Kalinka Capital OU haben seit 2011 hart an der Entwicklung des Intersection EA Forex-Roboters gearbeitet
      Nova WDX Trader
      Anita Monus
      Experten
      Nova WDX Trader ist eine verfeinerte Implementierung des klassischen ADX Wilder Trendstärke-Algorithmus - entwickelt zu einer disziplinierten, automatisierten Handelsstrategie, die Momentum, Struktur und Timing berücksichtigt. Er baut auf der ursprünglichen, von Welles Wilder eingeführten Logik auf und erweitert sie um eine moderne Ausführungs- und Risikokontrolle. Anstatt auf kurzfristige Volatilität zu reagieren, wartet der Nova WDX Trader auf eine bestätigte Richtungsstärke, die auf der ADX-F
      Gyroscopes mt5
      Nadiya Mirosh
      5 (2)
      Experten
      Gyroscope professional forex expert ( für die Paare EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY) analysiert den Markt anhand des Elliot Wave Index. Die Elliot-Wellen-Theorie ist die Interpretation von Prozessen auf den Finanzmärkten durch ein System von visuellen Modellen (Wellen) auf Kurscharts. Der Autor der Theorie, Ralph Elliott, identifizierte acht Varianten von alternierenden Wellen (von denen fünf im Trend und drei gegen den Trend verla
      Magic EA MT5
      Kyra Nickaline Watson-gordon
      Experten
      Magic EA ist ein Expert Advisor basierend auf Scalping, Elliot Waves und mit Filtern wie RSI, Stochastic und 3 anderen Strategien verwaltet und entschieden mit dem Roboter intelligent. Eine große Anzahl von Eingaben und Einstellungen wurden getestet und optimiert und in das Programm eingebettet, so dass die Eingaben begrenzt und sehr einfach sind. Die Verwendung von EA erfordert keine professionellen Informationen oder Forex Trading Kenntnisse. Der EA kann mit allen Symbolen und allen Zeitrahme
      Bear vs Bull EA MT5
      Nguyen Nghiem Duy
      Experten
      Bear vs Bull EA ist ein automatisierter Berater für den täglichen Betrieb des FOREX-Währungsmarktes in einem volatilen und ruhigen Markt. Geeignet sowohl für erfahrene Händler als auch für Anfänger. Es funktioniert mit allen Brokern, einschließlich amerikanischer Broker, die FIFO erfordern, um vor allem zuvor geöffnete Transaktionen zu schließen. *Um das Panel zu aktivieren, ist es notwendig, den Parameter DRAW_INFORMATION = true in den Einstellungen zu setzen; - Empfehlungen Bevor Sie den Ber
      ExtremeX
      Noelle Chua Mei Ping
      Experten
      Dieser Algorithmus gedeiht unter extremen Volatilitätsbedingungen. Er bewertet die Bedingungen vor Marktschluss, geht eine Position ein und steigt aus, wenn der Markt zu Ihren Gunsten extrem schwankt. Der Algorithmus verwendet keine technischen Indikatoren, sondern nur einfache mathematische Berechnungen. Er funktioniert sehr gut auf nicht direktionalen Märkten, insbesondere auf FOREX, die kurzfristig sehr unruhig sind. Sie können die Regel auch auf andere Anlageklassen anwenden. 20 Jahre Backte
      Hamster Scalping mt5
      Ramil Minniakhmetov
      4.71 (234)
      Experten
      Hamster Scalping ist ein vollautomatischer Handelsberater, der kein Martingal verwendet. Nachtskalping-Strategie. Als Eingänge werden der RSI-Indikator und der ATR-Filter verwendet. Der Berater benötigt eine Sicherungskontoart. Di Überwachung der realen Arbeit sowie meine anderen Entwicklungen finden Sie hier: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller Allgemeine Empfehlungen Mindesteinzahlung von 100 US-Dollar, ECN-Konten mit minimalem Spread verwenden, Standardeinstellungen für eurusd M5 g
      LL Grid EA MT5
      Leopoldo Licari
      Experten
      ********** WEIHNACHTSANGEBOT - BEGRENZTE ZEIT NUR 30$ ********** 6 VON 10 EXEMPLAREN FÜR $35 ÜBRIG ---> NÄCHSTER PREIS $55 UPDATED v1.8 erscheint im März 2022 " I built this EA based on my past trading experience, on my personal needs, on what I already had in my hands, on those useful functions that I needed. I am happy to share it with you at a very small cost considering the potential and the time dedicated to developing it. " BITTE LESEN SIE DIE GESAMTE BESCHREIBUNG, BEVOR SIE ES VERWEN
      Lemm Scalper EA MT5
      Fabio Sanna
      Experten
      Lemm ist ein Scalper, der für den Intraday-Handel im M1-Zeitrahmen entwickelt wurde, also sehr schnell und aggressiv. Es kann in einer ruhigeren Version mit höheren Zeitrahmen oder auf verschiedene Vermögenswerte gleichzeitig mit verschiedenen magischen Zahlen konfiguriert werden. Die Standardkonfiguration ist für Forex-Paare, aber durch Ändern der Parameter kann es für jedes Paar verwendet werden (es hat ausgezeichnete Ergebnisse auf XauUsd und DjiUsd gehabt). Es ist mit einer beweglichen und m
      FabTradeX GJ
      Raffaele Romano
      Experten
      Revolutionieren Sie Ihr Trading-Spiel mit FabTradeX: Ein jahrzehntelang bewährter Expert Advisor für die GBPJPY-Meisterschaft! Starten Sie mit FabTradeX, einem ausgeklügelten Expert Advisor, der sorgfältig für den algorithmischen Handel mit dem Devisenpaar GBPJPY entwickelt wurde, in eine neue Ära der Handelskompetenz. Diese Powerhouse-Strategie ist nicht nur ein Spielveränderer - sie ist ein jahrzehntelanger Marktausbeutungstrend, der beständig überdurchschnittlich abschneidet und nur selten in
      GhostSinobi
      Muhammad Sadli
      Experten
      GHOST SINOBI - Ninja Scalper XAUUSD GHOST SINOBI ist ein vollautomatischer Expert Advisor (EA), der für XAUUSD (Gold) entwickelt wurde und eine Trendfolgestrategie mit intelligenten Filtern verwendet. Wie ein Ninja arbeitet dieser EA schnell, präzise und diszipliniert und liefert beständige Gewinne bei starker Risikoabsicherung. Hauptmerkmale Optimiert für XAUUSD H1 Zeitrahmen Ultra-hohe Gewinnrate: 97%+ basierend auf echten Tick-Backtests Funktioniert mit kleinen Einlagen (ab 100 $
      RoundLock EA MT5
      AW Trading Software Limited
      Experten
      Round Lock ist ein intelligenter Berater mit dynamischer Positionssperre. Round Lock ist ein intelligenter Berater mit der Funktion der dynamischen Positionssperre, ein fortschrittlicher Handelsberater, der eine Zwei-Wege-Order-Locking-Strategie mit schrittweisem Positionswachstum und dynamischer Anpassung an den Markt implementiert. Vorteile des Rundschlosses: Risikokontrolle durch Positionssperren, Dynamisches Volumenwachstum in Trendbereichen des Marktes, Flexible Verhaltenseinstellungen je
      Nova FRC Trader
      Anita Monus
      Experten
      Nova FRC Trader ist eine disziplinierte Automatisierung des Fraktal-Indikators - ein klassisches Werkzeug, das lokale Hochs und Tiefs identifiziert, um potenzielle Umkehr- und Ausbruchspunkte zu lokalisieren. Dieser EA verwandelt fraktale Muster in ein strukturiertes Handelssystem, das nur dann in den Handel einsteigt, wenn der Preis eine bedeutsame Verschiebung der Marktstruktur bestätigt. Anstatt jedem Swing hinterherzujagen, konzentriert sich Nova FRC Trader auf Setups, bei denen Fraktale ein
      RSI Master PRO EA
      Luis Corso
      Experten
      RSI Master PRO - Professioneller Expert Advisor für MetaTrader 5 Übersicht: RSI Master PRO ist ein Expert Advisor (EA), der für MT5 entwickelt wurde, um automatisch auf den Finanzmärkten zu handeln und dabei den Relative Strength Index (RSI) als zentrale Entscheidungsgrundlage zu nutzen. Sein modularer Aufbau und seine vollständig anpassbaren Parameter machen ihn zu einem leistungsstarken und flexiblen Werkzeug für Händler, die ihre Strategie auf diesen Momentum-Indikator stützen. ️ Technisc
      MedusaBitcoin AI
      Aii Karadag
      Experten
      Medusa Bitcoin AI: Fortschrittliches Deep-Learning-Handelssystem Wichtig:   Erhält regelmäßige Updates (vierteljährlich & bei Marktverschiebungen). Nutzen Sie die neueste Version. Das Model ist im   M5-Zeitrahmen trainiert. Dieser Zeitraum ist optimal. Übersicht Aufbauend auf dem Erfolg von Medusa Gold AI wendet   Medusa Bitcoin AI   unsere bewährte Deep-Learning-Methodik auf den   Bitcoin (BTCUSD)-Handel   an. Es kombiniert klassische technische Indikatoren (MAs, Bollinger Bänder, RSI, ATR) mi
      GoldenEagle
      Chantal Thys
      Experten
      GoldenEagle - Smart Trend Trading EA GoldenEagle ist ein leistungsstarker und intelligenter Expert Advisor, der für den präzisen und konsistenten Handel mit Trendmärkten entwickelt wurde. Dieser EA wurde für MetaTrader 5 entwickelt und kombiniert gleitende Durchschnittsübergänge, RSI-Filter und Volatilitätserkennung (ATR), um Handelsmöglichkeiten mit hoher Wahrscheinlichkeit zu identifizieren. Hauptmerkmale: Trend-basierte Logik - Handelt nur in starken, bestätigten Markttrends RSI-Fi
      Universal MT5 RSI
      Volodymyr Hrybachov
      Experten
      Handelsroboter auf dem RSI-Indikator Dies ist eine vereinfachte Version des Handelsroboters, er verwendet nur eine Einstiegsstrategie (die erweiterte Version hat mehr als 10 Strategien) Vorteile für Experten: Scalping, Martingale, Grid-Trading. Sie können den Handel mit nur einer Order oder einem Orderraster einrichten. Ein hochgradig anpassbares Auftragsraster mit einem dynamischen, festen oder Multiplikatorschritt und einem Handelslot ermöglicht es Ihnen, den Expert Advisor an fast jedes
      MMM Japanese Candles
      Andre Tavares
      Experten
      Die EA-Strategie : Er verfügt über einen eingebauten Indikator, der auf der Anordnung der japanischen Kerzen basiert, um die Signale zu bestimmen, und hat verschiedene Eingänge für Short- und Long-Positionen, um seine Präzision zu verbessern; Sie sollten diesen EA kaufen, weil : er seit langem getestet wurde; Sein Indikator wurde stark verbessert und optimiert; das Programm frei von Bugs ist; es sicher ist, weil seine Effizienz etwa 70% der Durchsetzungskraft beträgt; es ist mit der Trailing St
      SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
      Adam Gerasimov
      Experten
      SolarTrade Suite Financial Robot: LaunchPad Market Expert – entwickelt, um Trades zu eröffnen! Dies ist ein Handelsroboter, der spezielle innovative und fortschrittliche Algorithmen zur Berechnung seiner Werte verwendet, Ihr Assistent in der Welt der Finanzmärkte. Verwenden Sie unseren Satz von Indikatoren aus der SolarTrade Suite-Reihe, um den Zeitpunkt für den Start dieses Roboters besser zu wählen. Schauen Sie sich unsere anderen Produkte aus der SolarTrade Suite-Reihe am Ende der Beschrei
      Bit Bot
      Arash Panahi
      Experten
      BitBot – Fortgeschrittener BTCUSD-Trading-Roboter für den H1-Chart BitBot ist ein intelligenter und anpassungsfähiger Handelsroboter, der speziell für Bitcoin (BTCUSD) im H1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Er basiert vollständig auf technischer Analyse und legt besonderen Wert auf volumenbasierte Strategien zur präzisen Entscheidungsfindung – ein entscheidender Faktor im volatilen Kryptomarkt. Die Logik von BitBot dreht sich um die Echtzeitanalyse des Handelsvolumens von Bitcoin und führenden Altc
      Formula One EA
      Kwok Kit Lo
      Experten
      die Standardeinstellungen (XAUUSD, M1, Mindesteinzahlung: 1.000 $). Das folgende Signal verwendet einen vertrauenswürdigen Broker (IC Markets)  MQL5 Singal https://www.mql5.com/en/signals/2315194 Formula One EA Der Formula One EA ist ein hochmodernes automatisiertes Handelssystem, das speziell für den Goldhandel (XAUUSD) entwickelt wurde und ausgefeilte Hochfrequenzstrategien nutzt, die für den 1-Minuten-Zeitraum optimiert sind. Dieses fortschrittliche System wurde sorgfältig entwickelt, um
      Supertrend G5 Prime
      Van Minh Nguyen
      Experten
      Trend Trading - Kapitalschutz - Optimiert für starke Trends Supertrend G5 Prime ist eine verbesserte Version von Supertrend G5 für MetaTrader 5. Er wurde entwickelt, um starke Markttrends auszunutzen und gleichzeitig das Kapital mit professionellen Risikomanagement-Tools zu schützen. Der EA verwendet den Supertrend-Indikator in Kombination mit einem EMA 200-Filter auf dem D1-Zeitrahmen, um Trades nur in Richtung des Haupttrends zu eröffnen. Kernstrategie - Einstiegssignale: BUY eröffnen, wenn
      Indicement MT5
      Profalgo Limited
      4.04 (26)
      Experten
      Willkommen bei Indicement! PROP FIRM READY! -> Set-Dateien   hier herunterladen Einführungsaktion: Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990 $ NEW: Choose 1 EA for FREE! (limited to 2 trading account numbers) Ultimativer Kombi-Deal     ->     hier klicken ÖFFENTLICHER GRUPPE BEITRETEN:   Klicken Sie hier   VERSION 4.0 LIVE RESULTS OLD VERSION FINAL RESULTS INDICEMENT     bringt meine 15-jährige Erfahrung in der Erstellung professioneller Handelsalgorithmen in die I
      The Market Beast Dominator
      Wilfried Ntamatungiro
      5 (1)
      Experten
      Der Market Beast Dominator EA ist ein automatisches Handelssystem, das für den Forex-Markt entwickelt wurde. Es basiert in erster Linie auf der Analyse der Marktstruktur und identifiziert wichtige strukturelle Verschiebungen wie Break of Structure (BOS) und Change of Character (CHOCH) , um Richtungsvorgaben und präzise Einstiegszonen zu bestimmen. Indem er sich darauf konzentriert, wie sich der Preis um strukturelle Bruchpunkte herum verhält, erfasst der EA Setups mit hoher Wahrscheinlichkeit,
      Universal MT5 MACD
      Volodymyr Hrybachov
      Experten
      Handelsroboter auf dem MACD-Indikator Dies ist eine vereinfachte Version des Handelsroboters, er verwendet nur eine Einstiegsstrategie (die erweiterte Version hat mehr als 10 Strategien) Vorteile für Experten: Scalping, Martingale, Grid-Trading. Sie können den Handel mit nur einer Order oder einem Orderraster einrichten. Ein hochgradig anpassbares Auftragsraster mit einem dynamischen, festen oder Multiplikatorschritt und einem Handelslot ermöglicht es Ihnen, den Expert Advisor an fast jedes
      Nova MFI Scalper
      Anita Monus
      Experten
      Nova MFI Scalper bringt den beliebtesten Oszillator der Buy-Side direkt auf Ihren MT5-Chart. Der EA basiert auf dem Money Flow Index (MFI) - einer volumengewichteten RSI-Variante, die schwache Kursbewegungen herausfiltert - und setzt auf echte Akkumulation und Distribution. Das Ergebnis? Sauberere Einstiege, schnellere Ausstiege und weniger Fake-outs. Warum Händler Nova MFI Trader zu ihrem Werkzeugkasten hinzufügen sollten Volumenbestätigte Signale: MFI kombiniert Preis und Tick-Volumen und fil
      RoboInvest
      Vasil Georgiev Todorov
      Experten
      # RoboInvest RoboInvest ist ein professioneller gitterbasierter Expert Advisor, der für XAUUSD (Gold) auf dem M5-Zeitrahmen entwickelt wurde. Er kombiniert gleitende Durchschnittsübergänge, ATR-Volatilitätsfilter und optionale RSI-Bestätigung, um hochgradig adaptive Einstiegsmöglichkeiten unter Trendbedingungen zu bieten. --- ## Strategie-Übersicht - Einstiegssignale basierend auf schnellem MA vs. langsamem MA (standardmäßig 3 / 20) - Optionaler RSI-Filter (Einstieg, wenn RSI die Tr
      CalcWave
      Mohit Kumar
      Experten
      CalcWave EA: Eine robuste, indikatorfreie Handelslösung (nur für EURUSD daily & H1 chart) CalcWave ist ein professionell entwickelter Expert Advisor, der sich ausschließlich auf mathematische Modelle und Money-Management-Regeln stützt - es werden keine Chart-Indikatoren für die Handelsausführung verwendet. Gestützt auf über 20 Jahre Handelserfahrung behandelt dieser EA den Handel als ein Geschäft, nicht als Glücksspiel, und passt sich den dynamischen Märkten von heute an. Hauptmerkmale Verwendet
      Santa Scalping MT5
      Morten Kruse
      Experten
      Santa Scalping ist ein vollautomatischer Expert Advisor, der keine Martingale verwendet. Nacht-Scalping-Strategie. Die SMA-Indikator-Filter werden für Einträge verwendet. Dieser EA kann von sehr kleinen Konten ausgeführt werden. So klein wie 50 EUR. Allgemeine Empfehlungen Die Mindesteinlage beträgt 50 USD, Standardeinstellungen reccomend für eurusd m5 gmt +2 . Bitte verwenden Sie den maximalen Spread von 10, wenn Sie keine Aufträge haben, ändern Sie ihn auf -1. Verwenden Sie einen Broker mit g
      Käufer dieses Produkts erwarben auch
      Quantum Queen MT5
      Bogdan Ion Puscasu
      4.98 (379)
      Experten
      Hallo Trader! Ich bin   Quantum Queen   , das Kronjuwel des gesamten Quantum-Ökosystems und der bestbewertete und meistverkaufte Expert Advisor in der Geschichte von MQL5. Mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz von über 20 Monaten Live-Trading habe ich mir meinen Platz als unangefochtene Königin von XAUUSD redlich verdient. Meine Spezialität? GOLD. Meine Mission? Konstante, präzise und intelligente Handelsergebnisse liefern – immer und immer wieder. IMPORTANT! After the purchase please send me
      AI Gold Sniper MT5
      Ho Tuan Thang
      5 (23)
      Experten
      LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standard MT4 (Mehr als 7 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Mehr als 5 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Forex EA Trading Channel auf MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5 . NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE ZUM PREIS VON 399 $ VERFÜGBAR! Danach steigt der Preis auf 499 $. Der Expert Advisor
      Aot
      Thi Ngoc Tram Le
      4.68 (40)
      Experten
      AOT MT5 - KI-Multi-Währungs-System der nächsten Generation Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  |  AOT Official Channel   WICHTIG! Senden Sie mir nach dem Kauf eine private Nachricht, um das Installationshandbuch und die Einrichtungsanweisungen zu erhalten: Ressource Beschreibung Verständnis der AOT-Handelsfrequenz Warum der Bot nicht jeden Tag handelt So richten Sie den AOT Bot ein Schritt-für-Schritt-Installationsanleitung Set files AOT MT5 ist ein fortschr
      Zenox
      PETER OMER M DESCHEPPER
      4.63 (19)
      Experten
      Jedes Mal, wenn das Live-Signal um 10 % zunimmt, wird der Preis erhöht, um die Exklusivität von Zenox zu wahren und die Strategie zu schützen. Der Endpreis beträgt 2.999 US-Dollar. Live-Signal IC Markets Konto, sehen Sie die Live-Performance selbst als Beweis! Benutzerhandbuch herunterladen (Englisch) Zenox ist ein hochmoderner KI-basierter Multi-Pair-Swing-Trading-Roboter, der Trends folgt und das Risiko über sechzehn Währungspaare diversifiziert. Jahrelange, engagierte Entwicklung hat zu eine
      NTRon 2OOO
      Konstantin Freize
      5 (17)
      Experten
      Hybrid-Handelsstrategie für XAUUSD – Kombination aus News-Sentiment & Orderbuch-Imbalance Die vorgestellte Strategie kombiniert zwei selten genutzte, jedoch hochwirksame Handelsansätze zu einem hybriden System, das nur für den Handel mit XAUUSD (Gold) im 30-Minuten-Chart entwickelt wurde. Während herkömmliche Expert Advisors meist auf fest definierte Indikatoren oder einfache charttechnische Strukturen zurückgreifen, basiert dieses System auf einem intelligenten Marktzugangsmodell, das aktuelle
      Quantum King EA
      Bogdan Ion Puscasu
      5 (88)
      Experten
      Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sondereinführungspreis Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT4-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufen Sie Quantum King MT5 und Sie erhalten Quantum StarMan möglicherweise kostenlos!*** Fragen Sie privat nach weiteren Einzelheiten! Beherrschen Sie   Ihren Ha
      AI Gold Trading MT5
      Ho Tuan Thang
      5 (11)
      Experten
      LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standardeinstellungen: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Forex EA Trading Channel on MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5. NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE FÜR 399 $ VERFÜGBAR! Anschließend wird der Preis auf 499 $ erhöht. Der EA wird in begrenzter Stückzahl verkauft, um die Rechte aller Käufer zu gewährleisten. AI Gold Trading nutzt das fortschrittlic
      Nova Gold X
      Hicham Chergui
      5 (5)
      Experten
      Wichtiger Hinweis: Um vollständige Transparenz zu gewährleisten, stelle ich Zugang zum echten Investorenkonto bereit, das mit diesem EA verbunden ist, sodass Sie seine Leistung live ohne Manipulation überwachen können. Innerhalb von nur 5 Tagen wurde das gesamte Anfangskapital vollständig abgehoben, und seitdem handelt der EA ausschließlich mit Gewinnmitteln, ohne jegliche Exposition zum ursprünglichen Saldo. Der aktuelle Preis von $199 ist ein limitiertes Einführungsangebot und wird nach dem V
      Aura Ultimate EA
      Stanislav Tomilov
      4.85 (84)
      Experten
      Aura Ultimate – Der Höhepunkt des Handels mit neuronalen Netzwerken und der Weg zur finanziellen Freiheit. Aura Ultimate ist der nächste Evolutionsschritt in der Aura-Familie – eine Synthese aus modernster KI-Architektur, marktadaptiver Intelligenz und risikokontrollierter Präzision. Aufbauend auf der bewährten DNA von Aura Black Edition und Aura Neuron geht es noch einen Schritt weiter, indem es deren Stärken in einem einheitlichen Multi-Strategie-Ökosystem vereint und gleichzeitig eine völli
      Mad Turtle
      Gennady Sergienko
      4.56 (75)
      Experten
      Symbol XAUUSD (Gold/US-Dollar) Zeitraum (Timeframe) H1-M15 (beliebig) Unterstützung für Einzelhandel JA Mindesteinzahlung 500 USD (oder entsprechender Betrag in anderer Währung) Kompatibel mit allen Brokern JA (unterstützt 2- oder 3-stellige Preise, jede Kontowährung, Symbolname und GMT-Zeit) Funktioniert ohne Voreinstellung JA Wenn Sie sich für maschinelles Lernen interessieren, abonnieren Sie den Kanal: Abonnieren! Hauptmerkmale des Mad Turtle Projekts: Echtes Maschinelles Lernen Dieser Ex
      X Fusion AI
      Chen Jia Qi
      5 (12)
      Experten
      X Fusion AI — Neural-Adaptives Hybrides Handelssystem Zeitlich begrenzter Rabatt. Nur noch 7 von 20 verfügbar — fast ausverkauft. Der aktuelle Angebotspreis beträgt 149 USD und wird bald wieder auf 999 USD steigen. Démonstration de fonctionnement Echtkonto-Performance Bitte denken Sie nach dem Kauf daran, uns eine private Nachricht zu senden, um die empfohlenen Parameter, Anleitungen, Hinweise, Nutzungstipps und weitere Informationen zu erhalten. Vielen Dank für Ihre Unterstützung. 1. Überblic
      Quantum Emperor MT5
      Bogdan Ion Puscasu
      4.87 (496)
      Experten
      Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten  Quantum StarMan    kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren
      ABS GoldGrid
      Thi Ngoc Tram Le
      5 (14)
      Experten
      S onderpreis von  $109  (regulärer Preis: $365) . Einrichtungs- und Nutzungsanleitung :  ABS Channel . Echtzeit-Überwachung:   ABS Signal .  Einrichtungsdatei vom Live-Signal Grundlegende Einrichtungsdatei Was ist ABS EA? ABS EA ist ein professioneller Handelsroboter, der speziell für XAUUSD (Gold) im H1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Er basiert auf einem Martingale-System mit integrierten Risikokontrollen . Entwickelt für neue und erfahrene Händler, ist ABS EA einfach einzurichten, vollaut
      Syna
      William Brandon Autry
      5 (17)
      Experten
      BLACK FRIDAY - 20% RABATT Nur 24 Stunden gültig. Der Sale endet am 29. November. Dies wird der einzige Sale für dieses Produkt sein. Vorstellung von Syna Version 4 - Das erste agentische KI-Handelsökosystem der Welt Ich freue mich, Syna Version 4 vorstellen zu können, das erste echte Multi-EA-agentische Koordinationssystem der Forex-Handelsbranche . Diese bahnbrechende Innovation ermöglicht es mehreren Expert Advisors, als einheitliches Intelligenznetzwerk über verschiedene MT5-Terminals und
      Pivot Killer
      Pablo Dominguez Sanchez
      4.6 (20)
      Experten
      Langfristiges Wachstum. Beständigkeit. Widerstandsfähigkeit. Pivot Killer EA ist kein System für schnelle Gewinne – es ist ein professioneller Handelsalgorithmus, der darauf ausgelegt ist, Ihr Konto langfristig und nachhaltig zu vergrößern . Speziell für XAUUSD (GOLD) entwickelt, ist Pivot Killer das Ergebnis jahrelanger Forschung, Tests und disziplinierter Entwicklung. Es verkörpert eine einfache Philosophie: Beständigkeit schlägt Glück . Dieses System wurde in verschiedenen Marktzyklen, bei Sc
      AI Forex Robot MT5
      MQL TOOLS SL
      4.44 (64)
      Experten
      AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben, das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robot
      Big Forex Players MT5
      MQL TOOLS SL
      4.74 (129)
      Experten
      Wir sind stolz darauf, Ihnen unseren innovativen Roboter, den Big Forex Players EA , zu präsentieren, der entwickelt wurde, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren, den emotionalen Handel zu minimieren und intelligentere Entscheidungen zu treffen, die von modernster Technologie unterstützt werden. Das gesamte System dieses EA hat uns viele Monate gekostet, um es zu entwickeln, und dann haben wir viel Zeit damit verbracht, es zu testen. Dieser einzigartige EA enthält drei verschiedene Strategien, d
      CryonX EA MT5
      Solomon Din
      5 (4)
      Experten
      Cryon X-9000 — Autonomes Handelssystem mit Quantengestütztem Analyse-Kern ECHTES SIGNAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Viele Trader manipulieren heutzutage ihre Ergebnisse, indem sie Expert Advisors auf Cent-Konten oder mit sehr kleinen Guthaben laufen lassen – was in Wahrheit zeigt, dass sie ihren eigenen Systemen nicht vertrauen . Dieses Signal hingegen wird auf einem echten Live-Konto mit 20.000 USD betrieben. Es steht für eine tatsächliche Kapitalverpflichtung und bietet eine tra
      Gold vs Bitcoin Arbitrage
      Anton Zverev
      3.25 (4)
      Experten
      Der weltweit erste öffentliche Arbitrage-Algorithmus zwischen Gold und Bitcoin! Angebote täglich verfügbar! Live-Signal –   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: Empfohlene Broker im Laufe der Zeit:   IC Markets Gehandelte Paare:   XAUUSD, BTCUSD Symbol für Anhang:   XAUUSD H1 Vergewissern Sie sich, dass   die gehandelten Währungspaare im Marktübersichtsfenster hinzugefügt wurden   ! Kontotyp: ECN/Rohspread Präfixeinstellungen: Wenn Ihr Broker ein Währungspaar mit einem Symbolpräfix anbi
      Argos Rage
      Aleksandar Prutkin
      4.58 (26)
      Experten
      Ein neuer Schritt nach vorn | KI-gesteuerte Präzision trifft Marktlogik Mit Argos Rage wird ein neues Level der Trading-Automatisierung eingeführt – angetrieben von einem integrierten DeepSeek-KI-System , das Marktverhalten in Echtzeit analysiert. Aufbauend auf den Stärken von Argos Fury verfolgt dieses EA jedoch einen anderen strategischen Ansatz: mehr Flexibilität, breitere Interpretation und stärkere Marktteilnahme. Live Signal Zeitrahmen: M30 Hebel:  min. 1:20 Kapital:  min. $100 Symbole
      Aura Black Edition MT5
      Stanislav Tomilov
      4.36 (50)
      Experten
      Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
      Golden Hen EA
      Taner Altinsoy
      5 (8)
      Experten
      Übersicht Golden Hen EA ist ein Expert Advisor, der speziell für XAUUSD entwickelt wurde. Er arbeitet durch die Kombination von acht unabhängigen Handelsstrategien, die jeweils durch unterschiedliche Marktbedingungen und Zeitrahmen (M5, M30, H2, H4, H6, H12) ausgelöst werden. Der EA ist so konzipiert, dass er seine Einstiege und Filter automatisch verwaltet. Die Kernlogik des EA konzentriert sich auf die Identifizierung spezifischer Signale. Golden Hen EA verwendet keine Grid-, Martingale- oder
      The Gold Reaper MT5
      Profalgo Limited
      4.47 (88)
      Experten
      PROP-FIRMA BEREIT!   (   SETFILE herunterladen   ) WARNING : Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Willkommen im Gold Reaper! Aufbauend auf dem sehr erfolgreichen Goldtrade Pro wurde dieser EA für die gleichzeitige Ausführung in mehreren Zeitrahmen konzipiert und bietet die Möglichkeit, die
      The ORB Master
      Profalgo Limited
      4.88 (24)
      Experten
      PROP FIRM READY!  STARTAKTION: SEHR BEGRENZTE ANZAHL VON EXEMPLAREN ZUM AKTUELLEN PREIS VERFÜGBAR! Endpreis: 990 $ Ab 349 $: Wählen Sie 1 EA gratis! (für maximal 2 Handelskontonummern) Ultimatives Kombi-Angebot     ->     hier klicken ÖFFENTLICHER GRUPPE BEITRETEN:   Klicken Sie hier   LIVE RESULTS UNABHÄNGIGE ÜBERPRÜFUNG Willkommen bei „The ORB Master“   :   Ihr Vorteil beim Öffnen von Range Breakouts Entfesseln Sie die Leistungsfähigkeit der Opening Range Breakout (ORB)-Strategie mit dem
      Remstone
      Remstone
      5 (8)
      Experten
      Remstone ist kein gewöhnlicher Expert Advisor.   Es vereint jahrelange Forschung und Vermögensverwaltung. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Seit 2018   hat mein letztes Unternehmen Armonia Capital das ARF-Signal an Darwinex, einen von der FCA regulierten Vermögensverwalter, gesendet und so 750.000 aufgebracht. Meistern Sie 4 Anlageklassen mit einem einzigen Berater! Keine Versprechungen, keine Kurvenanpassung, ke
      Ultimate Breakout System
      Profalgo Limited
      5 (29)
      Experten
      WICHTIG   : Dieses Paket wird nur in einer sehr begrenzten Anzahl zum aktuellen Preis verkauft.    Der Preis wird sehr schnell auf 1499 $ steigen    +100 Strategien enthalten   und es kommen noch mehr! BONUS   : Ab einem Preis von 999 $ --> wählen Sie  5     meiner anderen EAs kostenlos aus!  ALLE SET-DATEIEN VOLLSTÄNDIGE EINRICHTUNGS- UND OPTIMIERUNGSANLEITUNG VIDEOANLEITUNG LIVE-SIGNALE BEWERTUNG (Drittanbieter) Willkommen beim ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM! Ich freue mich, das Ultimate Breakout
      Golden Synapse
      Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
      3.75 (51)
      Experten
      Golden Synapse EA ist ein präzises Handelssystem, das eine fortschrittliche Strategie mit strenger technischer Analyse kombiniert, um eine konsistente und risikoarme Performance zu erzielen. Es wurde entwickelt, um diszipliniert zu handeln, vermeidet riskante Ansätze und konzentriert sich ganz auf Qualität statt Quantität. Jeder Handel wird sorgfältig ausgewählt und immer durch einen Stop-Loss geschützt. Golden Synapse verwendet niemals Grid- oder Martingale-Systeme. Es wird immer nur eine Posit
      Ultimate Pulse
      Clifton Creath
      5 (2)
      Experten
      Live-Signal https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site+Signale+Mein Öffentlicher Kanal https://www.mql5.com/en/channels/021454d60f74dc01&nbsp; Ultimativer Puls ***Launch-Preis endet am 6. Januar**** Überblick Ultimate Pulse ist ein Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Gewinne aus natürlichen Marktbewegungen zu ziehen. Er nimmt Gewinne aus jeder Position einzeln oder in Gittern je nach Bedingungen mit. Einfach, methodisch, effektiv. Optimiert für XAUUSD (Gold) auf dem 30-Minuten-Zei
      Golden Mirage mt5
      Michela Russo
      4.71 (28)
      Experten
      Begrenzter Bestand zum aktuellen Preis! Endpreis: $1999 --> PROMO: Von $299 --> Der Preis wird alle 5 Käufe steigen, nächster Preis : $399 Golden Mirage ist ein robuster Goldhandelsroboter , der für Händler entwickelt wurde, die Zuverlässigkeit, Einfachheit und professionelle Leistung schätzen. Angetrieben von einer bewährten Kombination aus RSI, gleitendem Durchschnitt, ADX und High/Low Level Indikatoren liefert Golden Mirage qualitativ hochwertige Signale und vollautomatischen Handel auf dem
      HTTP ea
      Yury Orlov
      5 (8)
      Experten
      How To Trade Pro (HTTP) EA — ein professioneller Handelsberater für den Handel mit beliebigen Assets ohne Martingale oder Grids vom Autor mit über 25 Jahren Erfahrung. Die meisten Top-Berater arbeiten mit steigendem Gold. Sie sehen brillant in Tests aus... solange Gold steigt. Aber was passiert, wenn der Trend sich erschöpft? Wer schützt Ihr Depot? HTTP EA glaubt nicht an ewiges Wachstum — es passt sich dem sich ändernden Markt an und ist so konzipiert, dass es Ihr Investment-Portfolio breit div
      Weitere Produkte dieses Autors
      Euro Vision
      Sahil Mukhtar
      5 (1)
      Experten
      Euro Vision Expert Advisor Euro Vision Expert Advisor Euro Vision ist ein hochmodernes Multi-Währungs-Handelsrobotersystem, das ausschließlich für den Handel mit allen wichtigen Euro-basierten Währungspaaren entwickelt wurde: EURUSD, EURJPY, EURCHF, EURGBP, EURCAD, EURAUD und EURNZD. Es arbeitet im H1-Zeitrahmen und kombiniert fortschrittliche Korrelationsmodelle mit präzisen Scalping-Techniken, um Handelsmöglichkeiten mit hoher Wahrscheinlichkeit zu identifizieren und die Konsistenz zu maximie
      The Gold Matrix
      Sahil Mukhtar
      Experten
      Gold Matrix: Der Fortschrittliche XAUUSD Expert Advisor Gold Matrix ist ein robuster, hochfrequenter Expert Advisor (EA), der sorgfältig für den anspruchsvollen GOLD (XAUUSD) -Markt auf dem H1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Seine Kernstärke ist ein proprietäres Handelssystem, das fortschrittliche Heiken Ashi Kerzenanalyse nutzt, um Markt-"Rauschen" intelligent herauszufiltern, insbesondere in Perioden geringer Volatilität oder nicht-fundamentaler Preisschwankungen. Dieser bewährte, auf Konsistenz
      Forex Shogun
      Sahil Mukhtar
      Experten
      Forex Shogun: Meister des JPY-Marktes Forex Shogun ist ein automatisiertes Handelssystem der nächsten Generation, das akribisch entwickelt wurde, um die hochdynamische Welt der JPY-Kreuzpaare zu dominieren. Im Gegensatz zu Allzweck-Robotern ist der Shogun ein Spezialist, der sich voll und ganz darauf konzentriert, Präzision und Stärke in den volatilsten japanischen Yen-Symbolen zu liefern: USDJPY, GBPJPY, EURJPY, NZDJPY, CHFJPY und XAUJPY. Im H1-Zeitrahmen operierend, liegt der Kern der Shogun-K
      Silver Comet
      Sahil Mukhtar
      Experten
      Vorstellung des Silver Comet: Der Multi-Währungs Expert Advisor Der Silver Comet ist ein fortschrittliches Multi-Währungs-Handelssystem , das speziell entwickelt wurde, um sich in der volatilen Welt der Silbersymbole zurechtzufinden. Er wurde für den anspruchsvollen Trader entwickelt, von individuellen Privatkonten bis hin zu ernsthaften PropFirm -Profis, und bietet einen leistungsstarken, risikoarmen Ansatz für den Rohstoffhandel. Hauptmerkmale und Symbolspezifikationen Der Silver Comet EA ist
      CryptoEdge Scalper
      Sahil Mukhtar
      1 (1)
      Experten
      Dieser Expert Advisor (EA) ist ein hochspezialisierter, vollautomatisierter Handelsroboter, der entwickelt wurde, um Bitcoin (BTCUSD) präzise auf dem aktiven Kryptowährungsmarkt zu handeln. Der EA arbeitet im H1-Zeitrahmen (1-Stunden-Chart) und nutzt die 24/7-Natur des Kryptomarktes, indem er das Verhalten von Market Makern (Walen) analysiert und den Fluss von Smart Money verfolgt, um Handelsmöglichkeiten mit hoher Wahrscheinlichkeit zu erkennen. Im Gegensatz zu traditionellen Forex-EAs wurde d
      Auswahl:
      Victor Minaev
      2552
      Victor Minaev 2025.07.17 19:39 
       

      Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

      Sahil Mukhtar
      2197
      Antwort vom Entwickler Sahil Mukhtar 2025.07.25 09:51
      Super excited about your review Victor.
      Antwort auf eine Rezension