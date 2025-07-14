Dollar Pilot
- Experten
- Sahil Mukhtar
- Version: 1.60
- Aktualisiert: 19 August 2025
Dieser Trading-Roboter ist ein Multiwährungs-Expert Advisor, der für den FOREX-Markt entwickelt wurde und sich speziell auf USD-Paare konzentriert: USDJPY, GBPUSD und AUDUSD. Er arbeitet im Standard-H1-Zeitrahmen (stündlich) und nutzt technische Analyse, um gleichzeitig Handelsmöglichkeiten für alle drei Symbole zu identifizieren. Durch die Nutzung von Intermarkt-Dynamiken und Korrelationsstrategien kann er Positionen in mehreren Paaren gleichzeitig eröffnen und verwalten, um Risiken zu optimieren und potenzielle Renditen zu maximieren.
Der Roboter ist vollautomatisch und ideal für Trader, die einen diversifizierten, USD-fokussierten Handelsansatz suchen.
Warum USD Pilot wählen:
Fokus auf fortgeschrittenen Handel mit USD-Paaren
Geeignet für Privatanleger und professionelle Prop Firm-Nutzer
Hohe Handelsfrequenz für mehr Chancen
Breite Anpassungsmöglichkeiten mit mehreren Trading-Tools
Kernfunktionen:
Nutzt ausgefeilte technische Analysetools
Hält Drawdown niedrig (unter 10%)
Frei von riskanten Strategien wie Grid und Martingale
Eingebautes Risikomanagement mit anpassbaren Optionen
Vorgefertigte Einstellungen für schnellen Einsatz
Starke Kapitalschutzprotokolle
User guidelines:
- Currency pair: Attach the EA to USDJPY chart
- Timeframe: H1
- Minimum deposit : $100
- Account type: ECN, Raw or low spreads accounts.
- Brokers : Common brokers and PropFirms (ICmarkets broker recommended)
- Account type: Hedge
- IMPORTANT: Read the documentations carefully !!!
