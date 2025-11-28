Voodoo Black Magic HFT EA - MT5 Forex & Gold/US30/DE40 Scalping Expert Advisor

Voodoo Black Magic ist ein hochfrequenter MT5 Expert Advisor (Forex-Roboter), der für das Scalping von Forex, Gold (XAUUSD) und US30/DE40 mit schnellen Pending-Orders und strenger Risikokontrolle entwickelt wurde.

Diese HFT Scalping EA für MetaTrader 5 konzentriert sich auf:

Ausbrüche über Buy-Stop/Sell-Stop-Aufträge

EMA-basierter Trend-Bias , um den Handel gegen die Hauptbewegung zu vermeiden

Broker-sichere Ausführung (Spread, Stops, Freeze Level, Margin-Checks)

Trailing-Stop-Engine mit geringer Belastung

Automatische Annullierung veralteter schwebender Aufträge

Loss-Streak-Pause zum Schutz des Kontos in schlechten Phasen

Kein Raster, kein Martingal, kein Averaging - Voodoo Black Magic wurde für Händler entwickelt, die ein sauberes, kontrolliertes, automatisiertes Handelssystem für Intraday-Scalping und Breakout-Trading im HFT-Stil auf MT5 wünschen.

Wie funktioniert Voodoo Black Magic?

Interne Formeln und die genaue Logik des Codes werden nicht offengelegt - dies ist ein konzeptioneller Überblick für Benutzer.

Trendrichtung über EMA-Filter Der EA verwendet einen Exponential Moving Average (EMA) als Richtungsfilter.

Wenn der Kurs oberhalb des EMAs notiert → Tendenz zum Kauf.

Wenn der Kurs unter dem EMA notiert → Verkaufsrichtung. Ausbruch über Pending Stop Orders Anstatt am Markt einzusteigen, platziert der EA Pending Stop Orders in einem konfigurierbaren Abstand zum aktuellen Kurs.

Wenn der Preis in Richtung des Trends ausbricht, wird die Pending Order in eine Position ausgelöst.

Die Pending-Order der Gegenseite kann automatisch storniert werden, um Hedging oder kollidierende Positionen zu vermeiden. Broker-Sicherheit und Ausführungsfilter

Bevor eine Order platziert oder geändert wird, prüft der EA: Maximaler Spread (in Punkten) - überspringt Trades, wenn der Spread zu hoch ist

Handelsmodus / Sitzung - handelt nur, wenn das Symbol vollständig handelbar ist

Stops und Freeze Levels - um INVALID_STOPS/INVALID_PRICE Fehler zu vermeiden

Margin-Verfügbarkeit - kann die Lot-Größe automatisch reduzieren, um die verfügbare Margin anzupassen Auto-Cancel Stale Pending Orders Jeder schwebende Auftrag hat eine maximale Lebensdauer (in Sekunden).

Wenn sie innerhalb dieser Zeit nicht ausgelöst wird, kann sie automatisch gelöscht werden, so dass Sie keine zufälligen späten Ausfüllungen erhalten, wenn das Setup nicht mehr gültig ist. Trailing-Stop-Management mit geringer Belastung Sobald eine Position eingegangen ist, kann der EA den Stop Loss nachziehen, basierend auf: Trailing-Abstand (Punkte) Minimaler Verbesserungsschritt Zeitlicher Cooldown Optionales "Trailing nur einmal pro Bar" Optionale Spread-Obergrenze für Trailing

Dies hält die CPU-Belastung niedrig und vermeidet eine übermäßige Änderung der Stops. Loss-Streak-Pausenschutz Sie können einen Loss-Streak-Schutz aktivieren: Nach N aufeinanderfolgenden Verlusttrades pausiert der EA neue Eingaben für eine bestimmte Anzahl von Minuten. Bestehende Trades werden weiterhin verwaltet, aber während des Pausenfensters werden keine neuen Trades eröffnet.

Zeitfenster & Minutenfilter Sie können den Handel auf bestimmte Serverzeiten beschränken (z.B. London oder NY Session).

Sie können auch neue Einträge nur alle N Minuten zulassen, was Überhandel und Rauschen reduziert.

Hauptmerkmale

🚀 HFT-ähnliche Ausbruchslogik unter Verwendung von Pending Stop Orders

📈 EMA-Trendfilter zur Ausrichtung der Trades auf die Hauptrichtung

🛡️ Broker-sichere Ausführung : Spread-Cap, Stop/Freeze-Bewusstsein, Margin-Kontrollen

🧹 Automatische Stornierung veralteter schwebender Aufträge (zeitbasierter Ablauf)

🧠 Loss-streak pause - stoppt vorübergehend neue Einträge nach aufeinanderfolgenden Verlusten

⏰ Zeitfenster + N-Minuten-Filter für mehr Kontrolle darüber, wann der EA handelt

🎯 Niedriglastiger Trailing-Stop mit Min-Schritt & optionaler Spread-Cap

🔍 Debug-Protokolle für eine einfachere Einrichtung und Fehlersuche

❌ Kein Raster, keine Martingale, keine Arbitrage-Tricks

Funktioniert gut auf:

Gold (XAUUSD)

Wichtige Forex-Paare (EURUSD, GBPUSD, USDJPY, etc.)

Indizes (wie US30, DE40), bei denen der Broker gute Bedingungen bietet

Führen Sie immer einen DEMO-Test mit den Daten Ihres Brokers durch, bevor Sie live gehen. HFT kann nicht Backtested werden.

Empfohlene Verwendung (Allgemeine Richtlinien)

Plattform: MetaTrader 5 (MT5)

Konto-Typ: ECN / RAW / Low-Spread mit schneller Ausführung

Zeitrahmen: Entwickelt für niedrigere Zeitrahmen (M1) für Intraday-Scalping

VPS: Ein stabiler VPS in der Nähe des Servers Ihres Brokers wird für den Betrieb im HFT-Stil empfohlen.

Symbole: Beginnen Sie mit einem oder zwei Symbolen (z. B. XAUUSD , ein Hauptpaar) und erweitern Sie dann, wenn Sie sich wohl fühlen.



Eingabeparameter - Detailliertes Benutzerhandbuch

🔹 1. HANDELSGRÖSSE UND RISIKO

Lose

Feste Losgröße pro Auftrag.

Beispiel: 0,10 = 0,10 Lots pro Handel.

Anpassung je nach Kontogröße, Symbol und Risikotoleranz.

StopLossPts

Stop-Loss-Abstand in Punkten vom Einstiegskurs.

Höherer Wert = breiterer Stop (mehr Spielraum, mehr Risiko pro Handel).

Niedrigerer Wert = engerer Stop (weniger Spielraum, häufigere Ausstiege).

TakeProfitPts

Take Profit-Abstand in Punkten vom Einstiegskurs.

Legt das Standard-Gewinnzielniveau für jeden Handel fest.

MaxSlippagePts

Maximal zulässige Slippage (in Punkten) während der Orderausführung.

Wenn sich der Markt stärker als dieser Wert bewegt, kann die Order abgelehnt werden.

Wird je nach Symbolvolatilität und Ausführungsqualität des Brokers festgelegt.

MagicID

Eindeutige ID, die zur Kennzeichnung von Trades dieses EA verwendet wird.

Verwenden Sie verschiedene Magic-Nummern, wenn Sie mehrere EAs oder mehrere Instanzen auf demselben Konto betreiben.

🔹 2. EINGANG & SIGNAL

PendingDistancePts

Abstand in Punkten vom aktuellen Preis, an dem die Pending-Stop-Orders platziert werden.

Größerer Wert = konservativerer Ausbruch (wartet auf stärkere Bewegung).

Kleinerer Wert = aggressiverer Einstieg (näher am aktuellen Kurs).

EmaPeriod

Periode des EMA, der als Trend-/Bias-Filter verwendet wird.

Niedrigere Werte = empfindlicher, mehr Signale.

Höhere Werte = gleichmäßigerer Trend, weniger Trades.

🔹 3. ANSTEHENDE BEREINIGUNG

AutoCancelPendings

true → anhängige Aufträge, die nicht rechtzeitig ausgelöst werden, automatisch löschen.

false → ausstehende Aufträge bleiben bestehen, bis sie ausgelöst oder manuell entfernt werden.

DeleteAfterSeconds

Maximales Alter in Sekunden für schwebende Aufträge (wenn AutoCancelPendings true ist).

Wenn ein schwebender Auftrag nicht innerhalb dieser Zeit ausgelöst wird, wird er gelöscht.

🔹 4. BROKER SICHERHEIT & AUSFÜHRUNG

MaxSpreadPts

Maximal zulässiger Spread (Punkte) für neue Eingaben und einige Operationen.

0 = deaktiviert (kein Spread-Filter).

Hilft dabei, die Eingabe von Geschäften während Bedingungen mit hohem Spread (z. B. Nachrichten, Rollover) zu vermeiden.

RetryCooldownSec

Mindestverzögerung in Sekunden zwischen Wiederholungsversuchen für jede Seite (Kauf/Verkauf).

Verhindert, dass der EA ständig versucht, Aufträge zu platzieren, wenn die Bedingungen grenzwertig sind.

AutoReduceLots

true → wenn die Marge für die angeforderten Lots nicht ausreicht, versucht der EA, automatisch auf eine sichere Lotgröße zu reduzieren .

false → wenn die Marge nicht ausreicht, wird der Handel einfach übersprungen.

MarginCushion

Sicherheitsfaktor für die Berechnung der Marge.

Beispiel: 1.05 = erfordert etwa 5% mehr Margin als Sicherheitspuffer.

Höherer Wert = konservativere Verwendung der Marge.

🔹 5. ZEITFILTER (SERVERZEIT)

UseTimeWindow

true → EA öffnet neue Trades nur zwischen der konfigurierten StartHour:StartMinute und EndHour:EndMinute (Broker-Serverzeit).

false → keine Einschränkung der Tageszeit.

StartHour / StartMinute

Beginn des erlaubten Handelsfensters (Serverzeit).

EndHour / EndMinute

Ende des zulässigen Handelsfensters.

Wenn Start und End gleich sind, wird dies als keine Einschränkung behandelt.

UseMinutesFilter

true → aktiviert den MinutesStep-Filter .

false → EA kann zu jeder Minute Trades eröffnen (vorbehaltlich anderer Bedingungen).

MinutesStep

Wird verwendet, wenn UseMinutesFilter = true .

Beispiel: 5 → EA erlaubt nur neue Einträge in den Minuten 0, 5, 10, 15, ...

Hilft, Over-Trading und zufällige Clusterung von Trades zu reduzieren.

🔹 6. VERLUSTSTRÄHNE PAUSIEREN

UseLossStreakPause

true → Schutz vor Verlusten aktivieren.

false → EA pausiert keine neuen Einträge nach Verlusten.

LossesInRowToPause

Anzahl der aufeinanderfolgenden Verlusttrades, die erforderlich sind, um eine Pause auszulösen.

Beispiel: 3 → nach 3 Verlustgeschäften in Folge wird EA eine Pause einlegen.

PauseMinutesAfterStreak

Länge des Pausenzeitraums (Minuten), nachdem eine Verlustserie ausgelöst wurde.

Während dieser Zeit eröffnet der EA keine neuen Trades (verwaltet aber die laufenden Trades weiter).

🔹 7. TRAILING & EXIT

TrailStopPts

Trailing Stop Abstand in Punkten.

<=0 → Trailing deaktiviert.

Höherer Wert = breiterer Trailing-Stop (lockerer, sicherer vor Stop-outs).

Kleinerer Wert = engerer Trailing-Stop (sichert den Gewinn schneller, kann aber zu früh aussteigen).

TrailCooldownSec

Mindestzeit (Sekunden) zwischen Trailing-Operationen.

Reduziert die Belastung und verhindert zu häufige SL-Änderungen.

TrailMinStepPts

Minimale Verbesserung (Punkte), die erforderlich ist, um den Stop Loss zu verschieben.

Wenn der neue SL nicht mindestens so viel besser ist, überspringt der EA die Aktualisierung.

TrailOnNewBarOnly

true → Trailing kann höchstens einmal pro Bar (pro Kerze) erfolgen.

false → Trailing wird nur durch die Abklingzeit gesteuert.

TrailSpreadCapPts

Maximal erlaubter Spread (Punkte) für Trailing.

0 = deaktiviert (keine Spread-Regel für Trailing).

Sorgt für ein stabiles Nachlaufverhalten bei Spread-Spitzen.

🔹 8. DIAGNOSTIK

DebugLogs

true → gibt detaillierte Debug-Meldungen auf der Registerkarte Experten aus.

false → minimale Ausgabe; sauberere Protokolle.

Risiko-Warnung

Der Handel mit Forex, Gold und CFDs mit einem MT5 EA, Forex-Roboter oder HFT-Scalper ist mit einem erheblichen Risiko verbunden.

Frühere Leistungen in Backtests oder Demos sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Handeln Sie immer mit Kapital, das Sie sich leisten können zu verlieren, und beginnen Sie mit geringem Risiko, bis Sie vollständig verstehen, wie sich Voodoo Black Magic HFT EA mit Ihrem Broker verhält.

