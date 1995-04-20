FiboArrows

Dieser Indikator identifiziert Ausbrüche aus der Marktstruktur mithilfe von ZigZag-basierten Swing-Punkten und Bestätigungsblöcken. Wenn der Kurs über einen bullischen Block oder unter einen bärischen Block ausbricht, generiert er ein KAUF-/VERKAUF-Signal und zeichnet automatisch Fibonacci-Levels für Einstieg, Stop-Loss und Ziele.
Eingebaute Warnungen benachrichtigen Sie sofort, wenn sich ein gültiger Ausbruch bildet, was es sowohl als eigenständiges Tool als auch als leistungsstarke Ergänzung zu jeder bestehenden Strategie nützlich macht.

Da sich dieses Tool auf die ZigZag-Struktur stützt, können einige historische Niveaus neu berechnet werden, wenn sich neue Höchst- oder Tiefststände bilden. Dies ist ein normales ZigZag-Verhalten und hat keinen Einfluss auf Echtzeit-Ausbruchswarnungen.
