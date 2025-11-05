Auto Fibonacci Analyzer
- Indikatoren
- Israr Hussain Shah
- Version: 3.0
Major Swing Fibonacci-Indikator - Professionelles Handelswerkzeug
Was es tut
- Erkennt automatisch die wichtigsten Swing-Punkte und nicht das interne Rauschen
- Erzeugt Kauf-/Verkaufssignale an wichtigen Fibonacci-Niveaus
- Zeigt ein professionelles GUI-Panel mit Echtzeit-Analyse
- Markiert große Ausschläge mit visuellen Indikatoren
Handelsstrategie
- KAUFEN bei 38,2%-61,8% Fibonacci-Unterstützung in Aufwärtstrends
- VERKAUFEN Die vergangene Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse. Dieser Indikator dient nur zu Bildungs- und Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar . L bei 38,2 %-61,8 % Fibonacci-Widerstand in Abwärtstrends
- Verwendet die wichtigsten Swing-Punkte für eine genaue Analyse der Marktstruktur
- Beinhaltet eingebaute Risiko/Ertrags-Berechnungen
Wichtigste Merkmale
- Automatische Erkennung jedes von Ihnen eingezeichneten Fibonacci-Objekts
- Identifiziert große Ausschläge und nicht kleine Schwankungen
- Visuelle Signale mit Konfidenzniveau
- Professionelles GUI-Panel mit Marktinformationen
- Alarmsystem für hochwahrscheinliche Setups
- Anpassbare Einstellungen für Empfindlichkeit und Konfidenzniveau
Wie man benutzt
- Zeichnen Sie das Fibonacci Retracement auf dem Chart
- Indikator erkennt und analysiert automatisch
- Handelssignale erscheinen auf wichtigen Niveaus
- Monitor-Panel für Echtzeit-Analyse
Empfohlene Einstellungen
- AutoApplyToSwing: DISABLED (manuelles Fibonacci verwenden)
- SwingSensitivität: 5 (Standard)
- MinKonfidenz: 70% (Voreinstellung)
Profi-Tipps
- Für beste Ergebnisse auf H1 oder höheren Zeitrahmen verwenden
- Kombinieren Sie mit Preisaktionsbestätigungen
- Suchen Sie nach einem Zusammenfluss mit anderen Unterstützungen/Widerständen