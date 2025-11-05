Auto Fibonacci Analyzer

Major Swing Fibonacci-Indikator - Professionelles Handelswerkzeug

Was es tut

  • Erkennt automatisch die wichtigsten Swing-Punkte und nicht das interne Rauschen
  • Erzeugt Kauf-/Verkaufssignale an wichtigen Fibonacci-Niveaus
  • Zeigt ein professionelles GUI-Panel mit Echtzeit-Analyse
  • Markiert große Ausschläge mit visuellen Indikatoren

Handelsstrategie

  • KAUFEN bei 38,2%-61,8% Fibonacci-Unterstützung in Aufwärtstrends
  VERKAUFEN bei 38,2 %-61,8 % Fibonacci-Widerstand in Abwärtstrends
  • Verwendet die wichtigsten Swing-Punkte für eine genaue Analyse der Marktstruktur
  • Beinhaltet eingebaute Risiko/Ertrags-Berechnungen

Wichtigste Merkmale

  • Automatische Erkennung jedes von Ihnen eingezeichneten Fibonacci-Objekts
  • Identifiziert große Ausschläge und nicht kleine Schwankungen
  • Visuelle Signale mit Konfidenzniveau
  • Professionelles GUI-Panel mit Marktinformationen
  • Alarmsystem für hochwahrscheinliche Setups
  • Anpassbare Einstellungen für Empfindlichkeit und Konfidenzniveau

Wie man benutzt

  1. Zeichnen Sie das Fibonacci Retracement auf dem Chart
  2. Indikator erkennt und analysiert automatisch
  3. Handelssignale erscheinen auf wichtigen Niveaus
  4. Monitor-Panel für Echtzeit-Analyse

Empfohlene Einstellungen

  • AutoApplyToSwing: DISABLED (manuelles Fibonacci verwenden)
  • SwingSensitivität: 5 (Standard)
  • MinKonfidenz: 70% (Voreinstellung)

Profi-Tipps

  • Für beste Ergebnisse auf H1 oder höheren Zeitrahmen verwenden
  • Kombinieren Sie mit Preisaktionsbestätigungen
  • Suchen Sie nach einem Zusammenfluss mit anderen Unterstützungen/Widerständen

Risiko-Hinweis

Die bisherige Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse. Dieser Indikator dient nur zu Bildungs- und Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar.


Empfohlene Produkte
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Weitere Produkte dieses Autors
