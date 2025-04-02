Analysis Professor

FiboPivot Dashboard - Professioneller Pivotpunkt-Indikator


🎯 Was es tut
FiboPivot Dashboard ist ein leistungsstarkes technisches Analysetool, das automatisch Fibonacci-basierte Pivot-Punkte berechnet und auf Ihrem Chart anzeigt. Es identifiziert wichtige Unterstützungs- und Widerstandsniveaus auf der Grundlage der Kursentwicklung des Vortages und hilft Händlern, potenzielle Kursumkehrpunkte und Ausbruchsniveaus zu antizipieren.

📊 Wie man es benutzt
1. **Installieren & Anwenden**: Befestigen Sie den Indikator einfach an einem beliebigen Chart (Zeitrahmen unter D1)
2. **Anpassen des Erscheinungsbildes**: Passen Sie Farben, Linienstile und die Position des Dashboards an Ihren Handelsstil an.
3. **Lesen Sie die Signale**:
- Ein Kurs über der Pivot-Linie zeigt eine bullische Stimmung an.
- Kurse unterhalb der Pivot-Linie deuten auf eine rückläufige Stimmung hin
- Verwenden Sie Widerstandsniveaus (R1, R2, R3) als potenzielle Gewinnziele
- Verwenden Sie Unterstützungsniveaus (S1, S2, S3) als potenzielle Einstiegspunkte oder Stop-Loss-Niveaus

🎨 Wie das Dashboard hilft
Das vertikale Dashboard bietet sofortige Markteinblicke auf einen Blick:

-Zonen-Identifikation: Zeigt klar an, in welcher Zone sich der aktuelle Preis befindet (Widerstand 1-3, Pivot oder Unterstützung 1-3)
-Vorherige Session-Daten: Zeigt den gestrigen Höchst-, Tiefst-, Eröffnungs- und Schlusskurs für den Kontext an
-Visuelle Farbkodierung: Jedes Level hat eine eigene Farbe zur schnellen Erkennung
-Echtzeit-Aktualisierungen: Das Dashboard wird automatisch aktualisiert, wenn sich der Preis zwischen den Zonen bewegt
-Übersichtliche Oberfläche**: Professionelles Design, das Ihr Diagramm nicht überfrachtet
Hauptmerkmale
- Automatische Berechnung der Fibonacci-Pivotpunkte
- Anpassbare Farben und Linienstile
- Interaktives Dashboard mit Zonenerkennung
- Funktioniert auf allen Zeitrahmen unter täglich
- Intelligente Handhabung von Wochenendlücken
- Sauberes, professionelles Erscheinungsbild

🚀 Vorteile für Trader
Zeitersparnis: Keine manuellen Berechnungen erforderlich
Bessere Entscheidungen treffen: Klare visuelle Darstellung der wichtigsten Levels
Verbessertes Risikomanagement: Einfache Identifizierung von Unterstützung/Widerstand für die Platzierung von Stop-Loss
Verbessern Sie Ihre Strategie: Perfekt für Daytrading-, Scalping- und Swing-Trading-Strategien

Das FiboPivot Dashboard ist mehr als nur ein Indikator - es ist ein kompletter Handelsassistent, der Ihnen hilft, die Märkte mit Zuversicht zu navigieren!
