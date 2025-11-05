Auto Fibonacci Analyzer
- インディケータ
- Israr Hussain Shah
- バージョン: 3.0
Major Swing Fibonacci Indicator - Professional Trading Tool
What It Does
- Automatically detects major swing points not internal noise
- Generates buy/sell signals at key Fibonacci levels
- Displays professional GUI panel with real-time analysis
- Marks major swings with visual indicators
Trading Strategy
- BUY at 38.2%-61.8% Fibonacci support in uptrends
- SELL Past performance is not indicative of future results. This indicator is for educational and informational purposes only and does not constitute investment advice .L at 38.2%-61.8% Fibonacci resistance in downtrends
- Uses major swing points for accurate market structure analysis
- Includes built-in risk/reward calculations
Key Features
- Auto-detects any Fibonacci object you draw
- Identifies major swings not minor fluctuations
- Visual signals with confidence levels
- Professional GUI panel with market info
- Alert system for high-probability setups
- Customizable sensitivity and confidence settings
How to Use
- Draw Fibonacci Retracement on chart
- Indicator auto-detects and analyzes
- Trade signals appear at key levels
- Monitor panel for real-time analysis
Recommended Settings
- AutoApplyToSwing: DISABLED (use manual Fibonacci)
- SwingSensitivity: 5 (default)
- MinConfidence: 70% (default)
Pro Tips
- Use on H1 or higher timeframes for best results
- Combine with price action confirmation
- Look for confluence with other support/resistance