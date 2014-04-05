Liquidity Heatmap Basic

Visualisieren Sie versteckte Liquidität und Stop Runs

Die Liquidity Heatmap ist ein ausgeklügeltes Instrument für den institutionellen Handel, das aufzeigt, wo Händler mit zu hohem Leverage in der Falle sitzen. Durch die Berechnung geschätzter Liquidationsniveaus auf der Grundlage von Volumenspitzen und Leverage zeichnet dieser Indikator eine dynamische "Heatmap" von Unterstützungs- und Widerstandszonen, die von der traditionellen technischen Analyse übersehen werden.

Die Kurse werden von diesen Liquiditätspools oft wie ein Magnet angezogen. Wenn der Kurs auf diese Linien trifft, werden die Positionen gezwungen, sich zu schließen, was oft zu Umkehrungen führt oder starke Ausbrüche begünstigt.

Wichtigste Merkmale

  • Dynamische Liquidationslinien:Stellt automatisch die geschätzten Stop-Loss-/Liquidationsniveaus von Long- und Short-Händlern dar.

  • Volumengewichtete Heatmap: Verwendet ein intelligentes Farbsystem mit Farbverlauf. Je heller die Linie (Weiß/Peak), desto höher war das Volumen auf diesem Niveau, was auf eine stärkere Liquiditätszone hinweist.

  • Intelligente Ausdehnungslogik:Die Linien dehnen sich automatisch nach rechts aus und verschwinden nur dann, wenn der Preis die Liquidität erfolgreich "ergreift" (die Linie überschreitet).

  • High-Definition (HD)-Modus: Erkennt subtile Volumenanomalien, um granularere Daten auf niedrigeren Zeitrahmen zu liefern.

  • Leistungsoptimiert: Enthält einen "Max History"-Limiter, um sicherzustellen, dass der Indikator auf 1-Minuten-Charts reibungslos läuft, ohne dass Ihr Terminal ins Hintertreffen gerät.

  • Warnungen & Visuals: Liquidationen werden mit "Blasen" am Ursprung markiert, so dass der Beginn eines neuen Liquiditätsclusters leicht zu erkennen ist.

Verwendung (Trading-Strategien)

Dieser Indikator eignet sich am besten für untere Zeitrahmen (M1, M5, M15) für Scalping und Daytrading.

1. Der "Liquidity Bounce" (Umkehrung)

  • Szenario: Der Kurs nähert sich einer dichten Ansammlung von hellen/dicken Liquiditätslinien.

  • Logik: Market Maker treiben den Kurs oft in diese Zonen, um Liquidationen zu erzwingen (Stop Hunting), bevor sie die Richtung umkehren.

  • Aktion: Platzieren Sie Kaufaufträge bei kurzen Liquidationslinien (Unterstützung) oder Verkaufsaufträge bei langen Liquidationslinien (Widerstand). Warten Sie darauf, dass die Linie "gefressen" wird und der Preis zurückweist.

2. Der "Magnet"-Effekt

  • Szenario:Der Kurs bewegt sich, aber in der Nähe befindet sich ein großer, unangetasteter Block von Liquiditätslinien.

  • Logik: Der Kurs neigt dazu, sich in Bereiche mit hoher Liquidität zu bewegen, um große Aufträge zu erleichtern.

  • Aktion: Verwenden Sie die Linien als Ziel für die Gewinnmitnahme. Wenn Sie in einem Handel sind, zielen Sie auf die nächste Ansammlung nicht berührter Linien.

3. Trendfortsetzung

  • Szenario: Während eines starken Trends bilden sich ständig neue Blasen und Linien hinter der Preisbewegung.

  • Aktion: Verwenden Sie diese neuen Linien als Referenz für einen Trailing-Stop-Loss oder als sichere Zone für den Wiedereinstieg in den Trend bei einem Pullback.

Leitfaden für Eingabeparameter

  • Modus (HD / Normal):

    • HD: Verwendet das Rohvolumen. Am besten für granulare Details.

    • Normal: Verwendet Volumenänderungen (Delta). Gut zum Filtern von Rauschen.

  • Hebelwirkung: ( Standard: 300). Legt fest, wie weit die Linien entfernt gezeichnet werden.

    • Geringerer Hebel (z. B. 25-50):Die Linien erscheinen weiter entfernt (Swing-Handel).

    • Höhere Hebelwirkung (z. B. 100-300):Die Linien erscheinen näher am Preis (Scalping/Krypto/Forex).

  • Max. zu berechnende Bars: ( Standard: 1000).

    • Hält Ihren MT5 schnell. Es begrenzt, wie weit zurück in der Geschichte die Linien gezeichnet werden. Erhöhen Sie diesen Wert nur, wenn Sie ein tiefes Backtesting benötigen.

  • Farben:

    • Long-Farbe:Durch Longs erzeugte Liquidität (potenzielle Unterstützung).

    • Short-Farbe:Durch Shorts erzeugte Liquidität (potenzieller Widerstand).

    • Peak Color: Die Farblinien drehen sich, wenn das Volumen extrem hoch ist (großes Interesse).


