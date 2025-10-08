Deriv boom crash spike killer

2025 Spike Killer Dashboard - Erweiterte Handelssignale & Marktanalysen

Transformieren Sie Ihr Trading mit intelligenten Markteinblicken!

Das 2025 Spike Killer Dashboard ist ein leistungsstarker MQL5-Indikator, der modernste Signalerzeugung mit einem intuitiven Crystal Dashboard für Echtzeit-Marktanalysen kombiniert. Dieses All-in-One-Tool wurde für Trader entwickelt, die Präzision und Klarheit verlangen, und liefert umsetzbare Signale und umfassende Marktmetriken auf einen Blick.

Hauptmerkmale:

🔥 Duales Signalsystem

Shved Supply & Demand Zonenerkennung für strategische Einstiege

Ichimoku-Wolkenintegration stellt sicher, dass die Signale mit dem Markttrend übereinstimmen

📊 Kristallines Dashboard (3D-Effekt)

Visualisierung der Angebots-/Nachfragezonen in Echtzeit

Bullen- und Bärenstärkeanzeige

Überwachung von Volatilität und Spreads

Aktuelle Preisverfolgung mit farbkodierten Alarmen

Interaktive Steuerung (Minimieren/Schließen-Funktion)

⚡ Intelligente Filterung

Kaufsignale nur bei bullischen Wolken (grün)

Verkaufssignale nur bei bärischen Wolken (rot)

Verhindert Counter-Trend-Handel für höhere Genauigkeit

🔔 Umfassende Warnungen

E-Mail-, Sound- und Push-Benachrichtigungen

Anpassbare Alarmeinstellungen

Zoneneinstiegswarnungen für Angebot und Nachfrage

Perfekt für:

Scalper und Daytrader

M1-M5-Zeitrahmen-Spezialisten

Händler, die Boom & Crash-Indizes verwenden

Händler, die technische Analyse mit Preisaktionen kombinieren

Warum 2025 Spike Killer wählen? ✅ Keine Lizenzbeschränkungen - funktioniert auf jedem Konto ✅ Benutzerfreundliches Interface mit professionellem Design ✅ Marktmetriken in Echtzeit für fundierte Entscheidungen ✅ Vielseitig für verschiedene Handelsstile ✅ Regelmäßige Updates und engagierter Support

Hören Sie auf zu raten und fangen Sie an, mit Vertrauen zu handeln! Das 2025 Spike Killer Dashboard gibt Ihnen den Vorsprung, den Sie brauchen, um die Märkte erfolgreich zu navigieren.

Hinweis: Optimiert für die Zeitrahmen M1-M5. Beste Ergebnisse bei Boom/Crash-Indizes und den wichtigsten Forex-Paaren.



