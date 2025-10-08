Deriv boom crash spike killer
- Indikatoren
- Israr Hussain Shah
- Version: 8.5
- Aktualisiert: 8 Oktober 2025
- Aktivierungen: 5
2025 Spike Killer Dashboard - Erweiterte Handelssignale & Marktanalysen
Transformieren Sie Ihr Trading mit intelligenten Markteinblicken!
Das 2025 Spike Killer Dashboard ist ein leistungsstarker MQL5-Indikator, der modernste Signalerzeugung mit einem intuitiven Crystal Dashboard für Echtzeit-Marktanalysen kombiniert. Dieses All-in-One-Tool wurde für Trader entwickelt, die Präzision und Klarheit verlangen, und liefert umsetzbare Signale und umfassende Marktmetriken auf einen Blick.
Hauptmerkmale:
🔥 Duales Signalsystem
- Shved Supply & Demand Zonenerkennung für strategische Einstiege
- Ichimoku-Wolkenintegration stellt sicher, dass die Signale mit dem Markttrend übereinstimmen
📊 Kristallines Dashboard (3D-Effekt)
- Visualisierung der Angebots-/Nachfragezonen in Echtzeit
- Bullen- und Bärenstärkeanzeige
- Überwachung von Volatilität und Spreads
- Aktuelle Preisverfolgung mit farbkodierten Alarmen
- Interaktive Steuerung (Minimieren/Schließen-Funktion)
⚡ Intelligente Filterung
- Kaufsignale nur bei bullischen Wolken (grün)
- Verkaufssignale nur bei bärischen Wolken (rot)
- Verhindert Counter-Trend-Handel für höhere Genauigkeit
🔔 Umfassende Warnungen
- E-Mail-, Sound- und Push-Benachrichtigungen
- Anpassbare Alarmeinstellungen
- Zoneneinstiegswarnungen für Angebot und Nachfrage
Perfekt für:
- Scalper und Daytrader
- M1-M5-Zeitrahmen-Spezialisten
- Händler, die Boom & Crash-Indizes verwenden
- Händler, die technische Analyse mit Preisaktionen kombinieren
Warum 2025 Spike Killer wählen? ✅ Keine Lizenzbeschränkungen -
funktioniert auf jedem Konto ✅
Benutzerfreundliches Interface mit professionellem Design ✅
Marktmetriken in Echtzeit für fundierte Entscheidungen ✅
Vielseitig für verschiedene Handelsstile ✅
Regelmäßige Updates und engagierter Support
Hören Sie auf zu raten und fangen Sie an, mit Vertrauen zu handeln! Das 2025 Spike Killer Dashboard gibt Ihnen den Vorsprung, den Sie brauchen, um die Märkte erfolgreich zu navigieren.
Hinweis: Optimiert für die Zeitrahmen M1-M5. Beste Ergebnisse bei Boom/Crash-Indizes und den wichtigsten Forex-Paaren.