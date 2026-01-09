Future Drawdown Controller Calculator Indicator

🔹 Vollständige Beschreibung

📌 Überblick

DerDrawdown Controller Calculator Indicator ist ein fortschrittliches, professionelles Risikomanagement-Tool für MetaTrader 5, das speziell für Trader entwickelt wurde, die mehrere laufende Trades, schwebende Orders, Grid-Systeme und Martingale-Strategien verwenden.

Dieser Indikator ermöglicht es Ihnen, den zukünftigen Drawdown im Voraus zu sehen - nicht nur für die aktuell laufenden Trades, sondern auch für alle schwebenden Orders zusammen, vorausgesetzt, sie werden Schritt für Schritt ausgelöst.

Anstatt zu raten oder zu hoffen, wissen Sie genau, wie hoch der Drawdown auf Ihrem Konto sein wird, bevor der Preis diese Niveaus erreicht.

⚠️ Dieser Indikator ist KEIN Signalwerkzeug.

✔ Er ist ein System zur Handelskontrolle, zum Überleben und zum Risikomanagement.

🔹 Das Kernproblem, das er löst

Die meisten Trader scheitern nicht aufgrund von schlechten Einstiegen, sondern aufgrund von:

Unkontrollierte Martingale

Unbegrenzte Erweiterung des Rasters

Unbekannter zukünftiger Drawdown

Überlotting ohne Risikoberechnung

Dieser Indikator löst all diese Probleme, indem er Unsicherheiten in klare Zahlen umwandelt.

🔹 Hauptmerkmale

✅ 1. Laufende Drawdown-Berechnung des Trades

Zeigt den gleitenden Drawdown in Echtzeit an

Zeigt den Drawdown in: USD (oder Kontowährung) Prozentsatz (%)

Wird Tick für Tick aktualisiert

✅ 2. Pending Order Drawdown Projection (Zukunftsprognose)

Die leistungsfähigste Funktion dieses Indikators.

Er berechnet für jede schwebende Order:

Individueller Drawdown, wenn dieser Auftrag ausgelöst wird

Kumulativer Drawdown Schritt für Schritt

Distanzbasierte Drawdown-Berechnung (pip-genau)

Beispiel:

Running DD : -23 .30 USD Pending Order 1 → Total DD : -81 .90 USD Pending Order 2 → Total DD : -127 .00 USD Pending Order 3 → Total DD : -173 .60 USD Pending Order 4 → Total DD : -251 .60 USD

Sie kennen das Risiko , bevor der Preis es erreicht.

✅ 3. Endgültige Schätzung des zukünftigen Drawdowns (Worst Case)

Wenn ALLE schwebenden Aufträge ausgelöst werden, berechnet der Indikator:

Endgültiger geschätzter Drawdown

Gesamtverlustwert

Prozentsatz des Kontokapitals

Beispiel:

Geschätzter Gesamt-DD (wenn alle schwebenden Aufträge ausgelöst werden): -897 .00 USD

Dies ermöglicht Ihnen eine Entscheidung:

Soll ich mehr Aufträge erteilen?

Soll ich die Losgröße reduzieren?

Soll ich diesen Zyklus beenden?

✅ 4. Martingale-Drawdown-Risikomanagement

Dieser Indikator ist perfekt für Martingale Trader optimiert.

Er hilft Ihnen:

Kontrolle der Martingal-Tiefe

Begrenzung des maximalen Drawdowns pro Zyklus

Vermeiden Sie kontotötende Lot-Explosionen

die maximal sichere Anzahl von Martingale-Stufen zu bestimmen

Anstatt blind zu verdoppeln, handeln Sie mit kontrolliertem Martingal-Exposure.

✅ 5. Lot-Management-Unterstützung

Durch Visualisierung der Drawdown-Auswirkungen:

Sie können die Basis-Lotgröße anpassen

Sie können den Multiplikator reduzieren

Sie können das maximale Gesamtrisiko begrenzen

Dies macht den Indikator ideal für:

Systeme mit festen Lots

Dynamische Lotsysteme

Aktienbasierte Lot-Skalierung

✅ 6. Handelskontrolle und Entscheidungshilfe

Dieser Indikator wirkt wie ein Risiko-Dashboard:

Zeigt an, wann ein Handel SICHER ist

Warnt, wenn der Drawdown gefährlich wird

Hilft Ihnen, das Hinzufügen von Aufträgen zum richtigen Zeitpunkt zu stoppen

Unterstützt eine disziplinierte Entscheidungsfindung

Perfekt für Trader, die Kontrolle statt Emotionen wollen.

🔹 Wer sollte diesen Indikator verwenden?

✔ Martingale Trader

✔ Grid Trader

✔ Gold (XAUUSD) Trader

✔ Forex & Crypto Trader

✔ Trader, die mehrere Pending Orders verwenden

✔ Risikobewusste professionelle Trader

✔ Trader mit Fondskonto

✔ Trader, die sich der Herausforderung einer Prop-Firm stellen

🔹 Wer sollte diesen Indikator NICHT verwenden?

❌ Trader, die nach Kauf-/Verkaufssignalen suchen

❌ Trader, die das Risikomanagement ignorieren

❌ Trader, die Systeme für "leichtes Geld" wollen

🔹 Unterstützte Märkte

Forex (alle Paare)

Gold (XAUUSD)

Indizes

Krypto

Jedes von MT5 unterstützte Symbol

🔹 Unterstützte Timeframes

✔ Alle Zeitrahmen

(M1 bis MN1)

🔹 Technische Hinweise

Nicht-Neubildung

Keine Handelsausführung

Keine Broker-Abhängigkeit

Geringes Gewicht & schnell

Funktioniert mit jedem EA oder manuellem Handel

Keine Beeinträchtigung von Aufträgen

🔹 Wichtiger Haftungsausschluss

Dieser Indikator ist keine Gewinngarantie.

Es handelt sich um ein Tool zum Risikomanagement und zur Berechnung des Drawdowns, das Tradern helfen soll:

Kapital zu schützen

Verluste zu kontrollieren

Emotionales Over-Trading zu vermeiden

Der Handel ist mit Risiken verbunden.

Verwenden Sie immer ein angemessenes Geldmanagement.

🔹 Warum dieser Indikator anders ist

Die meisten Drawdown-Tools zeigen nur den aktuellen Verlust an.

Dieser Indikator zeigt den zukünftigen Schaden an, bevor er eintritt.

"Die Kenntnis des zukünftigen Drawdowns ist der größte Vorteil, den ein Trader haben kann."

🔹 Letzte Worte

Wenn es Ihnen ernst ist mit:

Überleben des Kontos

Langfristige Beständigkeit

Kontrollierter Martingal-Handel

Professionelles Risikomanagement

Dann ist der Drawdown Controller Calculator Indikator ein unverzichtbares Werkzeug in Ihrem Handelsarsenal.

🚀 Handeln Sie mit Klarheit.

🛡 Kontrollieren Sie den Drawdown, bevor er Sie kontrolliert.