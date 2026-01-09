Future Drawdown Controller Calculator Indicator
- Indikatoren
- Md Golam Murshed
- Version: 1.12
🔹 Vollständige Beschreibung
📌 Überblick
DerDrawdown Controller Calculator Indicator ist ein fortschrittliches, professionelles Risikomanagement-Tool für MetaTrader 5, das speziell für Trader entwickelt wurde, die mehrere laufende Trades, schwebende Orders, Grid-Systeme und Martingale-Strategien verwenden.
Dieser Indikator ermöglicht es Ihnen, den zukünftigen Drawdown im Voraus zu sehen - nicht nur für die aktuell laufenden Trades, sondern auch für alle schwebenden Orders zusammen, vorausgesetzt, sie werden Schritt für Schritt ausgelöst.
Anstatt zu raten oder zu hoffen, wissen Sie genau, wie hoch der Drawdown auf Ihrem Konto sein wird, bevor der Preis diese Niveaus erreicht.
⚠️ Dieser Indikator ist KEIN Signalwerkzeug.
✔ Er ist ein System zur Handelskontrolle, zum Überleben und zum Risikomanagement.
🔹 Das Kernproblem, das er löst
Die meisten Trader scheitern nicht aufgrund von schlechten Einstiegen, sondern aufgrund von:
-
Unkontrollierte Martingale
-
Unbegrenzte Erweiterung des Rasters
-
Unbekannter zukünftiger Drawdown
-
Überlotting ohne Risikoberechnung
Dieser Indikator löst all diese Probleme, indem er Unsicherheiten in klare Zahlen umwandelt.
🔹 Hauptmerkmale
✅ 1. Laufende Drawdown-Berechnung des Trades
-
Zeigt den gleitenden Drawdown in Echtzeit an
-
Zeigt den Drawdown in:
-
USD (oder Kontowährung)
-
Prozentsatz (%)
-
-
Wird Tick für Tick aktualisiert
✅ 2. Pending Order Drawdown Projection (Zukunftsprognose)
Die leistungsfähigste Funktion dieses Indikators.
Er berechnet für jede schwebende Order:
-
Individueller Drawdown, wenn dieser Auftrag ausgelöst wird
-
Kumulativer Drawdown Schritt für Schritt
-
Distanzbasierte Drawdown-Berechnung (pip-genau)
Beispiel:
Sie kennen das Risiko , bevor der Preis es erreicht.
✅ 3. Endgültige Schätzung des zukünftigen Drawdowns (Worst Case)
Wenn ALLE schwebenden Aufträge ausgelöst werden, berechnet der Indikator:
-
Endgültiger geschätzter Drawdown
-
Gesamtverlustwert
-
Prozentsatz des Kontokapitals
Beispiel:
Geschätzter Gesamt-DD (wenn alle schwebenden Aufträge ausgelöst werden): -897.00 USD
Dies ermöglicht Ihnen eine Entscheidung:
-
Soll ich mehr Aufträge erteilen?
-
Soll ich die Losgröße reduzieren?
-
Soll ich diesen Zyklus beenden?
✅ 4. Martingale-Drawdown-Risikomanagement
Dieser Indikator ist perfekt für Martingale Trader optimiert.
Er hilft Ihnen:
-
Kontrolle der Martingal-Tiefe
-
Begrenzung des maximalen Drawdowns pro Zyklus
-
Vermeiden Sie kontotötende Lot-Explosionen
-
die maximal sichere Anzahl von Martingale-Stufen zu bestimmen
Anstatt blind zu verdoppeln, handeln Sie mit kontrolliertem Martingal-Exposure.
✅ 5. Lot-Management-Unterstützung
Durch Visualisierung der Drawdown-Auswirkungen:
-
Sie können die Basis-Lotgröße anpassen
-
Sie können den Multiplikator reduzieren
-
Sie können das maximale Gesamtrisiko begrenzen
Dies macht den Indikator ideal für:
-
Systeme mit festen Lots
-
Dynamische Lotsysteme
-
Aktienbasierte Lot-Skalierung
✅ 6. Handelskontrolle und Entscheidungshilfe
Dieser Indikator wirkt wie ein Risiko-Dashboard:
-
Zeigt an, wann ein Handel SICHER ist
-
Warnt, wenn der Drawdown gefährlich wird
-
Hilft Ihnen, das Hinzufügen von Aufträgen zum richtigen Zeitpunkt zu stoppen
-
Unterstützt eine disziplinierte Entscheidungsfindung
Perfekt für Trader, die Kontrolle statt Emotionen wollen.
🔹 Wer sollte diesen Indikator verwenden?
✔ Martingale Trader
✔ Grid Trader
✔ Gold (XAUUSD) Trader
✔ Forex & Crypto Trader
✔ Trader, die mehrere Pending Orders verwenden
✔ Risikobewusste professionelle Trader
✔ Trader mit Fondskonto
✔ Trader, die sich der Herausforderung einer Prop-Firm stellen
🔹 Wer sollte diesen Indikator NICHT verwenden?
❌ Trader, die nach Kauf-/Verkaufssignalen suchen
❌ Trader, die das Risikomanagement ignorieren
❌ Trader, die Systeme für "leichtes Geld" wollen
🔹 Unterstützte Märkte
-
Forex (alle Paare)
-
Gold (XAUUSD)
-
Indizes
-
Krypto
-
Jedes von MT5 unterstützte Symbol
🔹 Unterstützte Timeframes
✔ Alle Zeitrahmen
(M1 bis MN1)
🔹 Technische Hinweise
-
Nicht-Neubildung
-
Keine Handelsausführung
-
Keine Broker-Abhängigkeit
-
Geringes Gewicht & schnell
-
Funktioniert mit jedem EA oder manuellem Handel
-
Keine Beeinträchtigung von Aufträgen
🔹 Wichtiger Haftungsausschluss
Dieser Indikator ist keine Gewinngarantie.
Es handelt sich um ein Tool zum Risikomanagement und zur Berechnung des Drawdowns, das Tradern helfen soll:
-
Kapital zu schützen
-
Verluste zu kontrollieren
-
Emotionales Over-Trading zu vermeiden
Der Handel ist mit Risiken verbunden.
Verwenden Sie immer ein angemessenes Geldmanagement.
🔹 Warum dieser Indikator anders ist
Die meisten Drawdown-Tools zeigen nur den aktuellen Verlust an.
Dieser Indikator zeigt den zukünftigen Schaden an, bevor er eintritt.
"Die Kenntnis des zukünftigen Drawdowns ist der größte Vorteil, den ein Trader haben kann."
🔹 Letzte Worte
Wenn es Ihnen ernst ist mit:
-
Überleben des Kontos
-
Langfristige Beständigkeit
-
Kontrollierter Martingal-Handel
-
Professionelles Risikomanagement
Dann ist der Drawdown Controller Calculator Indikator ein unverzichtbares Werkzeug in Ihrem Handelsarsenal.