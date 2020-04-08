Auto Fibonacci Analyzer
- Indicadores
- Israr Hussain Shah
- Versión: 3.0
Indicador Major Swing Fibonacci - Herramienta profesional de trading
Qué hace
- Detecta automáticamente los principales puntos de oscilación y no el ruido interno
- Genera señales de compra/venta en los niveles clave de Fibonacci
- Muestra un panel GUI profesional con análisis en tiempo real
- Marca las principales oscilaciones con indicadores visuales
Estrategia de negociación
- COMPRAR en el soporte Fibonacci 38,2%-61,8% en tendencias alcistas
- VENDER El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros. Este indicador es sólo para fines educativos e informativos y no constituye asesoramiento de inversión . L en 38,2%-61,8% Fibonacci resistencia en tendencias bajistas
- Utiliza los principales puntos de oscilación para un análisis preciso de la estructura del mercado
- Incluye cálculos integrados de riesgo/recompensa
Características principales
- Detecta automáticamente cualquier objeto Fibonacci que usted dibuje
- Identifica las oscilaciones principales y no las fluctuaciones menores
- Señales visuales con niveles de confianza
- Panel GUI profesional con información de mercado
- Sistema de alertas para configuraciones de alta probabilidad
- Ajustes de sensibilidad y confianza personalizables
Cómo utilizarlo
- Dibuja el retroceso de Fibonacci en el gráfico
- El indicador detecta y analiza automáticamente
- Señales de operación en niveles clave
- Panel de control para análisis en tiempo real
Configuración recomendada
- AutoApplyToSwing: DISABLED (utilizar Fibonacci manual)
- SwingSensitivity: 5 (por defecto)
- MinConfianza: 70% (por defecto)
Consejos profesionales
- Utilice en H1 o marcos de tiempo más altos para obtener mejores resultados
- Combinar con la confirmación de la acción del precio
- Busque la confluencia con otros soportes/resistencias