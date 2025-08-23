Risk Control Tool

Smart Risk Manager - Risiko/Gewinn-Verhältnis & Positionsgrößen-Tool für MT5

Übersicht (Kurzbeschreibung)

Ein professioneller Risikomanagement-Indikator, der Händlern hilft, die Losgröße, den Risikoprozentsatz und das Belohnungsverhältnis in Echtzeit zu berechnen. Perfekt für Forex-, Indizes-, Gold- und synthetische Indizes-Händler, die eine präzise Kontrolle über ihr Kapital wünschen.

Vollständige Beschreibung

Handeln ohne angemessenes Risikomanagement ist wie Fahren ohne Bremsen.
Der Smart Risk Manager für MT5 gibt Ihnen die volle Kontrolle über Ihre Positionsgröße, das Risiko pro Handel, den Stop-Loss, den Take-Profit und das Rendite-Risiko-Verhältnis.

Mit nur einem Blick auf den Chart sehen Sie sofort:
✅ Wie viel Geld Sie pro Handel riskieren
✅ Die exakte Losgröße, die Sie auf der Grundlage Ihres Kontostands und Ihres Risikoprozentsatzes benötigen
✅ Ihr Reward-to-Risk-Verhältnis, bevor Sie einen Handel platzieren
✅ Klare Visualisierung der SL- und TP-Levels im Chart

Dieses Tool stellt sicher, dass kein Handel blind getätigt wird, und ist somit ein unverzichtbarer Begleiter sowohl für Anfänger als auch für professionelle Trader.

Hauptmerkmale

  • 🎯 Kontrolle des Risikoprozentsatzes - wählen Sie, wie viel von Ihrem Guthaben Sie riskieren möchten (z.B. 1-3%).

  • 📊 Automatische Losgrößenberechnung - kein manuelles Rechnen mehr, der Indikator erledigt das sofort.

  • 🔍 Reward-to-Risk-Ratio-Anzeige - zeigt sofort Ihr R:R an, bevor Sie Trades eingeben.

  • 🖥️ On-Chart-Panel - übersichtliche, benutzerfreundliche Anzeige.

  • Funktioniert mit allen Symbolen - Forex, Gold, Indizes, synthetische Indizes, Krypto.

  • 🕒 Unterstützt jeden Zeitrahmen.

  • 📏 Einstellbarer SL/TP in Punkten oder Kursniveaus.

Wie zu verwenden

  1. Bringen Sie den Indikator in Ihrem Chart an.

  2. Geben Sie den gewünschten Risikoprozentsatz ein (z.B. 2%).

  3. Definieren Sie Ihre Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus.

  4. Sofortige Anzeige:

    • Empfohlene Losgröße

    • Geld im Risiko

    • Potenzielle Belohnung

    • Gewinn-Risiko-Verhältnis

  5. Platzieren Sie Ihren Handel selbstbewusst und mit kalkuliertem Risiko.



